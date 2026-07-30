كيف تفسر الرياضيات انهيار الدولة السودانية؟

قراءة رياضية في دفتر صيرورة الدولة الوطنية في السودان

الرياضيات كمجهر تحليلي للتاريخ

منذ أن استهواني منطق التحليل الرياضي، بما ينطوي عليه من صرامة في الاستدلال، ودقة في بناء النماذج، وقدرة استثنائية على تفسير الظواهر المركبة عبر علاقات مجردة بين المتغيرات، تملكتني رغبة جادة في إسقاط مفاهيمه والدقة المتناهية التي يتمتع بها على مسار تشكل الدولة الوطنية في السودان، بهدف تفكيك صيرورتها التاريخية المتقلبة وقراءة محطاتها المفصلية بعيدا عن الانفعال العاطفي أو الانحياز السياسي.

وليس المقصود هنا إخضاع التاريخ لمعادلات جامدة، وإنما الاستفادة من أدوات الرياضيات بوصفها لغة كاشفة للأنماط، ومجهرا فكريا يتيح قراءة أكثر موضوعية لحركة الأمم والدول.

لم يكن ذلك المسار مستقيما، بل اتسم بموجات متتابعة من التذبذبات والحياد الحركي المتأرجح بين المد والجزر؛ تارة يتقدم بفعل عوامل البناء، وتارة يتراجع تحت وطأة الصراعات والتحولات الإقليمية والدولية

المسار الصاعد: من بداية التأسيس إلى ذروة الاستقلال

ولو تخيلنا أن تاريخ السودان الحديث يمثل دالة رياضية مرسومة على مستوى بياني، بدءا من نهايات سلطنة الفونج، وهي أول دولة إسلامية سنارية قامت في السودان عام 1504 واستمرت حتى عام 1821، وتأسيس السودان الحديث مع حملة محمد علي باشا عام 1821، لوجدنا أن منحنى الدولة الوطنية انطلق من نقطة قريبة من الصفر، ثم شرع في رحلة طويلة من التشكل والتراكم.

لم يكن ذلك المسار مستقيما، بل اتسم بموجات متتابعة من التذبذبات والحياد الحركي المتأرجح بين المد والجزر؛ تارة يتقدم بفعل عوامل البناء، وتارة يتراجع تحت وطأة الصراعات والتحولات الإقليمية والدولية.

بيد أن امتداده العام كان يتسامى صاعدا ببطء، وكان الاتجاه العام للمنحنى موجبا، إذ كانت كل مرحلة، رغم اضطرابها، تضيف لبنة جديدة نحو التأسيس والمضي نحو دولة حديثة.

إعلان

وخلال الحقبة التركية المصرية (1821-1885)، ثم فترة الثورة المهدية (1881-1898)، ثم الإدارة الثنائية البريطانية المصرية (1899-1956)، أخذت مؤسسات الدولة تتبلور بصورة أكثر انتظاما؛ حيث تشكلت الإدارة المركزية، ورسمت الحدود الجغرافية، وتطورت البنية القانونية والمؤسسية، ونشأت أجهزة الخدمة العامة، وبدأ الاقتصاد يندمج تدريجيا في منظومة الأسواق الحديثة.

كانت تلك المراحل، على ما حفلت به من اختلالات واستعمار، تمثل، في لغة الرياضيات، زيادات متراكمة في قيمة الدالة، حتى بلغ المنحنى ذروته العليا التاريخية عشية الاستقلال المجيد في 1 يناير/كانون الثاني 1956، حين اجتمعت عناصر الأرض والمؤسسة والهوية السياسية تحت راية دولة مستقلة ذات سيادة، واكتملت ملامح الخارطة الجغرافية والبنية المؤسسية للدولة.

نقطة الانقلاب: تصدع توريت وتراجع الزخم

غير أن القوانين الرياضية في علم التفاضل والتكامل تعلمنا أن بلوغ القمة ليس نهاية الحركة، بل بداية اختبار جديد. تمثل القمة المحلية نقطة يصبح عندها الميل مساويا للصفر، لكنها ليست بالضرورة موضع استقرار دائم، إذ قد تعقبها مباشرة لحظة مفصلية دقيقة تسمى «نقطة الانقلاب»، وهي اللحظة التي يتغير فيها سلوك المنحنى، ويتحول تحدبه من الأعلى إلى الأسفل، معلنا بداية مسار مغاير.

