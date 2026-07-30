مكارم الأخلاق.. أساس نهضة الأمم

الأخلاق وموقعها في مستقبلنا الحضاري

علينا أن ننتبه جيدا إلى دور الأخلاق في حياة الشعوب، وأثرها في النهوض الحضاري، إذ لا يمكن لأمة أن تنهض، وتتمدد في سياق التدافع الحضاري، بمعزل عن نظام أخلاقي يحدد لها الصواب من الخطأ، والخير من الشر، والحق من الباطل. فهذا التمييز ضروري لسببين؛ أولهما أن كل المنجزات اللاحقة ستتراوح أهدافها بين قيمتي الحق والصواب، اللتين ينبغي أن تكونا واضحتين لا لبس فيهما، ومنضبطتين لا انحراف أو اعوجاج في تصورهما. وثانيهما أن الأخلاق، الكريمة تحديدا، هي إحدى كبريات الغايات من البعثة التي قال صاحبها، عليه الصلاة والسلام: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وإذا انتبهنا إلى أهمية الأخلاق في المطلق، وأدركنا فاعليتها الحضارية، كان لزاما علينا مراقبتها وجودا وعدما في سيرورتنا: كم نحمل من محاسنها ومساوئها.

ثم ينبغي أن ننتبه بدقة إلى علاقتنا بهذه الأخلاق، من حيث درجة اهتمامنا بها، والمساحة التي تحتلها في ساحة وعينا.

هذه الكلمات مدخل لمحاولة تشخيص جانب من واقعنا الاجتماعي في بعده الأخلاقي، الذي لا أظن مراقبا يجرؤ على إنكار حجم أزمته.

تولد الأخلاق الكريمة مجالا مجتمعيا حيويا، يؤدي دورا حاسما في شيوع السعادة بوصفها ضالة كل البشر، وإن اختلف مفهومهم لها تبعا للتجربة السياسية والتاريخية الخاصة بكل أمة، ودورا حاسما أيضا في إشاعة توازن نفسي لا يخضع لمنطق بشري صرف، استفحلت فيه النزعة المادية

من الضرر الشديد في حياتنا المجتمعية غياب كثير من الأخلاق بدرجة كبيرة، وتحول أخلاق أخرى عن معانيها الحقيقية بعد لحوق الفساد في تصورها، أسوة بفساد التصور الإيماني وحقائقه الجوهرية. فمما غاب من أخلاقنا معاني المروءة، والشهامة، والصدق، والإيثار، والتعفف، والتسامي على شهوات المال والشهرة والسيادة، والحياء، وغير ذلك، بينما أصاب التغير مفاهيم الغيرة (على العرض والشرف)، والكرم، والأمانة، وأخلاقا أخرى.

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وغياب الأخلاق آنفة الذكر، وتغير دلالات بعضها الآخر، ينطوي على ضرر كبير وخطير، إذ ليست الأخلاق مظاهر ترف في حياة الشعوب، بل حاجة وجودية، عبر عنها أحمد شوقي بفهم دقيق وصادق في قوله:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت – فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

تولد الأخلاق الكريمة مجالا مجتمعيا حيويا، يؤدي دورا حاسما في شيوع السعادة بوصفها ضالة كل البشر، وإن اختلف مفهومهم لها تبعا للتجربة السياسية والتاريخية الخاصة بكل أمة، ودورا حاسما أيضا في إشاعة توازن نفسي لا يخضع لمنطق بشري صرف، استفحلت فيه النزعة المادية، وهو يقرر، مثلا، قاعدة «القانون لا يحمي المغفلين»، بما تنطوي عليه من إغفال لمنطق التباين بين البشر في العقل، والحرص، والقدرات، وبما تتيحه لأولي الدهاء والمكر من فسحة في ابتلاع حقوق من يقلون عنهم في تلكما الخلتين.

وهذا منهج يرفضه الإسلام، الذي يعطي مساحة كبيرة للأخلاق الكريمة في صوغ الحياة المجتمعية، تجلي هذه المساحة ما ينسب للخليفة الراشد علي بن أبي طالب، كما ورد في نهج البلاغة، وهو يقول:

إن المكارم أخلاق مطهرة – فالعقل أولها والدين ثانيها

والعلم ثالثها والحلم رابعها – والجود خامسها والعرف سادسها

والبر سابعها والصبر ثامنها – والشكر تاسعها واللين عاشرها

وفي المقابل، يترتب على غياب مكارم الأخلاق فساد في التصورات عن الموجودات، وسيادة منطق المنفعة الحسية، والسير وراء قاطرة العقل المجرد، وهو انقياد يقود، حتما، إلى فصل عرى العلاقة بين الأرض والسماء.

