كيف غيرت أزمات الإقليم مستقبل السياحة الأردنية؟

كيف أعادت أزمات الإقليم "رسم خريطة" السياحة الأردنية؟

في الأردن، لا تبدأ مواسم السياحة من المطارات والفنادق فقط، بل كثيرا ما تبدأ من نشرات الأخبار؛ فكل أزمة تشتعل في الإقليم، وكل حرب تقترب من الجوار، تعيد رسم خريطة السياحة في المملكة، وتفرض واقعا جديدا على قطاع يعيش على ثقة الزائر قبل أي شيء آخر.

فكيف أعادت أزمات المنطقة تشكيل السياحة الأردنية؟ ولماذا يجد الأردن نفسه، في كل مرة، أمام موسم مختلف، رغم أن مقوماته السياحية بقيت كما هي؟

لم يكن قطاع السياحة الأردني خلال العقد الأخير رهين المواسم السياحية بقدر ما كان رهينة اضطرابات الإقليم وتحولاته الكبرى. فمنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، مرورا بتداعيات الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، ثم جائحة كورونا، وصولا إلى حرب غزة وما تبعها من تصاعد للتوترات العسكرية، وجد الأردن نفسه في كل مرة أمام واقع سياحي جديد؛ فتارة حقق القطاع مكاسب غير متوقعة نتيجة تغير وجهات السفر الإقليمية، وتارة أخرى تكبد خسائر لم تكن مرتبطة بضعف المنتج السياحي الأردني، بل بظروف خارجة عن إرادته.

إن القضية الأساسية التي تواجه السياحة الأردنية ليست قضية منتج سياحي يحتاج إلى إعادة اكتشاف، بل قضية بيئة متغيرة تحتاج إلى إدارة أكثر ذكاء، وقدرة أكبر على التكيف مع عالم أصبحت فيه الأزمات جزءا من المشهد السياحي العالمي

السياحة الأردنية.. منتج يملك كل مقومات النجاح

يمتلك الأردن إرثا حضاريا وتاريخيا استثنائيا، وتنوعا سياحيا يمنح الزائر خيارات واسعة منذ لحظة وصوله إلى الأراضي الأردنية؛ فبين الآثار التي تحكي قصص الحضارات المتعاقبة، والسياحة الدينية والعلاجية والبيئية، وسياحة المغامرات، والمناخ المتنوع بين المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية، وصولا إلى المثلث الذهبي الذي يضم البتراء، إحدى عجائب الدنيا السبع، ووادي رم، والعقبة، والبحر الميت، يقدم الأردن منتجا سياحيا متكاملا قادرا على المنافسة إقليميا وعالميا.

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لكن امتلاك المنتج وحده لا يكفي لصناعة سياحة مزدهرة؛ فالمنتج السياحي، مهما بلغت قيمته، يحتاج إلى بيئة داعمة تحمي استدامته وتعزز قدرته على النمو، وهنا تكمن المعضلة الأساسية التي تواجه السياحة الأردنية؛ فالتحدي لم يكن يوما في غياب المقومات أو ضعف عناصر الجذب، بل في البيئة المحيطة بالقطاع، داخليا وخارجيا، التي تلعب دورا حاسما في تحديد مساره.

فعلى المستوى الداخلي، تتأثر السياحة المحلية بالظروف الاقتصادية للمواطنين، إذ أصبحت السياحة بالنسبة لشريحة من الأسر مرتبطة بالقدرة المالية، وفي ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، تحولت السياحة لدى البعض من خيار ترفيهي إلى أولوية مؤجلة أمام احتياجات الحياة الأساسية.

أما خارجيا، فقد بقي القطاع السياحي الأردني يعتمد بدرجة كبيرة على السياحة الوافدة، خصوصا من الأسواق العربية الخليجية والأجنبية، وهي أسواق شديدة الحساسية تجاه صورة المنطقة واستقرارها. لذلك انعكست الأزمات المتتالية، من الحرب في سوريا إلى جائحة كورونا، وصولا إلى حرب غزة والتوترات الإقليمية، على حركة السياحة، ليس لأن الأردن فقد جاذبيته، بل لأن البيئة المحيطة أصبحت عاملا مؤثرا في قرار السائح.

