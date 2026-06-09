كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة شبكات الكهرباء العالمية؟

الوداع الأخير للعصر النحاسي الأصم

منذ أن أضاء توماس إديسون أول مصباح في شارع "بيرل" بنيويورك عام 1882، ظلت الهندسة الكهربائية تعمل وفق منطق ميكانيكي خطي ثابت: محطات توليد ضخمة تضخ الإلكترونات، وأسلاك نحاسية تنقلها، ومستهلك في نهاية الخط ينتظر وصولها.

كان هذا النظام "أصما" و"أعمى"؛ فهو لا يعرف بوجود عطل إلا بعد اتصال المشتركين الغاضبين، ولا يدرك حجم الهدر إلا من خلال حسابات يدوية متأخرة.

اليوم، نحن بصدد ثورة "الكهرباء الرقمية" أو ما يعرف بـ"إنترنت الطاقة". إن دمج الذكاء الاصطناعي في عروق الشبكة بمثابة إعادة اختراع كاملة لمفهوم الطاقة. نحن ننتقل من "الشبكة الصلبة" الجامدة إلى "الشبكة الحية" التي تمتلك حواسا (حساسات) ودماغا (خوارزميات).

هذا المقال يغوص في تفاصيل هذا التحول الجذري، مستندا إلى لغة الأرقام والتقنيات التي بدأت بالفعل في تغيير وجه كوكبنا، موضحا كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو "المايسترو" الذي يقود سيمفونية الضوء العالمية.

تتبع الخوارزميات أنماط حياة الملايين. فمثلا، أثناء الأحداث الرياضية الكبرى مثل نهائيات كأس العالم، ترصد الأنظمة الذكية ما يسمى بـ"قفزات الاستهلاك" (TV Pickups) التي تحدث تحديدا بين الشوطين بسبب تشغيل ملايين الغلايات والمكيفات في وقت واحد

خوارزميات التنبؤ الفائق.. قراءة عقل المدينة ونبضها

في علم الكهرباء، تعتبر "الموازنة اللحظية" هي الكأس المقدسة والتحدي الأكبر، فالكهرباء سلعة فريدة؛ يجب أن تنتج وتستهلك في اللحظة نفسها، لأن تخزينها بكميات ضخمة لا يزال مكلفا جدا. أي زيادة في الإنتاج تعني هدر وقود بمليارات الدولارات، وأي نقص يعني انهيار التردد (Frequency) وانقطاع التيار الشامل عن مدن بأكملها.

هنا يتدخل الذكاء الاصطناعي عبر نماذج "التعلم العميق" (Deep Learning) والشبكات العصبية الاصطناعية. هذه النماذج لا تنظر إلى الساعة والتقويم فحسب، إنما تحلل ملايين المتغيرات في آن واحد وبدقة مذهلة:

إعلان

الارتباط المناخي المجهري: تشير دراسات "الوكالة الدولية للطاقة" إلى أن دمج التنبؤ الجوي الذكي يمكن أن يقلل من أخطاء التقدير بنسبة تصل إلى 25%. الخوارزميات الآن لا تكتفي بمعرفة درجة الحرارة، إنما تتنبأ بحركة سحابة معينة فوق حقل طاقة شمسية محدد، وتستعد لتعويض النقص في الإنتاج عبر تشغيل توربينات مائية قبل وصول السحابة بـ10 دقائق، وهو أمر يستحيل على العقل البشري القيام به يدويا.

تشير دراسات "الوكالة الدولية للطاقة" إلى أن دمج التنبؤ الجوي الذكي يمكن أن يقلل من أخطاء التقدير بنسبة تصل إلى 25%. الخوارزميات الآن لا تكتفي بمعرفة درجة الحرارة، إنما تتنبأ بحركة سحابة معينة فوق حقل طاقة شمسية محدد، وتستعد لتعويض النقص في الإنتاج عبر تشغيل توربينات مائية قبل وصول السحابة بـ10 دقائق، وهو أمر يستحيل على العقل البشري القيام به يدويا. تحليل سلوك الجماهير (Social Load Forecasting): تتبع الخوارزميات أنماط حياة الملايين. فمثلا، أثناء الأحداث الرياضية الكبرى مثل نهائيات كأس العالم، ترصد الأنظمة الذكية ما يسمى بـ"قفزات الاستهلاك" (TV Pickups) التي تحدث تحديدا بين الشوطين بسبب تشغيل ملايين الغلايات والمكيفات في وقت واحد. الذكاء الاصطناعي يحلل البيانات الاجتماعية واللحظية ليعد المحطات لهذه القفزة في أجزاء من الثانية.

