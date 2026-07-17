كيف بنى الشيخ حمد جسر قطر الإستراتيجي إلى الصين؟

تعيش الدوحة هذا الأسبوع ذكرى قائد امتلك رؤية تجاوزت حدود الخليج. فقد ترك الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 74 عاما، إرثا غير وجه قطر، وكان من بين أكثر إنجازاته رسوخا، وإن أقلها صخبا، بناء شراكة إستراتيجية مع الصين أعادت صياغة مكانة الدولة على الساحة الدولية.

امتلك الشيخ حمد رؤية استشرافية سبقت عصرها. ففي بكين، التقى الرئيس جيانغ زيمين ونائب الرئيس هو جينتاو، ووقع اتفاقيات شملت مجالات الطيران، وحماية الاستثمارات، والثقافة، والتعليم

في أبريل/نيسان 1999، زار الشيخ حمد العاصمة الصينية بكين، حيث التقى، للمرة الأولى في تاريخ قطر، رئيس جمهورية الصين الشعبية. وربما بدا ذلك اللقاء، في حينه، خطوة بروتوكولية محدودة لدولة فتية كانت لا تزال تشق طريقها نحو ترسيخ حضورها الدولي، إلا أن أهميته الحقيقية كانت في توقيته ودلالاته الإستراتيجية.

فقبل ذلك بأعوام قليلة، وتحديدا في عام 1995، كانت قطر قد أبرمت اتفاقا أوليا لتوريد 2.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، في استثمار مبكر لعلاقة لم تكن معظم دول الخليج قد أولتها اهتماما يذكر آنذاك.

امتلك الشيخ حمد رؤية استشرافية سبقت عصرها. ففي بكين، التقى الرئيس جيانغ زيمين ونائب الرئيس هو جينتاو، ووقع اتفاقيات شملت مجالات الطيران، وحماية الاستثمارات، والثقافة، والتعليم، كما جدد تأكيد التزام قطر بسياسة "الصين الواحدة"، التي أصبحت منذ ذلك الحين أحد المرتكزات الأساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

لم تكن زيارة عام 1999 مجرد محطة بروتوكولية عابرة، بل مثلت نقطة التحول التي انطلقت منها عقود من التعاون المتنامي. فما بدأ شراكة في مجال الطاقة، تطور خلال عهد الشيخ حمد إلى منظومة أوسع شملت اللجان التجارية المشتركة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وحوارا سياسيا واقتصاديا منتظما بين عاصمتين بدتا، للوهلة الأولى، بعيدتين كل البعد: حضارة عريقة تسعى إلى استعادة مكانتها العالمية، ودولة خليجية ناشئة تعمل، بطريقتها الخاصة، على ترسيخ حضورها الدولي.

إعلان

وربما كان هذا هو سر التوافق بين الطرفين، إذ نجحت كل من قطر والصين، خلال تلك المرحلة، في رسم موقع مميز لهما على خريطة العالم، رغم اختلاف التاريخ والجغرافيا.

بالنسبة للقطريين، فإن رحيل الأمير الوالد يمثل نهاية حقبة ارتبطت بالرجل الذي نقل شبه جزيرة صغيرة إلى دولة بات العالم يحسب لها حسابا

ولا يزال إرث الشيخ حمد حاضرا في الثمار التي أثمرت عن المبادرات التي أطلقها قبل تنحيه عن الحكم عام 2013. فقد أصبحت قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف مركزا لتسوية المدفوعات بالرنمينبي الصيني، كما وقعت واحدة من أطول اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال في تاريخ الصناعة مع شريك صيني.

وفي عام 2014، منح نجله وخليفته، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هذه العلاقة إطارها الرسمي بإعلانها "شراكة إستراتيجية". غير أن الطريق إلى تلك المرحلة كان قد مهد له الأمير الوالد، الذي خطا الخطوة الأولى في وقت لم يكن ذلك الخيار بديهيا ولا سهلا.

وبالنسبة للقطريين، فإن رحيل الأمير الوالد يمثل نهاية حقبة ارتبطت بالرجل الذي نقل شبه جزيرة صغيرة إلى دولة بات العالم يحسب لها حسابا. كما يذكر بأن قطر كانت من أوائل دول الخليج التي أدركت أهمية بناء علاقة متينة مع الصين، ليس لأنها كانت الخيار الأسهل، بل لأنها كانت الخيار الأبعد نظرا.

والصداقة التي أسهم الشيخ حمد في ترسيخها تجاوزت فترة حكمه في الدوحة، كما تجاوزت القيادات التي تعاقبت في بكين، وها هي اليوم تبقى شاهدا حيا على إرثه.

رحم الله الأمير الوالد، وأسكنه فسيح جناته.