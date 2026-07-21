السودان بعد الحرب.. إعادة تشكيل موازين القوى وصناعة الجمهورية الجديدة

لم يعد السؤال الأكثر إلحاحا في السودان هو متى تنتهي الحرب، بل كيف سيبدو السودان بعد أن تتوقف المدافع؟ فالمشهد يتجاوز حدود المواجهة العسكرية إلى معركة أكثر تعقيدا تتعلق بإعادة تشكيل الدولة، وإعادة توزيع النفوذ، ورسم موازين القوى الداخلية والإقليمية في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ البلاد الحديث.

وإذا كانت الحروب تُحسم في الميدان، فإن مستقبل الدول يُصنع في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تحدد طبيعة النظام السياسي، وشكل المؤسسات، واتجاهات الاقتصاد، وموقع الدولة في الإقليم والعالم.

لقد شكلت الحرب السودانية نقطة تحول إستراتيجية، ليس فقط لأنها غيرت موازين القوى العسكرية، بل لأنها أعادت تعريف مفهوم الدولة نفسها؛ فقد كشفت هشاشة البنية السياسية والإدارية، وأظهرت حجم التحديات التي تواجه مؤسسات الحكم، كما أعادت رسم أولويات الأمن القومي، وأثبتت أن بقاء الدولة لا يعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل على قوة مؤسساتها وقدرتها على إدارة الأزمات وبناء التوافق الوطني.

لقد أعادت الحرب تشكيل ميزان القوة داخل السودان؛ فالمؤسسات النظامية أصبحت لاعبا محوريا في معادلة الأمن، بينما تراجعت أدوار بعض القوى المدنية نتيجة الانقسامات الداخلية وضعف قدرتها على تقديم مشروع جامع لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومع التطورات العسكرية الأخيرة، يعتقد كثير من المراقبين أن الصراع يقترب من مرحلة جديدة تختلف عن سنوات المواجهة الأولى، ولا يعني ذلك بالضرورة أن نهاية الحرب أصبحت محسومة، فالمعارك قد تستمر في بعض المناطق، لكن المؤكد أن كلفة استمرار الصراع ارتفعت بصورة غير مسبوقة، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، وهو ما يدفع مختلف الأطراف إلى إعادة حساباتها، بينما تتزايد الضغوط الإقليمية والدولية للانتقال من إدارة الحرب إلى إدارة الاستقرار.

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غير أن وقف إطلاق النار، متى تحقق، لن يكون سوى بداية لاختبار أكثر صعوبة؛ فالتاريخ يعلمنا أن الدول قد تربح الحرب وتخسر السلام إذا عجزت عن إدارة مرحلة إعادة البناء؛ ولذلك فإن التحدي الحقيقي أمام السودان لن يكون إنهاء العمليات العسكرية، وإنما بناء دولة قادرة على استعادة الثقة، وفرض سيادة القانون، وإطلاق مشروع وطني يتجاوز الانقسامات التي عمقتها سنوات الصراع.

لقد أعادت الحرب تشكيل ميزان القوة داخل السودان؛ فالمؤسسات النظامية أصبحت لاعبا محوريا في معادلة الأمن، بينما تراجعت أدوار بعض القوى المدنية نتيجة الانقسامات الداخلية وضعف قدرتها على تقديم مشروع جامع لإدارة المرحلة الانتقالية. وهذا الواقع يفرض إعادة صياغة المشهد السياسي على أسس جديدة تقوم على الكفاءة والشرعية والقدرة على إدارة الدولة، بعيدا عن المحاصصات التي ساهمت في إضعافها خلال السنوات الماضية.

لكن امتلاك القوة العسكرية لا يكفي وحده لبناء الدولة فالاستقرار الدائم يحتاج إلى مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وإدارة عامة كفؤة، واقتصاد قادر على توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة كما يحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية، وهو ما يجعل الإصلاح السياسي والإداري جزءا لا يتجزأ من مشروع إعادة الإعمار.

لا يمكن فصل مستقبل السودان عن بيئته الإقليمية فالبلاد تقع في قلب واحدة من أكثر المناطق أهمية على مستوى العالم، حيث تتقاطع مصالح البحر الأحمر والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل.

وفي هذا السياق، تصبح إعادة الإعمار مشروعا وطنيا شاملا، لا يقتصر على إعادة بناء الطرق والجسور والمستشفيات، بل يمتد إلى إعادة بناء الإنسان السوداني، ومعالجة آثار النزوح واللجوء، وترميم النسيج الاجتماعي الذي تعرض لاهتزازات عميقة خلال سنوات الحرب.

فالسلام الحقيقي يبدأ عندما يشعر المواطن بالأمن والعدالة، ويستعيد ثقته في مؤسسات الدولة، ويرى أن التنمية تصل إلى جميع الأقاليم دون تمييز.

