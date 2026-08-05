خريطة طريق غزة.. هل تقود إلى الدولة الفلسطينية أم تؤجل الصراع؟

ليس من السهل، بعد عقود من الحروب والمفاوضات والمبادرات التي ولدت كبيرة ثم تقلصت على أرض الواقع، أن يندفع المرء إلى التفاؤل كلما ظهرت مبادرة تتحدث عن السلام، ولا أن يعتبر كل وثيقة تحمل كلمات من قبيل الانسحاب وتقرير المصير والدولة الفلسطينية إعلانا عن نهاية إحدى أعقد قضايا العصر. لكن خارطة الطريق ذات البنود الخمسة عشر التي أعلنها مجلس السلام تستحق قراءة جادة، لأنها تتجاوز ملف سلاح حماس إلى تصور لمستقبل غزة، وشكل السلطة، ومصير السلاح، والوجود العسكري الإسرائيلي، والإعمار، والأفق النهائي المتمثل في الدولة الفلسطينية.

ومن هنا يصبح السؤال أكبر من وقف إطلاق النار، وأكبر من غزة نفسها. فالمهم ليس فقط معرفة ما إذا كانت الخارطة ستنهي الحرب، بل ما إذا كان مجلس السلام قادرا على الانتقال من إدارة نتائج الحروب إلى معالجة أسبابها، وتحويل غزة إلى بوابة لحل شامل وعادل، أم أننا سنكون أمام هدنة يعاد خلالها ترتيب المواقع وترميم الدمار، قبل أن تنفجر جولة جديدة لأن جذور النزاع بقيت كما هي.

خمسة عشر بندا ترسم غزة ما بعد الحرب

من الخطأ قراءة البنود الخمسة عشر بوصفها إجراءات منفصلة، لأن أهميتها تكمن في الترابط بينها: وقف العمليات العسكرية مرتبط بجدول للتنفيذ، وإنهاء إدارة الفصائل مرتبط بلجنة وطنية، وتوحيد السلطة والسلاح مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي، وكل ذلك داخل إطار يشمل منع التهجير، وإعادة الإعمار، والسلم الأهلي، وفتح أفق سياسي يقود إلى تقرير المصير والدولة.

وهكذا تبدأ الخارطة من غزة، لكنها تفتح الباب على فلسطين كلها، وتنطلق من سؤال من يحمل السلاح داخل القطاع، لكنها تنتهي عند سؤال السيادة فوق الأرض الفلسطينية. ولذلك يرتبط نجاحها بقدرة مجلس السلام والضامنين على التعامل مع بنودها باعتبارها وحدة متكاملة، لا بتنفيذ الجزء الأمني وترك الجزء السياسي رهينة مستقبل غير محدد.

لا ينبغي أن تتحول الخارطة إلى مسار أحادي ينفذ فيه الفلسطينيون التزامات لا رجعة فيها، بينما تؤجل إسرائيل التزاماتها وفق تقديرات أمنية متغيرة

سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد

تختصر عبارة «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد» نموذج الدولة الحديثة التي لا تقوم مع تعدد مراكز القرار. ويمكن أن يكون انتقال السلاح من الفصائل إلى المؤسسة خطوة ضرورية إذا كان الهدف بناء دولة فلسطينية موحدة.

إعلان

لكن هذا المبدأ يتحول إلى مصدر قلق إذا طلب من الفلسطينيين تفكيك بنيتهم العسكرية أولا، بينما تبقى قضايا الانسحاب والسيادة والحدود والدولة مؤجلة وغير مضمونة. فتوحيد السلاح داخل دولة مستقلة شيء، ونزع عناصر القوة من شعب ما يزال ينتظر دولته شيء آخر.

والتصور المعلن لا يقوم على تسليم السلاح الفلسطيني إلى إسرائيل، وإنما على إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة ووضعها ضمن ترتيبات تنتهي بأن تصبح الجهة الفلسطينية المخولة صاحبة الاختصاص في الأمن والسلاح. والفرق كبير بين مشهد استسلام لفصيل أمام الجيش الإسرائيلي، وبين انتقال السلاح إلى مؤسسة فلسطينية شرعية ضمن عملية بناء الدولة.

لكن هذا الفرق لا يكفي إذا احتفظت إسرائيل بحرية التدخل أو السيطرة على الأرض والحدود، لأن احتكار السلاح لا يكتسب معناه الكامل إلا إذا اقترن باحتكار السيادة.

