نساء السودان.. من ضحايا الحرب إلى صناعة الصمود

ضفائر النيلين في وجه العاصفة..

كيف أعادت نساء السودان صياغة العمل الإنساني والاقتصادي؟

تحفل أدبيات المنظمات الدولية وتقاريرها الدورية بزخم إحصائي ورقمي كثيف يهدف إلى توثيق أبعاد الوضع الإنساني المتفاقم في السودان؛ حيث تتصدر المشهد باستمرار أرقام ملايين النازحين واللاجئين، والمستويات القياسية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية والمنظومة الطبية.

ومع ذلك، فإن هذه المفارقة التوثيقية الجافة غالبا ما تقع في فخ تنميط المأساة واختزال المشهد المعقد، حيث تصنف المرأة تلقائيا ضمن خانة "الفئات الأكثر هشاشة" أو تختزل كضحية عابرة وجديرة بالشفقة فقط جراء الاضطرابات الراهنة.

غير أن نظرة واحدة فاحصة وعميقة على ديناميكيات الواقع الميداني وتحولاته من "المسافة صفر"، تفكك هذه القراءة التقليدية السائدة لتكشف عن معادلة إستراتيجية مغايرة تماما؛ معادلة صاغتها الإرادة النسائية السودانية التي لم تقف عند حدود النجاة من أتون الظروف القاسية، بل تحولت إلى مصدر أصيل للقوة، ومخطط مرن، وفاعل سيادي لا غنى عنه في إدارة الأزمات وصناعة آليات الصمود المجتمعي.

المرأة السودانية لم تنتظر وصول حزم المساعدات العابرة للحدود أو المنح المشروطة، بل بادرت بذكاء وحكمة بابتكار آليات استدامة ذاتية نابعة من صميم مجتمعها، لتقدم للعالم نموذجا ملهما ودرسا بليغا في كيفية حماية النسيج الاجتماعي من الانهيار

إن هذا التحول البنيوي والجوهري من سياق الاستضعاف المفروض إلى مربع القيادة الميدانية والتأثير الفعلي، يمثل جوهر العطاء الإنساني والاقتصادي الذي تقوده النساء اليوم في المنطقة، والذي جاء ليعوض الفراغ الكبير والعميق الناجم عن تراجع الالتزامات الدولية وشح الدعم الموجه لخطط الاستجابة الإنسانية العاجلة المخصصة للسودان.

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فالمرأة السودانية لم تنتظر وصول حزم المساعدات العابرة للحدود أو المنح المشروطة، بل بادرت بذكاء وحكمة بابتكار آليات استدامة ذاتية نابعة من صميم مجتمعها، لتقدم للعالم نموذجا ملهما ودرسا بليغا في كيفية حماية النسيج الاجتماعي من الانهيار وقت الأوقات الحرجة.

ويتجلى هذا العطاء الإنساني والتنظيمي في أبهى صوره عند تفكيك "هندسة البقاء" اللوجستية التي قادتها المجموعات النسائية على جبهات الإغاثة الداخلية والمناطق الأكثر حرجا وصعوبة في الوصول.

ففي الوقت الذي عجزت فيه آليات وكالات الإغاثة الكبرى وسلاسل الإمداد الدولية عن اختراق خطوط النزاع والوصول إلى الفئات المحاصرة، نجحت النساء في تأسيس وإدارة منظومة "التكايا المحلية" والمطابخ الجماعية المبتكرة في الأحياء ومراكز النزوح.

ولم يكن هذا الدور الاستثنائي مجرد استجابة عاطفية مؤقتة لغريزة الإطعام والتكافل، بل تميز بإدارة تنظيمية دقيقة ومحترفة شملت تأمين مسارات برية آمنة لحركة المواد التموينية الشحيحة، وضمان عدالة التوزيع على الأسر المتضررة، وإدارة الميزانيات المالية الضيقة بكفاءة متناهية تحت ظروف الحصار الاقتصادي والميداني الخانق، مما جعل هذه المبادرات الأهلية شريان الحياة الحقيقي والوحيد الذي حال دون وقوع مجاعة شاملة في ولايات عدة.

