مجلس السلام بين القانون الدولي والواقع السياسي

مجلس السلام: تسليم الفلسطينيين لواقع الإبادة وحماية مرتكبيها

تشكل القضية الفلسطينية اختبارا حقيقيا لقدرة النظام الدولي على الالتزام بمبادئه، لا مجرد ملف سياسي عالق في أروقة الأمم المتحدة. فمنذ عقود، ظل هذا الملف حاضرا في قرارات مجلس الأمن وتوصيات الجمعية العامة وأحكام المحاكم الدولية، بوصفه نموذجا يفترض أن تطبق فيه قواعد القانون الدولي، خاصة تلك المرتبطة بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. غير أن المسار العملي كشف عن فجوة متزايدة بين النصوص القانونية وما يترجم منها على أرض الواقع، حيث تتراكم القرارات دون أثر فعلي يضمن الحماية أو يوقف الانتهاكات.

في هذا السياق، يبرز قرار مجلس الأمن رقم 2803 بوصفه تحولا لافتا، ليس فقط في مضمونه، بل في دلالاته الأعمق. فالقرار، الذي ينشئ ما يسمى بـ "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة، يأتي في لحظة تتزايد فيها المؤشرات على عجز النظام الدولي عن فرض الالتزام بقراراته السابقة، بما في ذلك أوامر المحاكم الدولية والدعوات المتكررة الصادرة عن الجمعية العامة.

وهنا تتبلور الإشكالية: هل يمثل هذا التوجه محاولة لإدارة الأزمة فحسب، أم أنه يعكس انتقالا فعليا من منطق الحماية إلى منطق التسليم، بحيث يعاد ترتيب المشهد على نحو يترك الفلسطينيين في مواجهة واقع يتسم باستمرار الانتهاكات، دون ضمانات حقيقية للمساءلة أو الردع؟

نقل المسؤولية بدل الحماية

لطالما كان مجلس الأمن الجهة الأساسية المسؤولة عن التعامل مع النزاعات الدولية، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقد كرست قراراته المتعاقبة هذا الدور، إلى جانب ما صدر عن الجمعية العامة وأحكام المحاكم الدولية، التي أكدت جميعها التزامات واضحة بحماية الحقوق الفلسطينية. غير أن المسار العملي كشف عجزا متكررا عن ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات فعالة، ما جعل الفجوة بين القانون والتطبيق أكثر اتساعا.

في هذا السياق، لا يبدو إنشاء "مجلس السلام" مجرد خطوة تنظيمية، بل يمثل تحولا في طبيعة الدور الذي يفترض أن يضطلع به مجلس الأمن. فبدلا من الاستمرار في تحمل مسؤوليته المباشرة، يتجه هذا المسار إلى نقل مركز التعامل مع القضية إلى هيئة جديدة، في لحظة كان يفترض فيها تفعيل القرارات القائمة. وعند هذه النقطة، يتغير منطق التعامل من السعي إلى فرض الحماية إلى الاكتفاء بإدارة الأزمة، بما يفتح المجال لتقليص الدور الأممي بدلا من تعزيزه.

إدارة الأزمة خارج إطارها القانوني

لا تقتصر التساؤلات التي يثيرها "مجلس السلام" على مدى فاعليته، بل تمتد إلى طبيعته نفسها. فهو لا يظهر كامتداد مباشر للمنظومة الأممية، بل ككيان يعمل بهامش واسع ضمن سياق سياسي يتسم باختلال واضح في موازين القوى. وهذا يطرح إشكالا يتعلق بمدى استقلاليته وحدود خضوعه للتأثيرات السياسية، خاصة في ظل تورط بعض الأطراف المؤثرة في النزاع ذاته.

ويعكس نقل إدارة القضية الفلسطينية إلى هذا النوع من الهياكل تحولا من إطار قانوني قائم على قرارات واضحة وأحكام صادرة عن جهات قضائية دولية، إلى مقاربة أكثر مرونة تخضع للحسابات السياسية. وفي ظل استمرار تجاهل أوامر المحاكم الدولية وتوصيات الجمعية العامة، يبدو هذا المسار أقرب إلى إعادة صياغة لطبيعة التعامل مع القضية خارج مسارها القانوني.

سابقة تهدد النظام الدولي

قد يقدم هذا التوجه بوصفه محاولة لتجاوز الجمود الذي لازم عمل مجلس الأمن، غير أن تجاوز المؤسسات القائمة لا يعالج هذا الجمود، وإنما يعيد إنتاجه بصيغة مختلفة. فبدلا من إصلاح الخلل داخل الإطار الأممي، يجري الالتفاف عليه عبر إنشاء مسارات موازية، بما يفتح الباب أمام نموذج قابل للتكرار في قضايا أخرى.

وتكمن خطورة هذا المسار في إعادة ترتيب العلاقة بين القانون والقوة، بحيث تصبح إدارة النزاعات أكثر ارتباطا بالتوازنات السياسية منها بالقواعد القانونية. وفي هذا السياق، لا يقتصر أثر "مجلس السلام" على الحالة الفلسطينية، بل يمتد إلى بنية النظام الدولي ذاته، بما يهدد دور الأمم المتحدة بوصفها إطارا جامعا لتنظيم العلاقات الدولية.

أزمة المشروعية: بين الشكل والمضمون

تتجاوز الإشكالية البعد السياسي لتأخذ طابعا قانونيا واضحا. فمن حيث الشكل، يثير إنشاء "مجلس السلام" تساؤلات حول مدى انسجامه مع البنية المؤسسية لميثاق الأمم المتحدة، خاصة إذا ترتب عليه نقل إدارة ملف أساسي إلى هيئة موازية.

كما يطرح ذلك إشكالا في ضوء المادة 103 من الميثاق، التي تمنح التزامات الأمم المتحدة أولوية على غيرها، ما يجعل أي مسار يتجاوز هذه الالتزامات محل تساؤل قانوني.

أما من حيث المضمون، فتزداد الإشكالية مع احتمال إعادة صياغة التعامل مع القضية الفلسطينية وفق مقاربات لا تنسجم مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير. فعندما تصبح إدارة القضية خاضعة لتوازنات سياسية، يتراجع حضور هذه المبادئ لصالح ترتيبات قد تعكس ميزان القوة أكثر مما تعكس مقتضيات العدالة.

من الحماية إلى التسليم

في المحصلة، لا يظهر إنشاء "مجلس السلام" خطوة نحو تعزيز الحماية الدولية، بل يعكس اتجاها مختلفا. فبدلا من تفعيل القرارات القائمة، بما في ذلك ما صدر عن المحاكم الدولية، يجري الانتقال إلى مسار بديل يعيد تعريف طبيعة التعامل مع القضية الفلسطينية.

وعند هذه النقطة، لا يتوقف السؤال عند مدى فاعلية هذا المجلس، بل يمتد إلى دلالته الأعمق: هل نحن أمام إدارة للأزمة، أم أمام تحول يعكس تراجعا عن منطق الحماية؟

ففي ظل استمرار الانتهاكات وغياب آليات فعالة للمساءلة، يبدو هذا المسار أقرب إلى تسليم الفلسطينيين لواقع تستمر فيه الممارسات دون رادع حقيقي، بما يضع حدود الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون الدولي موضع تساؤل.