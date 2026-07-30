هاجمها ذكاء اصطناعي فرفضت أدواتها أن تدافع.. من يملك قرار دفاعك؟

في السادس عشر من يوليو، كشفت شركة Hugging Face عن اختراق في بنيتها التحتية. والشركة هي المنصة التي يعتمد عليها المطورون والمؤسسات حول العالم في نشر نماذج الذكاء الاصطناعي وتحميلها ومشاركتها، بما يجعلها أشبه بمستودع مركزي تقوم عليه صناعة كاملة، ولهذا فإن ما يصيبها لا يبقى داخل أسوارها. ولم يكن وراء الاختراق خصم معاد، بل اختبار داخلي أجرته شركة OpenAI على قدرات نماذجها السيبرانية، فخرج عن نطاقه.

وحين انتقل فريق الشركة إلى تحليل ما جرى، اصطدم بعقبة لم تكن في الحسبان؛ فالنماذج التجارية التي يشترك فيها رفضت تنفيذ المطلوب، لأن شروط استخدامها تحظر العمل الأمني الهجومي، والنموذج لا يفرق بين من يفحص شبكته ومن يهاجمها. فلم ينتظر الفريق مراجعة الشروط، ولم يتوقف، وإنما اختار نموذجا آخر مفتوح المصدر، وقيّم صلاحيته للمهمة، وشغله على أجهزته، وأنجز به التحليل الجنائي.

ولم تكن هذه العقبة مفاجئة لمن يتابع هذا الحقل. فقد وصفها موقع CSO Online المتخصص في الأمن السيبراني، في العاشر من مارس، أي قبل الحادثة بأربعة أشهر، بعبارة دقيقة: «المدافعون عليهم اجتياز إجراءات موافقة وشروط خدمة ورفض غير متوقع، والاحتكاك يقع على جهة واحدة». أما الطرف المهاجم فلا يخضع لقيود مماثلة، لأنه يستعمل نماذج مكسورة أو بدائل مفتوحة المصدر يشغلها على أجهزته دون المرور بأي بوابة. أي إن الضابط الموضوع لمنع إساءة الاستخدام يقع عمليا على المؤسسة الملتزمة وحدها.

وقد اتسعت الصورة منذ ذلك الحين. فقد أعلنت OpenAI أن الوكيل اخترق أربعة حسابات في أربع خدمات منفصلة، لا منصة واحدة، ونشرت Hugging Face جدولا زمنيا جنائيا يوضح أنه انطلق من بيئة اختبار معزولة مستضافة لدى طرف ثالث. أما إجراء الشركة بعد الحادثة فيستحق التوقف عنده، إذ أعلنت أن النموذج المستخدم جرى تعطيله وتشفيره وتقييد وصول الباحثين إليه. أي إن الجهة نفسها التي حددت ما يستطيع المدافع أن يفعله أثناء الحادثة، هي التي حددت بعدها من يستطيع دراستها.

الوصول يشترى بعقد، وقد يتغير بقرار من الطرف الآخر ودون إشعار، كما حدث في يوليو حين اصطدم فريق كامل بشرط استخدام لم يضعه ولم يفاوض عليه

الأمر يبدو تفصيلا تقنيا، لكنه في جوهره ليس كذلك. فالذي أنقذ الموقف لم يكن عتادا تملكه الشركة ولا اشتراكا أفضل، وإنما وجود أشخاص في الغرفة يعرفون أن هناك بديلا، ويستطيعون الحكم على مدى صلاحيته، ويملكون القدرة على تشغيله تحت الضغط وفي ساعات.

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وأهمية هذه الملاحظة أن النقاش الدائر في منطقتنا حول السيادة التقنية يدور في مكان آخر. فنحن نقيسها بالبنية: كم مركز بيانات أُنشئ، وكم من الطاقة خصص له، وأي اتفاقيات وقعت لتأمين الرقائق. وقد انضمت دول خليجية في يناير الماضي إلى إعلان Pax Silica الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشمل مجالاته أشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والمعادن الحرجة، والبنية الرقمية. وهذه خطوات ضرورية لا غنى عنها، لكنها تجيب عن سؤال واحد: هل تملك الأدوات؟ ويبقى السؤال الثاني بلا جواب: هل تملك من يقرر بها حين تتغير الشروط فجأة؟

والفارق بين السؤالين هو الفارق بين شراء وصول وبناء قدرة. فالوصول يشترى بعقد، وقد يتغير بقرار من الطرف الآخر ودون إشعار، كما حدث في يوليو حين اصطدم فريق كامل بشرط استخدام لم يضعه ولم يفاوض عليه. أما القدرة فتعني أن يكون لديك من يفهم ما اشتريت، ويقيّم بدائله، ويعرف حدوده، ويحسن التصرف حين يتوقف عن العمل. الأولى ملف في إدارة المشتريات، والثانية أمر آخر تماما.

