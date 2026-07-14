من أثينا إلى قطر.. حينما لا تعيق المساحة الدور والتأثير

إن صعود أثينا والقوة التي اكتسبتها، والخوف الذي أحدثته في إسبرطة، كانا من الأسباب التي جعلت الحرب أمرا لا مفر منه ثوقيديدس، تاريخ الحرب البيلوبونيسية

لم يكن ثوقيديدس، وهو يسجل وقائع الحرب بين أثينا وإسبرطة، يكتب عن صراع عسكري بين مدينتين إغريقيتين فحسب، بل كان يرسم واحدة من أقدم خرائط فهم القوة في التاريخ. فقد أدرك أن مكانة الدول لا تصنع فقط بما تملكه من مساحة أو عدد أو جيوش، بل بما تستطيع أن تحوله من موارد إلى نفوذ، ومن موقع جغرافي إلى دور تاريخي. فالتاريخ لا يتذكر دائما الدول الأكبر مساحة، بل الأكثر تأثيرا.

كانت أثينا مدينة صغيرة مقارنة بالإمبراطوريات الكبرى في عصرها، لكنها امتلكت وعيا مختلفا. لم تر البحر حدودا تحاصرها، بل جسرا تعبر به إلى العالم، فحولته إلى طريق للتجارة وصناعة التحالفات والنفوذ. ولم تنظر إلى الثقافة باعتبارها ترفا حضاريا، بل جعلتها أداة من أدوات الحضور السياسي. لقد أدرك أن الدولة لا تصبح مؤثرة فقط عندما تملك القوة، بل عندما تجعل الآخرين يرون أن وجودها جزء من معادلة مصالحهم.

عندما تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، قيادة قطر عام 1995، لم يكن التحدي مجرد بناء مؤسسات دولة حديثة أو إدارة ثروة طبيعية ضخمة، بل كان سؤالا أكثر عمقا: كيف تستطيع دولة صغيرة أن تحافظ على استقلال قرارها وهويتها في منطقة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى، وتتشابك فيها الحسابات الأمنية والسياسية؟

لقد أدرك الشيخ حمد، رحمه الله، أن الدول لا تكبر دائما باتساع أراضيها، وأن الجغرافيا قد تكون قيدا على من لا يحسن قراءتها، لكنها تصبح مصدر قوة لمن يعرف كيف يوظفها. لذلك، لم يكن مشروعه مجرد تأسيس دولة بمؤسساتها التقليدية، بل كان مشروع بناء دور تاريخي لدولة أرادت أن تكون أكثر من مجرد مساحة صغيرة على خريطة مزدحمة بالقوى.

إعلان

وفي هذا المسار، اختارت قطر طريقا مختلفا عن بعض التجارب الناجحة لدول صغيرة أخرى. فهناك دول بنت مكانتها عبر الاقتصاد العالمي والتجارة، كما في تجربة سنغافورة التي تحولت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وهناك دول اختارت نموذج المدينة العالمية القائمة على الخدمات والسياحة واللوجستيات، كما في تجربة دبي.

أما قطر، فقد سعت إلى صياغة نموذج يجمع بين الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والثقافة، وينطلق من هويتها العربية والإسلامية، ويعمق تأثيرها السياسي الإيجابي لصالح قضايا الأمة وشعوبها، ومن رغبتها في أن تكون فاعلا في قضايا الإقليم والعالم، لا مجرد مركز اقتصادي ناجح يحافظ على انحنائه أمام العاصفة ويجنبه المواجهة والصدام.

لقد كانت قطر دائما مختلفة في قراءة الواقع المحيط بها، فقد حولت الثراء الاقتصادي إلى استثمار كبير في النفوذ، وشيدت موروثا علميا ورياضيا وحضاريا أصل لها دورا مهما في الدبلوماسية الناعمة، التي تعد نافذة الدول الكبرى على الصراعات في العالم.

اختارت قطر لنفسها موقعا يقوم على الحضور في الملفات المعقدة، لا الاكتفاء بمراقبتها. فظهرت في أدوار الوساطة في ملفات من لبنان والسودان وأفغانستان إلى غزة، انطلاقا من إدراك أن الدولة الصغيرة لا تحتاج دائما إلى أن تكون الأقوى كي تكون مؤثرة

تمتلك كثير من الدول العربية ثروات من الغاز والنفط, مثل ليبيا والجزائر، لكن قطر، التي طورت صناعة الغاز الطبيعي المسال حتى أصبحت واحدة من أكبر مصدري الغاز المسال عالميا، حولت حقل الشمال من مجرد احتياطي طبيعي إلى ركيزة لعلاقات اقتصادية وسياسية واسعة مع كبرى الأسواق العالمية.

وهنا تتقاطع التجربة القطرية مع الفكرة التي طرحها عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي حول طبيعة القوة الحديثة، فالقوة في عالم اليوم لا تقوم فقط على القدرة على الإكراه، بل على القدرة على الجذب والتأثير وصناعة الاعتماد المتبادل. فالنفوذ لا يأتي دائما من فرض الإرادة على الآخرين، بل أحيانا من جعل مصالح الآخرين مرتبطة بحضورك.

وهذا ما حاولت قطر بناءه خلال العقود الماضية: منظومة متعددة من أدوات القوة، لا تقوم على عنصر واحد، بل على شبكة متكاملة من التأثير. فمنذ إطلاق شبكة الجزيرة عام 1996، انتقلت الدوحة من موقع المتلقي إلى موقع المشاركة في صناعة السردية الإعلامية والسياسية، فأصبحت الجزيرة إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة العربية، ليس فقط في المجال السياسي والثقافي، بل في تشكيل حضور عالمي تجاوز حدود المنطقة.

