الصين وقمة السبع.. صراع النفوذ وقواعد الاقتصاد الجديد

قمة مجموعة السبع والصين.. بين إعادة التوازن الإستراتيجي وفرص التكامل الاقتصادي الصيني-العربي

الصين في قلب نقاشات مجموعة السبع

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، ومع تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، تبرز الصين بوصفها أحد أهم المحددات الحاكمة للنقاشات الاقتصادية والإستراتيجية العالمية. ولذلك، فإن قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا منتصف يونيو/حزيران 2026 لن تكون بعيدة عن هذا الحضور الصيني الطاغي، حتى وإن انشغل خطابها الرسمي بملفات الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، والذكاء الاصطناعي.

فالصين لم تعد مجرد طرف تجاري كبير في النظام الدولي، بل أصبحت قوة إنتاجية وتكنولوجية ومالية قادرة على التأثير في اتجاهات الاقتصاد العالمي، وفي موازين القوة داخل الأسواق الناشئة والمتقدمة على السواء. ومن هنا، تبدو بكين حاضرة في القمة لا كملف منفصل فحسب، بل كخيط ناظم لمعظم القضايا المطروحة على طاولة قادة المجموعة.

ومن المرجح ألا تتجه دول مجموعة السبع نحو سياسة فصل اقتصادي كامل عن الصين، لأن حجم الترابط بين الاقتصاد الصيني والاقتصادات الغربية يجعل هذا الخيار بالغ التكلفة، وربما غير واقعي. وبدلا من ذلك، ستستمر مقاربة “تقليص المخاطر” باعتبارها الصيغة الأكثر قبولا داخل العواصم الغربية: أي الحد من الاعتماد المفرط على الصين في القطاعات الإستراتيجية، من دون إغلاق أبواب التجارة والاستثمار والتعاون في الملفات التي يصعب إدارتها بمعزل عن بكين.

من المتوقع أن تتزايد محاولات الغرب لتقييد وصول الصين إلى بعض التقنيات الحساسة، وفي مقدمتها أشباه الموصلات المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بأمن البيانات

خمسة ملفات رئيسية في علاقة القمة بالصين

يمكن قراءة نقاشات القمة المرتقبة من خلال خمسة ملفات أساسية ترتبط بالصين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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أولا، ملف التوازن التجاري والطاقة الإنتاجية. سيبقى هذا الملف في صدارة الاهتمام الغربي، خصوصا في ظل الاتهامات المتكررة للصين بتوسيع طاقتها الإنتاجية في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية، والبطاريات، والطاقة الشمسية، والتكنولوجيا الخضراء.

تنظر دول غربية عديدة إلى هذه القدرة الإنتاجية باعتبارها تهديدا مباشرا لصناعاتها المحلية، بينما ترى بكين أن ما تقدمه هو مساهمة في خفض تكاليف التحول الأخضر عالميا وتسريع انتشار التكنولوجيا النظيفة.

ثانيا، التكنولوجيا المتقدمة وحوكمة الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تتزايد محاولات الغرب لتقييد وصول الصين إلى بعض التقنيات الحساسة، وفي مقدمتها أشباه الموصلات المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بأمن البيانات.

في المقابل، ستواصل الصين الدفع باتجاه خطاب بديل يقوم على رفض الاحتكار التكنولوجي، والدعوة إلى حوكمة أكثر شمولا للذكاء الاصطناعي بوصفه منفعة عالمية ينبغي ألا تتحول إلى أداة للهيمنة أو الإقصاء.

ثالثا، أمن سلاسل الإمداد والمعادن الحيوية. يكتسب هذا الملف أهمية متزايدة مع تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وارتفاع الطلب على المعادن النادرة والمواد الداخلة في صناعة البطاريات والرقائق والمعدات الدفاعية.

وتسعى دول مجموعة السبع إلى تنويع مصادر هذه المعادن وتقليل الاعتماد على الصين، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن بكين لا تزال لاعبا مركزيا في المعالجة والتكرير وسلاسل القيمة المرتبطة بهذه المواد.

رابعا، الأمن البحري والاستقرار الإقليمي. ستظل ملفات مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي حاضرة في النقاشات الإستراتيجية، خاصة لدى الولايات المتحدة واليابان. غير أن مستوى التشدد في الخطاب لن يكون موحدا بين جميع أعضاء المجموعة، لأن المصالح الاقتصادية الأوروبية والكندية مع الصين تفرض درجة من الحذر في الانتقال من المنافسة إلى المواجهة المفتوحة.

