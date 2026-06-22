التعليم الذاتي ومستقبل التعلم في عصر الأجيال الرقمية

التعليم في عصر الأجيال الرقمية..

لماذا لم تعد الأساليب التقليدية كافية؟

وكيف يمكن للتعليم الذاتي أن يقود المستقبل؟

شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تحولات جذرية في أنماط الحياة والتواصل واستهلاك المعرفة، انعكست بصورة مباشرة على طبيعة المتعلمين الجدد، ولا سيما من جيلي زد (Z) وألفا (Alpha)، اللذين نشآ في بيئة رقمية سريعة الإيقاع تعتمد على الهواتف الذكية، والمحتوى المختصر، والتفاعل اللحظي. وفي المقابل، ما تزال كثير من الأنظمة التعليمية تعتمد على نماذج تدريس صممت لعالم مختلف تماما، يناسب جيلي إكس (X) وواي (Y) التي تربت في بيئة أكثر بطئا واعتمادا على التلقين التقليدي.

لست هنا لأصدر أحكاما على جيل أنتمي إليه، لكن يمكن استحضار الحكمة المنسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تربوا أبناءكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم». ويمكن النظر إلى هذه المقولة باعتبارها مبدأ تربويا يؤكد أهمية فهم طبيعة الأجيال الجديدة ومتطلبات عصرها.

إن مدخلات الجيل الجديد تختلف بصورة كبيرة عن مدخلات الأجيال السابقة، ومع الإصرار على الإبقاء على الأساليب التقليدية لدى بعض المعلمين والمؤسسات التعليمية، اتسعت الفجوة بين المتعلم وأدوات التعليم. وقد أصبحت هذه الفجوة المتنامية بين ثقافة المتعلم الجديد ووسائل التعليم التقليدية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المنظومات التعليمية حول العالم.

المسألة لا تتعلق بمجرد اختلاف بين الأجيال أو رغبة في التسهيل، بل ترتبط بإعادة تشكيل حقيقية لأنماط معالجة المعلومات داخل الدماغ. فالمتعلم الرقمي بات معتادا على المسح السريع للمحتوى (Scanning) أكثر من اعتياده على القراءة الخطية التقليدية. وما يفسر أحيانا على أنه تشتت داخل الصف الدراسي قد يكون في جوهره بحثا غريزيا عن محتوى أسرع وأكثر توافقا مع تدفق المعلومات الذي يعيشه يوميا.

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وتشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن الجيل الرقمي لا يتفاعل مع المحتوى بالطريقة نفسها التي كانت تتفاعل بها الأجيال السابقة؛ إذ يفضل المحتوى السريع، والمرئي، والتفاعلي، والقابل للتخصيص. كما أظهرت مراجعات علمية حديثة أن أفراد الجيل زد يميلون إلى التعلم القصير والمنظم، والمحتوى متعدد الوسائط، مع حاجة مرتفعة إلى التغذية الراجعة الفورية والتجارب التعليمية الشخصية.

فالجيل الذي كان يجلس خلف المعلم ليدون ملاحظاته ويترقب ألا تمسح السبورة قبل أن ينتهي من الكتابة، يختلف عن جيل يشاهد شرح الدرس بسرعة مضاعفة (2 إكس) وينهي المحتوى في دقائق معدودة. والمقصود هنا ليس المفاضلة بين جيل وآخر، بل فهم التحول الذي طرأ على طريقة التعلم نفسها.

لكن السؤال الأهم اليوم لم يعد: كيف ندخل التكنولوجيا إلى الصف؟ بل أصبح: كيف نعيد تصميم عملية التعلم بما يتناسب مع طبيعة هذا الجيل؟

بدأت العديد من النماذج التعليمية الحديثة بالانتقال من مفهوم التعليم القائم على الوقت إلى مفهوم التعليم القائم على المهارة، أي التركيز على تحقيق ناتج تعلم واضح خلال وقت أقصر وأكثر فاعلية

هل ما تزال الحصة الصفية التقليدية مناسبة؟

كانت الحصة الدراسية الممتدة لخمسين دقيقة منطقية في سياقات تعليمية سابقة، حين كان الوصول إلى المعرفة محدودا، وكان دور المدرسة يتمحور حول نقل المعلومات بشكل مباشر.

أما اليوم، فقد أصبح المتعلم يعيش في بيئة معرفية مفتوحة ومتاحة في كل وقت، مما يجعل قدرته على التركيز ضمن نموذج أحادي الاتجاه أكثر تحديا.

وتشير دراسات متعددة إلى أن الأجيال الحديثة تتفاعل بصورة أفضل مع ما يعرف بالتعلم المصغر (Microlearning)، وهو أسلوب يعتمد على تقديم المفاهيم والمهارات في وحدات قصيرة ومركزة بدلا من المحاضرات الطويلة. وقد أثبتت الأبحاث أن هذا النموذج يعزز التفاعل والانخراط لدى الجيل زد بسبب اعتياده على استهلاك المعلومات على هيئة جرعات معرفية قصيرة.

وهنا يبرز تساؤل منطقي: هل من الضروري أن تستمر الحصة التعليمية خمسين دقيقة، أم أن الأهم هو وضوح المهارة التعليمية وجودة إيصالها؟

في الواقع، بدأت العديد من النماذج التعليمية الحديثة بالانتقال من مفهوم التعليم القائم على الوقت إلى مفهوم التعليم القائم على المهارة، أي التركيز على تحقيق ناتج تعلم واضح خلال وقت أقصر وأكثر فاعلية.

