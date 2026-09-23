ماذا يريد ترمب من الإعلام؟

منذ دخول دونالد ترمب عالم السياسة وهو ينظر إلى الصحفيين المختلفين معه على أنهم خصوم، لا أصحاب رسالة تصل إلى العالم. ففي ولايته الأولى وصف الصحافة بأنها "عدو الشعب"، وصارت عبارة "الأخبار المزيفة" أحب العبارات إليه، حتى إنه أصبح يكررها في كل مؤتمر وظهور إعلامي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بلغ الخلاف ذروته حين تبادل مراسل "سي إن إن" السابق جيم أكوستا كلاما حادا مع الرئيس أثناء مؤتمر صحفي، فسُحبت منه بطاقة التصريح الإعلامي للبيت الأبيض. رفعت الشبكة دعوى قضائية، وقضت المحكمة بأن سحبها جرى دون إجراءات عادلة، فعادت البطاقة إليه.

وقبل ذلك بأشهر، في يوليو/تموز 2018، مُنعت كبيرة مراسلي "سي إن إن" في البيت الأبيض كايتلن كولينز من حضور فعالية في حديقة الورود؛ لأنها سألت عن مايكل كوهين وعن روسيا. حينها وصفت الإدارة أسئلتها بأنها "غير لائقة"، ووصفتها جمعية مراسلي البيت الأبيض بأنها انتقام لا ينبغي أن يمر. ومر، ثم عاد.

يبحث ترمب على الأرجح عن صحافة لا تفاجئه أبدا، تنقل ما يقول دون سؤال أو جواب يزعجه. وهذا ما لا تستطيع الصحافة الحقيقية أن تقدمه

قرار الجمعة هو تصعيد غير مسبوق ضد حرية الإعلام

عاد الأمر في العام الماضي حين مُنعت وكالة "أسوشيتد برس" من بعض الفعاليات لأنها رفضت تغيير اسم "خليج المكسيك"، ثم عاد هذا الأسبوع بقرار أكبر. ففي يوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول أعلن ترمب في منشور على "تروث سوشيال" أنه سيمنع "سي إن إن"، و"إم إس إن بي سي"، وموقع "بوليتيكو" (Politico) من دخول البيت الأبيض وتغطية الأخبار، متهما إياها بإنتاج قصص "سلبية عن قصد"، وحذّر من أن وسائل إعلام أخرى قد تلحق بها.

وفي صباح السبت مُنع صحفيو الشبكات الثلاث فعلا من دخول البيت الأبيض، وأُلغيت تصاريحهم الإعلامية الأمنية، بل صودرت البطاقة الإعلامية لمراسلة "سي إن إن" بيتسي كلين بحسب ما نُقل.

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ولم تكن الأبواب وحدها ساحة المعركة، فقد رفع الرئيس دعاوى تشهير متعددة ضد مؤسسات إخبارية شهيرة، وشن عليها حملات متواصلة عبر منصته، وأحرج مراسلين علنا في القاعات وأمام الكاميرات، وكانت النساء في الصدارة، وكولينز في مقدمتهن. أما هذه المرة فلم يعد المنع يطال مراسلا واحدا ولا وكالة واحدة، بل ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى دفعة واحدة، مع وعد وتهديد بحظر المزيد. وهذا الوعد يقرأ كتهديد لكل غرفة أخبار لا يحبها ترمب. والرسالة واضحة: ما دمت لا تكتب ما يعجب الرئيس فمكانك خارج البيت الأبيض.

كولينز وهولمز صحفيتان في مرمى ترمب

ولم تكن كولينز وحدها في المرمى. فقد سألت كريستن هولمز، إحدى أبرز مراسلي "سي إن إن" في البيت الأبيض، الرئيس في المكتب البيضاوي عن تصريح للسيناتور الديمقراطي جون أوسوف قال فيه إنه يفضل السفر مع مساعدته وبناء قاعة الاحتفالات على أداء عمله. كان السؤال عاديا في صيغته، لكن ترمب هاجمها وأمرها بالصمت فورا ووصفها بالمراسلة الكاذبة التي تنشر أخبارا غير صحيحة.