ولم ينفصل هذا العطاء الريادي الميداني عن القطاع الصحي المنهك؛ إذ شكلت الكوادر الطبية والتمريضية والفرق التطوعية النسائية حجر الزاوية في استمرار تشغيل غرف الطوارئ الصحية داخل المستشفيات ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء.

رغم الفقدان الشامل للممتلكات وتدمير رؤوس الأموال والبيوت، رفضت المرأة السودانية ثقافة الاتكالية أو التموضع في خانة المتلقي السلبي للإعانات، وتحولت الآلاف من النساء في مناطق النزوح واللجوء إلى رائدات أعمال بارزات وصانعات لأسواق إنتاجية جديدة

حيث واجهت النساء والفتيات في النصف الأول من عام 2026 تداعيات بالغة الخطورة تجسدت في تراجع حاد ومقلق لخدمات الرعاية الأساسية وطب التوليد الطارئ، لتصل الفئة المستهدفة بحسب المؤشرات الإحصائية الموثقة إلى أكثر من 8 ملايين و100 ألف امرأة وفتاة بحاجة ماسة ومباشرة للتدخل الطبي الفوري.

ورغم هذا العبء الإنساني الجسيم والنقص الحاد في التمويل الدولي الموجه للصحة الإنجابية، نجحت الشبكات التضامنية النسائية بكفاءة منقطعة النظير في تقديم خدمات الرعاية الأولية، ومكافحة الأوبئة، وتأمين الأدوية المنقذة للحياة، معيدات تعريف العمل الإغاثي الطبي كاستجابة محلية مرنة ومستقلة تقودها الكفاءة والمسؤولية.

ولم تنحصر هذه الريادة والفاعلية في الأطر الإنسانية ومجالات الإغاثة، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة شاملة وجذرية للمشهد الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المتضررة في الداخل وفي دول الجوار التي استضافت موجات اللاجئين.

فرغم الفقدان الشامل للممتلكات وتدمير رؤوس الأموال والبيوت، رفضت المرأة السودانية ثقافة الاتكالية أو التموضع في خانة المتلقي السلبي للإعانات، وتحولت الآلاف من النساء في مناطق النزوح واللجوء -واللاتي يمثلن مع الأطفال الكتلة الكبرى من بين نحو 12 مليون شخص شردتهم الظروف الحالية ويتوزعون بشكل حاد في ولاية الخرطوم، وولايات دارفور خاصة الفاشر، وأجزاء واسعة من كردفان- إلى رائدات أعمال بارزات وصانعات لأسواق إنتاجية جديدة.

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ومن خلال إطلاق مشاريع متناهية الصغر، وابتكار منصات مرنة للتمكين الاقتصادي، وفتح منافذ تسويقية مبتكرة للمنتجات اليدوية والحرفية والصناعات الغذائية والخدمية، لم تكتف النساء بتأمين مصادر دخل كريمة ومستدامة لأسرهن، بل أسهمن بفاعلية واضحة في تنشيط الحركة التجارية في المجتمعات المستضيفة وضخ السيولة النقدية في الشرايين الاقتصادية المحلية التي كانت تعاني من الركود، مما يبرهن بشكل قاطع على أن الرؤية التنموية للمرأة السودانية تتجاوز بكثير تكتيكات البقاء اليومي العابر إلى بناء إستراتيجيات الاستدامة وصناعة رأس المال الاجتماعي والمالي من نقطة الصفر.

إن هذا الخذلان الخارجي لم يفت في عضد الإرادة النسائية، بل تحول غياب التمويل الخارجي إلى دافع وطني أصيل للاعتماد على الذات والابتكار المحلي، مبرهنا للعالم أجمع على أن الكفاءة والقدرة على القيادة وصناعة الحلول ليست مشروطة بالمنح أو الدعم الإقليمي

إن القيمة السياسية والإنسانية الحقيقية لهذه التجربة التاريخية الملهمة تكمن في كونها نحتت وانتزعت انتزاعا في ظل بيئة حمائية وأمنية بالغة التعقيد والخطورة؛ حيث تشير التقارير الرسمية الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالات الأممية لعام 2026 إلى اتساع نطاق التحديات الحمائية ومعدلات العنف عبر 16 ولاية سودانية، مع توثيق مسوح ميدانية موازية أظهرت مؤشرا خطيرا يفيد بأن نحو 76% من النساء والفتيات (في الفئة العمرية بين 25 و49 عاما) يشعرن بعدم الأمان التام في محيط المخيمات والطرقات الحيوية ونقاط جمع المياه والأسواق.

