الخذلان بصيغة مهذبة.. حين يؤلمك الغموض أكثر من الرفض

مع التقدم في العمر، لا يتغير فقط ما نتوقعه من الناس، بل يتغير أيضا شكل الخيبات التي نعرفها.

أصبحت موقنا أن من أبرز سمات هذا العصر أن كثيرا من أوجاعه لا تأتي في صورتها المباشرة. ولذلك، لم أعد أرى أن أكثر ما يؤذي الإنسان هو القسوة الصريحة كما كنت أظن من قبل. بعض أكثر ما يرهقه يأتيه بلغة ناعمة، وكلمات مهذبة، ووعود لا تكتمل، ومواقف لا تفصح عن نفسها بوضوح.

فالخذلان ليس دائما كلمة جارحة، ولا بابا مغلقا في الوجه، ولا رفضا صريحا. أحيانا يأتي في هيئة لطف زائد، أو تأجيل طويل، أو حضور يبدو قائما، وهو في الحقيقة ينسحب بهدوء.

ومع الوقت، لا يتعب الإنسان من الألم وحده، بل من ذلك الغموض الذي لا يمنحه حتى شرف الحقيقة الواضحة، ولا يترك له راحة الفهم الكامل، فيظل عالقا بين ما سمعه وما فهمه، وبين ما قيل له وما لم يقل.

كثير من الناس اليوم لا يحبون المواجهة. ليس لأنهم أشرار بالضرورة، بل لأن هذا العصر كله يميل إلى تخفيف الحدة، وتجميل العبارات، وتدوير الزوايا الحادة في الكلام والمواقف.

المشكلة ليست في الرفض فقط

أظن أن الإنسان، في كثير من الأحيان، يستطيع أن يتعامل مع الرفض أكثر مما يتعامل مع التعليق.

فالرفض، على قسوته، يضع حدا لمعركة داخلية مرهقة. يجرح، نعم، لكنه يحسم. أما الخذلان المهذب، فمشكلته أنه لا يحسم شيئا. يترك الباب مواربا، والجملة ناقصة، والموقف قابلا لأكثر من تفسير. ولذلك يستهلك من الداخل أكثر مما يضرب من الخارج.

ما يؤلم هنا ليس أن الطرف الآخر قال "لا" صراحة، بل أنه لم يقلها من الأساس، لكنه لم يقل "نعم" كذلك. تركك في تلك المنطقة الرمادية التي لا تعرف فيها: هل تنتظر أم تنصرف؟ هل تتمسك أم تفهم الرسالة متأخرا؟ هل ما حدث اعتذار مؤجل أم انسحاب مغلف بلغة لائقة؟

وربما لهذا السبب، لا يكون الجرح الأكبر في بعض المواقف هو الموقف نفسه، بل الوقت الذي يضيع بعده. الوقت الذي يقضيه الإنسان في إعادة قراءة الكلمات، وتأويل النبرات، وتفسير الصمت، ومحاولة العثور على معنى متماسك داخل شيء لم يرد له أصلا أن يكون واضحا.

اللغة التي تؤجل الحقيقة

كثير من الناس اليوم لا يحبون المواجهة. ليس لأنهم أشرار بالضرورة، بل لأن هذا العصر كله يميل إلى تخفيف الحدة، وتجميل العبارات، وتدوير الزوايا الحادة في الكلام والمواقف. لكن المشكلة أن التهذيب، حين يتجاوز حده، لا يعود لطفا خالصا، بل قد يتحول إلى طريقة مؤجلة لقول الحقيقة.

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تسمع كلاما دافئا لا يقود إلى شيء.

تتلقى وعودا مرتبة بعناية، لكنها دون أثر.

ترى ترحيبا لا يعني القبول، واعتذارا لا يشرح شيئا، وحضورا شكليا لا يحمل نية حقيقية للبقاء.

وهنا يتبدل معنى الخذلان نفسه. لم يعد الخذلان دائما فعلا عنيفا أو موقفا صداميا. أحيانا يكون مجرد امتناع عن الوضوح. مجرد تراجع هادئ لا يريد صاحبه أن يتحمل مسؤوليته كاملة. مجرد مجاملة طويلة تؤجل لحظة الصراحة، وتترك الطرف الآخر يدفع وحده ثمن هذا التأجيل.

الوضوح يضع صاحبه على المحك، ويضعه أمام ما يعنيه فعلا. أما الغموض فيترك له دائما مساحة للإنكار، أو التراجع، أو إعادة التفسير. ولذلك أصبح شائعا أن يقول الإنسان أقل مما يعني

في العمل أيضا

ولا يقتصر هذا على العلاقات الشخصية. في العمل أيضا، نعيش كثيرا من الخذلان بصيغة مهذبة.