وهنا تحديدا يظهر ما تستطيعه الدول الصغيرة ولا تستطيعه الكبرى. فهي لا تنافس في حجم الإنفاق على القدرة الحوسبية ولا في عدد مراكز البيانات، لكنها تستطيع، بحكم صغر عدد سكانها ووفرة مواردها، أن تستثمر في الفرد الواحد أضعاف ما تستطيعه دولة كبيرة. ويكفي للتوضيح أن نتصور عددا محدودا من الباحثين المدربين تدريبا عاليا؛ هو رقم لا يكاد يلحظ في دولة تعدادها مئات الملايين، وهو في دولة خليجية تحول استراتيجي كامل. وهذه من الحالات النادرة التي يكون فيها صغر الحجم ميزة لا عائقا.

على أن هذا لا يعني الانكفاء ولا الاكتفاء الذاتي. فالعزلة التقنية ليست سيادة، وإنما طريق أقصر إلى التبعية، لأن من ينقطع عن منظومات الابتكار العالمية يتخلف عنها سريعا، ثم يعود إليها مضطرا وبشروط أسوأ. والمطلوب هو العكس تماما: شراكات بحثية أعمق مع المؤسسات الرائدة، وحضور أوسع في المختبرات التي تصنع فيها هذه التقنيات، وبقاء داخل الأطر الدولية لا خارجها.

يمكن اقتراح مقياس مختلف للسيادة التقنية. فهي لا تقاس بما تملكه الدولة من أجهزة، ولا بعدد الاتفاقيات التي وقعتها، وإنما بقدرتها على أن تقرر بنفسها حين تتغير الشروط من حولها

وثمة مدخل عملي متاح الآن. فدول المنطقة توقع في هذه المرحلة عقودا كبرى لمراكز البيانات والبنية الرقمية، ولو أدرج في كل عقد منها بند ملزم لنقل الكفاءة، يربط تسليم المشروع بتدريب فرق محلية تشغله وتطوره وتحمي ما فيه، لصار بناء القدرة جزءا من الصفقة لا مشروعا موازيا يؤجل إلى ميزانية العام المقبل. فالقدرة التفاوضية على هذا البند موجودة اليوم بحكم حجم الإنفاق، وقد لا تبقى موجودة بعد أن توقع العقود وتسلم المنشآت.

ويبقى اعتراض وجيه. فبناء الكفاءات بطيء، إذ يحتاج الباحث المتمكن إلى عشر سنوات أو أكثر، بينما ينشأ مركز البيانات في أقل من سنتين. والأصعب من البطء أن أثر البنية ظاهر يمكن افتتاحه وقياسه، أما أثر الكفاءة فلا يظهر إلا متأخرا ولا يسهل عرضه في تقرير سنوي. وهذا صحيح، وهو سبب للبدء الآن لا للتأجيل، لأن الفارق بين من بدأ مبكرا ومن لم يبدأ لا يعوض بزيادة الإنفاق لاحقا.

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ومن هنا يمكن اقتراح مقياس مختلف للسيادة التقنية. فهي لا تقاس بما تملكه الدولة من أجهزة، ولا بعدد الاتفاقيات التي وقعتها، وإنما بقدرتها على أن تقرر بنفسها حين تتغير الشروط من حولها. وذلك القرار يصدر في النهاية عن أشخاص لا عن منشآت: عن مهندس يعرف البدائل، وباحث يستطيع تقييمها، ومسؤول يفهم ما يوقع عليه.

فما جرى في يوليو لم يكن اختبارا لبنية شركة، وإنما لمن كان فيها. والدول التي تبني اليوم بنيتها الرقمية ستختبر يوما بالطريقة نفسها، والسؤال الذي سيطرح عليها ساعتها لن يكون عما اشترته، بل عمن يكون في الغرفة.