ويضاعف من نبل هذا الصمود الإنساني الرفيع أنه تحقق في ظل محدودية الدعم الدولي وضآلة المساندة الأممية التي لم تغط سوى فجوة ضئيلة من الاحتياجات الفعلية والميدانية على الأرض.

إن هذا الخذلان الخارجي لم يفت في عضد الإرادة النسائية، بل تحول غياب التمويل الخارجي إلى دافع وطني أصيل للاعتماد على الذات والابتكار المحلي، مبرهنا للعالم أجمع على أن الكفاءة والقدرة على القيادة وصناعة الحلول ليست مشروطة بالمنح أو الدعم الإقليمي، بل تنبع من عمق المسؤولية الوطنية والسيادية تجاه المجتمع.

وبناء على هذه الشرعية الميدانية والواقعية الراسخة التي فرضتها المرأة السودانية بتضحياتها وعطائها، لم تعد التوصيات الدولية المعاصرة تقتصر على تقديم العون اللوجستي العابر، بل بات لزاما على المجتمع الدولي أن يتبنى أولويات إستراتيجية واضحة صاغتها الإرادة النسائية المحلية.

إن الوقائع السيادية على الأرض تثبت بلا لبس أن المرأة السودانية لم تعد بحاجة إلى مقاعد إضافية في صفوف "مستقبلي الإعانات" أو فئات الرعاية العابرة، بل إن شرعيتها الميدانية تمنحها الحق الأصيل والمستحق في تبوء مكانها الطبيعي والريادي على طاولات صنع القرار

وتتلخص هذه الأولويات في:

أولا، في حتمية التحول نحو التمكين الاقتصادي المستدام، عبر الانتقال الفوري من منطق الإغاثة الغذائية المؤقتة والمباشرة إلى تمويل برامج دعم سبل العيش المستقرة، وتوفير خطوط ائتمان مرنة ومباشرة تدعم رائدات الأعمال السودانيات في الداخل ودول الجوار.

في حتمية التحول نحو التمكين الاقتصادي المستدام، عبر الانتقال الفوري من منطق الإغاثة الغذائية المؤقتة والمباشرة إلى تمويل برامج دعم سبل العيش المستقرة، وتوفير خطوط ائتمان مرنة ومباشرة تدعم رائدات الأعمال السودانيات في الداخل ودول الجوار. ثانيا، إقرار السيادة السياسية والدبلوماسية الكاملة عبر فرض كوتا إلزامية وصارمة لضمان التمثيل الحقيقي والمشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة السودانية في صياغة مسارات السلام، والمفاوضات السياسية، ورسم الملامح والترتيبات الإقليمية والمستقبلية.

إن هذا النموذج الاستثنائي الفريد في الصمود والقيادة الإنسانية والاجتماعية الذي سطرته المرأة السودانية -والذي يمتد كضفائر النيلين شريانا متجددا لتدفق الحياة والنماء وبناء السلام وسط أعنف التحديات- يفرض اليوم على الأسرة الدولية والمؤسسات الإقليمية اعترافا عاجلا ومسؤولا بضرورة التجاوز الكامل للمقاربات النمطية والرؤى التقليدية القاصرة التي تختزل جهودها التنموية.

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إن الوقائع السيادية على الأرض تثبت بلا لبس أن المرأة السودانية لم تعد بحاجة إلى مقاعد إضافية في صفوف "مستقبلي الإعانات" أو فئات الرعاية العابرة، بل إن شرعيتها الميدانية تمنحها الحق الأصيل والمستحق في تبوء مكانها الطبيعي والريادي على طاولات صنع القرار، وقيادة المسارات الدبلوماسية، ورسم السياسات الإستراتيجية لإعادة الإعمار وصياغة مستقبل السودان.

لقد برهنت هذه التجربة الملهمة للعالم أجمع أن المرأة السودانية لم تكن يوما جزءا من أعباء الأزمة أو عبئا على خطط الاستجابة، بل كانت ولا تزال هي صمام الأمان والركيزة الأساسية والحل الحقيقي المستدام لتعافي الوطن واستقراره.