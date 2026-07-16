الشيخ حمد بن خليفة.. إرث تعليمي امتد من قطر إلى الهند

لقد كان الأمير الوالد -رحمه الله- قائدا استثنائيا وصاحب رؤية إستراتيجية بعيدة، قاد نهضة دولة قطر الحديثة، ورسخ مكانتها الإقليمية والدولية، وجعل منها نموذجا يحتذى في التنمية الشاملة، والاستثمار في الإنسان، والتعليم، والعمل الإنساني. كما ارتبط اسمه بمبادرات رائدة في دعم الحوار والسلام، ونصرة القضايا العادلة، ومد جسور التعاون بين الشعوب.

وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف أنحاء العالم، ومنها جمهورية الهند، حيث كان للجامعة الإسلامية في كيرالا نصيب وافر من رعايته الكريمة. فقد تبنى إنشاء كلية الشريعة بالجامعة، وأسهم في دعم مشروعها الوقفي، وتكفل برواتب عدد من أعضاء هيئة التدريس، مما كان له بالغ الأثر في ترسيخ رسالتها العلمية وخدمة آلاف الطلاب داخل الهند وخارجها.

كما أولى -رحمه الله- اهتماما كبيرا بإعداد الكفاءات العلمية، فخصصت في عهده منح دراسية للطلاب الهنود في المعهد الديني وجامعة قطر، إيمانا منه بأهمية بناء الإنسان. كما وجه الجهات المختصة في دولة قطر، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، بتقديم مختلف أوجه الدعم للجامعة الإسلامية في كيرالا، وهو ما أسهم في تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز رسالتها التعليمية والدعوية.

فقدت دولة قطر قائدا استثنائيا، وفقد العالم العربي والإسلامي والإنساني رجل دولة حكيما، سخر مكانة بلاده وإمكاناتها لخدمة الإنسان، وإغاثة المحتاج، ورعاية العلم، والدفاع عن الكرامة الإنسانية، فاستحق أن يبقى اسمه حاضرا في ذاكرة الشعوب ووجدانها.

وقد أقامت الجامعة الإسلامية في كيرالا صلاة الجنازة على الفقيد، كما نظمت مجلسا للدعاء والتأبين، شارك فيه العلماء، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وجموع من أبناء المجتمع، وفاء لمسيرته وتقديرا لعطائه. كما حظيت وفاته باهتمام واسع في وسائل الإعلام الهندية، التي استعرضت إنجازاته وإسهاماته في خدمة السلام العالمي، ودعم القضايا الإنسانية، وتعزيز العلاقات التاريخية بين دولة قطر وجمهورية الهند.

إعلان

إن الجامعة الإسلامية في كيرالا، وهي تستذكر هذه السيرة الزاخرة بالعطاء، تؤكد أن الأمير الوالد لم يكن قائدا لقطر فحسب، بل كان شخصية إسلامية وإنسانية تركت أثرا عميقا في ميادين التعليم، والعمل الخيري، والتنمية، والدفاع عن قضايا الأمة، وسيظل إرثه شاهدا على رؤيته الثاقبة وعطائه الممتد.

لقد فقدت دولة قطر قائدا استثنائيا، وفقد العالم العربي والإسلامي والإنساني رجل دولة حكيما، سخر مكانة بلاده وإمكاناتها لخدمة الإنسان، وإغاثة المحتاج، ورعاية العلم، والدفاع عن الكرامة الإنسانية، فاستحق أن يبقى اسمه حاضرا في ذاكرة الشعوب ووجدانها.

نسأل الله العلي القدير أن يتقبل صالح أعماله، وأن يجعل جميع ما قدمه للإسلام والمسلمين والإنسانية في ميزان حسناته، وأن يغفر له ويرحمه، ويرفع درجاته في عليين، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظ دولة قطر قيادة وشعبا، ويديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