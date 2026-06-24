اليوم العالمي للأرامل ومعاناة النساء بعد الفقد بين الفقر والمسؤولية

نساء يرغمن على تحمل أعباء أسر داخل مجتمعات غير منصفة

وجع لا ينتهي بانتهاء مراسم العزاء

في كل مرة يرحل فيها زوج عن هذه الحياة، تنشغل الأنظار بمشهد الجنازة، وبكلمات المواساة، وبدموع الفراق التي تملأ الوجوه لساعات أو لأيام قليلة. غير أن القليل فقط من الناس ينتبهون إلى أن القصة الحقيقية لا تبدأ إلا بعد انصراف المعزين وعودة الجميع إلى بيوتهم واستئناف حياتهم العادية.

فالمرأة التي فقدت شريك عمرها لا تفقد شخصا عزيزا فقط، وإنما تفقد، في كثير من الأحيان، السند النفسي، والمعيل الاقتصادي، والشريك الذي كانت تتقاسم معه مسؤوليات الحياة وأعباء الأسرة وأحلام المستقبل. لتجد نفسها فجأة أمام واقع جديد يفرض عليها أن تكون أما وأبا في الوقت نفسه، وأن تتحمل وحدها مسؤوليات لم تكن، بالأمس القريب، موزعة بين شخصين.

ولهذا، لم يعد موضوع الأرامل مجرد قضية اجتماعية هامشية أو مناسبة عابرة يحتفى بها يوم 23 يونيو/حزيران من كل سنة، بل أصبح ملفا إنسانيا عالميا يستحق التفكير العميق والنقاش الجاد، خصوصا حين نعلم أن عدد الأرامل في العالم يتجاوز 258 مليون امرأة، وأن ما يزيد على 115 مليونا منهن يعشن في ظروف صعبة أو أوضاع قريبة من الفقر والهشاشة.

وهي أرقام تكشف أن الحديث عن الأرامل ليس حديثا عن أقلية محدودة، وإنما عن كتلة بشرية ضخمة تمثل جزءا مهما من المجتمع الإنساني، وتؤثر بشكل مباشر في مستقبل ملايين الأسر والأطفال.

الأرامل لا يطلبن امتيازات استثنائية، ولا يبحثن عن الشفقة، بقدر ما يحتجن إلى الاعتراف بواقعهن وإلى سياسات عمومية منصفة تمنحهن فرصا حقيقية للحياة الكريمة

الأرامل في العالم… الوجه الخفي للفقر والصمت والمعاناة

حين نتأمل أوضاع الأرامل في مختلف مناطق العالم، ندرك أن فقدان الزوج ليس سوى بداية سلسلة طويلة من التحديات التي قد تستمر سنوات طويلة، وربما مدى الحياة.

فهناك أرامل فقدن أزواجهن في الحروب والنزاعات المسلحة، وأخريات فقدنهم بسبب الأمراض أو حوادث العمل أو حوادث السير أو الكوارث الطبيعية. لكن النتيجة، في كثير من الأحيان، تبقى واحدة، وهي انتقال المرأة من حياة كانت تتقاسم فيها المسؤوليات إلى حياة تصبح فيها المسؤولة الأولى والأخيرة عن كل شيء.

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وتكشف التقارير الدولية أن ملايين الأرامل حول العالم يعانين من صعوبات اقتصادية واجتماعية ونفسية متشابكة. فبعضهن يجدن أنفسهن دون مصدر دخل قار، وبعضهن يواجهن صعوبات في تعليم أبنائهن أو توفير العلاج لهم، فيما تتعرض أخريات لأشكال مختلفة من التهميش أو الإقصاء أو الحرمان من بعض الحقوق المرتبطة بالإرث أو الملكية أو الحماية الاجتماعية.

وهو ما يجعل الترمل، في كثير من المجتمعات، يتحول من حالة إنسانية مؤلمة إلى عامل إضافي لإنتاج الفقر وإعادة إنتاج الهشاشة الاجتماعية عبر الأجيال.

والمؤلم في كل هذا أن الأرامل لا يطلبن امتيازات استثنائية، ولا يبحثن عن الشفقة، بقدر ما يحتجن إلى الاعتراف بواقعهن وإلى سياسات عمومية منصفة تمنحهن فرصا حقيقية للحياة الكريمة والاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

فالمرأة التي تستطيع تربية أسرة كاملة بعد فقدان زوجها تستحق أن ينظر إليها باعتبارها قوة منتجة داخل المجتمع، لا باعتبارها عبئا عليه.

الأرامل في المغرب.. أرقام تكشف حجم المسؤولية الاجتماعية

في المغرب، ورغم غياب إحصاء رسمي حديث يحدد العدد الإجمالي للأرامل بدقة، فإن المؤشرات المتوفرة تكشف أن هذه الفئة تشكل شريحة اجتماعية واسعة ومؤثرة.