وردت "سي إن إن" ببيان قالت فيه إن للمسؤولين حق الاعتراض على التغطية، لكن الهجوم الشخصي على صحفي بسبب سؤال لا يليق بمنصب الرئيس. ثم أعلنت الشبكة أن مهمتها في نقل أخبار الحكومة الأمريكية ستتواصل مهما جرى تقييد الوصول إلى المبنى، وقال ناطق باسمها إن المنع، لو تم، فهو اعتداء غير قانوني على حق دستوري أساسي. وانضمت إلى الاعتراض منظمات حرية التعبير ونقابات الصحافة، وحتى بعض الصحفيين في "فوكس نيوز".

حين يُمنع مراسل، يخسر المشاهد الذي يعيش في ولاية بعيدة إجابة سؤال كان سيُطرح باسمه. والبيت الأبيض مبنى تموله الضرائب، والرئيس لا يملكه، بل هو موظف فيه لفترة مؤقت

ماذا يقول الدستور الأمريكي؟

ينص التعديل الأول من الدستور الأمريكي على أن الكونغرس لا يجوز له أن يسن قانونا يقيد حرية الصحافة. لكن الدقة القانونية تقتضي أن نقول إن الدستور لا يمنح أي صحفي حقا مطلقا في دخول البيت الأبيض.

غير أن ما استقر عليه القضاء هو أن الحكومة لا تستطيع منعه من ذلك تعسفا، ولا عقابا له على ما يكتب. ففي عام 1977 قضت محكمة الاستئناف في واشنطن، في قضية شيريل ضد نايت، بأن رفض بطاقة الدخول لصحفي يحتاج إلى معايير واضحة وإجراءات عادلة تحفظ حقوقه. وعلى هذا الأساس أُعيدت بطاقة أكوستا في عام 2018.

أما أشهر قضية في تاريخ الصراع بين الصحافة والسلطة فهي قضية أوراق البنتاغون عام 1971. حاولت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون منع "نيويورك تايمز" (The New York Times) و"واشنطن بوست" (The Washington Post) من نشر وثائق سرية عن حرب فيتنام، فرفضت المحكمة العليا الطلب بستة أصوات مقابل ثلاثة، وقررت أن منع النشر مسبقا يحمل افتراضا بعدم الدستورية.

وقبلها بسبع سنوات، في قضية "نيويورك تايمز" ضد سوليفان عام 1964، قررت المحكمة أن المسؤول العام لا يكسب دعوى تشهير إلا إذا أثبت أن الصحيفة نشرت وهي تعلم بكذب المعلومة، أو أهملت الحقيقة إهمالا جسيما.

المؤتمرات الصحفية هي المكان الذي يُسأل فيه الرئيس مباشرة عن قراراته، ومنها تخرج التصريحات التي تُبنى عليها الأخبار والأسواق وحسابات الدول المهمة

ماذا يريد ترمب من الإعلام؟

يبحث ترمب على الأرجح عن صحافة لا تفاجئه أبدا، تنقل ما يقول دون سؤال أو جواب يزعجه. وهذا ما لا تستطيع الصحافة الحقيقية أن تقدمه. ويرى مؤيدو الرئيس أن هذه المؤسسات منحازة ضده فعلا، وأن دخول البيت الأبيض امتياز يمنحه الرئيس وليس حقا دستوريا. وتفاصيل القضية ما زالت تتطور، وقد يحسمها القضاء خلال فترة وجيزة.

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ولكل رئيس أن يشتكي من التغطية الإعلامية، وله أن يرد أو يمتنع عن إجراء مقابلة، لكن ليس من حقه أن يقرر من يدخل البيت الأبيض من الإعلاميين لتغطية الأخبار، لأن الكلفة لا تقع على الشبكات وحدها. فحين يُمنع مراسل، يخسر المشاهد الذي يعيش في ولاية بعيدة إجابة سؤال كان سيُطرح باسمه. والبيت الأبيض مبنى تموله الضرائب، والرئيس لا يملكه، بل هو موظف فيه لفترة مؤقتة. والمراسل الذي يقف في قاعة الإحاطة الصحفية عين للجمهور وأذن له، شاء الرئيس أم أبى.

ويعرف من عمل في تلك القاعة أن ما يجري داخلها ليس ترفا. فالمؤتمرات الصحفية هي المكان الذي يُسأل فيه الرئيس مباشرة عن قراراته، ومنها تخرج التصريحات التي تُبنى عليها الأخبار والأسواق وحسابات الدول المهمة، وينتظرها الكثيرون. ومنع مؤسسة من هذا المكان يعني حرمان جمهورها من نصف المشهد، وترك النصف الآخر لرواية واحدة يرويها صاحب السلطة.