أما اقتصاديا، فإن السودان يقف أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر فالموارد الزراعية الهائلة، والثروات المعدنية، والموقع الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر، تمنحه مقومات التحول إلى قوة اقتصادية إقليمية إذا أُحسن استغلالها.

لكن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الإدارة الاقتصادية، وتطوير القطاع المصرفي، ومحاربة الفساد، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وتشجيع القطاع الخاص، وربط إعادة الإعمار بخطط تنموية طويلة المدى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بدلا من الاكتفاء بإصلاح ما دمرته الحرب.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن فصل مستقبل السودان عن بيئته الإقليمية فالبلاد تقع في قلب واحدة من أكثر المناطق أهمية على مستوى العالم، حيث تتقاطع مصالح البحر الأحمر والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل. ولهذا ستظل محط اهتمام القوى الإقليمية والدولية التي تنظر إلى استقرار السودان باعتباره جزءا من أمنها الإستراتيجي ومصالحها الاقتصادية.

ومن هنا تبرز أهمية تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الشراكات، وعدم الانخراط في محاور متصارعة، وبناء علاقات قائمة على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية.

إن المنتصر الحقيقي في السودان لن يكون الطرف الذي يحقق مكاسب عسكرية فحسب، بل الطرف الذي ينجح في بناء دولة مستقرة، واقتصاد منتج، ومؤسسات قوية، وعدالة تضمن حقوق الجميع.

ورغم تنوع السيناريوهات المحتملة، فإن المستقبل يمكن قراءته عبر ثلاثة مسارات رئيسية:

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الأول ، يتمثل في نجاح الدولة في تثبيت الأمن، وإطلاق عملية سياسية شاملة، واستقطاب الدعم اللازم لإعادة الإعمار، بما يقود إلى تعاف تدريجي واستقرار مستدام.

، يتمثل في نجاح الدولة في تثبيت الأمن، وإطلاق عملية سياسية شاملة، واستقطاب الدعم اللازم لإعادة الإعمار، بما يقود إلى تعاف تدريجي واستقرار مستدام. الثاني، يقوم على توقف المواجهات الواسعة مع استمرار بؤر التوتر، وتأخر الإصلاحات، وهو ما يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر التعافي الاقتصادي.

يقوم على توقف المواجهات الواسعة مع استمرار بؤر التوتر، وتأخر الإصلاحات، وهو ما يطيل المرحلة الانتقالية ويؤخر التعافي الاقتصادي. الثالث، يتمثل في فشل القوى الوطنية في إنتاج توافق سياسي، بما يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة في صور جديدة، وهو السيناريو الذي ستكون كلفته باهظة على السودان والمنطقة بأسرها.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن فرص الاستقرار ستكون أكبر إذا توافرت ثلاثة شروط رئيسية:

أولها، وجود إرادة سياسية تضع مصلحة الدولة فوق الحسابات الضيقة.

وجود إرادة سياسية تضع مصلحة الدولة فوق الحسابات الضيقة. ثانيها، إطلاق إصلاحات مؤسسية تعزز الكفاءة والشفافية وسيادة القانون.

إطلاق إصلاحات مؤسسية تعزز الكفاءة والشفافية وسيادة القانون. ثالثها، تبني رؤية اقتصادية تجعل الإنتاج والاستثمار وإعادة الإعمار ركائز أساسية للسلام المستدام.

إن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي فالمرحلة المقبلة لن تحدد فقط من يحكم البلاد، بل ستحدد طبيعة الدولة نفسها، وموقعها في محيطها العربي والأفريقي، ودورها في معادلات البحر الأحمر والقرن الأفريقي؛ ولهذا فإن معركة ما بعد الحرب ستكون أكثر تعقيدا من الحرب ذاتها، لأنها معركة بناء المؤسسات، واستعادة الثقة، وصياغة مشروع وطني قادر على تحويل التنوع إلى مصدر قوة، والموارد إلى أدوات للتنمية، والسلام إلى واقع دائم.

إن المنتصر الحقيقي في السودان لن يكون الطرف الذي يحقق مكاسب عسكرية فحسب، بل الطرف الذي ينجح في بناء دولة مستقرة، واقتصاد منتج، ومؤسسات قوية, وعدالة تضمن حقوق الجميع، وسياسة خارجية متوازنة تحفظ السيادة وتوسع فرص التنمية وعندما ينجح السودان في تحقيق هذه المعادلة، لن يكون قد أنهى حربا فقط، بل سيكون قد بدأ مرحلة جديدة من تاريخه، عنوانها الجمهورية الجديدة؛ دولة تستمد قوتها من مؤسساتها، ووحدتها من شعبها، وتأثيرها من قدرتها على تحويل دروس الحرب إلى مشروع وطني يعيد لها مكانتها الإقليمية والدولية.