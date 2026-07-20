قيامة الشرق.. في نقد المنسوخية الفكرية وتحرير وعي الأمة

تستيقظ الجغرافيا في الشرق غالبا على دوي المدافع، لكن خطوطها لم ترسم يوما بحد السيف وحده، بل خطت قبل ذلك بمداد المصطلحات المحمولة في حقائب الغزاة. إن تفكيك العبودية التي رسفت فيها شعوب هذه المنطقة عقودا طويلة لا يبدأ من التمرد على الجندي المدجج بالسلاح في الثغور، بل من الانعتاق من "المستعمر القابع في الرأس"، ذاك الذي يملي على العقل لغته، ومفاهيمه، وأدوات حكمه على الأشياء.

من هنا تبدأ قصة "قيامة الشرق"؛ قيامة لا ترى في التحرر الأرضي مجرد جلاء عسكري، بل تراه ثمرة حتمية لثورة معرفية تقتلع أغلال المصطلحات الاستعمارية من العقول والقلوب، لتستعيد الأمة بوصلتها الذاتية وتبني صرحها الفكري المستقل.

الوعاء الفارغ.. لمَ أراد "لوبون" غلق نوافذ الوعي؟

لم يكن عالم النفس الاجتماعي الفرنسي غوستاف لوبون (Gustave Le Bon) يمارس ترفا فكريا حين خط نظرياته حول الشعوب المستعصية على الاندماج، بل كان يضع دليلا إرشاديا للمشروع الإمبريالي. انطلقت السياسة الاستعمارية من رؤية براغماتية حاسمة: لا يجب لأبناء المستعمرات أن يدرسوا العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.

كان المخطط الغربي يدرك تماما أن الفلسفة، والتاريخ، وعلم الاجتماع، هي أدوات توليد الوعي النقدي، وهي المختبرات التي تطبخ فيها الشعوب وعيها بذاتها وبحقوقها.

لذا، كان البديل الاستعماري هو حصر التعليم في الجوانب الحرفية والمهنية البحتة. المطلوب -وفق هذا المنظور العنصري- هو تحويل الإنسان الشرقي إلى أداة إنتاج صماء، عامل ماهر وعبد مطيع يخدم عجلة الاقتصاد الإمبريالي، دون أن يمتلك الترف الفكري الذي يجعله يتساءل: "لماذا يسرق جهدي؟" أو "كيف أتحرر؟". إنه تجريف منظم للعقل لإبقاء الجسد مسخرا للمستعمر.

الإسلام هو الذي أوجد هذه الأمة من العدم المعرفي والسياسي، وهو الذي صاغ هويتها ولغتها وتشريعها. وبناء على هذه الخصوصية، فإن أي محاولة لتغييب الدين عن مركزية النهضة تحت دعوى "المحاكاة الغربية" هي محاولة لفك المحرك الأساسي عن الجسد

سر التكوين.. لم تبدأ نهضتنا من حيث انتهت نهضة الرومان؟

حين فتش المفكرون العرب في القرن الماضي عن وصفة للنهوض، ارتكبوا خطأ منهجيا قاتلا حين ظنوا أن مسار التاريخ الإنساني خط مستقيم، وأن ما صلح للغرب يصلح للشرق بالضرورة. وهنا تبرز المقارنة التاريخية الفاصلة بين سياقين حضاريين.

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لقد تأسست الإمبراطورية الرومانية على العصبية العسكرية والتوسع الجغرافي والقانون الوضعي الصارم قبل أن تعرف المسيحية بقرون. وحين اعتنقت الإمبراطورية المسيحية في عهد قسطنطين، لم يغير الدين جوهرها، بل حدث العكس؛ جرى "تمسيح" الوثنية الرومانية واحتواؤها داخل بنية الدولة الصارمة، ليتحول الدين لاحقا إلى أداة بيد الإمبراطور والكنيسة لقمع الشعوب.

لذا، كانت النهضة الأوروبية الحديثة منطقية في سياقها حين قامت على التمرد على هذا الدين المشوب بالوثنية السياسية. أما في الفضاء العربي والإسلامي، فالأمر يختلف جذريا. لم تكن هناك إمبراطورية قبل الإسلام، بل قبائل متناحرة في صحراء قاحلة.

