عندما يتحدث المرض فيظنه الناس جنيا!

﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ (البقرة: 111)

المأساة الصامتة في غرف الانتظار المظلمة

هناك مشهد درامي يتكرر باستمرار في زوايا مجتمعاتنا، مشهد بات مألوفا إلى درجة أنه تحول إلى جزء من الموروث الثقافي اليومي؛ شاب في مقتبل العمر يبدأ بسماع أصوات تهمس في أذنيه ولا يسمعها غيره، أو فتاة جامعية تتغير معالم شخصيتها فجأة وتصبح تتصرف بطريقة لا تمت بصلة لما كانت عليه، أو رجل ينهار صارخا بجسد متشنج عند سماع آيات من القرآن الكريم، أو امرأة تفقد وعيها لساعات ثم تستيقظ بعقل ممحو لا يتذكر تفصيلة واحدة مما مر بها.

وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات، لا تصل خطوات هؤلاء المرضى إلى عيادة الطبيب النفسي أو اختصاصي الأعصاب إلا بعد سنوات من العذاب، وبعد أن يكون "الحكم التشخيصي" قد صدر سلفا من محيطهم الاجتماعي: ممسوس، أو مسحور، أو ضحية عين حاسدة.

هذا التشخيص الشعبي الجاهز، في نظر الكثيرين، لا يتطلب فحصا سريريا، ولا تقييما نفسيا معمقا، ولا تحاليل مخبرية، ولا حتى تصويرا دقيقا للدماغ. يكفي أن تبدو الأعراض غريبة عن المألوف، وخارجة عن نطاق التفسير السطحي اليومي، حتى يتوقف إعمال العقل، ويغلق باب البحث العلمي، ليبدأ الحديث عن عوالم الجن والسحر والشياطين والحسد والعين.

وما إن تنطق هذه الكلمات في أي مجلس، حتى تتحول الفرضية الهشة إلى يقين قاطع، ويصبح كل اعتراض علمي أو طبي عليها بمنزلة اعتراض على الدين نفسه، ومحاولة للنيل من العقيدة، رغم أن الأمرين في ميزان العقل والشرع ليسا سواء.

لكن، دعونا نتوقف لحظة لنسأل أنفسنا بصدق منهجي: ماذا لو كنا نكرر اليوم، وبنفس الأدوات، الخطأ المعرفي ذاته الذي وقع فيه البشر عبر آلاف السنين؟ ماذا لو كانت بعض هذه الظواهر المعقدة التي ننسبها بسخاء إلى عالم الغيب، ليست سوى أمراض عصبية ونفسية وبيولوجية لم نستوعب آلياتها بعد؟

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وماذا لو كان الإنسان، مدفوعا بقلقه الوجودي، كلما عجز عن إيجاد تفسير علمي لظاهرة ما، لجأ إلى نسج قصة غيبية تملأ فراغ جهله، ثم تعامل معها بمرور الزمن على أنها حقيقة مطلقة لا تقبل الجدل؟

الهلاوس ليست سوى اضطراب في النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين. لقد أدرك العلم أن غرابة العرض الطبي لا تعني بأي حال من الأحوال أن سببه يقبع خارج حدود الطبيعة وقوانينها

تاريخ الطب.. رحلة العقل البشري من الأسطورة إلى المجهر

لفهم جذور هذه الإشكالية، يجب أن نعود بالزمن إلى الوراء، لنتأمل كيف تطورت المعرفة الإنسانية وكيف تمت مأسسة العلوم الطبية عبر التاريخ. إن تاريخ الطب البشري، في جوهره العميق، هو تاريخ كفاح الإنسان الطويل للتحرر من التفسيرات الغيبية والأسطورية للأمراض.

في الحضارات القديمة، من بلاد الرافدين إلى مصر القديمة واليونان، كان "الصرع" (Epilepsy) يعرف بالمرض المقدس، وكان يفسر على أنه مس مباشر من الأرواح الشريرة أو غضب من الآلهة. وكانت الاضطرابات العقلية الحادة تعد دليلا قاطعا على حلول الشياطين في الجسد، في حين كانت الهلاوس البصرية والسمعية تفهم على أنها رسائل مشفرة من عالم غير مرئي.