وعليه، فإن القضية الأساسية التي تواجه السياحة الأردنية ليست قضية منتج سياحي يحتاج إلى إعادة اكتشاف، بل قضية بيئة متغيرة تحتاج إلى إدارة أكثر ذكاء، وقدرة أكبر على التكيف مع عالم أصبحت فيه الأزمات جزءا من المشهد السياحي العالمي.

2011.. كيف أعادت الأزمة السورية رسم خريطة السياحة في الأردن؟

مع مطلع عام 2011، بدأت موجات اللجوء السوري تتدفق إلى الأردن، وبحكم الروابط العائلية الممتدة بين السوريين وأقاربهم في دول الخليج، أصبحت المملكة محطة للقاء بعد أن فرقت الحرب أفراد العائلة الواحدة.

فكثير من السوريين الذين استقروا في الأردن استقبلوا أقاربهم القادمين من الخارج، لتتحول الزيارات العائلية لدى شريحة منهم إلى فرصة لاكتشاف المقاصد السياحية الأردنية، وهو ما أضاف بعدا جديدا للحركة السياحية في المملكة.

ومع امتداد الأزمة السورية لسنوات، وتراجع الحركة السياحية إلى سوريا، التي كانت تعد وجهة صيفية مفضلة لكثير من الزوار الخليجيين، برز الأردن بوصفه أحد الخيارات الأكثر استقرارا في المنطقة. ولم يكن ذلك نتيجة تغير المنتج السياحي الأردني، بل لأن التحولات الإقليمية أعادت رسم خريطة الحركة السياحية، وأصبح الاستقرار الذي تنعم به المملكة عاملا مؤثرا في اختيار الوجهة.

وتشير بيانات وزارة السياحة والآثار إلى أن الأردن استقبل نحو 4.3 ملايين سائح عام 2011، فيما بلغ الدخل السياحي في ذلك العام نحو 2.4 مليار دينار أردني ، ما يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على حضوره رغم بداية الاضطرابات التي شهدتها المنطقة.

ولم يقتصر الأثر على القطاع السياحي فقط، إذ أسهمت الزيارات العائلية والإقامات الطويلة لشريحة من القادمين في تنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة، مثل الفنادق، والشقق الفندقية، وتأجير المركبات، والمطاعم، والأسواق.

وعليه، فإن الأزمة السورية لم تغير المنتج السياحي الأردني، بل غيرت البيئة التي يتحرك فيها هذا المنتج، وأثبت الأردن خلالها قدرته على الظهور كوجهة مستقرة في منطقة كانت تعيد رسم خريطتها السياسية والسياحية في آن واحد.

كان التراجع الأبرز في إيرادات السياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، ما يعكس تأثر الأسواق البعيدة بالصورة الذهنية المرتبطة بالمنطقة خلال الحرب، أكثر من ارتباطها بالواقع الأمني داخل الأردن

كورونا.. الضربة التي أوقفت السياحة العالمية

إذا كانت الأزمات الإقليمية قد أعادت توزيع الحركة السياحية في المنطقة ومنحت الأردن فرصا في بعض المراحل، فإن جائحة كورونا كانت مختلفة تماما؛ إذ لم تستهدف دولة بعينها، بل أصابت العالم بأسره، وأوقفت واحدة من أكثر الصناعات اعتمادا على حرية التنقل.

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ومع بداية عام 2020، فرضت الحكومات حول العالم قيودا غير مسبوقة على السفر، وأغلقت المطارات والمعابر البرية والبحرية، وتوقفت حركة الطيران الدولية، لتدخل السياحة العالمية مرحلة من الشلل الكامل.

ولم يكن الأردن استثناء من هذه المعادلة؛ إذ تأثر القطاع السياحي كما تأثرت جميع الوجهات السياحية في العالم، بغض النظر عن مستوى الأمن أو جودة المنتج السياحي.

