الحروب الصامتة.. كيف تسحق الطبقة الوسطى؟

لطالما سحرتني أدبيات السياسة بقدرتها على تجميل القبح؛ حيث تُسمى الحروب الإقليمية صراعا على النفوذ والمبادئ، وتُختزل المعارك في خرائط ورقية تتبادلها القوى العظمى. لكنني كلما نظرت خلف غبار المعارك وتصريحات القادة الفضفاضة، لا أرى سوى سؤال اقتصادي واجتماعي ملح يلوذ بالصمت: من يدفع الكلفة الحقيقية المستمرة لهذه الحروب؟

إن الفاتورة الكبرى لا تُسدد من الميزانيات العسكرية للدول، بل تُقتطع مباشرة من جيوب وقدرات واستقرار الطبقة الوسطى. أرى في هذه الشريحة صمام الأمان الاجتماعي، وتآكلها يعني انزلاق مجتمعات بأكملها نحو مستنقع الفقر الدائم، وهو ما يظهر بجلاء من طهران وبيروت وصولا إلى فلسطين.

قطاع غزة يمثل الحالة الأشد مأساوية التي استوقفتني كثيرا؛ فالدمار الشامل لم يمحُ الأنشطة الاقتصادية فحسب، بل نزع القدرة على العيش الكريم لعشرات الآلاف من العائلات التي تحولت من الاعتماد الذاتي إلى الطابور الطويل للمساعدات الإغاثية الشحيحة

جردة حساب.. رماد في عواصم المحور

عندما أتابع المشهد في إيران، أجد اقتصادا يواجه ضغوطا متراكمة بلغت ذروتها مع استنزاف القطاعات الحيوية نتيجة العقوبات والمواجهات الإقليمية، مما أطاح بفرص الاستقرار الداخلي.

وفي لبنان، أرى فصلا جديدا من فصول الانهيار؛ حيث يجد أصحاب المشاريع الصغيرة -وهم عمود الاقتصاد الشريان الشاب للطبقة الوسطى- أنفسهم بين فكي الإغلاق القسري أو الإفلاس نتيجة انعدام الأمان.

أما قطاع غزة فيمثل الحالة الأشد مأساوية التي استوقفتني كثيرا؛ فالدمار الشامل لم يمحُ الأنشطة الاقتصادية فحسب، بل نزع القدرة على العيش الكريم لعشرات الآلاف من العائلات التي تحولت من الاعتماد الذاتي إلى الطابور الطويل للمساعدات الإغاثية الشحيحة. هذا التدمير المستمر يضعنا جميعا أمام سؤال شرعي حول جدوى مسار يلتهم الحاضر والمستقبل.

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الضفة الغربية.. تبعية قسرية وطحن مستمر

لا ينفصل الاقتصاد في الضفة الغربية عن هذا المشهد الإقليمي القاتم، بل يتأثر به تأثرا أراه حادا وعميقا نظرا لتركيبته البنيوية الفريدة. من قراءتي للواقع البنيوي، يعتمد الاقتصاد الفلسطيني تاريخيا وبشكل مفرط على عوامل خارجية كأموال المقاصة والمساعدات الدولية، بدلا من قاعدة إنتاجية ذاتية. هذه التبعية المطلقة تجعله شديد الهشاشة أمام أي اضطراب إقليمي.

وما أراه يضاعف هذه الهشاشة هو الارتباط القسري بالاقتصاد الإسرائيلي. فبينما يفتقر الفلسطينيون إلى السيطرة على المعابر، تتمتع إسرائيل بقاعدة

صناعية وتكنولوجية متقدمة تمنحها قدرة أعلى على امتصاص الصدمات، مما يخلق فجوة تجعل الجانب الفلسطيني دائم التأثر بالتصعيد دون امتلاك أدوات حماية ذاتية.

اليوم، أرى سكان الضفة الغربية يواجهون تراجعا متسارعا. إن الشريحة التي نُعول عليها لحفظ التوازن -من معلمين، موظفين عموميين، وصغار التجار– تتعرض لعملية "طحن" متعددة الجبهات:

أزمة السيولة: مع احتجاز أموال المقاصة، تعجز السلطة عن دفع الرواتب كاملة، مما يحرم العائلات من دخلها الأساسي.

مع احتجاز أموال المقاصة، تعجز السلطة عن دفع الرواتب كاملة، مما يحرم العائلات من دخلها الأساسي. ارتفاع الكلف: تدفع التطورات الإقليمية ومشاكل التوريد بمعدلات التضخم إلى الارتفاع، مما يلتهم القدرة الشرائية.

تدفع التطورات الإقليمية ومشاكل التوريد بمعدلات التضخم إلى الارتفاع، مما يلتهم القدرة الشرائية. الانزلاق نحو الفقر: تدريجيا، تجد هذه الشريحة المنتجة نفسها عاجزة عن دفع أقساط الجامعات أو قروض السكن، لتنزلق تحت خط الفقر.

الكلفة الحقيقية للصراعات لا تُقاس بأعداد الضحايا فقط، بل بالدمار الصامت الذي يلحق بالبنية الاجتماعية. إن تآكل الطبقة الوسطى هو تجريف للمستقبل، وإعدام لفرص الأجيال القادمة في العيش بكرامة

من التنمية إلى البقاء اليومي

في تقديري، لا تقف آثار هذا التآكل عند حدود الأرقام، بل تمتد لتضرب عمق المجتمع. عندما يعجز رب الأسرة عن توفير نفقات عائلته، نفقد الاستقرار والأمن الداخلي.

إن غياب أي أفق حقيقي لبناء اقتصاد إنتاجي مستقل، مع استمرار الإغلاقات، يحول مجتمعنا من مجتمع يطمح للتطوير والبناء إلى مجتمع يبحث فقط عن "البقاء اليومي"، وهي بيئة خصبة للتوترات وتراجع قيم التكافل.

في نهاية المطاف، قد تبدو الحروب الإقليمية في نظر صناع القرار كأدوات تخدم مصالح إستراتيجية على رقعة الشطرنج الدولية. لكنني حين أنظر إلى الواقع من زاوية الشعوب، أرى حقيقة مغايرة تماما.

الكلفة الحقيقية للصراعات لا تُقاس بأعداد الضحايا فقط، بل بالدمار الصامت الذي يلحق بالبنية الاجتماعية. إن تآكل الطبقة الوسطى هو تجريف للمستقبل، وإعدام لفرص الأجيال القادمة في العيش بكرامة. ويبقى سؤالي معلقا: إلى متى ستستمر الشعوب في دفع أثمان حروب لم تختر خوضها؟