ومع بزوغ فجر المنهج التجريبي، وتطور علوم التشريح والأعصاب والطب النفسي، بدأ العقل البشري يفكك هذه الألغاز. اكتشف الإنسان، من خلال الملاحظة والتشريح ثم لاحقا عبر التكنولوجيا الحيوية، أن الكثير من هذه الظواهر الخارقة لها أسباب بيولوجية، كيميائية، أو نفسية بالغة التعقيد. فالتشنجات الصرعية ليست سوى عاصفة كهربائية مفاجئة في قشرة الدماغ.

والهلاوس ليست سوى اضطراب في النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين. لقد أدرك العلم أن غرابة العرض الطبي لا تعني بأي حال من الأحوال أن سببه يقبع خارج حدود الطبيعة وقوانينها.

ومع ذلك، لا تزال بعض الاضطرابات النفسية والعصبية تثير دهشتنا ورعبنا في آن واحد. هذا الرعب لا ينبع من كونها خارقة للطبيعة، بل لأنها تضعنا وجها لوجه أمام المجهول الأكبر: تعقيد الدماغ البشري. فعندما يفقد الإنسان جزءا من ذاكرته، أو يتغير سلوكه بصورة راديكالية، أو يتحدث بنبرة لا تشبهه، يميل العقل الجمعي إلى اختيار التفسير الأسهل والأكثر دراماتيكية. التفسير الغيبي يوفر إجابة سريعة ومريحة، تعفي المجتمع من عناء البحث، ومن مواجهة تعقيدات علم الأعصاب أو تكاليف العلاج النفسي.

استدعاء الجن والسحر والعين لتحويلهم إلى شماعة جاهزة وتفسير حصري لكل ظاهرة نفسية أو عصبية مستعصية هو انحراف خطير عن مقاصد الدين والعقل معا

بين الإيمان بالغيب والكسل المعرفي

هنا، عند هذه النقطة الحرجة، يبدأ الخلط المنهجي بين ما هو ثابت في العقيدة الإسلامية وما يبنى على تأويلات أو ممارسات لا تحظى بالإجماع. فالإيمان بالجن والسحر والحسد والعين يستند إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية، إلا أن فهم هذه النصوص، وحدود دلالاتها، وكيفية تنزيلها على الواقع، كان ولا يزال محل نقاش واجتهاد بين العلماء.

ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التمييز بين ما تدل عليه النصوص نفسها، وبين ما يضاف إليها من تفسيرات أو ادعاءات لا يقوم عليها دليل معتبر.

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لكن، استدعاء الجن والسحر والعين لتحويلهم إلى شماعة جاهزة وتفسير حصري لكل ظاهرة نفسية أو عصبية مستعصية هو انحراف خطير عن مقاصد الدين والعقل معا. إن وجود الجن، كما أخبرنا القرآن، لا يعني البتة أن كل ما نعجز عن فهمه طبيا هو من فعلهم.

لتبسيط الأمر: نحن نعلم يقينا بوجود البكتيريا في الطبيعة، ونعرف أن العدوى البكتيرية تسبب ارتفاع حرارة الجسم، لكن هذا لا يبيح للطبيب أن يشخص كل ارتفاع في درجة حرارة المريض بأنه عدوى بكتيرية دون فحص، فربما كان السبب فيروسا، أو ورما، أو مرضا مناعيا. وجود الشيء في ذاته لا يثبت تورطه في كل حدث.

لذلك، فإن السؤال المنهجي الدقيق الذي ينبغي أن يطرح على منصات النقاش العام ليس: "هل الجن موجودون أم لا؟". فهذا سؤال محسوم دينيا. السؤال الحقيقي والمحوري هو: "كيف، وبأي أدوات علمية، عرفنا أن هذا المريض الماثل أمامنا تحديدا يعاني من مس؟". ما هو الدليل القاطع الذي يفرق بين اضطراب نفسي ناتج عن صدمة عميقة، وبين ما يدعى أنه تلبس شيطاني؟ وما هي المعايير الموضوعية التي تتيح لأي شخص أن يطلق مثل هذا التشخيص المدمر؟

طرح هذه الأسئلة لا يهدف مطلقا إلى إنكار الغيب، ولا يرمي إلى التقليل من شأن المعتقدات الدينية، بل ينطلق من صميم المنهج العلمي والحرص الإنساني لحماية المريض.