فاليوم تستفيد حوالي 390 ألف أرملة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بينما تشير المعطيات الرسمية إلى أن ما يقارب 54.7% من النساء اللواتي يترأسن الأسر المغربية هن أرامل، وهو ما يعني أن ما يقارب مليون أسرة مغربية تعيش تحت مسؤولية امرأة فقدت زوجها وأصبحت تتحمل وحدها مسؤولية الإعالة والتدبير والتربية.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد أرقام جامدة أو معطيات إحصائية صامتة، بل بأسر كاملة وأطفال وشباب ومسنين تعتمد حياتهم اليومية على مجهودات نساء قررن مواصلة الطريق رغم قسوة الفقد وصعوبة الظروف.

وهو ما يجعل قضية الأرامل مرتبطة ارتباطا مباشرا بقضايا التنمية والتعليم والصحة ومحاربة الفقر وحماية الطفولة والاستقرار الاجتماعي.

كما أن واقع الأرامل في المغرب يختلف من منطقة إلى أخرى. فبينما تستطيع بعض الأرامل في المدن الكبرى إيجاد فرص للعمل أو الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية، ما تزال العديد من الأرامل في العالم القروي والمناطق النائية يواجهن تحديات مضاعفة مرتبطة ببعد الخدمات وضعف فرص التشغيل وصعوبة الولوج إلى بعض الحقوق الأساسية.

لذلك، فإن الحاجة إلى تدخلات أكثر عدالة وإنصافا أصبحت ضرورة وليست مجرد خيار اجتماعي.

تم إدماج الأرامل ضمن الأوراش الكبرى للدولة الاجتماعية التي أطلقها المغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من الكرامة للفئات الأكثر هشاشة

الأرملة في مواجهة عالم لم تكن مهيأة له

من أكثر الجوانب التي لا تحظى بالاهتمام الكافي عند الحديث عن الأرامل تلك الصدمة الاجتماعية والإدارية التي تعيشها آلاف النساء مباشرة بعد وفاة الزوج، خاصة ربات البيوت اللواتي قضين سنوات طويلة داخل فضاء الأسرة، منشغلات بتربية الأبناء وتدبير شؤون المنزل، بينما كان الزوج يتولى التعامل مع الإدارات والمؤسسات والبنوك والمحاكم والجماعات الترابية وشركات الماء والكهرباء والاتصالات وغيرها من المصالح الخارجية.

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وفجأة تجد الأرملة نفسها مطالبة بمواجهة كل هذه العوالم المعقدة دفعة واحدة، وهي لا تعرف أحيانا أين توجد الوثائق الضرورية، ولا كيف تستخرج شهادة، أو تؤدي فاتورة، أو تدبر ملفا إداريا، أو تتواصل مع مؤسسة عمومية أو خاصة.

وتزداد هذه الصعوبة لدى النساء المسنات أو محدودات التعليم أو المقيمات في القرى والمناطق النائية، حيث يتحول كل إجراء إداري بسيط إلى مصدر قلق وتوتر وخوف من الوقوع في الخطأ أو التعرض للاستغلال أو الاحتيال.

كما أن بعض الأرامل يجدن أنفسهن، للمرة الأولى، مضطرات للتعامل مع البنوك والحسابات المالية والإجراءات القانونية المرتبطة بالإرث والتقاعد والتغطية الصحية والعقارات والالتزامات المختلفة التي كان الزوج يتكفل بها بالكامل.

ولذلك، فإن تمكين الأرامل لا ينبغي أن يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يجب أن يشمل المواكبة الإدارية والقانونية، والتكوين في المهارات الحياتية الأساسية، والتعامل مع الخدمات الرقمية والإلكترونية، لأن الاستقلال الحقيقي يبدأ عندما تصبح الأرملة قادرة على إدارة شؤونها وشؤون أسرتها بثقة واطمئنان، ودون الحاجة الدائمة إلى وسطاء أو مساعدة الآخرين.

الدولة المغربية ومبادرات الإنصاف الاجتماعي.. خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح

لا يمكن الحديث عن أوضاع الأرامل في المغرب دون الإشارة إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع دائرة المستفيدين من مختلف برامج الدعم.

فقد تم إدماج الأرامل ضمن الأوراش الكبرى للدولة الاجتماعية التي أطلقها المغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من الكرامة للفئات الأكثر هشاشة.

وقد شكل برنامج الدعم المباشر للأسر إحدى أهم المبادرات التي استفادت منها الأرامل، إلى جانب توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين الأسر الهشة من الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية، فضلا عن المشاريع التي تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تستهدف دعم النساء في وضعية صعبة ومساعدتهن على إنشاء أنشطة مدرة للدخل وتحقيق قدر من الاستقلال الاقتصادي.

