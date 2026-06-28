الجغرافيا السياسية.. السر الخفي وراء قوة الدول وسقوطها

قدر الجغرافيا.. ومأزق صانع السياسات

يتغير النظام السياسي، وتتبدل النخب الحاكمة، لكن الجغرافيا تبقى الإرث الذي لا يمكن تغييره. فالحدود المتاخمة لدولة مضطربة تنعكس على السياسة الداخلية، وتشكل عاملا مهما في رسم السياسات العامة، كما أن الثروات التي تختزنها الأرض لم تختر الدولة حجمها أو نوعها، تماما كما يولد الإنسان بقدرات متفاوتة يسخرها كيف يشاء.

وانطلاقا من ذلك، يبرز تأثير الأرض في السياسة، أو ما يعرف بـ"الجغرافيا السياسية". وقد شهد التاريخ معارك غيرت فيها الجغرافيا مصير الدول، نصرا أو هزيمة. ومن هذه العدسة نطل على التاريخ، وعلى أبرز منظري الجغرافيا السياسية، وعلى معارك كانت الجغرافيا فيها أحد أهم الجنود في حسم نتائجها.

منح الموقع الجغرافي لبريطانيا، بوصفها جزيرة، قوة بحرية هائلة مكنتها من استعمار أجزاء واسعة من العالم، حتى سميت "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس"

ماهية الجغرافيا السياسية

يعرف جمال حمدان الجغرافيا السياسية بأنها: "العلم الذي يضع الدولة ككائن حي في ميزان حساس ودقيق، وتحت مجهر موضوعي متجرد، ليقيس وزنها السياسي، وموقعها في عالم السياسة، وأثرها فيه محليا وإقليميا ودوليا". ويتوافق هذا التعريف مع مقولة نابليون بونابرت: "سياسة الدولة تعتمد على جغرافيتها"، التي لخص بها أثر الأرض في صناعة القرار السياسي.

فمساحة الدولة، وشكل حدودها، وطبيعة تضاريسها، ومواردها الطبيعية، كلها عوامل تجعل صانع القرار يعيد التفكير مليا قبل اتخاذ قرار الحرب أو السلم.

فعلى سبيل المثال، شكلت التضاريس الجبلية الوعرة في أفغانستان عاملا رئيسيا في هزيمة أكبر إمبراطوريتين معاصرتين، إذ تحولت الجبال إلى حصون احتمى بها الأفغان من الضربات السوفييتية ثم الأمريكية. وكأن الجغرافيا التي لا تختارها الدولة قد تصبح ترسانة دفاعية ضمن مقدراتها، أو عبئا يثقلها.

إعلان

وقد تدفع الجغرافيا الدولة إلى تبني سياسات توسعية، كما حدث مع ألمانيا حين غزت بولندا، في خطوة أشعلت الحرب العالمية الثانية، ثم توسعت في أنحاء أوروبا. وفي المقابل، قد تتحول الجغرافيا إلى أداة مقاومة، كما في غزة، حيث أسهمت شبكة الأنفاق، التي شيدت بإمكانات بسيطة، في تعزيز الصمود أمام الاحتلال الإسرائيلي.

كما أن العلاقة بين الجغرافيا والسياسة علاقة تأثير متبادل؛ فقد منح الموقع الجغرافي لبريطانيا، بوصفها جزيرة، قوة بحرية هائلة مكنتها من استعمار أجزاء واسعة من العالم، حتى سميت "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس". وفي المقابل، صنعت السياسة جغرافيا جديدة عبر شق قناة السويس، التي أصبحت أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

ومن المهم هنا التفريق بين مصطلحين كثيرا ما يختلطان: الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك.

فالجغرافيا السياسية تدرس أثر الجغرافيا في السياسة، بينما يدرس الجيوبوليتيك أثر السلوك السياسي في إعادة تشكيل الجغرافيا، وهو مفهوم ارتبط بالمدرسة الألمانية.

ويكمن الفرق بينهما في عاملين رئيسيين: الغاية والزمن. فالجغرافيا السياسية تدرس الواقع القائم وإمكانات الدولة كما هي، من موقع وحدود وموارد، بينما يستشرف الجيوبوليتيك المستقبل، ويرى الدولة كائنا حيا ينمو ويتوسع. وقد استغلت ألمانيا النازية هذا التصور لاحقا لتبرير مشروعها التوسعي، وهو ما أضفى على المصطلح سمعة سلبية.

فعندما نقول إن إثيوبيا دولة منبع للنيل، ومصر دولة مصب، فهذا وصف للجغرافيا السياسية. أما عندما نتساءل كيف ستوظف كل دولة هذه الحقيقة في صراع المياه مستقبلا، فهذا تفكير جيوبوليتيكي.

البريطاني هالفورد ماكيندر، صاحب المقولة الشهيرة: "من يحكم أوروبا الشرقية يسيطر على قلب الأرض، ومن يحكم قلب الأرض يسيطر على جزيرة العالم، ومن يحكم جزيرة العالم يسيطر على العالم"، رأى أن القوة الحقيقية تكمن في البر

المنظرون.. بين سطوة البر وسيادة البحر

برز عبر التاريخ عدد من منظري الجغرافيا السياسية، لكنهم اختلفوا في تفسير مصدر القوة، فانقسموا بين أنصار البر وأنصار البحر.

فالألماني فريدريك راتزل، مؤسس علم الجغرافيا السياسية الحديث، رأى أن الدولة كائن حي ينمو ويتمدد، وقامت نظريته على مفهومي المجال الحيوي والموقع الجغرافي. وكان يرى أن الدولة القوية لا بد أن تتوسع أو تذبل، وهو التصور الذي استغلته ألمانيا النازية لتبرير اجتياح بولندا وروسيا.

