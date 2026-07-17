رحل الأمير الوالد وبقي طيب الأثر

ليس كل الراحلين سواء؛ إذ تتوقف أنفاس أناس معلنة زوالهم، بينما تتوقف أنفاس آخرين لتعلن بقاء سيرتهم قبسات مضيئة، ترشد السالكين دروب الحياة إلى خير الفعال… ومع ذلك، يبقى لموت عظيم الشأن أثره الأليم في نفوس محبيه.

تتوارد الخواطر بشأن ما يمكن أن يقال، وأنصت إلى ما قد قيل، وأتتبع الأحداث على الخارطة، فأجد أن قطر اليوم ليست وحدها المكلومة بفقدها أميرها الوالد؛ فالجرح يمتد إلى كل نفس لمست جرحها بالأمس يده الحانية، وإلى كل أرض ترك فيها بذور خير وعطاء، وبذلك تتسع الجغرافيا، وتتكاثف صورة الحزن.

منذ 2012 لعبت قطر دورا مهما في مشاريع البنية التحتية والسكنية بغزة، ومن ضمنها شارع صلاح الدين وشارع البحر، وهما أهم شارعين في القطاع يصلان الشمال بالجنوب

ووسط الزحام، أختار الوقوف أولا عند محطة لها دلالاتها البالغة؛ فإن من تبكيه غزة اليوم يستحق بلا شك أن يبكيه كل شريف، وذلك يعني أن غزة لمست منه موقفا أخلاقيا نبيلا لا ينسى، في زمن عزت فيه أمامها المواقف.. وقد كان الأمر كذلك.

بالأمس، نشر الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا: "سيذكرك التاريخ بفخر، لأنك كنت في صف غزة حين قل النصير، ووقفت إلى جانبها في أشد المحن، فتركت موقفا سيبقى شاهدا في صفحات التاريخ. رحم الله الأمير حمد بن خليفة، وجزاه خير الجزاء على ما قدمه من مواقف ستظل حاضرة في ذاكرة الفلسطينيين".

وكتب الصحفي الفلسطيني تامر المسحال على صفحته في منصة إكس (X): "سيذكر التاريخ، وسيحتفظ أهل فلسطين أن الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، هو الزعيم العربي الوحيد الذي كسر الحصار عن غزة، وزار أحياءها والتقى أهلها… رحم الله الأمير الوالد، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وغرّد الناشط تامر قديح: "الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر الأسبق، في ذمة الله.. من مسيرة الشيخ حمد، رحمة الله عليه، أنه زار قطاع غزة عام 2012 في ذروة حصاره، وافتتح خلالها عدة مشاريع، من ضمنها مدينة حمد. ومنذ تلك الفترة، لعبت قطر دورا مهما في مشاريع البنية التحتية والسكنية، ومن ضمنها شارع صلاح الدين وشارع البحر، وهما أهم شارعين في قطاع غزة يصلان الشمال بالجنوب. وكان الشيخ القائد العربي الوحيد الذي زار قطاع غزة بعد النكسة عام 1967".

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هؤلاء، وغيرهم كثيرون من أهل غزة، عادت بهم الذاكرة اليوم إلى تلك المواقف الرائدة، فعاشوها من جديد، واستحضروا معانيها السامية؛ فأدركوا أنهم، وقد رحل الأمير، قد صاروا أهل عزاء، ودعاهم الموقف لإقامة بيت عزاء لسمو الأمير الوالد على أنقاض منزل الشهيد القائد إسماعيل هنية في غزة؛ فهذا بعض الوفاء لأمير الوفاء.

وإنما ذكرنا غزة أولا لأن وقوف الشيخ حمد معها كان في زمان تخلى فيه عنها الآخرون، وكان لهذا الموقف أعباء وتبعات لا يجرؤ على حملها إلا الرجال، ولا شك أن من تخطى الصعاب لن يتردد في خوض ما دونها؛ وهذا يعني أن مبادراته الخيرة كانت أوسع من ذلك وأشمل.

أسس الأمير الراحل، رحمه الله، لمسلك تميزت به قطر على مستوى واسع، تجلى في التوسط لحلحلة الخلافات، واستيعاب بؤر التوتر ومنع تفجرها في دول عديدة

فبعد حرب يوليو/تموز 2006، كان الأمير حمد أول زعيم عربي يزور جنوب لبنان تحت القصف، وتكفلت قطر حينها بإعادة بناء القرى المدمرة بالكامل، ورُفعت وقتها لافتات تصفه بـ"رجل النخوة".

