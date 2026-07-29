اقتصاد الحرب في غزة.. لماذا تمتلئ الأسواق ويبقى الجوع؟

قد تبدو أسواق غزة، من بعيد، وكأنها استعادت شيئا من حياتها؛ فالفواكه والخضراوات واللحوم عادت إلى الظهور بعد شهور طويلة من الندرة، والرفوف لم تعد فارغة كما كانت. لكن التمحيص في حياة المواطن يكشف حقيقة مختلفة تماما: البضائع موجودة، بينما كثير من العائلات لا تملك ثمنها.

في بداية الحرب كان بعض المواطنين يملكون المال، لكنهم لا يجدون ما يشترونه. أما اليوم، فقد دخلت سلع كثيرة إلى الأسواق بعدما نفدت الأموال؛ فالقصف دمر البيوت ومصادر الدخل، والنزوح استهلك ما تبقى من مدخرات الأسر، والرواتب تآكلت، ثم جاءت البنوك وأزمة السيولة والعمولات والاحتكار لتزيد الخناق.

في هذا العام أضحت كل التعاملات المالية رقمية، وكأن الاحتلال يرغب في مراقبة حركة الأموال، فيوعز بإغلاق وتجميد الحسابات التي فيها حركات مالية كبيرة أو تلك التي يشتبه بأصحابها، وبذلك يكون المتحكم الرئيس بكل مفاصل الحياة في غزة

سياسات البنوك الظالمة

فعلى سبيل المثال يتسلم الموظف راتبا لا يكاد يكفي للطعام والدواء، ثم يكتشف أن البنك اقتطع أكثر من نصفه مقابل أقساط قد لا يتجاوز استحقاقها الشهري الفعلي جزءا يسيرا من المبلغ المقتطع. وبهذا لا يعود الراتب وسيلة لحماية الأسرة، بل يتحول إلى باب جديد لاستنزافها.

في المقابل تتذرع البنوك بحقوقها التعاقدية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا عن حق الإنسان في الحياة؟ وكيف يمكن التعامل مع موظف فقد منزله أو مصدر دخله وكأنه يعيش حياة مستقرة؟

لقد ربحت هذه المؤسسات سنوات طويلة من أموال عملائها، وكان من المفترض أن تظهر قدرا من المسؤولية في وقت الكارثة.

أزمة السيولة

حتى ما يتبقى للمواطن من راتبه قد لا يستطيع الوصول إليه كاملا. فقد أدت القيود على دخول النقد وتلف الأوراق المتداولة إلى أزمة سيولة خانقة، دفعت المواطنين إلى الاعتماد على التحويلات الإلكترونية.

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لكن هذا الحل تحول بدوره في السنتين السابقتين إلى وسيلة للاستغلال، مع انتشار عمولات «التكييش» التي تراوحت بين 20% و50%. وكأن المواطن يدفع ضريبة على حقه في لمس ماله.

في هذا العام أضحت كل التعاملات المالية رقمية، وكأن الاحتلال يرغب في مراقبة حركة الأموال، فيوعز بإغلاق وتجميد الحسابات التي فيها حركات مالية كبيرة أو تلك التي يشتبه بأصحابها، وبذلك يكون المتحكم الرئيس بكل مفاصل الحياة في غزة.

في هذا العام أضحت كل التعاملات المالية رقمية، وكأن الاحتلال يرغب في مراقبة حركة الأموال، فيوعز بإغلاق وتجميد الحسابات التي فيها حركات مالية كبيرة أو تلك التي يشتبه بأصحابها، وبذلك يكون المتحكم الرئيس بكل مفاصل الحياة في غزة

الاحتكار وتحويل الحصار إلى تجارة

في غزة لا تتوقف دائرة الاستنزاف عند البنوك والسيولة. فإدخال البضائع يحصره الاحتلال عبر نطاق محدود من التجار، قدر بنحو عشرة فقط، مع فرضه مبالغ ضخمة تحت ما يعرف محليا بالتنسيقات. وهذه التكاليف لا يتحملها التاجر وحده، بل ينقلها إلى المستهلك في صورة أسعار مضاعفة.

وهكذا يدفع المواطن ثمن الحصار مرتين: مرة حين تمنع عنه السلع، ومرة حين تصل إليه محملة بتكاليف التنسيق والاحتكار. لذلك قد تمتلئ الأسواق، لكن امتلائها لا يتحول إلى استهلاك المواطنين، لأن السعر أصبح حاجزا جديدا لا يقل قسوة عن غياب السلعة نفسها.

انهيار القوة الشرائية

خلف هذه التفاصيل الموجعة، تقف لغة الأرقام لتعري الجريمة الصهيونية وتثبت حجم المأساة بالأدلة القاطعة، حيث تشير دراسة اقتصادية للدكتور سيف الدين عودة تحمل عنوان: "آلية الاحتكار والاستغلال في اقتصاد الحرب، وأثرها في تآكل القوة الشرائية واستنزاف أموال المواطنين في قطاع غزة (2023-2025)" إلى كارثة سحق حقيقية للقوة الشرائية؛ حيث أنفقت الأسر في غزة خلال 25 شهرا من الحرب نحو 1.8 مليار دولار بالقيمة الاسمية. لكن القيمة الحقيقية لهذا الإنفاق، إذا قورنت بأسعار ما قبل الحرب، لم تتجاوز 604.8 ملايين دولار.

معنى ذلك أن المواطنين خسروا فعليا 66.7% من القوة الشرائية لأموالهم؛ أي إن كل 100 دولار وصلت إلى عائلة كمساعدة أو دخل لم تكن تساوي عمليا أكثر من 33 دولارا. هذه ليست معادلة عابرة، بل ترجمة رقمية لجريمة اقتصادية: ثلث المال يبقى مالا، والثلثان يبتلعهما الاحتلال والاحتكار والعمولات والغلاء.

لهذا فإن عودة البضائع وحدها لا تعني عودة الحياة. فالإنسان لا يعيش بما يراه في الأسواق، بل بما يستطيع إدخاله إلى بيته ووضعه على مائدة أطفاله. والمطلوب ليس خطابا عاطفيا، بل حماية الرواتب، ووقف الاقتطاعات الجائرة، ومعالجة أزمة السيولة، واستبدال النقد التالف، ومحاسبة كل من حول الحرب إلى فرصة للثراء.

غزة لا تطلب امتيازا، بل تطلب ألا يتحول المال إلى رقم عاجز، وألا يصبح الطعام المعروض خلف حاجز لا يستطيع الجائع تجاوزه. فالجوع ليس دائما غياب الطعام؛ بل قد يكون غياب العدالة التي تمكن الإنسان من الوصول إليه.

والتاريخ لن ينسى من قصف، ولا من صمت، ولا من مد يده في لحظة الجوع ليقتطع من خبز الناجين.

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