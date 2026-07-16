في وداع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.. شهادة محبة ووفاء

طوال 17 عاما عشتها في قطر آنذاك، ونظرا لحبي الشديد لسموه، ولأنني كثيرا ما التقيت وصافحت سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، كنت أظن أنني قد التقيت سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، أسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل قبره روضة من رياضها. ولكن في ذلك اليوم، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وعندما التقيته، أدركت حينها فقط أن هذا هو اللقاء الأول.

مشاعر كثيرة اختلطت في تلك اللحظة، فقد امتلأ قلبي بالحب والرهبة والهيبة، واختلطت بمشاعر أخرى عديدة. هل أزعجه بالسلام، أم أكتفي بالنظر؟ وهو ما اخترته حينها، وما زلت أندم عليه حتى اليوم، لكن سلواي كانت في نظراته المتفرقة وابتسامته المعهودة، وفي رجائي أن يجمعنا به الكريم في مستقر رحمته.

لم يكن -رحمه الله- إنسانا عاديا، بل والله -حسيبه- كان رجلا بأمة. لم يترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه، بل دخله، وأبلغ في العطاء فيه، وكأنه الباب الوحيد للخير

سمو الأمير الوالد -وهو أصدق ما يمكن أن يلقب به- إذ إنني -وعلى الرغم من عدم التعامل مع سموه بشكل شخصي في أي موقف- إلا أن الشعور الذي يتملكني، ويتملك كل من عاش على هذه الأرض الطيبة المباركة، دوحة الخير، أنه لم يكن حاكما عاديا، بل كان والدا وأبا للجميع، دون استثناء، للمواطن والمقيم، والكبير والصغير، والعاجز والصحيح، والمتزوج والأعزب، وحتى الأرمل. فلم يضع فقط بناء وأسس دولة تراعي كل فرد في مكانه وموضعه، بل كنت أسمع وأعلم أن كل من لديه حاجة، وإن لم يلتق سموه ليقضيها له، فقد وكل من خلفه مؤسسة تنظر في حاجته وتقضيها له حتى يرضى.

عندما كانت تقع نكبة أو أزمة في أي دولة من دول العالم، كان يتملكني، كما يتملك أي إنسان، شعور بالرغبة في المساعدة، سواء قدرنا على ذلك أم لم نقدر، وهو ما كان يسبقنا إليه سمو الأمير الوالد، ثم سار على نهجه خير خلف لخير سلف، سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويتملكني شعور نابع من معرفتي بسموه -رحمه الله- أنه ما قام بما قام به ابتغاء لنفسه، بل عن أهل قطر وساكنيها، وعن غير المستطيع، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضحى وقال: «هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي».

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لم يكن -رحمه الله- إنسانا عاديا، بل والله -حسيبه- كان رجلا بأمة. لم يترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه، بل دخله، وأبلغ في العطاء فيه، وكأنه الباب الوحيد للخير.

غير أن سموه لم يكتف بإنسانيته ونبله مع العالم العربي والإسلامي والعالمي، فمن مواقفه الفريدة مع غزة وفلسطين، إلى لبنان والسودان، إلى أفريقيا بمختلف دولها، إلى أوروبا الشرقية، إلى أمريكا اللاتينية، كانت مواقفه حاضرة، شاهدة على إنسانيته التي عز نظيرها في هذا الزمان. مشاريع تنموية، ومساعدات إغاثية، وهبات وقفية، لم تنقطع حتى بعد تنازله عن الحكم.

نشهد، يا سمو الأمير الوالد، أنك حملت الأمانة، وأديت الواجب، ولم تقصر في شيء. ونشهد أنك أكرمتنا في بلدك، ولم تبخل علينا بشيء، وساعدت المحتاج، وأعنت على نوائب الدهر، وأقمت الحق

وغير هذا وذاك، فقد بنى قطر الحديثة خير بناء. فلم تقتصر إنجازاته على مجال دون آخر، أو على تخصص على حساب آخر، بل برؤية شمولية فذة استطاع، بإدراكه، أن يجعل من قطر قبلة للناس على اختلاف اهتماماتهم، من السياسي، إلى الرياضي، إلى العلمي والأدبي، إلى محبي المعمار والعمران. بنى الإنسان، وتفنن في بناء المجتمع والعمران، فأنجز دولة تسحر كل من يراها، وتجعله يتمنى أن يعيش فيها. ولا أبالغ إن قلت إنه بنى جنة على أرض الناس، واسمها قطر.

نشهد، يا سمو الأمير الوالد، أنك حملت الأمانة، وأديت الواجب، ولم تقصر في شيء. ونشهد أنك أكرمتنا في بلدك، ولم تبخل علينا بشيء، وساعدت المحتاج، وأعنت على نوائب الدهر، وأقمت الحق.

ونعاهدك أننا سنظل، ما حيينا، بإذن الله تعالى، أوفياء لذكراك، بالحب والدعاء، راجين أن تطيب في مستقر رحمة ربك، الذي لا نظن به إلا خيرا.

اللهم ارحم أميرنا الوالد رحمة من عندك، تطيب بها نفسه، وتسعد بها قلبه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأجره من النار، وحرم النار عليه.

اللهم بارك واحفظ سمو أميرنا المفدى، ووفقه لكل خير. اللهم سدده بتوفيقك، وأعز شأنه، ويسره للخير، ويسر الخير له.