وفي السودان، كان للأمير أيضا حضوره ومساهماته لإسعاف ذلك البلد المنكوب، لا سيما في دارفور؛ فقد رعت قطر بقيادة الشيخ حمد بن خليفة مفاوضات السلام التي أثمرت عن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011 بهدف وضع حد للنزاع، وتم تأسيس صندوق لتعويضات الضحايا، وقدمت قطر دعما متواصلا لإعادة إعمار مناطق النزاع، ومن ذلك تمويل مشاريع لبناء قرى نموذجية لتوطين النازحين ودعم الاستقرار المجتمعي.

ويبقى ما أشرنا إليه مجرد نماذج لما قدمته قطر وأميرها الراحل من مساعدات وأشكال دعم للأشقاء، وهذا غيض من فيض، والمقام لا يتسع لبسط المزيد.

في اتجاه آخر، أسس الأمير الراحل، رحمه الله، لمسلك تميزت به قطر على مستوى واسع، تجلى في التوسط لحلحلة الخلافات، واستيعاب بؤر التوتر ومنع تفجرها في دول عديدة. وحسبنا هنا أن نشير إلى اتفاق الدوحة لبناء السلم في لبنان عام 2008؛ فعندما كان لبنان على شفا حرب أهلية جديدة، جمع الشيخ حمد كل الفرقاء اللبنانيين في الدوحة، واستمرت المفاوضات أياما تحت إشرافه المباشر ونخوته حتى تم توقيع الاتفاق وحقن دماء اللبنانيين. هذا مثال واحد، وله من أشباهه كثير.

وإنني أستعيد الآن ذلك المشهد، وقد تابعته في حينه، فيحضرني قول نبينا، صلى الله عليه وسلم: "إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر"، فطوبى لمن عاش كذلك، ومات على ذلك. وهذا وصف أراه لصيقا بالأمير، رحمه الله.

لقد بدت لي "الجزيرة" في زيارتي لها تجسيدا مصغرا لوطن يحلم به العربي؛ فقد حققت ما لم تحققه السياسة، في التأليف بين طاقات عربية رائدة لبناء مشروع عربي رائد، إذ رسخت تناغما وتوافقا بين نخب إعلامية عربية، شكلت طيفا بديع الألوان جمع المحيط إلى الخليج

بعد هذه الجولة في المحيط، لا بد أن نعود إلى قطر، ذلك البلد الطيب الذي عرف الأمير واحدا من أبنائه البررة، ومؤسسا لنهضة شاملة فيه، ارتقت بالوطن وبالمواطن، وأعلت شأنهما معا، وهذا لمسته بنفسي عن كثب؛ فقد شرفت بزيارة قطر منذ عامين، وكانت لي في الدوحة جولات في شوارعها ومعالمها، هيأت لي اكتشاف عالم جديد تجتمع فيه الحداثة مع الأصالة، وتلتقي جذور التاريخ مع نظرة طامحة إلى المستقبل؛ ذلك ما ينبئ به تخطيط المدينة، وتحكيه شوارعها ومنشآتها. وأما الناس، فقد لمست فيهم الهناء والرضا، فهنيئا لهم وطوبى.

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حقق الأمير، رحمه الله، لبلده إنجازات ستبقى له ولقطر مفاخر عظيمة، والقائمة هنا تطول، ولكن المقام لن يتسع إلا للوقوف عند إحداها. وقد اخترت الوقوف عند "الجزيرة"؛ ذلك الصرح العظيم الذي تخطى طموحات المعقول، وتحدى الصعاب ليصير منبرا إعلاميا رائدا يؤسس لوعي متميز، ويفتح آفاق فهم متبصر للأحداث، ويبسط ميادين واسعة للرأي والرأي الآخر.

لقد بدت لي "الجزيرة" في زيارتي لها تجسيدا مصغرا لوطن يحلم به العربي؛ فقد حققت ما لم تحققه السياسة، في التأليف بين طاقات عربية رائدة لبناء مشروع عربي رائد، إذ رسخت تناغما وتوافقا بين نخب إعلامية عربية، شكلت طيفا بديع الألوان جمع المحيط إلى الخليج، ترى القطري فيه مع المغاربي، والمصري إلى جوار الشامي، وابن السودان رفقة الفلسطيني… وبتلك الطاقات، ومن ذلك الوسط، أطلقت قطر مشروعها الإعلامي المتميز.

هكذا شكلت "الجزيرة" مثالا واضحا لإنجاز بلد، لا يعيقه صغر مساحته عن أن يكون عظيما بتأثيره، وهنا تجلت جوانب من عبقرية الشيخ حمد، رحمه الله.

ما أشرنا إليه من إنجازات، وما ألمحنا إليه من مآثر، هو بعض ما تركه الأمير، وقد رحل الأمير، وبقي أثره الطيب… عاش حميدا في الأرض، فأحبه الأخيار من أهلها، ومن أحبه خيار أهل الأرض فخليق به أن يحبه أهل السماء.

رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر لنا وله، وأكرم نزله، وأعلى مقامه.