قبل البيان الأخير.. ليلة مع الأمير الوالد

سيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين، وأول ما التصق به الخيال. أوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقه مهما تبدلت الأيام والأحوال الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -رحمه الله-

عشنا ساعات من الترقب لا تشبه غيرها. سؤال واحد كان يتردد في كل بيت، وعلى شاشات الهواتف، وبين الرسائل التي لا تنقطع: هل أصاب الأمير الوالد مكروه؟

ماذا جرى؟ ولماذا كل هذا الكم من الأدعية؟ وماذا يحدث هناك، في الركن الذي لا نستطيع الوصول إليه، أو ربما لا نريد الوصول إليه؟ لا نريد أن نتواصل مع أحد، ولا أن يصلنا ما يؤكد ما يدور في بالنا.

كانت ليلة باردة في عز الصيف، لا لأن الطقس تبدل، بل لأن الخوف كان يملأ القلوب. الهاتف لا يغادر أيدينا، والدموع تسبق الأخبار. لم نكن نريد أن نسمع أو نقرأ شيئا، إلا حقيقة واحدة: أنه بخير، وأن كل ما نعيشه مجرد إشاعة أو وهم.

في تلك اللحظات بدا الذكاء الاصطناعي عاجزا عن مواساتنا. بحثنا فيه عن إجابة تطمئن قلوبنا، لكنه ظل يكرر العبارة نفسها: "لا توجد أخبار مؤكدة". للمرة الأولى شعرت أن أكثر ما يؤلم في الذكاء الاصطناعي هو صدقه عندما لا يملك إجابة.

لا القناة القطرية، ولا الجزيرة، استطاعتا أن تطفئا النار التي كانت تشتعل في صدورنا. لم يكن هناك خبر، ولا عاجل، ولا بيان.

سألت أحد المسؤولين في العمل: هل طلب منكم تجهيز مادة كما يحدث في بعض الأحيان؟ أجابني: "لا، فقد توقفنا عن ذلك منذ حادثة قديمة، حين نشرت مادة قبل أوانها، وكانت عواقبها قاسية". عندها أدركت أن الصمت أحيانا ليس فراغا، بل مسؤولية، وأن انتظار الحقيقة قد يكون أصعب من سماعها.

ظللت أتنقل بين القنوات ووسائل التواصل، أفتش عن جواب أخشى أن أجده.

بالنسبة لنا، نحن أبناء الإعلام، يبقى اسمه حاضرا في قصة أخرى لا تقل أثرا. فهو صاحب القرار الذي أطلق شبكة الجزيرة عام 1996، لتصبح نافذة عربية غيرت وجه الإعلام

ثم جاء صباح الأحد

صدر البيان من الديوان الأميري، وانتظرنا صوت المذيع عبد العزيز السيد. لم يكن يقرأ خبرا عابرا، بل كان يودع رجلا ارتبط اسمه بتاريخ وطن. تلعثم، وصمت، وغلبته دموعه، قبل أن ينطقها: "فقيد الوطن الكبير".

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في تلك اللحظة فهمت لماذا كان هذا الخبر ثقيلا على الناس. فالأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لم يكن مجرد قائد سابق، بل كان قائد مرحلة صنعت ملامح قطر الحديثة. في عهده انطلقت نهضة تنموية شاملة، وترسخت مؤسسات الدولة، واستثمرت قطر في الإنسان والتعليم والصحة والاقتصاد، حتى أصبحت نموذجا حاضرا على الساحة الدولية.

وبالنسبة لنا، نحن أبناء الإعلام، يبقى اسمه حاضرا في قصة أخرى لا تقل أثرا. فهو صاحب القرار الذي أطلق شبكة الجزيرة عام 1996، لتصبح نافذة عربية غيرت وجه الإعلام، ورسخت مدرسة صحفية جديدة، وفتحت أبوابها أمام أجيال من الإعلاميين، وكان لي شرف أن أكون واحدة منهم. لذلك لم يكن الحزن اليوم على رجل رحل فحسب، بل على قائد ارتبط اسمه بمرحلة صنعت ملامح وطن، ولامست آثارها حياة الملايين داخل قطر وخارجها.

واليوم، ونحن نودعك، لا نستحضر إنجازاتك وحدها، بل نستحضر كلماتك أيضا: "أوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقه مهما تبدلت الأيام والأحوال".

هذه وصيتك يا حضرة صاحب السمو، ونعدك أننا سنلتزم بها، ونبقى أوفياء لهذا وطن الذي أحببته، ثابتين على الحق، متمسكين بالقيم التي دعوت إليها، مهما تبدلت الأيام والأحوال.

رحمك الله رحمة واسعة، وجزاك عن قطر وأهلها خير الجزاء، وأسكنك الفردوس الأعلى.