الإسلام هو الذي أوجد هذه الأمة من العدم المعرفي والسياسي، وهو الذي صاغ هويتها ولغتها وتشريعها. وبناء على هذه الخصوصية، فإن أي محاولة لتغييب الدين عن مركزية النهضة تحت دعوى "المحاكاة الغربية" هي محاولة لفك المحرك الأساسي عن الجسد؛ فالغرب نهض بالتحرر من تشوهات كنيسته، أما الشرق فلا قيامة له إلا بالعودة إلى ينابيع محركه الأول الذي منحه الوجود الحضاري أول مرة.

"المنسوخية الفكرية" وعقم العقل المستورد

نتيجة لهذا الانبهار بالنموذج الغربي، وقع الفكر العربي المعاصر في شباك ما يمكن تسميته بـ "المنسوخية الفكرية"؛ وهي حالة من النسخ والتقليد الأعمى التي تحول فيها المفكر من منتج للأفكار إلى مترجم وشافع لنظريات غيره.

لقد أغرقنا ساحتنا المعرفية بمصطلحات مستوردة ولدت في أحضان صراعات غريبة عنا، مثل: العلمانية، والليبرالية، والبروليتاريا، والقومية الضيقة. وبسبب هذا الشتات الفكري، عجز العقل العربي عن إنتاج نظرية فلسفية أو أخلاقية أو سياسية نابعة من واقعه وقادرة على تفسير أزماته.

لقد تحولت المفاهيم المستوردة إلى "فلاتر مشوهة" تحجب عنا رؤية الحقائق كما هي، مما أدى إلى تأخر حضاري مريع؛ ذلك أن الأمة التي تعجز عن صياغة أسئلتها بلغتها الخاصة، لن تجد أبدا الأجوبة التي تشفي عللها.

إن الأزمة التاريخية التي أخرت الشرق لم تكن يوما شحا في هذه القيم داخل النص التأسيسي، بل كانت في تراجع هذه الأمهات القيمية في الممارسة العملية لصالح "فقه الضرورة" وتبرير الاستبداد السياسي

طه عبد الرحمن وحرب المصطلحات.. رادارات المقاومة المعرفية

أمام هذا التدفق المفاهيمي الجارف، برزت الحاجة إلى جدار صد فلسفي، وهو ما قدمه الفيلسوف طه عبد الرحمن من خلال مشروعه في تفكيك "حرب المصطلحات". يذكرنا طه عبد الرحمن بأن الكلمات والتحيزات المعرفية ليست محايدة، بل هي محمولة على ظهر فلسفات وتاريخ وثقافات أصحابها. ولمواجهة هذا التغريب، يضع قاعدته الذهبية المقلوبة لإعادة التوازن المعرفي: "كل مستورد معترض عليه حتى تثبت صحته، وكل موروث مقبول حتى يثبت خطؤه".

هذه القاعدة ليست دعوة للانغلاق، بل هي تفعيل للحاسة النقدية المفقودة. إنها تكسر حالة الاستلاب والانبهار بالوافد، وتجبر العقل على فحص المفهوم المستورد قبل السماح له بالدخول إلى البيئة الفكرية للأمة. وفي الوقت ذاته، تعيد الثقة بالذات الحضارية عبر الانطلاق من أصالة الموروث وتطويره، بدلا من البدء بنبذه واتهامه بالقصور سلفا.

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من العلمانية إلى "الخلقانية": أطروحة نايف بن نهار

في السياق الإجرائي لتفكيك المصطلحات المهيمنة، يأتي نقد الدكتور نايف بن نهار للعلمانية، كاشفا عن حجم التشوه الذي يحدثه هذا المفهوم حين يقحم قسرا في الفضاء الإسلامي. فالعلمانية الغربية جاءت لتفصل بين الكنيسة والدولة لحل صراع السلطة المعرفية والزمنية، بينما الإسلام بطبيعته لا يعرف "الكنيسة" ولا يملك رجال دين يحتكرون الخلاص الإلهي، بل يمتلك شريعة ونظاما قيميا ينظم الشأن العام.

