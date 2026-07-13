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الشيخ حمد بن خليفة.. إرث دولة ورؤية صنعت المستقبل

علي حمود
Published On 13/7/2026
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آخر تحديث: 15:20 (توقيت مكة)

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Qatari Sheik Hamad bin Khalifa Al Thani, centre, gestures to people as he arrives with Lebanese President Michel Suleiman, right, to take a tour in the southern border town of Bint Jbeil, Lebanon, Saturday, July 31, 2010. The ruler of Qatar on Saturday toured south Lebanese border towns that his energy-rich Gulf country helped rebuild after the 2006 Israeli bombardment, marking the first such trip by a visiting Arab leader. (AP Photo/Mohammed Zaatari)
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لحظة وصوله إلى بلدة بنت جبيل الجنوبية في لبنان في 31 يوليو/تموز 2010 (الفرنسية)
  • إرث دولة وفلسفة إنسان

لا تقاس مكانة القادة فقط بما يحققونه من إنجازات أثناء وجودهم في السلطة، بل بما يتركونه من أفكار ومؤسسات وسياسات تستمر في التأثير بعد رحيلهم. ومن هذا المنطلق، يبقى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة الذين تجاوز تأثيرهم حدود الجغرافيا القطرية، ليشكل نموذجا في كيفية توظيف الثروة لبناء الإنسان، وتحويل الدولة الصغيرة إلى لاعب مؤثر في السياسة الدولية.

لقد ارتكز مشروعه السياسي على رؤية مفادها أن قوة الدول لم تعد تقاس بمساحتها أو بعدد سكانها، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة، وبناء المؤسسات، وامتلاك أدوات الحوار والتأثير. ومن هنا جاءت الاستثمارات الكبرى في التعليم والبحث العلمي، وتطوير المؤسسات الإعلامية، وتوسيع الحضور الدبلوماسي، في إطار رؤية تعتبر أن الاستثمار في الإنسان يسبق الاستثمار في الحجر.

ولعل أبرز ما ميز فلسفته السياسية كان الإيمان بالحوار بوصفه الوسيلة الأكثر فاعلية لإدارة النزاعات. ففي منطقة أنهكتها الحروب والانقسامات، اختارت قطر أن تؤدي أدوار الوساطة، وأن تفتح قنوات التواصل بين الأطراف المتخاصمة، انطلاقا من قناعة بأن التسويات المستدامة تبنى بالحوار.

إن الإرث الحقيقي للأمير الوالد لا يقتصر على الإنجازات الاقتصادية أو العمرانية، بل يتمثل في فلسفة حكم جعلت الحوار بديلا للانقسام، والتنمية بديلا عن الخراب، والاستثمار في الإنسان أساسا لكل نهضة مستدامة

كما حملت رؤيته بعدا إنسانيا واضحا، تجسد في دعم برامج التنمية والإغاثة والتعليم والرعاية الصحية في عدد كبير من الدول، خصوصا تلك التي تعرضت للحروب أو الكوارث. ولم يكن هذا الحضور الإنساني مجرد استجابة ظرفية، بل جزءا من تصور يرى أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا بتوفير فرص التعليم والعمل والكرامة الإنسانية.

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وبرزت فلسفة تعتبر التنمية البديل الحقيقي عن الخراب، وأن إعادة بناء المجتمعات تبدأ بإعادة بناء الإنسان، وتمكينه من المعرفة والإنتاج. ولذلك ارتبط اسم قطر، خلال العقود الماضية، بمبادرات تعليمية وتنموية وثقافية عززت حضورها الدولي.

كما نجح الأمير الوالد في ترسيخ نموذج مؤسسي للدولة يقوم على التخطيط طويل المدى واستمرارية السياسات، وهو ما جعل انتقال القيادة إلى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتم بسلاسة واستقرار، ليواصل البناء على النهج ذاته في الدبلوماسية الإنسانية والاستثمار في الإنسان والتنمية.

إن الإرث الحقيقي للأمير الوالد لا يقتصر على الإنجازات الاقتصادية أو العمرانية، بل يتمثل في فلسفة حكم جعلت الحوار بديلا للانقسام، والتنمية بديلا عن الخراب، والاستثمار في الإنسان أساسا لكل نهضة مستدامة. فبناء الدول يبدأ من الإنسان قبل البنيان، ومن المعرفة قبل العمران، وهي الفلسفة التي ستظل مرتبطة باسمه بوصفها مشروعا مستمرا يتجاوز الأشخاص إلى بناء المستقبل.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

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