الأمن البحري والاستقرار الإقليمي. ستظل ملفات مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي حاضرة في النقاشات الإستراتيجية، خاصة لدى الولايات المتحدة واليابان. غير أن مستوى التشدد في الخطاب لن يكون موحدا بين جميع أعضاء المجموعة، لأن المصالح الاقتصادية الأوروبية والكندية مع الصين تفرض درجة من الحذر في الانتقال من المنافسة إلى المواجهة المفتوحة. خامسا، مستقبل الحوكمة الجيواقتصادية. لن تناقش الصين كقضية تجارية فقط، بل كجزء من سؤال أكبر: هل يتجه العالم نحو كتل اقتصادية متنافسة ومنغلقة، أم نحو إدارة منظمة للمنافسة تسمح بحماية المصالح الوطنية من دون تدمير قواعد التعاون الدولي؟ وهنا ستسعى مجموعة السبع إلى صياغة لغة دبلوماسية تجمع بين حماية قطاعاتها الحيوية، والحفاظ على قنوات التعاون الضرورية مع الصين في ملفات المناخ، والاستقرار المالي، والتجارة العالمية.

تستطيع بكين أن تطور شراكات ثنائية أعمق مع الدول الأكثر انفتاحا على التعاون، خصوصا في مجالات الطاقة النظيفة، والاستثمار الصناعي، والبنية التحتية، والبحث العلمي، والتجارة العابرة للقارات

التباين داخل مجموعة السبع: فرصة وتحد أمام الصين

من أبرز سمات العلاقة الغربية مع الصين أنها لا تقوم على موقف موحد تماما داخل مجموعة السبع. فالولايات المتحدة واليابان تميلان عادة إلى مقاربة أكثر تشددا، مدفوعة باعتبارات أمنية وجيوسياسية مباشرة، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. أما القوى الأوروبية الرئيسية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، فهي تحاول الموازنة بين هواجس المنافسة الصناعية والتكنولوجية من جهة، ومصالحها التجارية والاستثمارية العميقة مع الصين من جهة أخرى.

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وتبدو كندا، في هذا السياق، أقرب إلى مقاربة براغماتية تسعى إلى حماية أمنها الاقتصادي من دون إغلاق باب الحوار مع بكين. أما بريطانيا وإيطاليا فتقعان غالبا في منطقة وسطى بين التشدد الأمريكي والحرص الأوروبي على إبقاء قنوات التعاون مفتوحة.

من منظور صيني, لا يمثل هذا التباين داخل مجموعة السبع مجرد خلاف تكتيكي، بل يفتح نافذة إستراتيجية لإدارة العلاقة مع الغرب بطريقة أكثر مرونة. تستطيع بكين أن تطور شراكات ثنائية أعمق مع الدول الأكثر انفتاحا على التعاون، خصوصا في مجالات الطاقة النظيفة، والاستثمار الصناعي، والبنية التحتية، والبحث العلمي، والتجارة العابرة للقارات. كما يمكن للصين أن تقدم نفسها كشريك اقتصادي لا غنى عنه في مرحلة تتزايد فيها تكلفة الانقسام العالمي.

لكن نجاح هذه المقاربة يتطلب من بكين قدرا عاليا من الدبلوماسية الاقتصادية، وتجنب الخطاب التصادمي، وتقديم ضمانات عملية للشركاء الأوروبيين والكنديين بشأن المنافسة العادلة، وأمن البيانات، واحترام قواعد التجارة الدولية. فإدارة التناقضات داخل مجموعة السبع لا تعني تعميق الانقسام لمجرد الانقسام، بل تعني بناء مصالح مشتركة تجعل خيار المواجهة الشاملة أقل جاذبية وأعلى كلفة.

يمكن للتكامل الاقتصادي العربي-الصيني أن يتحول إلى رافعة إستراتيجية للتنمية، لا باعتباره بديلا إقصائيا عن العلاقات العربية التقليدية مع الغرب، بل باعتباره إضافة نوعية توسع هامش الحركة أمام الاقتصادات العربية

الانعكاسات على الأسواق الناشئة.. الفرصة العربية

لا تقتصر أهمية هذه التحولات على العلاقة الغربية-الصينية وحدها، بل تمتد آثارها إلى الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها الاقتصادات العربية. فمساعي إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتنويع مراكز الإنتاج، وتقليل الاعتماد المفرط على مناطق بعينها، تخلق مساحة جديدة للدول العربية كي تعيد تعريف موقعها في الاقتصاد العالمي.

