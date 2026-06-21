قطر والاتفاق الأمريكي الإيراني.. أكثر من مجرد وسيط

ليس من السهل في الشرق الأوسط أن تبقى دولة على مسافة واحدة من الجميع، وأن تحافظ في الوقت نفسه على قنوات مفتوحة مع أطراف متناقضة بهذا القدر من التعقيد. ومع ذلك، فهذا تحديدا ما فعلته قطر خلال السنوات الماضية، حتى بات من الصعب الحديث عن أي مسار تفاوضي إقليمي كبير دون المرور عبر الدوحة.

في النقاش الدائر حول التقارب الأمريكي الإيراني، غالبا ما يختزل المشهد في طرفيه المباشرين: واشنطن وطهران. لكن هذا الاختزال يخفي حقيقة أعمق، وهي أن بعض التفاهمات لا تصنع فقط بين الخصوم، بل في المساحات الرمادية التي يخلقها الوسطاء القادرون على إدارة الثقة في لحظات الانسداد السياسي. وهنا يبرز الدور القطري باعتباره أكثر من مجرد وساطة تقليدية، بل مساهمة فاعلة في تهيئة البيئة التي تجعل التفاهم ممكنا.

لم تأت هذه المكانة من فراغ. فقد واجهت الدوحة خلال السنوات الماضية ضغوطا سياسية وإعلامية متواصلة، وحملات تشكيك ومحاولات استهداف مرتبطة بأدوارها الإقليمية، خصوصا في الملف الفلسطيني وغزة. ورغم ذلك، اختارت قطر أن تبقى خارج منطق الاستقطاب، وألا تحول سياستها الخارجية إلى جزء من أي مشروع مواجهة مع إيران، الجارة التي ترتبط معها بعلاقات جغرافية وإستراتيجية معقدة.

وفي وقت كان فيه المشهد الإقليمي يتجه نحو مزيد من التصعيد، حافظت الدوحة على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف دون استثناء. ومع مرور الوقت، تحولت هذه المقاربة إلى رصيد سياسي منح قطر قدرة نادرة على التحرك في أكثر الملفات حساسية.

لم تقتصر التحركات القطرية على نقل الرسائل، بل سعت إلى إدارة الفجوات بين الطرفين وبناء الحد الأدنى من الثقة السياسية. وقد تجلى ذلك في تكثيف الزيارات والاتصالات الدبلوماسية المتبادلة

إن مسار خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لم يكن مسارا منفردا أو محصورا بطرف واحد، بل شهد تنسيقا إقليميا شاركت فيه تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان. وقد دعمت هذه الأطراف، كل من موقعه، جهود إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتجنب الانزلاق نحو مواجهة أوسع.

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وفي هذا السياق، لم يكن دور تركيا هامشيا، بل داعما للمسار الذي تقوده الدوحة. فقد ساهمت أنقرة في تنسيق بعض الاتصالات الإقليمية، وأبقت قنوات التواصل بين عدد من العواصم نشطة، بما ساعد بصورة غير مباشرة على توسيع هامش الحركة أمام قطر في تعاملها مع كل من واشنطن وطهران. وبهذا المعنى، جاء الدور التركي مكملا للدور القطري، لا منافسا له.

كما لعبت السعودية وباكستان أدوارا موازية في دعم بيئة التهدئة، سواء عبر الاتصالات المباشرة أو من خلال فتح مسارات غير معلنة لتخفيف التوتر. ولم يضعف تعدد القنوات الدور القطري، بل عززه وجعله جزءا من شبكة إقليمية أوسع.

وقد بدأت قطر في مرحلة مبكرة بدعم المسار الباكستاني في الوساطة، لكنها أدركت لاحقا أن حجم التعقيد يتطلب انخراطا مباشرا وأكثر فاعلية. ومن هنا انتقلت الدوحة إلى مرحلة المشاركة المباشرة عبر التواصل مع واشنطن من جهة، والانفتاح المدروس على طهران من جهة أخرى.