إننا نسعى لحماية الإنسان الضعيف من أن يتحول جهلنا بطبيعة مرضه البيولوجي إلى "يقين زائف" يحرم بسببه من العلاج الطبي الصحيح، ليترك فريسة للتدهور. فليس هناك ما هو أشد خطرا على المريض من أن نتوهم أننا اكتشفنا سبب مرضه، بينما نحن في الواقع قد أغلقنا باب البحث العلمي منذ اللحظة الأولى للتشخيص الخاطئ.

الدماغ البشري ليس مجرد كتلة من الخلايا العصبية؛ إنه مسرح الوعي، ومخزن الذكريات، ومركز الهوية

البيولوجيا العصبية والاضطرابات التفارقية والعصابية.. عندما ينشطر الوعي

إذا سلمنا بأن هناك أمراضا عصبية ونفسية قادرة على تغيير هوية الإنسان وجعله يبدو كشخص آخر تماما، فهل يمكن أن يقدم لنا العلم الحديث تفسيرا ملموسا للحالات التي درجنا على تسميتها بالمسّ؟ للإجابة عن هذا التساؤل الملح، يجب أن ندخل إلى مختبرات علم الأعصاب والطب النفسي، لنتعرف على واحدة من أكثر الاضطرابات إثارة للدهشة العلمية: الاضطرابات التفارقية (Dissociative Disorders) والعصابية (Neurotic Disorders).

الدماغ البشري ليس مجرد كتلة من الخلايا العصبية؛ إنه مسرح الوعي، ومخزن الذكريات، ومركز الهوية. نحن نستيقظ كل صباح ونحن ندرك هويتنا، ونستحضر تاريخنا الشخصي، ونتواصل مع واقعنا بفضل عمليات كيميائية وكهربائية في غاية التعقيد والدقة. هذه القدرة على الاستمرارية تبدو بديهية، لكنها إنجاز عصبي هائل. غير أن هذا النظام البديع قد يتعرض لأعطال جسيمة.

عندما يتعرض الإنسان لصدمات نفسية قاهرة، اعتداءات، أو ضغوط لا تحتمل، خاصة في مراحل الطفولة المبكرة، فإن الدماغ قد يلجأ إلى آلية دفاعية متطرفة لحماية نفسه من الانهيار التام: إنه يقوم بفصل أو عزل جزء من الخبرة النفسية المؤلمة عن بقية الوعي.

هذه الظاهرة المعترف بها في أمهات المراجع الطبية العالمية مثل (DSM-5-TR) و(ICD-11)، تعني أن المريض قد يعيش انقساما حقيقيا في إحساسه بذاته.

قد يفقد ذاكرته لفترات متقطعة (Amnesia)، أو يشعر باغتراب عن جسده وواقعه (Depersonalization)، وفي الحالات القصوى، قد تتشكل داخله هويات أو حالات شخصية متباينة، تتناوب السيطرة على سلوكه (اضطراب الهوية التفارقي). وفي حالات أخرى، مثل اضطراب الهلع واضطراب القلق الاجتماعي واضطراب ما بعد الصدمة واضطراب الوسواس القهري وصرع الفص الصدغي، قد يكون فيها الشخص مدركا للواقع، لكنه يعاني من قلق أو خوف أو أعراض نفسية تؤثر في حياته.

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المشكلة الحقيقية هنا تكمن في الجهل المجتمعي بهذه الآليات البيولوجية. فتوفر الرقية، من منظور روحي وديني أصيل، مساحة من الطمأنينة والسكينة الناتجة عن سماع القرآن والدعاء. وبحكم الموروث الثقافي المهيمن، تقفز الأسرة فورا إلى الاستنتاج الأسهل: "لقد تلبسه جني".

ومن الأمثلة الأكثر شيوعا حالات ينطق فيها المريض أثناء جلسات العلاج، عند من يدعون أنهم معالجون روحانيون، بكلمات أو لغات يظن المحيطون به أنه لم يتعلمها قط. هنا ترتفع وتيرة الذهول: "كيف يتحدث الإنجليزية ولم يدرسها يوما؟ إنه الجني حتما!". لكن علوم الأعصاب الإدراكية تقدم تفسيرا أكثر دقة يتمثل فيما يعرف بالذاكرة الضمنية (Implicit Memory).