ويعرف المجال الحيوي بأنه الحاجة الطبيعية للدولة إلى توسيع حدودها أو مواردها لضمان ازدهار شعبها، وهو تصور لا يعترف بثبات الحدود، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ما جعله ذريعة للتوسع وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

أما البريطاني هالفورد ماكيندر، صاحب المقولة الشهيرة: "من يحكم أوروبا الشرقية يسيطر على قلب الأرض، ومن يحكم قلب الأرض يسيطر على جزيرة العالم، ومن يحكم جزيرة العالم يسيطر على العالم"، فقد رأى أن القوة الحقيقية تكمن في البر.

وقسم العالم إلى "جزيرة العالم"، التي تضم أوروبا وآسيا وأفريقيا، وعدها مركز الثقل البشري والجغرافي، وجعل قلب الأرض في روسيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، لما تتمتع به من مساحة شاسعة وموارد ضخمة وحماية طبيعية.

إعلان

كما قسم العالم إلى أحزمة هلالية داخلية، تمثل المناطق الساحلية مثل الشرق الأوسط والهند والصين، وأحزمة خارجية تمثل القارات البعيدة.

وانطلاقا من ذلك، رأى أن السيطرة على قلب الأرض تعني السيطرة على العالم.

انقسم المنظرون بين أنصار القوة البرية وأنصار القوة البحرية، لكنهم اتفقوا جميعا على أن الجغرافيا عنصر حاسم في تشكيل السياسات

وقد ظهرت ملامح هذه النظرية في الواقع عندما بدأت روسيا وألمانيا بمنافسة الهيمنة البحرية البريطانية عبر تطوير شبكات السكك الحديدية، التي عدتاها وسيلة إستراتيجية لنقل الجيوش والبضائع بسرعة، كما ظهر ذلك في مشروع سكة حديد برلين-بغداد، الذي كان يستهدف تعزيز النفوذ الألماني والعثماني في الشرق الأوسط، قبل أن تعترضه تحديات عديدة.

وفي المقابل، قدم الضابط البحري الأمريكي ألفريد ماهان رؤية مغايرة، إذ رأى أن السيطرة على البحار هي أساس الهيمنة العالمية، مستلهما التجربة البريطانية، وداعيا الولايات المتحدة إلى بناء أسطول بحري قوي قادر على محاصرة القوى القارية.

وتتلخص رؤيته في أن من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة، ومن يسيطر على التجارة يملك العالم.

ولم تبق هذه النظرية مجرد فكرة، بل تحولت إلى عقيدة إستراتيجية انعكست في انتشار الأساطيل الأمريكية وحاملات الطائرات والقواعد العسكرية، إضافة إلى السعي للسيطرة على المضائق البحرية.

ومن أبرز الأمثلة المعاصرة على أهمية نقاط الاختناق البحرية ما شهدته الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، التي اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026، وما أعقبها من إغلاق مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، وتأثر الاقتصاد العالمي، لتتحول الجغرافيا إلى ورقة تفاوض مؤثرة في صناعة القرار السياسي.

وهكذا انقسم المنظرون بين أنصار القوة البرية وأنصار القوة البحرية، لكنهم اتفقوا جميعا على أن الجغرافيا عنصر حاسم في تشكيل السياسات.

جسدت مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق في معركة الأحزاب، وأمر النبي ﷺ الرماة بالثبات على جبل أحد، واختيار موقع آبار بدر، وعيا إستراتيجيا بأهمية الجغرافيا

غزوة بدر.. وجغرافيا المكان

في زمن أبعد، كانت القبائل العربية ترتحل طلبا للماء والمرعى، لأنهما أساس البقاء، فإذا أجدبت الأرض انتقلت إلى غيرها. ولم يكن هذا الترحال مجرد بحث عن الرزق، بل أسهم في إدراك الأهمية الإستراتيجية للطرق التجارية.

وقد أدركت قريش أن استمرار تجارتها مرهون بحماية قوافلها في رحلتي الشتاء والصيف، لأن من يسيطر على الطرق والمياه يمتلك عناصر القوة.

ومن أبرز الشواهد على توظيف الجغرافيا في التاريخ الإسلامي ما جرى في غزوة بدر، عندما خرج المسلمون لملاقاة قريش، فنزلوا عند أقرب آبار بدر إلى العدو، بناء على مشورة الحباب بن المنذر، الذي سأل النبي ﷺ: "أهذا منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟". فلما علم أنه اجتهاد، أشار بالنزول عند أقرب الآبار، وطمس ما وراءها، وبناء حوض يشرب منه المسلمون وحدهم.

لقد كان الماء في الصحراء عاملا حاسما، ومن يملكه يملك جزءا كبيرا من قرار المعركة.

وهكذا وظف النبي ﷺ جغرافيا المكان في التخطيط العسكري، دون أن يتعارض ذلك مع الإيمان بالنصر الإلهي، فالأخذ بالأسباب جزء من التوكل، وهو ما يؤكد أن الإسلام يجمع بين الإيمان والعمل.

كما جسدت مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق في معركة الأحزاب، وأمر النبي ﷺ الرماة بالثبات على جبل أحد، واختيار موقع آبار بدر، وعيا إستراتيجيا بأهمية الجغرافيا، فإن التاريخ كله يؤكد أن الأرض ليست مجرد مسرح للأحداث، بل أحد أهم صناعها.

وقد اتفق المنظرون، والعرب، والإنسان بفطرته، على أثر الجغرافيا في قراراته اليومية قبل السياسية. ولعل خلاصة هذا المقال تجيب عن سؤال بسيط: لماذا تحرص دائما على اختيار المقعد المجاور لنافذة الطائرة؟

إعلان