ولا يعني ذلك إلغاء دور المدرسة أو المعلم، بل إعادة تعريف دوريهما بما يتناسب مع طبيعة المتعلم الجديد.

فالهدف ليس إلغاء الخمسين دقيقة، بل إعادة توظيفها. فبدلا من أن يقضي الطالب معظم الوقت في الاستماع السلبي، يمكن اعتماد نموذج الصف المقلوب (Flipped Classroom)، بحيث يطالع المتعلم المحتوى مسبقا، بينما يخصص وقت الحصة للنقاش، وحل المشكلات، والتفاعل المباشر مع المعلم.

أظهرت مراجعات علمية حديثة أن التعليم الذاتي المدعوم بالتكنولوجيا والتطبيقات التعليمية يسهم بفاعلية في تعزيز تعلم اللغات، وزيادة الدافعية، وتحقيق تعلم مستدام طويل الأمد

التعليم الذاتي.. من خيار إضافي إلى ضرورة مستقبلية

في ظل هذا التحول، يبرز التعليم الذاتي بوصفه أحد أهم النماذج القادرة على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي.

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فالمتعلم الحديث يرغب في التعلم وفق سرعته الخاصة، وفي الوقت المناسب له، وبالأسلوب الذي يمنحه شعورا بالتقدم المستمر والإنجاز السريع.

وقد أظهرت مراجعات علمية حديثة أن التعليم الذاتي المدعوم بالتكنولوجيا والتطبيقات التعليمية يسهم بفاعلية في تعزيز تعلم اللغات، وزيادة الدافعية، وتحقيق تعلم مستدام طويل الأمد.

كما تؤكد الدراسات أن التعلم عبر الهواتف الذكية يعزز استقلالية المتعلم ويمنحه قدرة أكبر على التكرار والتعلم المرن.

وفي مجال تعلم اللغات على وجه الخصول، أثبتت منصات التعلم الإلكتروني قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة عندما تعتمد على:

التفاعل المستمر.

التدرج الواضح.

التعلم القصير والمباشر.

التغذية الراجعة الفورية.

منصة عربيتي.. نموذج عربي لمستقبل التعليم الذاتي

ضمن هذا السياق، يمكن النظر إلى منصة "عربيتي" باعتبارها نموذجا عربيا يحاول الاستجابة لهذا التحول العالمي في أنماط التعلم، خصوصا في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ووارثي اللغة.

تعتمد المنصة على مفهوم التعليم الذاتي القائم على المهارات الأكثر استخداما في اللغة العربية، من خلال تقديم محتوى مختصر ومباشر وعملي يتناسب مع طبيعة الأجيال الرقمية الحديثة.

كما توظف عناصر متعددة، من أبرزها:

الدراما التعليمية القصيرة.

التفاعل المستمر.

التكرار الذكي.

المحتوى البصري السريع.

وهو ما يجعل عملية التعلم أقرب إلى تجربة يومية مرنة، بدلا من أن تكون تجربة صفية جامدة.

إن الفكرة الجوهرية هنا لا تتمثل في رقمنة التعليم فحسب، بل في إعادة بناء تجربة التعلم لتصبح أكثر سرعة ووضوحا وتفاعلا، وأكثر توافقا مع طبيعة الدماغ الرقمي الجديد.

أصبح المتعلم اليوم يبحث عن المعرفة بالطريقة نفسها التي يعيش بها حياته: بسرعة، ووضوح، ومرونة، وتخصيص

مستقبل التعليم.. التوازن لا الإلغاء

رغم كل ما سبق، فإن مستقبل التعليم لا يعني إلغاء التعليم التقليدي، بل الوصول إلى صيغة متوازنة تجمع بين:

التفاعل الإنساني الذي يوفره المعلم.

مرونة التعليم الذاتي.

فاعلية التعلم الإلكتروني والمصغر.

فالتحدي الحقيقي لا يكمن في مقاومة التغيير، بل في إدراك أن الأجيال قد تغيرت بالفعل، وأن أدوات التعليم ينبغي أن تتطور معها.

لقد أصبح المتعلم اليوم يبحث عن المعرفة بالطريقة نفسها التي يعيش بها حياته: بسرعة، ووضوح، ومرونة، وتخصيص.

ومن هنا، فإن المؤسسات التعليمية التي ستنجح مستقبلا ليست الأكثر تمسكا بالنماذج التقليدية، بل الأكثر قدرة على فهم الكيفية التي يتعلم بها الإنسان الجديد.

المستقبل لن يكون لمن يحفظ أكثر، بل لمن يمتلك مهارة التعلم الذاتي

لم تعد المعرفة اليوم مخبأة في الكتب أو حكرا على المعلم، بل أصبحت تحيط بالمتعلم من كل جانب.

ولذلك لم يعد السؤال: كيف نلقن المعرفة؟ بل أصبح: كيف نمنح المتعلم بوصلة تساعده على الإبحار في هذا الكم الهائل من المعلومات دون أن يضيع؟

فالمستقبل لن يكون لمن يحفظ أكثر، بل لمن يمتلك مهارة التعلم الذاتي.

ولعل الأمية الجديدة في العصر الرقمي لم تعد تعني عدم القدرة على القراءة والكتابة، بل عدم القدرة على إعادة توجيه التعلم والتكيف مع التغيرات المتسارعة في عالم المعرفة.