ثم جاء المجال الرياضي ليضيف بعدا جديدا إلى هذه الإستراتيجية، فاستضافة كأس العالم عام 2022 لم تكن مجرد حدث رياضي، بل كانت لحظة أرادت قطر من خلالها أن تقدم نفسها للعالم بوصفها دولة قادرة على التخطيط والتنظيم والإنجاز، وأن تثبت أن الدول الصغيرة تستطيع أن تستضيف أحداثا بحجم الأحداث التي كانت حكرا على القوى الكبرى.

وفي المجال الاقتصادي، حول جهاز قطر للاستثمار الثروة المالية إلى شبكة مصالح عالمية، إذ تقدر أصوله بأكثر من 600 مليار دولار، موزعة على استثمارات في قطاعات متعددة حول العالم، من الطاقة والعقار والتكنولوجيا إلى الأسواق المالية، لتصبح الاستثمارات الخارجية أداة لبناء شراكات طويلة مع صناع القرار الاقتصادي في العالم.

إعلان

أما في الدبلوماسية الناعمة، فقد اختارت قطر لنفسها موقعا يقوم على الحضور في الملفات المعقدة، لا الاكتفاء بمراقبتها. فظهرت في أدوار الوساطة في ملفات من لبنان والسودان وأفغانستان إلى غزة، انطلاقا من إدراك أن الدولة الصغيرة لا تحتاج دائما إلى أن تكون الأقوى كي تكون مؤثرة، بل تحتاج إلى أن تصبح طرفا ذا قيمة عندما تبحث القوى المتنافسة عن مساحة للحوار.

وكان الملف الفلسطيني أحد أبرز ميادين هذا الحضور، إذ تعاملت قطر مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية مركزية في الوعي العربي والإسلامي، وقدمت دعما سياسيا وإنسانيا، وأسهمت في مشاريع الإعمار والمساعدات، كما لعبت أدوارا تفاوضية خلال مراحل مختلفة من الصراع.

إن الدرس الأعمق الذي تقدمه تجربة الدول الصغيرة هو أن الجغرافيا قد تحدد حجم الدولة، لكنها لا تحدد بالضرورة حجم دورها

وفي المقابل، أدركت الدوحة أن منطقة الخليج لا يمكن إدارتها بمنطق العزلة عن توازناتها الكبرى، لذلك حافظت على قنوات اتصال مع إيران، بالتوازي مع علاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وشراكاتها الخليجية. وقد يقرأ البعض هذا النهج باعتباره تناقضا، بينما يراه آخرون تطبيقا لمفهوم التحوط الإستراتيجي، أي الحفاظ على أكبر قدر ممكن من خيارات الحركة في بيئة دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

ويشير الباحث البريطاني ديفيد ب. روبرتس إلى أن إحدى سمات السياسة الخارجية القطرية كانت قدرتها على تنويع العلاقات وبناء هوامش استقلالية تتجاوز ما قد يوحي به حجم الدولة، وهو ما جعل قطر قادرة على التحرك في مساحات لا تتاح عادة للدول الصغيرة.

وعندما تولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحكم عام 2013، لم يبدأ مشروعا من نقطة الصفر، بل ورث دولة بنت خلال عقدين أدوات حضورها. غير أن مهمته كانت مختلفة، فقد انتقلت قطر من مرحلة صناعة الأدوات إلى مرحلة اختبار قدرتها على الصمود والاستمرار.

كان عهد الشيخ تميم عهد الانتقال من بناء الدور إلى ترسيخ الدولة. فقد واجهت قطر خلاله أزمة الحصار عام 2017، وهي لحظة شكلت اختبارا كبيرا لقدرة الدولة على إدارة الضغوط وإعادة ترتيب أولوياتها. لكنها، في الوقت ذاته، دفعتها إلى تعزيز أمنها الاقتصادي، وتنويع شراكاتها، وتسريع بناء قدراتها الذاتية.

ثم جاءت استضافة كأس العالم عام 2022 لتشكل لحظة رمزية في مسار الدولة، فقد أرادت قطر أن تقدم نفسها للعالم، ليس فقط باعتبارها دولة طاقة، بل دولة تمتلك رؤية وقدرة على تحويل الرؤية إلى واقع.

امتلكت أثينا البحر، فحولته إلى شبكة قوة.

وامتلكت قطر الطاقة، فحولتها إلى شبكة مصالح.

استخدمت أثينا التجارة والثقافة والتحالفات.

واستخدمت قطر الاستثمار والإعلام والدبلوماسية.

لكن سفن العصر الحديث لم تعد تحمل النفوذ عبر البحار، بل تحمله شبكات العلاقات، ورأس المال، والقدرة على إدارة التناقضات، وصناعة المساحات المشتركة في عالم تتزايد فيه خطوط الانقسام.

إن الدرس الأعمق الذي تقدمه تجربة الدول الصغيرة هو أن الجغرافيا قد تحدد حجم الدولة، لكنها لا تحدد بالضرورة حجم دورها. فالدول لا تصبح كبيرة فقط بما تملكه، بل بما تستطيع أن تبنيه حولها من ثقة ومصالح وحضور.

وربما لهذا اختارت قطر، منذ منتصف التسعينيات، طريقا مختلفا: طريق ألا تكون مجرد دولة صغيرة على خريطة العالم، بل دولة لها موقع في حسابات العالم.