ولعل هذه الصورة المجازية تنطبق إلى حد بعيد على التجربة السودانية؛ فما إن أشرقت شمس الاستقلال حتى كانت الشروخ العميقة قد بدأت تتسرب إلى البنية الوطنية، وتجلت نقطة الانقلاب جليا في التصدع الهيكلي المبكر الذي أحدثته وقائع تمرد توريت في أغسطس/آب 1955، وهو أول عصيان عسكري واقتتال مسلح قامت به الفرقة الاستوائية في مدينة توريت بجنوب السودان قبيل الاستقلال بأشهر قليلة، والتي كانت بمثابة إنذار مبكر لعدم قدرة النخبة الوطنية على إدارة التنوع واستيعاب الأطراف.

ومنذ تلك اللحظة، أخذ المنحنى يفقد زخمه الصاعد، وبدأ الميل الإيجابي يتآكل تدريجيا.

مع استمرار الميل السالب، تضاعفت معدلات الهبوط، وتزايدت شدة التراجع بمرور الزمن خلال حقبة الإنقاذ (1989-2019)، التي امتدت لثلاثة عقود؛ حيث تعمقت ثقافة الإقصاء والتهميش السياسي

تراكم الميل السالب: الانسداد السياسي وتعمق الأزمات

لتنطلق بعد ذلك مسيرة الانحدار بميل سالب تراكم عبر العقود، بفعل وطأة الأزمات المتلاحقة وتداعيات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة.

إن المتأمل في سلوك هذا المنحنى عبر العهود السياسية المختلفة يجد أن المشكل كان نتيجة تراكمات من الاختلالات الهيكلية؛ فقد شهدت التجربة الديمقراطية الأولى انسدادا أفقيا وأزمة دائرية بين الأحزاب الكبيرة، أدت إلى غياب الاستقرار والتفريط في الممارسة الدستورية، مما فتح الباب أمام الحكم العسكري الأول عام 1958، برئاسة الفريق إبراهيم عبود (1958-1964)، والذي سعى لفرض الحلول الأمنية والتعريب القسري للجنوب، مما فاقم النزاع المسلح وأدى لاحقا إلى ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964.

ولم تكن الفترة التي تلتها بأفضل حالا، إذ عاود المنحنى تذبذبه السلبي خلال عهد جعفر نميري (1969-1985)، الذي شهد تقلبات أيديولوجية حادة، وانتهى بنقض اتفاقية أديس أبابا للسلام وإعلان قوانين سبتمبر/أيلول 1983، مما أعاد إشعال الحرب الأهلية في الجنوب بنطاق أوسع وأكثر ضراوة.

إعلان

ومع استمرار الميل السالب، تضاعفت معدلات الهبوط، وتزايدت شدة التراجع بمرور الزمن خلال حقبة الإنقاذ (1989-2019)، التي امتدت لثلاثة عقود؛ حيث تعمقت ثقافة الإقصاء والتهميش السياسي، ومورست سياسات التمكين الممنهج التي أفرغت مؤسسات الدولة الخدمية والعسكرية والمدنية من الكفاءات الوطنية لصالح الولاء الحزبي، وحلت الفئوية محل القومية.

كما استخدمت لغة التخوين وتكفير المخالفين في الرأي كأداة حسم سياسي، مما أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتعميق النزاعات الداخلية.

إن هذا الانحدار لم يكن نتيجة سبب واحد، بل حصيلة تفاعل مركب بين عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية؛ فالاقتصاد المتعثر، والهشاشة المؤسسية، والانقسامات المجتمعية، وسوء إدارة التنوع، جميعها مثلت معاملات أثرت في شكل المنحنى، وغيرت اتجاهه، وأضعفت قدرته على استعادة مساره الطبيعي.