وتظهر بيانات البنك المركزي الأردني حجم هذه الصدمة؛ إذ تراجع الدخل السياحي خلال عام 2020 إلى نحو مليار دينار ، مقارنة بنحو 4.1 مليارات دينار عام 2019، بانخفاض تجاوز 68%، وهو من أكبر التراجعات التي شهدها القطاع في تاريخه الحديث.

وبخلاف الأزمات السابقة، لم تكن المشكلة هذه المرة في البيئة الإقليمية أو الصورة الذهنية للمنطقة، بل في توقف حركة السفر العالمية نفسها؛ فقد أصبح امتلاك الأردن لمنتج سياحي متنوع واستقرار أمني غير كافيين في ظل إغلاق الحدود وتعليق الرحلات.

وأكدت الجائحة أن السياحة ليست صناعة تتأثر بالسياسة والجغرافيا فقط، بل هي أيضا صناعة شديدة الحساسية تجاه الأزمات العالمية التي قد توقفها بالكامل خلال فترة قصيرة.

حرب غزة.. حين دفعت الصورة الذهنية للسائح ثمن الجغرافيا

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد مع اندلاع الحرب على قطاع غزة، لتجد السياحة الأردنية نفسها أمام تحد مختلف عن الأزمات السابقة.

هذه المرة، لم يكن التحدي مرتبطا بجودة المنتج السياحي أو بمستوى الأمن والاستقرار داخل المملكة، بل بالصورة الذهنية التي تشكلت عن المنطقة بأكملها.

فعلى الرغم من أن الأردن حافظ على أمنه واستقراره، إلا أن الجغرافيا فرضت نفسها مرة أخرى على القطاع السياحي؛ فبالنسبة لكثير من السياح، ولا سيما القادمين من الأسواق الأوروبية والأمريكية، ينظر إلى الشرق الأوسط أحيانا باعتباره منطقة واحدة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تأجيل أو إلغاء رحلاتهم إلى المنطقة خشية اتساع رقعة الصراع، رغم أن الأردن لم يكن طرفا في الحرب.

وتؤكد الأرقام الرسمية هذا الأثر؛ إذ أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني تراجع الدخل السياحي خلال عام 2024 بنسبة 2.3% ليبلغ نحو 5.13 مليارات دينار ، مقارنة مع 5.25 مليارات دينار في عام 2023، كما انخفض عدد الزوار بنسبة 3.9% ليصل إلى نحو 6.1 ملايين زائر.

وكان التراجع الأبرز في إيرادات السياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، ما يعكس تأثر الأسواق البعيدة بالصورة الذهنية المرتبطة بالمنطقة خلال الحرب، أكثر من ارتباطها بالواقع الأمني داخل الأردن.

وتكشف هذه المرحلة مجددا أن السياحة الأردنية لا تتأثر فقط بما يحدث داخل حدود المملكة، بل أيضا بما يجري في محيطها الإقليمي، وأن قرار السائح لا يبنى دائما على الواقع، بل على الصورة التي تتشكل لديه عن الوجهة.

التحدي اليوم لم يعد فقط في جذب السائح، بل في بناء قطاع قادر على الصمود أمام المتغيرات، وتحويل الاستقرار الذي يمتلكه الأردن إلى ميزة تنافسية في سوق سياحي إقليمي شديد التغير

عودة سوريا.. تغير جديد في خريطة السياحة الإقليمية

مع عودة سوريا تدريجيا إلى المشهد السياحي الإقليمي، وتحسن الحركة إليها بعد سنوات من الحرب، تتغير مرة أخرى خريطة السياحة في المنطقة.

فالأردن الذي استفاد خلال مراحل سابقة من تغير حركة السياحة الإقليمية، يواجه اليوم عودة وجهة تمتلك إرثا تاريخيا وثقافيا كبيرا، ما يعيد المنافسة إلى سوق سياحي إقليمي أكثر ازدحاما.