ورغم أهمية هذه المكتسبات، فإن الطريق ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل من أجل الارتقاء بأوضاع الأرامل إلى مستويات أفضل، سواء من خلال رفع فعالية برامج الدعم أو تطوير آليات التكوين والتشغيل أو تسهيل الولوج إلى السكن والخدمات الأساسية.

فالعدالة الاجتماعية الحقيقية لا تقاس بعدد البرامج المعلنة فقط، بل بمدى قدرتها على تغيير حياة المستفيدين منها بشكل ملموس ومستدام.

الأرامل لسن مجرد أرقام في التقارير الإدارية، ولا مجرد ملفات اجتماعية تنتظر الدعم، بل هن ذاكرة أسر كاملة، وحارسات لأحلام أجيال متعاقبة، وصانعات لقصص نجاح لا تحصى

الأرملة المغربية.. بطلة لا ترفع الشعارات

في كثير من الأحيان نتحدث عن البطولة فنربطها بالملاعب أو المنصات أو المناصب الكبرى، بينما نتجاهل بطولات يومية حقيقية تعيشها آلاف الأرامل المغربيات في صمت.

فالأرملة التي تستيقظ كل صباح لتوفر لقمة العيش لأبنائها، والتي تتابع دراستهم وتتحمل مصاريفهم وتواجه مشكلات الحياة اليومية وحدها، لا تقل بطولة عن أي شخصية أخرى يصفق لها المجتمع ويحتفي بها.

إن كثيرا من الأطباء والمهندسين والأساتذة والباحثين والمسؤولين الذين نفخر بهم اليوم كانوا أبناء أرامل تحدين الظروف الصعبة ورفضن الاستسلام.

لذلك، فإن الحديث عن الأرامل يجب أن ينتقل من منطق الشفقة إلى منطق الاعتراف بالدور التنموي والتربوي والاجتماعي الذي يقمن به داخل المجتمع.

تكريم الأرامل ليس عملا خيريا بل واجب حضاري

إن الطريقة التي تعامل بها المجتمعات الأرامل تكشف، في الحقيقة، مستوى نضجها الإنساني والحضاري. فالمجتمعات التي تحترم الأرامل وتحمي حقوقهن وتوفر لهن شروط العيش الكريم هي مجتمعات تدرك أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها في الوقت نفسه، وأن المرأة التي فقدت زوجها لا ينبغي أن تفقد معه حقها في الكرامة والأمل والمستقبل.

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فالأرامل لسن مجرد أرقام في التقارير الإدارية، ولا مجرد ملفات اجتماعية تنتظر الدعم، بل هن ذاكرة أسر كاملة، وحارسات لأحلام أجيال متعاقبة، وصانعات لقصص نجاح لا تحصى.

ولذلك، فإن إنصافهن ليس منة من أحد، بل حق أصيل وواجب أخلاقي وإنساني وحضاري على الدولة والمجتمع والمؤسسات والأفراد.

رسائل إلى الضمير الإنساني

إلى الحكومات: اجعلوا دعم الأرامل استثمارا في استقرار المجتمع، لا مجرد نفقة اجتماعية.

اجعلوا دعم الأرامل استثمارا في استقرار المجتمع، لا مجرد نفقة اجتماعية. إلى البرلمانات: طوروا القوانين التي تحمي الأرامل من الهشاشة وتضمن لهن العدالة والكرامة.

طوروا القوانين التي تحمي الأرامل من الهشاشة وتضمن لهن العدالة والكرامة. إلى الجماعات الترابية: اقتربوا من الأرامل في القرى والجبال والمناطق النائية، حيث تختبئ المعاناة بعيدا عن الأضواء.

اقتربوا من الأرامل في القرى والجبال والمناطق النائية، حيث تختبئ المعاناة بعيدا عن الأضواء. إلى الإعلام: خصصوا مساحة أكبر لقصص الكفاح والنجاح التي صنعتها الأرامل بعيدا عن الصور النمطية الضيقة.

خصصوا مساحة أكبر لقصص الكفاح والنجاح التي صنعتها الأرامل بعيدا عن الصور النمطية الضيقة. إلى الأبناء: لا تنسوا أن كثيرا من الأمهات الأرامل قدمن أعمارهن وصحتهن وأحلامهن حتى تصلوا إلى ما أنتم عليه اليوم.

إلى المجتمع كله: عاملوا الأرملة بالاحترام والتقدير الذي تستحقه، فخلف كل أرملة قصة صمود تستحق أن تدرس، وملحمة إنسانية تستحق أن تروى، ورسالة أمل تؤكد أن الإنسان قادر على مواجهة أقسى المحن والانتصار عليها بالإيمان والعمل والصبر.