لم يعد العالم العربي مضطرا لأن يبقى مجرد مصدر للطاقة التقليدية أو سوق استهلاكية واسعة. فالدول العربية، خصوصا في الخليج وشمال أفريقيا، تملك اليوم عناصر قوة مهمة: موقعا جغرافيا يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، فوائض مالية وصناديق سيادية مؤثرة، بنية تحتية لوجستية آخذة في التطور، ومشروعات طموحة في الطاقة المتجددة، والموانئ، والصناعة، والتكنولوجيا.

ومن هنا، يمكن للتكامل الاقتصادي العربي-الصيني أن يتحول إلى رافعة إستراتيجية للتنمية، لا باعتباره بديلا إقصائيا عن العلاقات العربية التقليدية مع الغرب، بل باعتباره إضافة نوعية توسع هامش الحركة أمام الاقتصادات العربية. فالعالم العربي يستطيع أن يستفيد من التكنولوجيا والاستثمارات الصينية، وفي الوقت نفسه يحافظ على علاقاته الاقتصادية والمالية والأمنية مع أوروبا والولايات المتحدة.

الأولوية العربية هنا يجب ألا تكون الانحياز إلى محور ضد آخر، بل بناء قدرة تفاوضية مستقلة تقوم على تنويع الشراكات، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوطين التكنولوجيا، وربط الموانئ والمناطق الصناعية العربية بشبكات التجارة الجديدة. وكلما ازدادت حدة المنافسة بين القوى الكبرى، ازدادت أهمية أن يتعامل العرب معها بعقلية الفرصة لا بعقلية التبعية.

العالم يحتاج إلى قواعد أكثر عدلا، لا إلى حروب تجارية مفتوحة؛ وإلى تنويع آمن لسلاسل الإمداد، لا إلى تفكيك عشوائي للعولمة؛ وإلى منافسة منظمة، لا إلى استقطاب يعطل التنمية ويعمق الأزمات

نحو شراكة صينية-عربية أكثر توازنا

تستطيع الصين أن تعزز حضورها في المنطقة العربية إذا قدمت نفسها كشريك طويل الأمد في التنمية، لا كمجرد قوة تبحث عن الطاقة أو الأسواق. ويشمل ذلك دعم التصنيع المحلي، ونقل المعرفة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وتوسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي.

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وفي المقابل، تستطيع الدول العربية أن تدير علاقتها مع الصين بقدر أكبر من الوعي الإستراتيجي، بحيث لا تتحول الشراكة إلى اعتماد أحادي جديد، بل إلى علاقة متوازنة تقوم على المصالح المتبادلة. فالتكامل الحقيقي لا يتحقق بمجرد زيادة حجم التجارة، بل عبر بناء سلاسل قيمة مشتركة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق وظائف نوعية، ورفع القدرة التنافسية للاقتصادات العربية.

الخلاصة

إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في السياسات التي ستتبناها مجموعة السبع تجاه الصين، بل في قدرة النظام الدولي بأسره على إدارة المنافسة بين القوى الكبرى من دون الانزلاق إلى انقسام اقتصادي عالمي يضر بالجميع. فالعالم يحتاج إلى قواعد أكثر عدلا، لا إلى حروب تجارية مفتوحة؛ وإلى تنويع آمن لسلاسل الإمداد، لا إلى تفكيك عشوائي للعولمة؛ وإلى منافسة منظمة، لا إلى استقطاب يعطل التنمية ويعمق الأزمات.

ومن هذا المنظور، فإن قمة مجموعة السبع المقبلة ليست مجرد اختبار جديد للعلاقة الغربية مع الصين، بل هي أيضا فرصة لإعادة التفكير في مستقبل الاقتصاد العالمي ودور الجنوب العالمي داخله. وبالنسبة إلى العالم العربي، فإن اللحظة الراهنة تفتح بابا مهما لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الصين، وتوسيع الشراكات الدولية، وبناء موقع أكثر استقلالا وتأثيرا في عالم يتجه نحو تعددية قطبية أكثر تعقيدا وأكثر احتياجا إلى الدبلوماسية الاقتصادية الذكية.