دماغنا يسجل، دون وعي منا، ملايين البيانات يوميا: كلمات التقطها المريض في طفولته من جيران أجانب، مشاهد من أفلام، مقاطع موسيقية، أو نصوص دينية سمعها عرضا. هذه المعلومات تخزن في طبقات الذاكرة العميقة، وفي لحظات النوبات التفارقية أو الاضطراب الشديد، تطفو هذه المخزونات الكامنة إلى السطح. الانتقال من ملاحظة هذا العرض العلمي إلى الجزم بوجود كيان غيبي يتحدث بلسان المريض هو قفزة استنتاجية خالية من أي برهان موضوعي.

ولا يتوقف الأمر عند الطب النفسي؛ فالتطور الهائل في تقنيات تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي (Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تغيرات فعلية قابلة للرصد والقياس في نشاط مناطق محددة من الدماغ، مثل اللوزة الدماغية (Amygdala) المسؤولة عن الخوف والانفعال، وقشرة الدماغ الأمامية (Prefrontal cortex) المسؤولة عن اتخاذ القرار، أثناء هذه النوبات العصبية. العلم لا ينفي غرابة الظاهرة، لكنه يعيدها إلى موطنها الحقيقي: الخلل الوظيفي في الشبكات العصبية.

توفر الرقية، من منظور روحي وديني أصيل، مساحة من الطمأنينة والسكينة الناتجة عن سماع القرآن والدعاء

وهم السببية.. لماذا يشعر المريض بالراحة بعد الرقية؟

يطرح دائما في وجه التفسير العلمي سؤال يبدو للوهلة الأولى مفحما: إذا كان التلبس خرافة، وإذا كان المريض يعاني من خلل عصبي، فكيف تفسر شعوره بالراحة التامة وأحيانا الشفاء بعد جلسات الرقية الشرعية أو الممارسات الشعبية؟

الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب فهما عميقا لطبيعة التداخل بين الجسد والعقل. لقد رصدت العلوم الطبية منذ عقود ظاهرة بيولوجية ونفسية تعرف بتأثير الدواء الوهمي (Placebo Effect). الإنسان كائن بيولوجي شديد التأثر بالمعتقدات والتوقعات.

عندما يعتقد المريض جازما أنه يتلقى علاجا فعالا، سواء كان هذا العلاج حبة دواء خالية من المادة الفعالة، أو طقسا روحيا، أو جلسة رقية، فإن دماغه يبدأ في إفراز مسكنات طبيعية قوية مثل الإندورفين، وتتغير استجابته المناعية والعصبية. ينخفض معدل هرمونات التوتر (الكورتيزول)، ويخف القلق، مما يؤدي إلى شعور حقيقي بالراحة الجسدية والنفسية.

علاوة على ذلك، توفر الرقية، من منظور روحي وديني أصيل، مساحة من الطمأنينة والسكينة الناتجة عن سماع القرآن والدعاء. هذه السكينة الروحية تخفض من حدة نوبات القلق والهلع، وتساعد المريض على استعادة توازنه النفسي.

لكن، وهذا هو بيت القصيد، التحسن الشعوري لا يعتبر دليلا علميا أو منطقيا على صحة التشخيص المسبق (أنه كان ممسوسا وخرج منه الجني). قد يتحسن مريض مصاب بنوبة هلع بعد جلسة تأمل، أو بعد شرب كوب من الأعشاب، لأن القلق تراجع، وليس لأن شيطانا قد هرب. العلم يبحث في "لماذا تحسن؟" وليس فقط في تقرير واقعة "أنه تحسن".

كما نقع غالبا ضحية لما يعرف بـ"الانحياز التأكيدي" و"الانحياز في اختيار الحالات". المجتمع والمعالجون يتذكرون ويروون باعتزاز قصة المريض الواحد الذي شفي بعد الرقية، بينما يسود صمت مطبق عن عشرات ومئات الحالات التي لم تستفد، أو التي ساءت حالتها، أو التي قادتها النوبات إلى إيذاء النفس أو إنهاء الحياة، لأنها حرمت من التدخل الطبي العاجل في الوقت المناسب.

