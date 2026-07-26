حماس تعيد انتخاب رئيس مكتبها السياسي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين 20 يوليو/تموز الجاري، عن انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد يحيى السنوار.

وفاز الحية في انتخابات رئاسة المكتب السياسي بعد نيله 35 صوتا مقابل 34 لخالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج والرئيس الأسبق للمكتب السياسي.

إن انتخاب حماس رئيسا لمكتبها وسط حرب على القطاع لا تزال مستمرة، ولو بوتيرة مختلفة من جانب العدو الإسرائيلي، يعني أنها ما زالت قائمة ومتماسكة، بل في طور التعافي، وهذا يسجل لها انتصارا بذاته؛ إذ سعت إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تدمير البنية السياسية لحركة حماس والضغط عسكريا من أجل تسليم سلاحها.

انتخاب الحية تخطى الصورة النمطية لفكرة الانتخاب إلى تثبيت أمر واقع يتمثل في وضع حجر الأساس لسقوط المشروع اليميني المتطرف المتمثل في نتنياهو وحكومته

ذهبت إسرائيل في اتجاهات العدوان على قطاع غزة إلى خيارات تعد إستراتيجية تتخطى حالة إلغاء الحضور لحركة حماس التي شكلت العقبة الرئيسية أمامها.

لهذا، اعتبر البعض أن الإسرائيلي اتخذ عملية حماس على غلاف غزة ذريعة لتحقيق مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي تباهى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكثر من مرة بأنه في طور تحقيقه.

أعادت الحرب على غزة إحياء مشروع قديم جديد يرتبط بقناة "بن غوريون"، التي تعود فكرة إنشائها إلى عام 1956 مع العدوان الثلاثي على مصر، باعتبارها ستكون منافسا طبيعيا لقناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، لتشكل واحدة من أبرز القنوات في التجارة العالمية.

لهذا، طرحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شق قناة بن غوريون في محاولة لجعل ميناء حيفا في فلسطين المحتلة نقطة وصل للتجارة بين آسيا وأوروبا.

صمود حركة حماس دلالة على أن المشروع الإسرائيلي ببناء القناة لا يخلو من عراقيل، وبأنه غير قابل للتنفيذ في ظل إعادة هيكلة كوادرها في بنيتها السياسية تماما كما العسكرية.

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تعد أهمية الانتخاب جزءا من صمود أهل القطاع أمام واقع التهجير القسري الذي عملت حكومة نتنياهو، ذات التوجه اليميني المتطرف، على فرضه، فهو يوضح فشل هذا المشروع ويثبت تمسك أهل الأرض رغم حالة الدمار التي لحقت بهم وأعداد الضحايا التي ترتفع.

توسعت أحلام نتنياهو، فعملت، إلى جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تسويق إقامة "ريفييرا الشرق"، الأمر الذي فتح المجال لإعادة صياغة الممر الهندي الاقتصادي الذي يعمل على استبدال طريق الحرير الصيني؛ وهو تنافس اقتصادي بين نيودلهي التي وجدت من قناة بن غوريون ممرها نحو العمق الأوروبي، وقناة السويس التي تشكل نقطة التلاقي للممر الصيني نحو أوروبا.

لهذا كان المطلوب القضاء على حركة حماس على اعتبارها تقف عثرة أمام الممر الهندي الذي أعلن عنه في قمة العشرين التي انعقدت في نيودلهي في 9 سبتمبر/أيلول 2023.

يطرح الإسرائيليون اليوم على حكومة نتنياهو الأسئلة حول جدوى الحرب في ظل بقاء حماس وعدم القدرة على سحب سلاحها وإرادتها على حد سواء.

إن إسقاط المشروع الصهيوني المبني على بناء حلم إسرائيل الكبرى يتوقف عند صمود حماس في فلسطين، وإن القضية الفلسطينية لن تموت ما دام هناك داعمون لهذه القضية، وعلى رأسها دولة قطر

وربما تعمدت الحركة أن تجري انتخاب رئيس مكتبها السياسي في هذا التوقيت بالذات، وهي قاب قوسين من انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي يجد فيها نتنياهو نفسه أمام منافس جدي له، وهو غادي آيزنكوت الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، حيث بات هاجس نتنياهو جديا من فقدانه المنصب دون حصوله على عفو عام من قبل المحكمة الإسرائيلية.

لا نقاش في أن استمرار حركة حماس هو مطلب إقليمي ارتبط بالتغيير في سوريا، بدعم تركي غير مشروط؛ وهو ما بات يؤجج مشاعر الغضب داخل الكيان، وبات يشغل بال المحللين الإسرائيليين من فكرة تنامي صعود حلف جديد يرتكز على حماية حقوق الفلسطينيين ودعم قضيتهم.

لهذا فإن إسقاط المشروع الصهيوني المبني على بناء حلم إسرائيل الكبرى يتوقف عند صمود حماس في فلسطين، وإن القضية الفلسطينية لن تموت ما دام هناك داعمون لهذه القضية، وعلى رأسها دولة قطر.

إن انتخاب الحية يعد صفعة وجهت إلى اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهذا ما يؤكد أن إرادة "المقاومة" لا تزال موجودة، وأن خيار القتل والإجرام الذي تنتهجه إسرائيل لن يلوي ذراع من يدافعون عن وجودهم وكيان دولتهم.

فانتخاب الحية تخطى الصورة النمطية لفكرة الانتخاب إلى تثبيت أمر واقع يتمثل في وضع حجر الأساس لسقوط المشروع اليميني المتطرف المتمثل في نتنياهو وحكومته أولا، ويشكل ثانيا بداية نهاية حياته السياسية التي ستترجم في الانتخابات فيما بعد.