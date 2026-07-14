الدوحة تودع صانع نهضتها

تودع الدوحة فارس الحلم الذي رأى الغد قبل أوانه

في ذلك الصباح الذي ارتدت فيه الدوحة ثوب السكون، كانت الخطى تتجه نحو جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، تحمل بين ثناياها حزنا عميقا يلامس الأرواح.

مضت الجموع نحو الصلاة، وهي تحمل في وجدانها حكاية وطن وقائد، حكاية رجل ارتبط اسمه بتحول تاريخي جعل قطر تقف في مقدمة المشهد الإقليمي والدولي.

كان الوداع يحمل هيبة اللحظة وثقل الذكرى. الوجوه صامتة، والعيون تختزن صور سنوات طويلة من البناء والعطاء. كل من حضر حمل في داخله رواية خاصة عن مرحلة صنعت ملامح وطن جديد، مرحلة قادها صاحب رؤية آمن بأن الأوطان تصنع بالمشروع والفكرة والإرادة.

وقف التاريخ عند أبواب المسجد شاهدا على مشهد استثنائي. رجل حمل مسؤولية وطنه، ثم ترك خلفه مسيرة ممتدة في المؤسسات والمشاريع والإنجازات. رجل عرف أن بناء الدولة يبدأ من الإنسان، وأن المستقبل يحتاج إلى عقول متعلمة ومجتمع قادر على صناعة حضوره بين الأمم.

في يوم الرحيل، شعرت الدوحة بأنها تودع صفحة مضيئة من تاريخها. تودع قائدا غادر موقع الحكم قبل سنوات، لكنه بقي حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، في المؤسسات التي تأسست وفي المشاريع التي استمرت

حين بدأ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحلته في قيادة قطر، حمل معه رؤية تتجاوز حدود اللحظة. رأى في بلاده مساحة واسعة للأحلام، وقرأ في مواردها فرصة لصناعة تحول شامل يضع الإنسان في قلب التنمية.

تغيرت ملامح قطر عبر سنوات قيادته. تحول الغاز إلى قوة اقتصادية صنعت قاعدة متينة للنمو، وظهرت الجامعات والمراكز العلمية والمؤسسات الصحية والثقافية كعلامات مضيئة في طريق النهضة.

كانت الفكرة الأولى دائما حاضرة: الإنسان أساس الحكاية. من التعليم انطلقت رحلة المعرفة، ومن الثقافة امتدت جسور التواصل، ومن التخطيط ظهرت مشاريع غيرت صورة المكان، ومنحت الأجيال القادمة أدوات جديدة لصناعة المستقبل.

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تحت سماء الدوحة، ارتفعت المدن الحديثة، وامتدت الطرق، وتطورت البنية التحتية، وظهرت مرافق حملت اسم قطر إلى العالم. كل مشروع كان يحمل أثرا من رؤية أرادت لوطن صغير المساحة أن يمتلك حضورا واسعا في ميادين الاقتصاد والسياسة والثقافة.

وفي السياسة، رسمت قطر مسارا يقوم على الحوار والتقارب. أصبحت الدوحة مساحة تلتقي فيها الأطراف المختلفة، ومكانا تسعى فيه الدبلوماسية إلى فتح الأبواب المغلقة وبناء فرص جديدة للسلام والاستقرار.

كان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يؤمن بأن قوة الدول تقاس بقدرتها على صناعة التأثير، وأن الحكمة السياسية تحتاج إلى صبر وإرادة ومساحة واسعة من الرؤية.

في يوم الرحيل، شعرت الدوحة بأنها تودع صفحة مضيئة من تاريخها. تودع قائدا غادر موقع الحكم قبل سنوات، لكنه بقي حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، في المؤسسات التي تأسست وفي المشاريع التي استمرت وفي الأجيال التي نشأت داخل وطن تغيرت ملامحه.

حين تنظر الدوحة إلى صورتها اليوم، ستجد ملامح ذلك الحلم في كل زاوية. ستجدها في طفل يذهب إلى مدرسته وفي طالب يبحث عن المعرفة وفي باحث يطارد فكرة جديدة

كان المشهد عند جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب يحمل رسالة عميقة: بعض الرجال يتحولون إلى جزء من ذاكرة المكان. فالمدن تحفظ أسماء من صنعوا تحولاتها. تحفظهم في الجامعات التي تستقبل الطلاب، وفي المستشفيات التي تمنح الأمل للمرضى، وفي الطرق التي تصل الناس وفي المؤسسات التي تواصل صناعة المستقبل.

وفي مقبرة لوسيل، انتهت رحلة الجسد، فيما بقيت السيرة ممتدة. بقي أثر رجل آمن بأن النهضة رحلة طويلة، وأن الأوطان التي تبنى على العلم والمعرفة قادرة على مواجهة الزمن بثقة.

سيظل اسم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مرتبطا بمرحلة فارقة في تاريخ قطر. مرحلة انتقلت فيها الدولة من طموح كبير إلى واقع يراه العالم، ومن حلم في صفحات المستقبل إلى إنجازات تعيشها الأجيال.

وحين تنظر الدوحة إلى صورتها اليوم، ستجد ملامح ذلك الحلم في كل زاوية. ستجدها في طفل يذهب إلى مدرسته وفي طالب يبحث عن المعرفة وفي باحث يطارد فكرة جديدة وفي مواطن يرى وطنه وقد وصل إلى مكانة لم تكن بعيدة عن الخيال.

رحل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبقيت حكايته حاضرة. فبعض القادة يتركون خلفهم قصورا ومباني، وقادة آخرون يتركون وطنا يحمل بصمتهم في كل خطوة.

هكذا ستبقى سيرة الأمير الوالد في ذاكرة قطر: سيرة رجل رأى المستقبل قادما، فاختار أن يبني له الطريق قبل وصوله.