تتبع الخوارزميات أنماط حياة الملايين. فمثلا، أثناء الأحداث الرياضية الكبرى مثل نهائيات كأس العالم، ترصد الأنظمة الذكية ما يسمى بـ"قفزات الاستهلاك" (TV Pickups) التي تحدث تحديدا بين الشوطين بسبب تشغيل ملايين الغلايات والمكيفات في وقت واحد. الذكاء الاصطناعي يحلل البيانات الاجتماعية واللحظية ليعد المحطات لهذه القفزة في أجزاء من الثانية. الأرقام تتحدث: في تجربة رائدة، ساعدت شركة "DeepMind" التابعة لـGoogle شبكة الكهرباء الوطنية البريطانية في تقليل هدر الطاقة في مراكز البيانات بنسبة 40%، وحسنت دقة التنبؤ بالطلب العام بنسبة 10%. هذه النسبة الضئيلة ظاهريا تعني عمليا توفير طاقة تكفي لإضاءة مدينة متوسطة الحجم لسنوات كاملة، وتخفيض انبعاثات الكربون بمئات الآلاف من الأطنان.

أكبر عائق يمنع العالم من التخلي التام عن النفط والغاز هو أن الرياح والشمس "متقلبتا المزاج"

الشبكات ذاتية الشفاء (Self-Healing Grids).. عندما يرمم التيار نفسه

تخيل شبكة كهربائية تتصرف مثل الجهاز العصبي البشري؛ عندما يجرح إصبعك، تتخثر الدماء فورا لعزل الجرح دون انتظار أمر من وعيك. هذا ما يفعله الذكاء الاصطناعي عبر تقنية FDIR (تحديد العطل، عزله، واستعادة الخدمة).

سرعة الاستجابة الخارقة: في الأنظمة التقليدية، يستغرق إصلاح عطل ناتج عن سقوط شجرة أو صاعقة ما بين ساعتين إلى 4 ساعات من البحث اليدوي. أما في الشبكات الذكية، فتقوم الخوارزمية برصد مكان العطل، وعزله كهربائيا عن بقية الحي، ثم البحث تلقائيا عن مسارات بديلة للطاقة عبر "مفاتيح ذكية" (Smart Switches) لإعادة التيار للمناطق غير المتضررة في أقل من 60 ثانية.

في الأنظمة التقليدية، يستغرق إصلاح عطل ناتج عن سقوط شجرة أو صاعقة ما بين ساعتين إلى 4 ساعات من البحث اليدوي. أما في الشبكات الذكية، فتقوم الخوارزمية برصد مكان العطل، وعزله كهربائيا عن بقية الحي، ثم البحث تلقائيا عن مسارات بديلة للطاقة عبر "مفاتيح ذكية" (Smart Switches) لإعادة التيار للمناطق غير المتضررة في أقل من 60 ثانية. إدارة الأزمات الصامتة: تشير بيانات من شركة "Siemens" وشركة "Schneider Electric" إلى أن تقنيات الشفاء الذاتي قللت من زمن الانقطاع السنوي للمشتركين (SAIDI) بنسبة وصلت إلى 50% في المدن التي طبقت هذه الأنظمة.