ومن هنا يطرح بن نهار مصطلح "الخلقانية" كبديل براديمي أصيل. إن "الخلقانية" تعني أن السياسة، والاقتصاد، والاجتماع لا تدار بمعزل عن القيم، بل يجب أن تكون محكومة وموجهة بالمنظومة الأخلاقية الإسلامية. الفارق الجوهري هنا هو أن الأخلاق في التصور الإسلامي ليست نسبية نفعية تباع وتشترى في سوق المصالح السياسية، بل هي مطلقات مرجعية وضوابط حاكمة تلتزم بها الدولة والمجتمع على حد سواء.

إن "قيامة الشرق" ليست أمنية ترتجى، ولا شعارات ترفع في الميادين، بل هي مسار شاق من التحرر المعرفي والسياسي. لن تقوم للشرق قائمة، ولن تمحى "حدود الرمال" التي مزقت جسده، ما لم تمح أولا الأغلال والمصطلحات الاستعمارية التي استوطنت عقول أبنائه وقلوبهم

أمهات القيم السياسية في القرآن الكريم لتأصيل هذا البناء "الخلقاني"

نسترشد بأطروحات الدكتور محمد المختار الشنقيطي حول الأخلاق السياسية في النص القرآني. يبرهن الشنقيطي على أن القرآن الكريم لم يترك الفضاء السياسي فراغا نهبا للأهواء، بل زرع فيه "أمهات القيم" الكبرى: العدل، الشورى، الحرية، الأمانة، والمساواة.

إن الأزمة التاريخية التي أخرت الشرق لم تكن يوما شحا في هذه القيم داخل النص التأسيسي، بل كانت في تراجع هذه الأمهات القيمية في الممارسة العملية لصالح "فقه الضرورة" وتبرير الاستبداد السياسي. والنهضة الحقيقية اليوم تتطلب إحياء هذه القيم الحاكمة وجعلها فوق القوانين التفصيلية والمصالح العابرة، لتكون الأخلاق هي روح السياسة لا مساحيق تجميلية لها.

إعادة تعريف "الأمة": من حدود الرمال إلى عالمية الدستور

تأتي الخاتمة الكبرى في تفكيك مصطلح "الأمة" نفسه. لقد ورثنا عن الفكر الغربي مفهوم "الأمة القومية" (Nation-State) القائم على روابط العرق، أو الدم، أو اللغة، أو الحدود الجغرافية الضيقة، وهو المفهوم الذي مهد الأرض لتقسيم الشرق عبر حدود سايكس بيكو -أو "حدود الرمال" كما توصف بحق-. لكن نظرة فاحصة إلى تاريخ التأسيس الأول في المدينة المنورة تكشف عن مفهوم مغاير تماما.

حين كتب النبي ﷺ "الصحيفة" (دستور المدينة)، أعلن أن المسلمين واليهود والمتحالفين معهم من القبائل "أمة واحدة من دون الناس". لقد كانت أمة قائمة على رابطة القيم والمواطنة والعدل المشترك، لا على نقاء العرق أو وحدة المعتقد التعبدية في شقها السياسي والمجتمعي. هذه هي عالمية الإسلام الكامنة في قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقْناكمْ منْ ذكر وأنْثى وجعلْناكمْ شعوبا وقبائل لتعارفوا﴾. إنها أمة استيعابية تتسع لكل الأعراق والأجناس والأديان تحت مظلة حضارية واحدة تعلي من شأن الإنسان.

لا قيامة بدون وعي

إن "قيامة الشرق" ليست أمنية ترتجى، ولا شعارات ترفع في الميادين، بل هي مسار شاق من التحرر المعرفي والسياسي. لن تقوم للشرق قائمة، ولن تمحى "حدود الرمال" التي مزقت جسده، ما لم تمح أولا الأغلال والمصطلحات الاستعمارية التي استوطنت عقول أبنائه وقلوبهم. إن المعركة الحقيقية هي معركة مصطلحات ومفاهيم؛ وحين يستعيد الشرق قدرته على تسمية الأشياء بأسمائها النابعة من ذاته الحضارية، يومها فقط، سيبدأ فجر قيامته الحقيقية.

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