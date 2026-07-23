روح العصر.. الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ليست للأفراد وحدهم أقدار، بل للأمم أيضا أقدارها. وكل أمة تشارك، بطريقة ما، قدر القادة الذين يحكمونها.

وبعبارة أخرى، فإن مصير الأمم انعكاس قوي لرؤية قادتها وأقدارهم. ولهذا، فإن استمرار أمة في الوجود، وبناء أمة جديدة، يرتبطان ارتباطا مباشرا بجهد قائدها ورؤيته واتساع أفقه الفكري.

فالمجتمعات بلا قادة تكاد تكون في حكم العدم، أما المجتمعات ذات القيادة السيئة فمحكوم عليها بالتلاشي ببطء.

الأمم كائنات حية تتراكم تجاربها مع مرور الزمن، وتتغير وتتطور مع هذا التراكم. وكل ما يتعلق بأمة ما، من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن الفن إلى الرياضة، ومن النجاح العسكري إلى الصناعة، ومن القوة الناعمة إلى القوة الصلبة، لا يتشكل فجأة.

إن بناء أمة يحتاج إلى الوقت والصبر وشيء من الحظ. وأعظم حظ يمكن أن تحظى به أمة هو أن يكون لها قائد أدرك آفاق العالم الفكرية، وبلغ مستوى من الإدراك العلمي، وكان عادلا وحازما.

استشرف الشيخ حمد، منذ سنوات بعيدة، المكانة التي سيحتلها النفط والغاز الطبيعي في مستقبل الاقتصاد العالمي، وحول القوة الاقتصادية إلى أداة لبناء مجتمع بأكمله

قطر تفقد روح عصرها

فقد تاريخ السياسة العالمية، في 12 يوليو/تموز، قائدا عظيما نجح في إعادة بناء الأمة القطرية، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

يمكن أن تقال كلمات جميلة كثيرة في حق هذه الشخصية الاستثنائية التي اجتمعت فيها الصفات الحميدة التي تمنح القائد معناه الحقيقي. وربما يكون ذلك واجبا، إذ ينبغي أن يذكر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالخير، وأن يستعاد ذكره بأصدق العبارات وأكثرها أدبا.

كان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قائدا أدرك روح العصر (Zeitgeist)، واستطاع، من خلال فهمه لهذه الروح وتمسكه بجذوره، أن يعيد بناء الأمة القطرية.

وليست روح العصر مفهوما يسهل إدراكه. ففي تاريخ قادة العالم أسماء كثيرة أدركت (Zeitgeist)، لكن القادة الذين استطاعوا تحويل هذا الإدراك إلى ممارسة، وإشراك أمتهم في هذه الممارسة، يكادون لا يتجاوزون عددا قليلا جدا.

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استشرف الشيخ حمد، منذ سنوات بعيدة، المكانة التي سيحتلها النفط والغاز الطبيعي في مستقبل الاقتصاد العالمي، وحول القوة الاقتصادية إلى أداة لبناء مجتمع بأكمله.

وفي ظل نظرات المتسائلين: «ماذا يفعل هذا القائد؟»، كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السياسة والفن والرياضة في العالم. علم شعبه كيف يحلم، ولم يكتف بذلك، بل ترك له وطنا كبيرا يستطيع فيه أن يحقق أحلامه.

لكن إدراك روح العصر ليس عملية تنتهي بمجرد بناء أمة. ففهم (Zeitgeist) يقتضي أيضا إدراك أن حركة الزمن تتسارع على نحو يستحيل احتواؤه، وأن روحا جديدة بدأت تنبت في عقول الأجيال الجديدة.

وهنا تحديدا يظهر الفارق الأكبر الذي ميز الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن غيره من القادة.

إدراك روح العصر يتاح لكثير من القادة، وبناء روح العصر لا يتاح إلا لقلة منهم، أما تجاوز روح العصر، أي (Zeitgeist)، فلا يكون إلا من نصيب القادة الاستثنائيين

ماذا حقق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟

طوى صفحة الماضي الذي لم يستطع إدراك روح عصره، وأعاد بناء المجتمع القطري، وربما من الصفر، حول روح عصر جديدة أدركها وفهمها بعمق.

ولم يكتف بذلك، بل عمل، برؤية ومنظومة أخلاقية نادرتين، على توزيع الرفاه الاقتصادي على المجتمع بأسره، بدلا من حصره في نخبة أو أسرة.

هل هذا كل شيء؟ بالتأكيد لا.

لقد أدرك مرة أخرى الروح الجديدة للعصر الجديد، أي (Zeitgeist) المتغير، فسلم الحكم إلى ابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ممثل الجيل الجديد وقرة عينه. وهكذا، لم يكتف ببناء روح العصر، بل نجح أيضا في تجاوزها.

لقد فقدت السياسة العالمية قائدا بنى روح العصر وتجاوزها.

إدراك روح العصر يتاح لكثير من القادة، وبناء روح العصر لا يتاح إلا لقلة منهم، أما تجاوز روح العصر، أي (Zeitgeist)، فلا يكون إلا من نصيب القادة الاستثنائيين.

وروح العصر لا تموت أبدا. رحم الله روحه.