تشير بيانات من شركة "Siemens" وشركة "Schneider Electric" إلى أن تقنيات الشفاء الذاتي قللت من زمن الانقطاع السنوي للمشتركين (SAIDI) بنسبة وصلت إلى 50% في المدن التي طبقت هذه الأنظمة. المثال التقني العميق: تعتمد هذه الشبكات على حساسات تسمى (PMUs) أو وحدات قياس الطور، التي تقوم بمسح حالة الكهرباء 30 إلى 60 مرة في الثانية الواحدة. هذه البيانات الضخمة ترسل إلى خوارزمية ذكاء اصطناعي تكتشف "الرنين غير المستقر" أو التذبذبات الدقيقة التي تسبق انفجار المحول، وتقوم بفصل المحول المصاب استباقيا قبل أن يتحول العطل الصغير إلى كارثة إظلام تام (Blackout) تمتد لولايات أو محافظات كاملة.

إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية، يقوم الذكاء الاصطناعي ببيع فائض طاقتك لجيرانك في اللحظة التي يرتفع فيها السعر، ويشتري لك الطاقة من الشبكة في اللحظة التي ينخفض فيها السعر

مايسترو الطاقات المتجددة.. ترويض "مزاجية" الطبيعة وتقلباتها

أكبر عائق يمنع العالم من التخلي التام عن النفط والغاز هو أن الرياح والشمس "متقلبتا المزاج". الشبكة التقليدية لا تتحمل تذبذب الطاقة الشمسية بنسبة 80% خلال دقيقة واحدة بسبب غيمة عابرة؛ هذا التذبذب يؤدي إلى احتراق المحولات وتلف الأجهزة المنزلية.

إعلان

تكامل المصادر الموزعة (DERs): يقوم الذكاء الاصطناعي هنا بدور المنسق الأعلى (Grand Conductor). فهو يراقب آلاف التوربينات الهوائية، وإذا تنبأ بهدوء الرياح في منطقة شمالية، يأمر فورا بزيادة الضخ من بطاريات عملاقة أو سدود مائية في الجنوب.

يقوم الذكاء الاصطناعي هنا بدور المنسق الأعلى (Grand Conductor). فهو يراقب آلاف التوربينات الهوائية، وإذا تنبأ بهدوء الرياح في منطقة شمالية، يأمر فورا بزيادة الضخ من بطاريات عملاقة أو سدود مائية في الجنوب. الإحصائية المذهلة: تؤكد تقارير "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع عملية انتقال الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030، ليس من خلال بناء محطات جديدة، بل من خلال تحسين إدارة الموجود.

تؤكد تقارير "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع عملية انتقال الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030، ليس من خلال بناء محطات جديدة، بل من خلال تحسين إدارة الموجود. سوق الطاقة اللامركزي (P2P Energy Trading): في رؤية مستقبلية تطبق الآن في دول مثل أستراليا وهولندا، يقوم الذكاء الاصطناعي بإدارة "بورصة كهرباء" منزلية. فإذا كنت تمتلك ألواحا شمسية، يقوم الذكاء الاصطناعي ببيع فائض طاقتك لجيرانك في اللحظة التي يرتفع فيها السعر، ويشتري لك الطاقة من الشبكة في اللحظة التي ينخفض فيها السعر، وكل ذلك يتم عبر خوارزميات مستقلة تماما تضمن أعلى كفاءة مالية وطاقية للمستهلك.

في الولايات المتحدة والصين، تستخدم طائرات بدون طيار مزودة بذكاء اصطناعي لمسح خطوط الضغط العالي التي تمتد لآلاف الكيلومترات في مناطق وعرة

الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance)

تهدر شركات الكهرباء سنويا مليارات الدولارات في نوعين من الصيانة: إما "الصيانة الدورية" التي قد تستبدل قطعا سليمة، أو "صيانة الطوارئ" المكلفة جدا بعد وقوع الانفجار. الذكاء الاصطناعي قدم "الطريق الثالث": الصيانة بناء على الحالة.

البصمة الصوتية والحرارية الرقمية: المحولات الضخمة هي قلب الشبكة. يتم تزويدها الآن بميكروفونات وحساسات ليزرية. الذكاء الاصطناعي "يسمع" طنين المحول؛ فإذا تغير التردد الصوتي بمقدار ضئيل جدا نتيجة تآكل العازل الزيتي، يعرف النظام أن هذا المحول سيتعطل خلال أسبوعين، ويقوم بجدولة الصيانة فورا. هذا يحول "الانفجار المفاجئ" إلى "إجراء روتيني بسيط".