ولم تقتصر التحركات القطرية على نقل الرسائل، بل سعت إلى إدارة الفجوات بين الطرفين وبناء الحد الأدنى من الثقة السياسية. وقد تجلى ذلك في تكثيف الزيارات والاتصالات الدبلوماسية المتبادلة.

وفي هذا الإطار، تحمل زيارات مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى إلى الدوحة دلالات مهمة، من بينهم رئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي الإيراني. فهذه الزيارات لا تعكس مجرد نشاط بروتوكولي، بل تشير إلى مستوى متقدم من الثقة التي باتت تحظى بها الدوحة لدى دوائر صنع القرار في طهران.

كما أن زيارة الوسيط القطري إلى طهران في مرحلة متقدمة من المفاوضات، وقبيل التوصل إلى الاتفاق، شكلت محطة مفصلية. ففي اللحظات الأخيرة من أي تفاوض معقد، تصبح التفاصيل الصغيرة أكثر حساسية من القضايا الكبرى، وهنا يبرز دور الوسيط القادر على سد فجوات الثقة وتقريب وجهات النظر.

ومن اللافت أن قطر لم تبن هذا الدور في فراغ، بل عبر شبكة علاقات متوازنة مع أطراف متباينة، تشمل الولايات المتحدة وإيران وتركيا والسعودية والأردن وباكستان. وقد منح هذا التوازن الدوحة قدرة استثنائية على التحرك في مساحة لا يستطيع كثيرون دخولها.

اليوم تبدو الدوحة مرشحة للعب دور أكثر مركزية في المرحلة المقبلة، ليس فقط كوسيط بين واشنطن وطهران، بل كحلقة وصل أساسية في أي إعادة تشكيل للعلاقة بين إيران والعالم

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن العلاقة بين إسرائيل وقطر اتخذت خلال السنوات الأخيرة طابعا يتجاوز الخلاف السياسي التقليدي. فقد تعرضت الدوحة لحملات سياسية وإعلامية مكثفة، ومحاولات متكررة للتشكيك في دورها الإقليمي، خصوصا في ملفات غزة وفلسطين. ورغم ذلك، لم تنجر قطر إلى مواجهة مباشرة، ولم تسمح بتحويل هذه الضغوط إلى تغيير في مسارها الدبلوماسي.

وهنا تظهر المفارقة؛ فكلما ازداد الضغط على قطر من بعض الأطراف، ازدادت في المقابل حاجة أطراف أخرى، وفي مقدمتها إيران، إلى وسيط ينظر إليه باعتباره طرفا مستقلا لا ينتمي إلى أي محور معاد، بل يتحرك وفق حساباته ومصالحه الخاصة. وهذا ما عزز مكانة الدوحة في نظر طهران، التي رأت فيها قناة موثوقة لنقل الرسائل وإدارة التفاهمات الحساسة.

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إن هذا الدور لا يقتصر على لحظة الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل يمتد إلى مسار أوسع من الوساطات، من غزة إلى أفغانستان، ومن الملفات الإنسانية إلى الأزمات الأمنية المعقدة. ومع كل تجربة جديدة، تتعزز صورة قطر كفاعل دبلوماسي يصعب تجاوزه.

واليوم تبدو الدوحة مرشحة للعب دور أكثر مركزية في المرحلة المقبلة، ليس فقط كوسيط بين واشنطن وطهران، بل كحلقة وصل أساسية في أي إعادة تشكيل للعلاقة بين إيران والعالم.

وفي النهاية، لا تقاس قوة الدول فحسب بقدراتها الصلبة، بل أيضا بقدرتها على بناء الثقة عندما تنهار الثقة بين الآخرين. ومن هذا المنظور، لم تكن قطر مجرد وسيط في الاتفاق الأمريكي الإيراني، بل كانت أحد أهم العوامل التي جعلت هذا المسار ممكنا.