الشيخ حمد بن خليفة.. تواضع حاكم صنع محبة الناس

الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.. الحاكم الإنسان المتواضع المحبوب

بعد وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تحدث الكتاب والمحللون، على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، عن كون الشيخ حمد قائدا ذكيا وأنه وضع دولة قطر في مصاف الدول المؤثرة عالميا، وأعاد بناء بلده حتى صار مشهورا في العالم كله.. لكنني سأتحدث عن جانب إنساني يتميز به مما جعله محبوبا من شعبه، بل يبادله الحب نفسه..

تأكدت بمرور الشهور والمناسبات والأعوام من أن الشيخ حمد كان محبوبا.. فلا يمكن أن يمشي حاكم بين مواطنيه وبين الناس إلا من يعرف أنه يحبهم ويحبونه

جئت إلى قطر بعد أن بدأ صيتها ينتشر في العالم العربي بفعل قناة الجزيرة.. كانت أول نظرة لي من نافذة الشقة التي كنت فيها مع أخي محمد، نحو دور وعمارات عادية كأنني في حي من أحياء مغربية عادية.. لم أجد أي وحشة في قلبي..

مرّت أعوام على وجودي في قطر، وبدأت أقوم بتغطية مؤتمرات ومنتديات وأنشطة، وألتقي بمسؤولين من دول عديدة، حيث كنت مراسلا صحفيا من قطر لجريدة مغربية.. كما كنت ألتقي بقطريين ومقيمين في مناسبات عامة وخاصة.. وهنا بدأت ألاحظ شيئا لم أعهده من قبل، وكنت أراه في بعض الدول الغربية وفي حدود ضيقة جدا.. هذه الملاحظة توالت وتكررت حتى تحوّل انطباعي إلى حكم قطعي لا شك فيه..

لم يكن الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رحمه الله) وقتها حاكما منقطعا عن شعبه ولا عن المقيمين في قطر.. كان يمشي بين الناس وقد لا يعرفه إلا من يتابع الأخبار والنشرات.. كان حاكما متواضعا لحد جعلني أحدّث نفسي وأتساءل وأستغرب في البداية، وتأكدت بمرور الشهور والمناسبات والأعوام من أن الشيخ حمد كان محبوبا.. فلا يمكن أن يمشي حاكم بين مواطنيه وبين الناس إلا من يعرف أنه يحبهم ويحبونه..

أذكر هنا ثلاثة لقاءات عابرة احتككت فيها -بهذا المعنى الحرفي- بأمير قطر وقتها الشيخ حمد بن خليفة.. أول لقاء عابر كان في يوم عيد فطر أو أضحى، لم أتذكر العام بالضبط، لكنه كان في بداية قدومي إلى قطر.. كنت أتمشى أنا وأخي محمد قاصدين مقهى على كورنيش الدوحة، مقهى كان متخصصا في تقديم وجبات السمك، وإلى جانبه توجد مقاه أخرى تقدم عصائر ومشروبات وأكلات متنوعة وحتى الشيشة لمن يرغب في تدخينها..

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وبينما كنت أتمشى وأخي مر بجانبنا الشيخ حمد وهو في سيارته (لاند كروزر ذات رقم عادي).. نظر إلينا نظرة عادية.. سلمت عليه وأخي بإشارة السلام وهو يمر بجانبنا.. ابتسم في وجهينا وهو خارج من المكان الذي كنّا متوجهين إليه.. يومها تذكرت حكايات القطريين عن حاكمهم الأمير الشيخ حمد.. يحبه الجميع..

خلال المسرحية، كان مثل بقية الجمهور يضحك كثيرا لمواقف صبحي وحركاته وإيحاءاته.. يضحك مثلنا! هكذا بدأت الحدود بين الحاكم والشعب تذوب بفعل تواضع الشيخ حمد

اللقاء الثاني: كانت هناك مسرحية "ماما أمريكا" من بطولة الفنان المصري محمد صبحي.. فقصدت المسرح الوطني على كورنيش الدوحة ذات مساء لمشاهدتها.. انتظرت فترة قبل فتح أبواب المسرح.. لما رأيت الأمير الشيخ حمد اضطررت إلى الدخول قبله مسرعا حتى لا أحتك بحاكم قطر! إذ إنني أعرف بحكم عملي الصحفي أن دخول أي حاكم يقتضي تطبيق بروتوكولات أمنية مشددة..

فوجئت بأنه دخل من الباب نفسه الذي دخل منه الجمهور من دون إجراءات أمنية.. وزاد إعجابي بأمير قطر وقتها الشيخ حمد بن خليفة (رحمه الله) أنه جلس أمامي لا يفصلني عنه إلا صف مقاعد واحد وخلفه مباشرة.. لو كنّا في بلد آخر لتم إفراغ الصفوف الأمامية كلها، وتفتيش المسرح كله، وحتى تفتيش الجمهور قبل الدخول.. لم يحدث من ذلك شيء.. هنا تأكد انطباعي وصار لدي حكم قطعي، فأنا أمام حاكم عربي مختلف عن حكام زماننا..

خلال المسرحية، كان مثل بقية الجمهور يضحك كثيرا لمواقف صبحي وحركاته وإيحاءاته.. يضحك مثلنا! هكذا بدأت الحدود بين الحاكم والشعب تذوب بفعل تواضع الشيخ حمد.. هنا بدأت أتساءل: ما سر تواضع الشيخ حمد إلى درجة أنه يتحرك وسط جموع غفيرة لا يعرفها من دون رجال الشرطة؟.. هل لأنه كان محبوبا من شعبه ومن المقيمين في قطر، أم لأنه ذو تواضع كبير وهو حاكم لإحدى أغنى الدول في العالم؟

اللقاء الثالث كان في إحدى نسخ معرض الدوحة الدولي للكتاب.. كنت ذات يوم أتجول بين دور النشر أبحث عن عناوين تهمني، فإذا بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (وقتها) يدخل من باب المعرض دون سابق إعلام ولا إخطار.. كيف سيتجول دون إجراءات أمنية؟!.. وأنا الذي تعودت على أن تتم زيارة مسؤول حكومي صغير وسط إجراءات وتدخلات الأمن بشتى ألوانه..

بدأ الشيخ حمد يتوقف عند بعض دور النشر ويقلّب بعض الكتب.. وبدأ الناس في المعرض يقصدونه لأخذ صور تذكارية معه، وبعض آخر يهدي كتابه للشيخ حمد.. كنت أحمل نسخة من كتابي الأول، هممت بأن أهديه نسخة منه، ثم تراجعت بعد أن رأيت تهاتف الناس على أخذ صور معه.. تعاطفت معه شخصيا وقررت عدم الضغط عليه..

لن أتحدث عن المؤتمرات والمنتديات التي كان يحضرها والتي غطيت بعضها.. ولن أتحدث عن أمور أعرفها عنه لا يفعلها إلا حاكم تأكد أن شعبه يبادله الحب نفسه، فكيف لا يحبه المقيمون؟