العلم يمتلك فضيلة استثنائية يفتقر إليها مدعو المعرفة المطلقة: يمتلك الشجاعة العلمية ليقول بوضوح "نحن لا نعرف بعد". هذه العبارة البسيطة المتواضعة كانت عبر التاريخ هي المحرك الأساسي لكل الاكتشافات الطبية العظيمة

تجارة الوهم واقتصاد الخوف: البعد السوسيولوجي للظاهرة

لا يمكننا أن نقرأ هذه الظاهرة بعيدا عن أبعادها السوسيو-اقتصادية. الفكرة عندما تترسخ في وجدان مجتمع ما، لا تبقى مجرد اعتقاد بريء، بل تتحول إلى نموذج اقتصادي يدافع عن بقائه بشراسة. نحن لا نتحدث هنا عن المسلم البسيط الذي يقرأ آيات من القرآن على مريض طلبا للشفاء والبركة، فهذا فعل محمود وجزء من التراحم والتداوي الروحي المكمل للعلاج المادي. نحن نتحدث عن تحول هذه الممارسات إلى صناعة متكاملة الأركان، يقودها أشخاص يزعمون امتلاك قدرات تشخيصية مطلقة وخارقة.

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عندما يتحول الراقي إلى سلطة تشخيصية تقرر مصائر الناس؛ فهذا مسحور، وذاك ممسوس، وتلك ضحية عين، دون أي معيار موضوعي قابل للقياس، فإننا ندخل في دائرة اقتصاد الخوف. هذا الاقتصاد يتغذى على يأس المرضى، وضعفهم، وبحثهم المحموم عن أي أمل.

فإذا لم يشف المريض بعد الجلسة الأولى، قيل له إن الجني مارد وعنيد ويحتاج لجلسات أطول (ومدفوعة الأجر طبعا). وإذا ساءت حالته، قيل إن سحره يتجدد. هذا المنطق المغلق غير قابل للدحض من داخله؛ فكل نتيجة تلوى عنقها لتأكيد الفرضية الأصلية، والتشخيص لا يخطئ أبدا.

هذا الاتساع المفرط في التشخيصات الغيبية يخلق دائرة مفرغة من الاستهلاك الوهمي. كل من يعاني من اكتئاب، قلق، فشل دراسي، تعثر مهني، أو تأخر في الزواج، يجد في هذا الخطاب ملاذا سهلا يريحه من عناء البحث عن الأسباب الحقيقية والعملية لمشاكله.

يتم إقناع هؤلاء بأن الطب النفسي الحديث هو محض ترهات غربية لا طائل منها، وأن الأدوية النفسية مجرد مهدئات مدمرة. هكذا يتم عزل المريض في غرفة من الخوف الدائم من عالم غيبي شرير يتربص به في كل زاوية، وتتحول معاناته الإنسانية إلى سلعة تدر أرباحا طائلة للمتاجرين بآلام الناس. الثمن هنا ليس ماليا فحسب، بل هو ضياع سنوات من العمر، وتفاقم أمراض كان من الممكن تداركها طبيا في بداياتها.

التكامل بين الإيمان والعلم: نحو مقاربة عقلانية ورحيمة

في خضم هذا السجال، يجب أن نؤكد على حقيقة جلية: طرح هذه التفسيرات العلمية لا يصطدم مع النصوص الدينية الحنيفة، بل يتكامل مع مقصد الشريعة الأساسي والمتمثل في "حفظ النفس" و"حفظ العقل". لقد وجهنا الإسلام إلى التداوي، فقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: "تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم". والتداوي المنشود هنا هو التداوي بأسباب العلم التي أودعها الله في كونه، وتتطور بالبحث والتجربة.

العلم يمتلك فضيلة استثنائية يفتقر إليها مدعو المعرفة المطلقة: يمتلك الشجاعة العلمية ليقول بوضوح "نحن لا نعرف بعد". هذه العبارة البسيطة المتواضعة كانت عبر التاريخ هي المحرك الأساسي لكل الاكتشافات الطبية العظيمة. بينما يبدأ الدجل بالنتيجة المغلقة سلفا ويصنع حولها قصة محكمة لا تقبل التشكيك.

