المرأة وسؤال البناء

تطرح قضية المرأة في العالم العربي اليوم داخل إطار حقوقي مباشر يركز على القوانين والفرص والتمكين، غير أن هذا إطار، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتفسير الصورة الكاملة. فالسؤال الأعمق لا يتعلق بما يمنح للمرأة من حقوق فقط، بل بكيفية تشكل الإنسان نفسه داخل البنية الاجتماعية التي تنتج هذه الحقوق أو تقيدها.

من هنا، لا يمكن النظر إلى قضية المرأة باعتبارها ملفا منفصلا، بل هي جزء من سؤال أوسع يتصل ببنية المجتمع ذاته: كيف تبنى الأدوار؟ وكيف تتداخل التربية مع الثقافة، والقيم مع الاقتصاد، والحرية مع المسؤولية داخل منظومة واحدة متشابكة؟

الإنسان لا يصنع في فراغ، بل يتشكل داخل سياق اجتماعي وتربوي وثقافي يسبق اختياراته الفردية ويوجهها في كثير من الأحيان. لذلك فإن أي مقاربة لوضع المرأة لا بد أن تنطلق من فهم هذا السياق البنيوي، لأن تغيير النتائج دون الاقتراب من الأسباب العميقة يظل تغييرا جزئيا لا يمس الجذور التي تنتج تلك النتائج.

يمكن استحضار التجربة الإسلامية الأولى بوصفها نموذجا تاريخيا يظهر فيه حضور المرأة ضمن الحياة العامة بأبعادها المختلفة؛ العلمية والاجتماعية والاقتصادية. فقد شاركت المرأة في نقل المعرفة، وفي النشاط الاقتصادي، وفي دعم الحياة الاجتماعية.

ومن هذا المنطلق، لا يختزل "تمكين المرأة" في توسيع نطاق الحقوق القانونية أو الاقتصادية فقط، بل يفهم باعتباره جزءا من مشروع أوسع لإعادة بناء الإنسان داخل بيئة تمنح هذه الحقوق معناها الحقيقي. فالقضية ليست مجرد فتح أبواب الفرص، بل بناء القدرة على ممارسة هذه الفرص داخل سياق اجتماعي متوازن، يحفظ للحقوق بعدها الإنساني والأخلاقي في آن واحد.

في المقابل، حين يفصل المسار الحقوقي عن الإطار القيمي والاجتماعي، تظهر إشكالات لا يمكن تجاهلها. ففي بعض السياقات، يؤدي تضخم النزعة الفردية دون مرجعية مشتركة واضحة إلى إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية بشكل سريع، بما ينعكس على بنية الأسرة، وعلى شكل الروابط بين الأفراد، وعلى طبيعة المعنى المشترك الذي كان يمنح المجتمع تماسكه الداخلي.

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وهذا لا يعني رفض الحقوق أو التقليل من أهميتها، بل يعني أن الحقوق وحدها لا تكفي لصناعة الاستقرار الاجتماعي ما لم تدمج داخل رؤية أوسع تحدد العلاقة بين الفرد والجماعة، وبين الحرية والمسؤولية. فالمجتمع ليس مجرد مجموعة أفراد مستقلين، بل كيان مركب يقوم على شبكة من المعاني والالتزامات المتبادلة، وإذا اختل هذا التوازن، فإن أي توسع في الحقوق قد يفقد جزءا من قدرته على إنتاج الاستقرار.

ومن هذا المنظور، يعاد النظر في موقع المرأة باعتبارها شريكا كاملا في البناء الاجتماعي والإنساني، لا من خلال حصرها في صورة واحدة ثابتة، ولا عبر فصلها عن سياقها الأسري والاجتماعي، بل ضمن رؤية تقوم على التكامل بين الأدوار، لا على الصراع بينها. فالمسألة ليست "إعادة تعريف المرأة" بقدر ما هي "إعادة فهم المجتمع" نفسه وكيفية توزيع الأدوار داخله.

كما يمكن استحضار التجربة الإسلامية الأولى بوصفها نموذجا تاريخيا يظهر فيه حضور المرأة ضمن الحياة العامة بأبعادها المختلفة؛ العلمية والاجتماعية والاقتصادية. فقد شاركت المرأة في نقل المعرفة، وفي النشاط الاقتصادي، وفي دعم الحياة الاجتماعية، ضمن منظومة قيمية منسجمة مع السياق التاريخي والثقافي لتلك المرحلة، دون أن يعني ذلك فصلها عن بنيتها الأسرية أو الاجتماعية.

يبقى السؤال مفتوحا: كيف يمكن بناء نموذج اجتماعي يحقق التوازن بين الفرد والجماعة، وبين الحرية والقيم، وبين التغيير والاستقرار، دون أن يقصي أيا من هذه الأبعاد أو يختزلها؟

لكن الإشكال المعاصر لا يكمن في استدعاء الماضي بحد ذاته، بل في كيفية بناء رؤية قابلة للتطبيق على واقع شديد التعقيد، تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتتداخل فيه المؤثرات الإعلامية والثقافية العالمية بشكل غير مسبوق. هذا التعقيد يجعل الحاجة إلى رؤية شاملة أكثر إلحاحا، رؤية لا تكتفي بالحلول الجزئية، ولا تكتفي أيضا بالشعارات العامة، بل تحاول فهم البنية العميقة التي تتحرك داخلها القضايا.

ومن هنا، فإن الاختزال في أحد الاتجاهين – سواء الاكتفاء بالمعالجة القانونية أو الاكتفاء بالطرح القيمي المجرد – لا يقدم إجابة كافية. فالأول قد يهمل البنية الثقافية التي تنتج السلوك الاجتماعي، والثاني قد يغفل الواقع المتغير الذي يفرض أسئلته الجديدة باستمرار.

وبين هذين الحدين، تتشكل الحاجة إلى تصور مركب يعيد بناء الإنسان داخل منظومة تحفظ كرامته، وتضمن حقوقه، وتربط حريته بمسؤوليته داخل المجتمع.

ويبقى السؤال مفتوحا: كيف يمكن بناء نموذج اجتماعي يحقق التوازن بين الفرد والجماعة، وبين الحرية والقيم، وبين التغيير والاستقرار، دون أن يقصي أيا من هذه الأبعاد أو يختزلها؟