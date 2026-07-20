عندما تكون الضرة قصيدة!

قصة الشاعر الذي رفض أن يطلق شعره!

أينا لم تطرق سمعه أو تصافح بصره الأبيات المنسوبة للإمام الشافعي، في تقديم العلم على العشق. تلك ألأبيات المشهورة التي عقد فيها الشاعر مقارنة بين نقره وهو يلقي الرمل عن أوراقه، وبين نقر الفتاة للدف، مفضلا سرور التحصيل العلمي على شعور الطرب الغنائي:

سهري لتنقيح العلوم ألذ لي .. من وصل غانية وطول عِناقي

وصرير أقلامي على صفحاتها .. أشهى من الدوكاء والعشاق

وألذ من نقر الفتاة لدفها .. نقري لألقي الرمل عن أوراقي!

أينا لم يقرأ ذلك المقطع الشعري أو يسمع به على الأقل؟

غالب ظني أن احتمال الاطلاع على الأبيات يقترب من نسبة 100% لشهرتها وشيوعها، ولكن ليس هذا موضوع هذه السطور، بل موضوعها قصة امرأة موريتانية، لم تطق أن تجتمع هي والشعر في بيت زوجية واحد، ولم تتحمل أن تكون "القصيدة" ضرة لها؛ تشاركها اهتمام زوجها الشاعر، وتزاحمها على قلبه، فوضعته أمام اختيار صعب؛ أحلى احتماليه مر: أنا أو الشعر!

غريزة الغيرة وهاجس الضرة لهما أشكال مختلفة، لا تقف عند حد وجود الأنثى الآدمية، التي تنافس المرأة على قلب زوجها!. ولهذه "الحالة" شواهد تاريخية، مبثوثة في مصادر التراث العربي

تفاعل في نفس الشاعر سيدي عبد الله بن أحمد دام الحسني طلب زوجته الحبيبة ـوطلب الحبيبة أمر في عرف الحب- لكنه لم يشأ أن يستسلم بسهولة لنداء الهوى ويغيب صوت الفكر، ثم بدا له -بعدما قلب وجوه الرأي- أن يرد بجواب مرن متزن، يمشي بين الجفاء واللين؛ فلا يقطع شعرة الود ولا يفك ارتباط الوعي، بعدما تقسمته تباريح الحب بدافئ شعورها، وأمضته عقابيل البوح بدافق سرورها.. ليصدر "قراره النهائي"، عارضا "قضية قلبه"، و"أوراق دفاعه" بين يدي زوجته، التي يبدو أن اسمها صفية، فأنشأ:

من يهجر الشعر جرا عاذل زجره؟ .. أم من يطيق صدود الحِب إن هجره؟

أضحت صفية عن لقياك معرضة .. والشعر يعرض من مكنونه درره!

لم أدر أيهما أدهى مفارقة .. كل يحن فؤادي دائما أثره!

قد كنتِ يا ذِي إلى نفسي محببة .. وربما صدقت حال امرئ خبره!

طاشت عن القلبِ رميات الحسان سوى .. سهميكِ قد قرعا أعشاره العشره!

مرافعة عن القريض!

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إلى هنا حدود الملاينة والمسايسة التي انتقل منها ابن أحمد دام إلى إعلان المكاشفة وبث المرافعة، مشعِرا ومقررا:

فما عليكِ إذا لو رحتِ عالمة .. أن القريض جنى للفكر لن يذره!

أم خلتِنِي مثل أقوام عهدتِهم .. طوع الحلائل لا يعصون أمر مره؟!

كلا.. لعمر بنات الفكر نمقها .. حران ذاد بها مِن همه شرره!

بل ليت -يوما- فتاة الحي إذ أمرت .. أن أبتني من قريضي واسع الحجره

تدري حقيقته -علم اليقين- لكي .. ترى البيوت -سِواه- غير معتبره!

غيرة.. من نوع آخر!

ولا تحدثنا القصيدة عما انتهى إليه أمر "ضرتها": هل تنازلت عن رغبتها النفسية، ونزلت على حكم "الأمر الواقع"، أم أصرت على نقض جدار "الحالة الاجتماعية"، بعدما بدا لها أن زوجها ما كان ليطلِق الشعر أو يهجر القصيد؟!