ربما في اجتماع ينتهي بعبارات إيجابية كثيرة، دون قرار واحد واضح.

أو في وعد بالتواصل القريب، يعلم الجميع أنه لن يحدث.

أو في إشادة لطيفة تسبق استبعادا غير معلن.

أو في تكليفات تبدو تقديرا، بينما هي في حقيقتها تحميل إضافي دون اعتراف أو إنصاف.

هناك مواقف لا تستطيع الاعتراض عليها بسهولة، لأن شكلها الخارجي مهذب جدا. لا أحد أهانك صراحة، ولا أحد قال ما يجرحك بوضوح، لكنك تخرج منها وأنت مثقل بشيء لا تستطيع الإمساك به تماما. كأنك لم تتعرض لصدمة، بل لاستنزاف. وكأنك لم ترفض مباشرة، بل تم استهلاكك داخل ضباب طويل من المجاملة، والتأجيل، والعبارات المرتبة.

ولهذا، قد لا تكون صعوبة العمل وحدها هي أكثر ما يرهق الإنسان في حياته المهنية، بل غياب الموقف الصريح. أن يبقى معلقا بين إشارات متناقضة، لا يعرف فيها ماذا ينتظر منه حقا، ولا أين يقف بالضبط، ولا متى يجب أن يتوقف عن الانتظار.

لماذا صار هذا الشكل شائعا؟

ربما لأن الصراحة أصبحت مكلفة.

فكثيرون يريدون أن ينسحبوا دون أن يظهروا بمظهر المنسحب. يريدون أن يرفضوا دون أن يتحملوا ثقل الرفض. يريدون أن يحموا صورتهم الأخلاقية حتى وهم يتركون غيرهم في حيرة مرهقة.

وهكذا يظهر نوع جديد من التعامل، شكل مهذب من التنصل، لا يجرح مباشرة، لكنه لا يرحم أيضا.

وربما لأن الناس باتت تخاف من الوضوح أكثر من الغموض.

فالوضوح يضع صاحبه على المحك، ويضعه أمام ما يعنيه فعلا. أما الغموض فيترك له دائما مساحة للإنكار، أو التراجع، أو إعادة التفسير. ولذلك أصبح شائعا أن يقول الإنسان أقل مما يعني، وأن يوحي أكثر مما يصرح، وأن يترك للآخر عبء الفهم وحده.

لكن ما يبدو أحيانا حفاظا على المشاعر، ليس دائما رحمة.

فبعض الغموض ليس حساسية، بل هروبا. وبعض التهذيب ليس نضجا، بل ترددا. وبعض التأجيل ليس لطفا، بل طريقة ناعمة لتسليم الألم متأخرا.

ينسحب، لكن بعد أن يترك وراءه ما يكفي من اللباقة لإرباكك، وما يكفي من الغموض لتراجع نفسك بدلا من أن ترى الحقيقة كما هي

أرحم ما يمكن أن نقدمه لبعضنا

مع الوقت، بدأت أرى أن الوضوح، على صعوبته، قد يكون من أصدق صور الرحمة بين البشر.

ليس المطلوب قسوة، ولا فظاظة، ولا تجريدا للكلام من مروءته، لكن ليس من العدل أيضا أن نربك الناس باسم التهذيب، أو نتركهم في منطقة معلقة بحجة أننا لا نريد أن نجرحهم.

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فالإنسان لا ينكسر دائما من الحقيقة. أحيانا يتعب أكثر من غيابها.

ولا يرهقه الرفض بقدر ما يرهقه الانتظار الذي لا اسم له، ولا الوعد الذي لا يصل، ولا اللغة التي تفتح الاحتمالات كلها، لكنها لا تمنحه يقينا واحدا.

لذلك، لعل المشكلة في هذا العصر ليست أنه أكثر قسوة فقط، بل أنه أكثر قدرة على إخفاء قسوته.

يؤلم، لكن دون أن يرفع صوته.

يخذل، لكن بصياغة مهذبة.

ينسحب، لكن بعد أن يترك وراءه ما يكفي من اللباقة لإرباكك، وما يكفي من الغموض لتراجع نفسك بدلا من أن ترى الحقيقة كما هي.

وفي ظني، هذه واحدة من أثقل خيبات الزمن الحديث: أننا لم نعد نتألم فقط مما يحدث، بل مما لا يقال بوضوح، ومما لا يحسم، ومما يظل معلقا حتى بعد أن ينتهي كل شيء.

ولهذا، ربما لا يكون الوضوح قسوة دائما، بل يكون أحيانا أعدل ما يمكن أن نقدمه لبعضنا.