نحن اليوم، في العصر الرقمي وعصر الانفجار المعرفي، أحوج ما نكون إلى تأسيس لغة تواصل علمي رصين ترفع مستوى الوعي الصحي في مجتمعاتنا. نحتاج إلى ثقافة تحترم حرية التساؤل المنهجي، ولا تعتبر المطالبة بالدليل العلمي طعنا في الإيمان أو نقصا في التقوى. ثقافة تدرك أن الدماغ البشري، هذا العضو الإعجازي، يخضع لقوانين بيولوجية صارمة يمكن أن تختل وتمرض تماما كما يمرض القلب أو الكبد، وتحتاج إلى تدخل كيميائي وعلاجي دقيق.

إن احترامنا إنسانية المريض، وحرصنا على كرامته، يتطلبان منا أن نتوقف عن تحويل مأساته إلى مسرحية غيبية أو إلى مصدر للاستغلال والكسب

خارطة طريق عملية: من أين نبدأ؟

في الختام، ومن منطلق المسؤولية العلمية والإنسانية، لا يكفي أن ننتقد الظاهرة دون أن نقدم بديلا عمليا للأسر التي تقف حائرة ومكلومة أمام تغير مفاجئ في سلوك أحد أفرادها. إن الرحمة الحقيقية بالمريض تتطلب اتباع مسار منهجي متكامل:

أولا: التقييم الطبي العضوي الدقيق: الخطوة الأولى والحاسمة هي عرض المريض على طبيب متخصص في جراحة أو طب المخ والأعصاب. العديد من الحالات التي تبدو وكأنها اضطراب نفسي عنيف أو تلبس، قد تكون في حقيقتها ناتجة عن أورام في الفص الجبهي للدماغ، أو التهابات فيروسية في السحايا، أو اختلالات في الشحنات الكهربائية (صرع).

يجب عدم القفز إلى أي تشخيص قبل استبعاد هذه الأسباب العضوية عبر التخطيط الدماغي والرنين المغناطيسي.

ثانيا: التقييم النفسي والتدخل السلوكي: في حال استبعاد الأسباب العضوية البحتة، يجب التوجه إلى طبيب أو معالج نفسي إكلينيكي.

الطب النفسي اليوم يمتلك ترسانة هائلة من العلاجات الدوائية الفعالة التي تعيد التوازن الكيميائي للنواقل العصبية، إلى جانب جلسات العلاج المعرفي السلوكي التي تساعد المريض على تفكيك صدماته واستعادة توازنه وهويته.

ثالثا: الدعم الروحي الآمن: لا يوجد ما يمنع المريض من ممارسة الرقية الشرعية الذاتية، أو الاستماع للقرآن الكريم، واعتبارهما مصدرا من مصادر الطمأنينة الروحية والدعم المعنوي العظيم الذي يعين المريض على تحمل رحلة العلاج المادي. لكن يجب أن يظل هذا في إطاره الروحي الداعم، ولا يتحول إلى أداة وحيدة للتشخيص أو بديلا عن البروتوكول الطبي.

إن احترامنا لإنسانية المريض، وحرصنا على كرامته، يتطلبان منا أن نتوقف عن تحويل مأساته إلى مسرحية غيبية أو إلى مصدر للاستغلال والكسب.

لعلنا مدعوون اليوم، وبشجاعة، إلى استبدال السؤال العبثي الذي استنزف طاقاتنا لعقود: "أي جني تلبس هذا الجسد"، بسؤال آخر أكثر عقلانية، وأكثر إنسانية، وأكثر علما ورحمة: "ما هو الخلل البيولوجي والنفسي الذي يعانيه هذا الإنسان حقيقة، وما هي أحدث السبل العلمية لمساعدته وإنقاذ حياته؟".

إن الإجابة عن هذا السؤال المنهجي هي وحدها القادرة على أن تكون النبراس الذي يضيء طريق الشفاء لمرضانا، والسبيل الأوحد لشفاء عقولنا وثقافتنا من قيود الخرافة والوهم.