ويبدو من قصة "التخيير" أن غريزة الغيرة وهاجس الضرة لهما أشكال مختلفة، لا تقف عند حد وجود الأنثى الآدمية، التي تنافس المرأة على قلب زوجها!. ولهذه "الحالة" شواهد تاريخية، مبثوثة في مصادر التراث العربي، سأعرض طرفا منها قبل العودة إلى قصة ابن أحمد دام وصفية.

فمن ذلك ما حكي عن زوجة الإمام الزهري، من أنها كانت تقول له حين تراه غارقا في الكتب: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر! ومعلوم -من الشريعة بالضرورةـ أن عصمة الرجل لا تتسع لما فوق أربع زوجات!

كما يروى في كتب الأدب أن الليث بن المظفر كان مشتغلا عن زوجته بحفظ كتاب "العين" للفراهيدي، فغارت من الكتاب فأحرقته! ويحكى أيضا أن زوجة إمام النحاة سيبويه أحرقت كتبه؛ لأنه كان يشتغل عنها بتأليف "كتابه"، قالوا: وحين علم بذلك اغتم حتى أغمي عليه، فلما أفاق طلقها!

انتقام متأخر!

لنفترض من باب النهايات السعيدة، وما أقلها في قصص الحب العربي أن الشاعر وزوجته قد اتفقا على كلمة سواء: أن تقبل الزوجة القصيدة ضرة، على أن يعدل الزوج الشاعر بين "البيتين"، فيمسك عليه زوجته، ولا يطلق الشعر!

وأغرب من الرد الحضوري (الذي يكون فيه الزوج حيا يرزق) حالة "الانتقام بأثر رجعي"، جراء غيرة الزوجة من أدوات العلم والفكر، لانصراف الزوج إليها، وانكبابه عليها، وصرفه الوقت فيها اهتماما وعناية، حتى إذا مات، شفت الزوجة المغيظة غليلها من تلك "الضرة الصامتة".

كحال امرأة المبشر بن فاتك (المشهور بالأمير)، الذي تذكر المصادر أنه كان محبا لتحصيل العلوم، وكانت له خزائن كتب، فكان لا يفارقها في أكثر أوقاته، وليس له دأب إلا المطالعة والكتابة.

وكانت له زوجة من أرباب الدولة، فلما توفي نهضت هي وجواريها إلى خزائنه فأخرجت كتبه، وجعلت تندبه وترمي -هي وجواريها- الكتب تباعا في بركة ماء كبيرة وسط الدار، ثم شيلت الكتب بعد ذلك من الماء وقد غرق أكثرها، قالوا: فذلك سبب أن كتب المبشر بن فاتك يوجد كثير منها وهو بهذه الحال!، قلت: ولعلها كانت تشيع كل كتاب بعبارات التشفي والحنق قبل أن تقذف به، عسى أن تطفئ نار غيرة لم تستطع إطفاءها في حياة زوجها الراحل، ولسان حالها: الآن أفرغ لكِ أيتها الضرة المستبدة!

وبالعودة إلى قصة ابن أحمد دام، تذكر المصادر أن أصل تخيير صفية زوجها بين نفسها وبين الشعر، أنه كان قد قرض أبياتا من رقيق الغزل، سار فيها على سنن شعراء العرب الأقدمين، فقال:

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ما سفه الحلم واستصبي أخا كِبر .. كالكاعبِ الرود لم تعد اثنتي عشره

كأنها فنن طوع الرياح فما .. تنفك مسفرة طورا ومختمِره

عجلى القيامِ ضحوك عن مؤشرة .. تنسي ملاحتها ذا لؤلؤ درره

وفي الجواب وفي كل الذي نطقت .. طيش ترد به الأكباد منفطِره

يخال ذو الجهل أن الخود ليس لها .. لب ويعجبه من ذاك ما اختبره

فغضبت زوجته صفية، (لإدراكها أن زوجها تغزل بها، وأن الأبيات ستنتشر بين الناس)، ثم خرجت مخاصِمة، وهي تقول: "ابنِ لك بيتا من الشِعر!"، وكأنما تشترط لبقائها في البيت، أن لا يقول الشاعر أي بيت!!

ولنفترض من باب النهايات السعيدة، وما أقلها في قصص الحب العربي أن الشاعر وزوجته قد اتفقا على كلمة سواء: أن تقبل الزوجة القصيدة ضرة، على أن يعدل الزوج الشاعر بين "البيتين"، فيمسك عليه زوجته، ولا يطلق الشعر!