المحولات الضخمة هي قلب الشبكة. يتم تزويدها الآن بميكروفونات وحساسات ليزرية. الذكاء الاصطناعي "يسمع" طنين المحول؛ فإذا تغير التردد الصوتي بمقدار ضئيل جدا نتيجة تآكل العازل الزيتي، يعرف النظام أن هذا المحول سيتعطل خلال أسبوعين، ويقوم بجدولة الصيانة فورا. هذا يحول "الانفجار المفاجئ" إلى "إجراء روتيني بسيط". جيش الدرونز والرؤية الحاسوبية: في الولايات المتحدة والصين، تستخدم طائرات بدون طيار مزودة بذكاء اصطناعي لمسح خطوط الضغط العالي التي تمتد لآلاف الكيلومترات في مناطق وعرة. هذه الدرونز تلتقط ملايين الصور، وتقوم خوارزميات "رؤية الحاسوب" باكتشاف الشقوق المجهرية في العوازل السيراميكية أو حتى نمو أعشاش الطيور القريبة من الأسلاك بدقة تصل إلى 98%، مما يوفر 70% من تكاليف الفحص البشري الذي كان يتطلب تسلق الأبراج أو استخدام المروحيات المكلفة.

تشير تقارير الأمن السيبراني لعام 2025 إلى أن محاولات اختراق شبكات الطاقة زادت بنسبة 40% عالميا

الأمن السيبراني الطاقي.. حارس الشرايين الرقمية من "الأعداء غير المرئيين"

بما أن الشبكة أصبحت "رقمية" ومرتبطة بالإنترنت، فقد أصبحت هدفا استراتيجيا للقراصنة (Hackers) أو الدول المعادية. اختراق محطة توليد واحدة يعني شلل المستشفيات، وتوقف المطارات، وانهيار الاقتصاد في دقائق.

تعمل الأنظمة الدفاعية الذكية كرادار يراقب التدفقات غير الطبيعية للبيانات داخل الشبكة (Network Traffic). وإذا حاول "هاكر" إرسال أمر وهمي بزيادة جهد المحول ليحترق، يتعرف الذكاء الاصطناعي على أن هذا الأمر لا يتوافق مع "القوانين الفيزيائية" والأنماط التاريخية للشبكة، ويقوم بحجب الأمر وعزل المصدر فورا.

وتشير تقارير الأمن السيبراني لعام 2025 إلى أن محاولات اختراق شبكات الطاقة زادت بنسبة 40% عالميا. ولولا أنظمة الدفاع التي تستخدم "التعلم الآلي الخصومي" (Adversarial ML) للرد في أجزاء من الثانية، لشهد العالم حوادث إظلام تام كارثية تتجاوز في خسائرها الحروب التقليدية.

بالذكاء الاصطناعي، نحن لا نضيء المصابيح فحسب، بل نضيء مسارا جديدا للحضارة البشرية؛ مسارا تكون فيه الطاقة آمنة، وخضراء، ومتاحة للجميع دون انقطاع

نحو كوكب ينبض بوعي كهربائي متكامل

لقد انتهى العصر الذي كانت فيه الكهرباء مجرد خدمة صامتة وتدفقا عشوائيا للإلكترونات. نحن اليوم نعيش فجر "الوعي الطاقي". الذكاء الاصطناعي حول الشبكة الكهربائية من "جماد نحاسي" إلى "كائن حي" يشعر، ويتنبأ، ويحمي نفسه، ويخدم البشرية بكفاءة لم تكن تخطر على بال "تسلا" أو "إديسون".

إعلان

إن التحدي القادم ليس في اختراع محطات توليد جديدة بقدر ما هو في تطوير "عقول" رقمية أكثر حكمة وقدرة على إدارة هذا المزيج الهائل من البيانات والطاقة.

بالذكاء الاصطناعي، نحن لا نضيء المصابيح فحسب، بل نضيء مسارا جديدا للحضارة البشرية؛ مسارا تكون فيه الطاقة آمنة، وخضراء، ومتاحة للجميع دون انقطاع.