السلاح مقابل الانسحاب

العقدة المركزية هي الربط الصارم والمتزامن بين الخطوات الفلسطينية المتعلقة بالسلاح والأمن، والخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالانسحاب. فلا ينبغي أن تتحول الخارطة إلى مسار أحادي ينفذ فيه الفلسطينيون التزامات لا رجعة فيها، بينما تؤجل إسرائيل التزاماتها وفق تقديرات أمنية متغيرة.

المطلوب أن تقابل كل خطوة فلسطينية خطوة إسرائيلية محددة جغرافيا وزمنيا، وأن تتحقق لجنة دولية مستقلة من التنفيذ، لأن السلام لا يصنعه حسن النيات وحده، بل آليات تمنع الطرف الأقوى من إعادة تفسير الاتفاق كلما تغيرت حساباته.

الإدارة الانتقالية يجب أن تكون جسرا إلى مؤسسات منتخبة، لا حكما دائما. ولا يمكن أن ينتقل الفلسطينيون من حكم فصيل إلى حكم لجنة غير منتخبة إلى أجل غير محدد، لأن الشرعية السياسية لا تصنعها الكفاءة الإدارية وحدها، بل إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة

الانسحاب الإسرائيلي الكامل

سيحدد الانسحاب الإسرائيلي الكامل القيمة التاريخية للخارطة. فالفلسطينيون لا يحتاجون إلى إعادة انتشار، ولا إلى انتقال القوات من نقطة إلى أخرى مع الاحتفاظ بمناطق عازلة أو ممرات إستراتيجية أو قدرة دائمة على التدخل، وإنما إلى نهاية واضحة للوجود العسكري.

ولهذا ينبغي التدقيق في كلمة «الكامل»، لأن النزاع عرف مرارا إعادة انتشار قدمت باعتبارها انسحابا، بينما تغيرت أشكال السيطرة ولم تختف. وإذا أراد مجلس السلام إثبات اختلاف خارطته عما سبقها، فعليه تحديد متى وأين وكيف تنتهي السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

اللجنة الوطنية لإدارة غزة

قد تكون اللجنة الوطنية من أكثر الخطوات واقعية في مرحلة ما بعد الحرب، لحاجة القطاع إلى جهاز يشغل المؤسسات وينظم الشرطة ويشرف على الإعمار. لكن نجاحها لن يقاس بكفاءتها التقنية فقط، بل بشرعيتها السياسية وعلاقتها بالمؤسسات الفلسطينية وبالضفة ومنظمة التحرير والسلطة.

فالإدارة الانتقالية يجب أن تكون جسرا إلى مؤسسات منتخبة، لا حكما دائما. ولا يمكن أن ينتقل الفلسطينيون من حكم فصيل إلى حكم لجنة غير منتخبة إلى أجل غير محدد، لأن الشرعية السياسية لا تصنعها الكفاءة الإدارية وحدها، بل إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.

قوة الاستقرار الدولية

قد يكون وجود قوة دولية مؤقتة ضروريا لمراقبة وقف إطلاق النار، والفصل بين القوات، وتدريب الشرطة، وتأمين المساعدات، ومواكبة الانسحاب. لكن كلمة «مؤقتة» يجب أن تبقى حاضرة، لأن الفلسطينيين لا يحتاجون إلى استبدال السيطرة الإسرائيلية بوصاية دولية.

إعلان

المطلوب أن تنقل المسؤوليات تدريجيا إلى مؤسسات فلسطينية شرعية وقادرة، لأن الهدف فلسطين تحكم نفسها، لا غزة تديرها قوة متعددة الجنسيات إلى الأبد.

لا يمكن بناء فلسطين موحدة فوق انقسام مزمن. فانتهاء المواجهة مع إسرائيل لا ينهي تلقائيا الصراعات الداخلية التي راكمها الانقسام وما خلفته الحرب من جراح واتهامات ومصالح متناقضة

منع التهجير وإعادة الإعمار

يحمل منع التهجير أهمية استثنائية، لكنه لا يتحقق فقط بمنع الترحيل بالقوة، لأن هناك تهجيرا آخر يحدث حين تدمر شروط الحياة نفسها. فمن لا يجد بيتا أو مستشفى أو مدرسة أو ماء أو كهرباء أو فرصة عمل، يدفع عمليا إلى الرحيل.