غياب هذه الأخلاق على الصعيد العملي شديد الضرر والخطر، وتغير مفهوم أخلاق أخرى أشد خطرا وضررا، لأنه ينتج مسارا مركبا في الفساد، ينجز فيه الناس أعمالا يظنونها حقا، أو صوابا، أو مكرمة، وهي خلاف ذلك، لأن أصل المفهوم عندهم مضطرب ومنحرف، وهذا يورث المجتمع استعلاء يسد طرق الإصلاح في المستقبل.

لا جرم أن "التصحيح الأخلاقي" المنشود لن يتم بالعواطف والرغبات، أو بالموعظة في المساجد، أو التوجيه في المدرسة والجامعة والبيت، مع أهمية كل هذه المسارات، وإنما العامل الحاسم في إعادة الاعتبار للأخلاق الكريمة، من الناحية العملية، يكمن في القانون

لكن الأخطر من كل ما سبق يكمن في الفقد الراهن للشعور بقيمة مكارم الأخلاق في حياتنا، إذ لم يعد كثير من الرجال يبالي حينما يوصف بالبخل، أو الجبن، أو المكر، أو الدياثة، ولم تعد أكثر النساء مهتمة بصفة الحياء، رغم الطابع الوجودي لهذه الصفة في الحياة العربية والإسلامية، أو الأنوثة، أو الأمومة، ما يعني أننا نتجه إلى فراغ أخلاقي يشرع أبوابنا أمام مزيد من رياح الحداثة، ويجعلنا أكثر هشاشة ونحن نتلقف الأفكار الوافدة التي ستنشئ بعد حين نظاما أخلاقيا جديدا من خارج بيئتنا.

وسط هذه الصورة المظلمة، يمكننا أن نرى بقعة ضوء في سوريا الجديدة، التي تملك مؤهلات إيقاد شعلة الأخلاق في المجتمع من جديد، بعد أن بدا لنا أنها انطفأت في ظل ظلام دامس هيمن على كل ذرات المجتمع السوري جراء سياسة التجريف الأخلاقي التي اتبعت بشكل ممنهج خلال أكثر من ستين عاما.

ولا جرم أن "التصحيح الأخلاقي" المنشود لن يتم بالعواطف والرغبات، أو بالموعظة في المساجد، أو التوجيه في المدرسة والجامعة والبيت، مع أهمية كل هذه المسارات، وإنما العامل الحاسم في إعادة الاعتبار للأخلاق الكريمة، من الناحية العملية، يكمن في القانون.

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وأعني بذلك أمرين أساسيين؛ أولهما إنجاز منظومة قانونية شاملة، تخضع لمنطق الثواب والعقاب، مستوحاة من شريعة الإسلام، ومما استقرت عليه أعراف المسلمين. وثانيهما امتلاك إرادة تطبيق القانون بحس إسلامي، وقلب ورع، تطرح فيه المحاباة والتمييز جانبا، ويكلف فيه المشهود لهم بحسن السمعة والسيرة.

حينذاك، يمكن لسوريا اختصار الزمن في بناء مجتمع يتحقق فيه مراد الله في الإسلام، أو يكون أقرب ما يكون إلى الهيئة التي يريد الشارع أن تكون عليها الجماعة، وذلك يستجلب، وفق قاعدة سننية ربانية لا تتبدل ولا تتحول، أسباب التمكين والعز ومعية الله، والصعود من القاع.

هل إعادة الاعتبار لمكارم الأخلاق موضوعة على أولوية الحكم الجديد في سوريا؟

سؤال حساس ودقيق. إذا أجبنا عليه بوصف الظاهر فالجواب عليه بالسلب، ولكن إذا أخضعنا الجواب للسياق السياسي والاجتماعي الذي يحكمه منطق التطور التاريخي، والأطوار التي ينبغي أن يمر بها أي مجتمع في نهوضه، فلن نكون متسرعين ولا عاطفيين إذا قلنا إن المستقبل "قد" يحمل أخبارا سارة في هذا المضمار.