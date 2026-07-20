الطعام هوية وانتماء

قل لي ماذا تأكل، أقل لك من أنت. بداية تبدو العبارة تحويرا طريفا لعبارات مشابهة من قبيل: (قل لي ماذا تقرأ، أقل لك من أنت)، أو من تصاحب، أو لمن تقرأ، وغير ذلك من تلك المقولات التي تربط هوية الشخص بنشاط أو مجال معين.

لكن بالعودة للتفكير بتلك المقولة حول تلمس هوية الإنسان من خلال ما يأكل، وإن بدت في البداية كأنها اقتباس في غير مكانه، إلا أن إعمال التأمل والبحث فيها سيقودنا إلى التسليم بأن الطعام أحد محددات الهوية، ليس فقط على المستوى الفردي أو المحدد بنطاق عددي محدد، إنما على المستوى الجمعي مناطقيا وقوميا ووطنيا، بل ودينيا أيضا.

فعلى المستوى المناطقي عالميا، يحدد الباحثون ثلاث مناطق كبرى عبر الكرة الأرضية من خلال الغذاء الرئيسي للبشر في تلك المناطق؛ فمنطقة القمح تشمل أوروبا والشرق وصولا للهند، ومنطقة الأرز وتضم الصين واليابان ودولا مجاورة لهما، ومنطقة الذرة وتشمل أمريكا الوسطى وبعض دول أفريقيا.

وأما إذا اتخذنا من اللبن (الزبادي)، ومشتقات الحليب عموما، أساسا لتمييز العالم مناطقيا، فسنجد ثلاث مناطق رئيسية: منطقة اللبن الحلو في أوروبا، وتلحق بها دول شمال القارة الأمريكية، ودول اللبن الرائب، وتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا والدول الإسلامية عموما، ودول اللالبن، وهي الصين واليابان ودول آسيا الصينية عموما.

على المستوى الفردي، ثمة العديد من المؤشرات التي تفيد بطريقة أو أخرى مضمون الهوية، كالنباتيين، والممتنعين عن تناول الحليب ومشتقاته بحجة عدم حرمان الوليد من أصناف الحيوانات اللبونة مما رتبته الطبيعة لهم فسطا عليه البشر

وأذكر أنه أثناء وجودي ذات مرة مقيما في أحد الفنادق الكبرى في شنغهاي، أنني عند الإفطار رحت أبحث عما اعتدنا عليه في إفطارنا المتوسطي من ألبان وأجبان ومشتقات الحليب، لتخيب مساعي في الحصول على أي نوع من تلك المأكولات الأساسية في إفطارنا، مقابل عشرات الأصناف من أطباق المطبخ الصيني، وبعضها لا تزال مكوناتها من أسماك وضفادع، بل وحشرات، لا تزال تتحرك في الصلصات قاتمة اللون.

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ومن التقسيمات المناطقية ما يعتمد على نوع محدد من الثمار، فيقال حزام الزيتون الأوروبي للإشارة إلى دول جنوب القارة الأوروبية على البحر المتوسط، كإسبانيا والبرتغال. وعلى ذكر البرتغال، ثمة من يعتقد أن اسمها كدولة مشتق أصلا من ثمرة البرتقال، والسبب أن العالم القديم عرفها عن طريق البحارة البرتغاليين الذين حملوها معهم من الصين.

ورغم أن العالم القديم لم يعرف قبل اكتشاف أمريكا ثمار البطاطا والطماطم (البندورة) والتبغ، فإن هذه الأصناف سرعان ما انتقلت إلى العالم القديم، بل صار لبعضها هوية تطبع محبيها، كبلجيكا التي أصبحت ترتبط بالبطاطس بلدا وسكانا.

والغريب أن سكان مدينة حلب السورية لا يزالون يسمون البندورة، أو الطماطم، (إفرنجي)، دلالة على أنها صنف جديد لم يكونوا يعرفونه سابقا.

إن كل تلك الأفكار أو السلوكيات تجاه أصناف الطعام، أكانت جماعية أم فردية، فهي بالنتيجة تتراكم لتصبح جانبا من الهوية للأفراد والمجتمعات

ومثل ذلك ينطبق على العديد من الأصناف التي تدخل حياة الناس ولم يكونوا يعرفونها قبلا، كالديك الرومي الذي هو عند الأمريكيين (تركي)، وعند الأتراك (رومي)، وفي بلاد الشام (حبشي)، والواقع هو أنه لا هذه ولا ذاك ولا تلك، إنما صنف وافد من إحدى دول أمريكا الوسطى.

ولا تخرج تسميات الحلويات عن ذات النسق، إذ يعمد مترجمو الأفلام إلى تسمية كل صنف من الحلوى يعود إلى مناطق الشرق (لوزينج)، أما إذا كان الحديث عن منطقة في الغرب، فحينها يصبح اسم الحلوى (زلابية).

ولا يخرج ما تحرمه بعض الأديان والمعتقدات عن ذات المؤشر الهوياتي الجمعي، كتحريم الخمر عند المسلمين، وتحريم لحم الخنزير على المسلمين واليهود. وظاهرة انتشار مطاعم الحلال، والذبح الحلال في أرجاء الدنيا، من المؤشرات على الهوية والتفرد للأفراد والجماعات.

أما على المستوى الفردي، فثمة العديد من المؤشرات التي تفيد بطريقة أو أخرى مضمون الهوية، كالنباتيين، والممتنعين عن تناول الحليب ومشتقاته بحجة عدم حرمان الوليد من أصناف الحيوانات اللبونة مما رتبته الطبيعة لهم فسطا عليه البشر، إلى ما هنالك من تلك الاتجاهات، ومنها الكثير.

بالنتيجة، فإن كل تلك الأفكار أو السلوكيات تجاه أصناف الطعام، أكانت جماعية أم فردية، فهي تتراكم لتصبح جانبا من الهوية للأفراد والمجتمعات، ولتؤكد مقولة: (أخبرني ماذا تأكل، أقل لك من أنت).