ولا تعني عودة سوريا بالضرورة تهديدا للسياحة الأردنية، لكنها تفرض تحديا جديدا على القطاع لتعزيز قدرته التنافسية، خاصة مع اختلاف تكاليف السفر والخدمات والأسعار بين الوجهات، ما يجعل تطوير المنتج السياحي وتحسين تجربة الزائر عاملين حاسمين في المرحلة المقبلة.

هل تعلم الأردن من الأزمات؟

بعد أكثر من عقد من الأزمات المتلاحقة، يبقى السؤال الأهم: هل استطاع القطاع السياحي الأردني تحويل هذه التجارب إلى فرصة لإعادة بناء أدواته، أم بقيت الاستجابة مرتبطة بردود الفعل مع كل أزمة جديدة؟

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لقد كشفت السنوات الماضية أن الاعتماد على الأسواق الخارجية وحدها يجعل القطاع أكثر حساسية تجاه التحولات الإقليمية، ما يفرض الحاجة إلى تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة الداخلية، وتطوير خطط أكثر مرونة لإدارة الأزمات، إلى جانب توظيف التحول الرقمي في تسويق الأردن وتصحيح الصورة الذهنية عنه عالميا.

فالتحدي اليوم لم يعد فقط في جذب السائح، بل في بناء قطاع قادر على الصمود أمام المتغيرات، وتحويل الاستقرار الذي يمتلكه الأردن إلى ميزة تنافسية في سوق سياحي إقليمي شديد التغير.

السياحة الأردنية لم تعد مجرد قطاع اقتصادي يتأثر بالأحداث، بل أصبحت مرآة للتحولات التي يشهدها الإقليم

السياحة الداخلية.. الفرصة المؤجلة

رغم تنوع المنتج السياحي الأردني، لا تزال السياحة الداخلية تمثل فرصة لم تستثمر بالشكل الكافي، ليس بسبب نقص المقومات، بل بسبب تراجع قدرة المواطن على الوصول إليها في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ومع تزايد صعوبة الاعتماد على السياحة الخارجية وحدها في ظل الأزمات الإقليمية المتلاحقة، يصبح تعزيز السياحة الداخلية ضرورة، من خلال تطوير برامج سياحية بأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتسويق الوجهات المحلية بصورة أوسع، بما يسهم في دعم استدامة القطاع ويمنحه قدرة أكبر على مواجهة المتغيرات.

وبعد أكثر من عقد من التحولات، لم تعد السياحة الأردنية تتحرك وفق إيقاع المواسم وحدها، بل أصبحت تتأثر بما يفرضه الإقليم من أزمات ومتغيرات سياسية وأمنية. فالأزمة السورية أعادت رسم حركة السياحة في المنطقة، وجائحة كورونا أوقفت العالم، وحرب غزة أثبتت أن الصورة الذهنية قد تكون أكثر تأثيراً من الواقع نفسه.

ولعل أبرز ما كشفته هذه التجارب أن التحدي لم يعد في امتلاك الأردن لمنتج سياحي غني؛ فهو يملك من التاريخ والطبيعة والتنوع ما يؤهله للمنافسة، بل في قدرته على إدارة هذا المنتج في بيئة إقليمية متقلبة، وإعادة تسويقه بوصفه وجهة مستقرة وآمنة، إلى جانب تنويع الأسواق، وتعزيز السياحة العلاجية والدينية والداخلية، وتحسين تجربة الزائر منذ وصوله إلى المعابر والمطارات، وتشجيع الاستثمار في الفنادق والمنتجعات، وتطوير برامج سياحية تلبي احتياجات الأسواق الخليجية والسورية والأسواق الجديدة.

فالسياحة الأردنية لم تعد مجرد قطاع اقتصادي يتأثر بالأحداث، بل أصبحت مرآة للتحولات التي يشهدها الإقليم. وفي منطقة لا تزال خرائطها تتبدل باستمرار، فإن القدرة على التكيف وإدارة الأزمات قد تكون الميزة التنافسية الأهم لمستقبل السياحة في الأردن.