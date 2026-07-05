خطة نتنياهو البديلة.. تفخيخ الليكود وتلغيم مفاصل إسرائيل

منذ سنوات، ارتبط اسم حزب الليكود برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هيمن لعقود طويلة على رئاسة الحزب. واليوم، وبعد أكثر من 50 عاما على تأسيس هذا الكيان السياسي، يهدد نتنياهو بالانسحاب منه إن لم يتم السماح له باختيار 11 اسما من أول 40 مقعداً في القائمة الانتخابية التمهيدية (البرايمرز)، والمقرر إجراؤها في 4 أغسطس/آب المقبل، بدلا من 6 مقاعد فقط كما جرت العادة.

قضت خطة نتنياهو الأصلية بالوصول إلى صناديق الاقتراع بعد تحقيق حسم عسكري مطلق على كافة الجبهات، من قطاع غزة ولبنان وصولا إلى إيران

خطة نتنياهو: يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضمان السيطرة الكاملة على مفاصل الحزب، وقطع الطريق على أي منافسين محتملين قد يهددون نفوذه التاريخي، أو يحاولون انتزاع زعامة الليكود بدلاً منه. لذلك، جاء تهديده بالانشقاق ليضع الحزب أمام الأمر الواقع المر، فإما القبول بمطالبه كاملة، أو التحول إلى حزب هامشي بلا تأثير إن قرر نتنياهو المضي قدما وتأسيس حزبه الخاص.

هذه الإستراتيجية الحزبية تتقاطع مع خطة أكبر هندسها نتنياهو لإدارة المرحلة المقبلة، وتتركز حول شقين رئيسيين:

أولا: تحقيق أهداف الحرب والفوز بالانتخابات: قضت خطة نتنياهو الأصلية بالوصول إلى صناديق الاقتراع بعد تحقيق حسم عسكري مطلق على كافة الجبهات، من قطاع غزة ولبنان وصولا إلى إيران. لكن تعثر الحرب في تحقيق أهدافها المعلنة، وفشلها في القضاء التام على حركتي حماس وحزب الله، بالإضافة إلى استمرار معضلات الصواريخ الباليستية واليورانيوم المخصب الإيراني، جعل هذه الخطة ميتة وغير صالحة للتسويق الانتخابي.

ثانيا: السيطرة على مفاصل إسرائيل: بالتزامن مع الشق الأول، جهز نتنياهو خطة بديلة لمواجهة سيناريو الإخفاق العسكري الخارجي، وهي خطة زرع وتثبيت قادة ومسؤولين في منتهى الحساسية يدينون بالولاء الشخصي والأيديولوجي له، وعلى رأس هؤلاء رئيس جهاز الشاباك الحالي "ديفيد زيني"، ومراقب الدولة "ميخائيل رابيلو" (وهو محامي نتنياهو الشخصي وعائلته).

رسم نتنياهو خططه للمرحلة المقبلة سواء فاز في الانتخابات أو خسرها، بالتوازي مع معركته الشرسة لمضاعفة قوته داخل الليكود وسحق أي منافسة صاعدة

ورغم أن هذه الشخصيات يمكن تغييرها أو إقالتها نظريا عند وصول أي حكومة من المعارضة إلى سدة الحكم، إلا أن نتنياهو بذلك سيتيح لنفسه تلغيم المسار أمام أي حكومة مستقبلية ووضعها في اختبار حقيقي قد يعجل بسقوطها.

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فإما أن تختار هذه الحكومة التعايش والعمل مع "رجال نتنياهو" في المفاصل الأمنية والرقابية، مما سيحدث صدامات يومية تعطل أعمالها، أو تقرير إقالتهم من مناصبهم بقرارات سياسية، ليبدأ نتنياهو حينها هجوما مضادا متهما المعارضة بتصفية الحسابات والمتاجرة بدماء الإسرائيليين لأغراض حزبية.

هذا الضغط الشعبي والإعلامي كفيل بإضعاف الحكومة المستندة إلى تحالفات ضيقة، وربما إسقاطها، ليعود نتنياهو مجددا إلى الصدارة بصفته "الزعيم القوي" الأوحد الصالح لإنقاذ إسرائيل.

هكذا رسم نتنياهو خططه للمرحلة المقبلة سواء فاز في الانتخابات أو خسرها، بالتوازي مع معركته الشرسة لمضاعفة قوته داخل الليكود وسحق أي منافسة صاعدة. فهل تنجح خطة نتنياهو الداخلية لتأمين مستقبله، أم تفشل كما تعثرت خططه الخارجية؟