نقطة الانكسار الكبرى: انفصال الجنوب ودخول الربع الحرج

إن نقطة التحول الحتمية والحاسمة، التي نقلت دالة المسار إلى ما دون خط الصفر الحرج، كانت حادثة انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، إثر استفتاء تقرير المصير؛ حيث لم تعد الأزمة مجرد تعثر في الأداء، وإنما أصبحت أزمة وجود للدولة نفسها.

كان الانفصال نقطة الانكسار الكبرى، إذ لم يكن مجرد فقدان لثلث المساحة الجغرافية ورقعة هامة من الموارد الاقتصادية والنفطية فحسب، بل كان إعلانا رسميا بوفاة مشروع السودان القويم، وفشل العقد الاجتماعي الأمني والسياسي.

وبانفصال الجنوب، دخل المنحنى رسميا الربع الأخير، وسجل قراءات سالبة خطيرة، متجها بحركة تسارعية نحو الانحدار الكلي؛ حيث تداعت القيم الاقتصادية، وانهارت العملة الوطنية، وانتشرت النزاعات المسلحة، وصولا إلى الانقسام السياسي الحاد والمواجهات الأخيرة التي هددت وجود المؤسسة العسكرية والأمنية، وفتتت مقومات الدولة المركزية.

إن الوصول إلى القاع يفرض على الجميع التخلي عن أدوات الفشل القديمة، ويدفع باتجاه إعادة بناء المبادئ التأسيسية للمواطنة، وإدارة التنوع، وبناء مؤسسات قومية لا تخضع لسياسات التمكين أو الإقصاء

القاع الهندسي: نهاية التداعي وفرصة الميلاد الجديد

إن المنحنى يواصل اليوم رحلته المؤلمة بحثا عن القاع. والقاع -في لغة التحليل الرياضي- ليس نهاية المطاف أو نهاية التاريخ، بل هو المحطة الأخيرة التي ينعدم عندها الميل المائل إلى الأسفل، وتصبح المشتقة الأولى مساوية للصفر.

القاع هو النقطة التي يتوقف عندها التداعي التام، وتبلغ عندها الأزمة أقصى مداها الشامل، لتتهيأ معها البيئة الهندسية لتوليد دالة جديدة تبدأ بها رحلة الصعود من جديد؛ فهو لحظة انتقال بين دالتين، ونقطة ميلاد لمسار مختلف إذا توفرت شروطه.

فالأمم -مثل المنحنيات- لا تتحرك بخطوط مستقيمة، ولا تحكمها حتميات الانهيار أو الصعود الأبدي، وإنما تخضع لدورات تاريخية تتبدل فيها الاتجاهات وفقا لطبيعة المتغيرات المؤثرة.

وما يبدو اليوم قاعا سحيقا قد يتحول -إذا أحسن السودانيون قراءة تاريخهم- إلى نقطة انعطاف تؤسس لمرحلة جديدة أكثر نضجا ورسوخا.

شروط التحول نحو منحنى إيجابي جديد

إن الوصول إلى القاع يفرض على الجميع التخلي عن أدوات الفشل القديمة، ويدفع باتجاه إعادة بناء المبادئ التأسيسية للمواطنة، وإدارة التنوع، وبناء مؤسسات قومية لا تخضع لسياسات التمكين أو الإقصاء.

إن السؤال الحقيقي لم يعد: كيف وصل المنحنى إلى هذا الموضع؟ بل أصبح: ما المتغيرات الجديدة القادرة على تحويل ميله من السالب إلى الموجب؟ وكيف يمكن إعادة تعريف معادلة الدولة بحيث تستعيد قدرتها على النمو والاستقرار؟

ونعد القارئ الكريم بالعودة في المقال القادم، للانتقال من تشخيص المنحنى إلى إعادة صياغة معادلته، عبر رسم خارطة طريق منهجية تستلهم أدوات التحليل الرياضي في تحديد شروط الانعطاف الإيجابي، وبناء نموذج عملي للتعافي الوطني يعيد للدولة السودانية قدرتها على الصعود، ويمنح المستقبل فرصة لكتابة منحنى جديد أكثر توازنا، وأكثر استقرارا، وأكثر وفاء لطموحات شعبها، على أصول رياضية وهندسية متماسكة.

إعلان