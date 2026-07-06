كيف جمع ترمب أكثر من ملياري دولار وهو في البيت الأبيض؟

ما وراء الملياري دولار: ماذا تكشف الإفصاحات المالية لترامب عن مستقبل الرئاسة الأمريكية؟

أحدث صدور إقرار مالي يقع في 927 صفحة موجة من الصدمات في واشنطن. كشف هذا التقرير أن الرئيس دونالد ترامب حقق أكثر من 2.2 مليار دولار خلال عامه الأول منذ عودته إلى البيت الأبيض. هذا الرقم لا يمثل مجرد رقم قياسي لرئيس أمريكي في منصبه، بل يجسد تحولا جوهريا في كيفية تفاعل السلطة التنفيذية مع الثروة الخاصة.

على مدى عقود، اعتمد الرؤساء الأمريكيون على "صناديق ائتمان عمياء" (Blind Trusts) لعزل أصولهم عن مهامهم الرسمية. تمنع هذه الممارسة تصورا أو واقعا بأن القرارات السياسية تتخذ لخدمة الحسابات المصرفية الشخصية. لكن الرئيس ترامب تخلى عن هذا التقليد في هيكله المالي الحالي؛ إذ ظلت أصوله تحت إدارة عائلته، مما خلق رابطا مباشرا بين إدارته العامة ورخائه الشخصي.

يؤكد البيت الأبيض أن أعمال الرئيس معزولة تماما عن مسؤولياته الرسمية، وأن أبناءه هم من يتولون إدارتها بالكامل

محفز العملات المشفرة

يعد العنصر الأكثر لفتا للانتباه في الإقرار هو هيمنة العملات المشفرة (Cryptocurrencies). فترامب، الذي كان يوما ما متشككا في الأصول الرقمية، أصبح الآن أقوى المدافعين عنها. وقد تزامنت جهود إدارته لجعل الولايات المتحدة "عاصمة العالم للعملات المشفرة" مع مكاسب هائلة لمشاريعه الرقمية الخاصة.

ووفقا للتقرير، فإن أكثر من 1.4 مليار دولار من دخله جاءت من مشاريع العملات المشفرة. ويشمل ذلك 635 مليون دولار من العملات المعروفة بـ "الميم" (Meme)، وأكثر من 500 مليون دولار من مشروع "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، الذي يشارك فيه أفراد من عائلته وشركاء رفيعو المستوى. لقد نمت هذه المشاريع من شركات ناشئة متواضعة لتصبح المحركات الأساسية لثروة الرئيس، متجاوزة بكثير دخله التقليدي من منتجعات الجولف والعقارات.

معضلة التوافق مع السياسات

يرى النقاد والمراقبون أن هذا الوضع يخلق تضاربا خطيرا في المصالح (Conflict of Interest). فعندما يوقع الرئيس أوامر تنفيذية أو يعين مسؤولين تنظيميين أو يدعم تشريعات مثل "قانون جينيوس" (Genius Act)، فإنه يشكل فعليا السوق التي تعمل فيها شركاته الخاصة.

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من جهته، يؤكد البيت الأبيض أن أعمال الرئيس معزولة تماما عن مسؤولياته الرسمية، وأن أبناءه هم من يتولون إدارتها بالكامل. وقد رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، المخاوف بشأن تضارب المصالح، واصفة إياها بـ "السردية المتكررة والزائفة". وشددت على أن سياسات الرئيس تهدف إلى تعزيز الابتكار وخلق فرص اقتصادية لجميع الأمريكيين.

ومع ذلك، تظل السرعة التي توسعت بها هذه المشاريع الرقمية بعد تنصيبه موضع تدقيق شديد. ويظهر الإقرار أنه بينما تضخمت خزائن ترامب، شهد العديد من المستثمرين الأفراد في مشاريع العملات المشفرة نفسها انخفاضا حادا في قيمة حيازاتهم. وقد أدت هذه الفجوة إلى اتهامات بأن الرئاسة تستغل لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الجمهور.

بينما يناقش مجلس الشيوخ لوائح جديدة للعملات المشفرة، يتصاعد الضغط لإنشاء ضمانات تمنع المسؤولين في المستقبل من التربح من الصناعات التي ينظمونها

التشابكات العالمية

يكشف التقرير المالي أيضا كيف تتقاطع المصالح التجارية الدولية للرئيس مع السياسة الخارجية الأمريكية. فقد أعلن ترامب عن إيرادات بالملايين من صفقات ترخيص ومشاريع عقارية في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ورومانيا.

وفي العديد من هذه الحالات، تتفاوض الدول المعنية في الوقت نفسه على قضايا معقدة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والمساعدات العسكرية وترتيبات الأمن الإقليمي. وبالنسبة لمحلل الشؤون الدولية، يطرح هذا سؤالا جوهريا: أين تنتهي الدبلوماسية الأمريكية، وأين تبدأ المصالح التجارية لـ "منظمة ترامب" (Trump Organization)؟ عندما يتفاعل زعيم أجنبي مع الرئيس، هل يتعامل مع مصالح الحكومة الأمريكية أم مع الإمبراطورية الخاصة للرجل الذي يقودها؟

عصر جديد لأخلاقيات السلطة التنفيذية

يمثل إقرار عام 2025 نقطة تحول في معايير الرئاسة الأمريكية. فمن خلال تحويل علامته التجارية إلى قوة اقتصادية أثناء وجوده في المنصب، قدم الرئيس ترامب نموذجا جديدا للقيادة التنفيذية؛ حيث لم تعد الحدود بين "المصلحة العامة" و"الثروة الخاصة" جدرانا، بل أصبحت جسورا.

قد يرى المؤيدون في ذلك التعبير الأقصى عن "الرئيس رائد الأعمال" الذي يطبق الفطنة التجارية على الحوكمة الوطنية. أما المعارضون، فينظرون إليه كفساد منهجي للمؤسسات الديمقراطية، ويخشون أن يؤدي السعي وراء الثروة الشخصية خلال فترة الرئاسة إلى المساس بنزاهة الإجراءات الحكومية.

بينما يناقش مجلس الشيوخ لوائح جديدة للعملات المشفرة، يتصاعد الضغط لإنشاء ضمانات تمنع المسؤولين في المستقبل من التربح من الصناعات التي ينظمونها. وحتى الآن، يظل السؤال الذي تبلغ قيمته ملياري دولار قائما: هل يمكن الحفاظ على نزاهة البيت الأبيض عندما تكون ثروة الرئيس مرتبطة بعمق بالأسواق التي يحكمها؟

تشير أحداث العام الماضي إلى أن قواعد اللعبة قد تغيرت بشكل جذري. وسواء كان هذا يمثل تحديثا جريئا للرئاسة أو تآكلا خطيرا للمعايير المؤسسية، فإنه سؤال من المرجح أن يهيمن على الخطاب السياسي الأمريكي لسنوات قادمة.

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