لذلك تصبح إعادة الإعمار جزءا من حماية الحق في الأرض، ويصبح بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية فعلا سياسيا وإنسانيا، لا مجرد عملية هندسية. ولا ينبغي أن تستخدم أموال الإعمار وسيلة ضغط، لأن سكان غزة دفعوا ثمن الحرب، ولا يجوز أن يدفعوا ثمن السلام أيضا.

المصالحة والسلم الأهلي

لا يمكن بناء فلسطين موحدة فوق انقسام مزمن. فانتهاء المواجهة مع إسرائيل لا ينهي تلقائيا الصراعات الداخلية التي راكمها الانقسام وما خلفته الحرب من جراح واتهامات ومصالح متناقضة.

ولذلك فإن توحيد الفلسطينيين سياسيا لا يقل أهمية عن توحيد السلاح أمنيا، والدولة تحتاج قبل حدودها وجيشها إلى عقد وطني يجمع أبناءها حول قواعد مشتركة لإدارة الخلاف.

غزة ليست فلسطين كلها

قد تنجح الخارطة في وقف الحرب وإعادة بناء غزة، لكنها لن تكون حلا نهائيا إذا توقفت عند حدود القطاع، لأن القضية تشمل الضفة والقدس والاستيطان واللاجئين والسيادة والموارد وحرية الحركة.

وأخطر ما ينبغي الحذر منه أن يصبح نجاح المشروع في غزة ذريعة لتجميد القضية الأكبر، وتحويل القطاع إلى كيان مستقر لكنه منفصل سياسيا عن الضفة، لأن ذلك قد ينهي حرب غزة لكنه لن ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الخلاص لا يعني إسكات البنادق مؤقتا، بل إزالة الأسباب التي تعيدها إلى إطلاق النار. ويعني انتقال الفلسطيني من شعب يدير قضية إلى شعب يدير دولة، واقتناع الإسرائيلي بأن أمنه لا يبنى على حرمان شعب آخر من السيادة والحقوق

تقرير المصير وإقامة الدولة

يمنح الحديث عن تقرير المصير وإقامة الدولة الخارطة معناها التاريخي، بشرط أن يتحول من وعد إلى التزام وجدول سياسي واضح وضمانات دولية. فالفلسطينيون لا يناضلون من أجل إدارة أفضل لغزة، وإنما من أجل وطن ودولة وسيادة وكرامة.

وفي المقابل، ليست إسرائيل مراقبا للخارطة، بل مطالبة بتغيير سياسي عميق يشمل الانسحاب الكامل، واحترام الإدارة الفلسطينية، وعدم عرقلة الإعمار، والقبول بمسار يقود إلى الدولة، ومعالجة قضايا الضفة والقدس والاستيطان.

مجلس السلام أمام امتحانه الأصعب

هنا يأتي امتحان مجلس السلام: هل يستطيع منع الأطراف من انتقاء البنود التي تناسبها، وضمان التزامن بين السلاح والانسحاب، وتوفير موارد الإعمار، وحماية الإدارة الانتقالية، والإبقاء على هدف الدولة حاضرا؟

فإذا نجح، فقد يغير مسار القضية الفلسطينية، وإن اكتفى بوقف إطلاق النار وترتيب الأمن، فقد أدار الحرب بنجاح لكنه لم يصنع السلام.

من حرب غزة إلى دولة فلسطين

الخلاص لا يعني إسكات البنادق مؤقتا، بل إزالة الأسباب التي تعيدها إلى إطلاق النار. ويعني انتقال الفلسطيني من شعب يدير قضية إلى شعب يدير دولة، واقتناع الإسرائيلي بأن أمنه لا يبنى على حرمان شعب آخر من السيادة والحقوق.

إما أن تكون الخارطة جسرا من حرب غزة إلى دولة فلسطين، وإما أن تصبح استراحة طويلة بين حربين. وسيقاس نجاحها بانسحاب فعلي، وسلاح يتحول إلى مؤسسة شرعية، وإعمار يعيد الحياة، وإدارة تقود إلى انتخابات، وطريق واضح إلى تقرير المصير والدولة. عندها فقط يمكن أن تكون هذه الحرب آخر الحروب، لا مجرد الحرب التي سبقت الحرب المقبلة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.