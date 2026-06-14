شهر الله المحرم.. فضائله وواجب المسلم فيه

اختص الله عز وجل أزمنة وأمكنة جعلها مواسم خير، فحرص المسلم على تتبعها واغتنامها لكثرة ما فيها من الخير والبركة. فمن الأمكنة مكة المكرمة، ومن الأزمنة شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي يستقبل به المسلمون عامهم الهجري كل سنة، حيث تستحضر فيه النفوس ذكرى الهجرة النبوية المباركة وما حملته من معان عظيمة كالتضحية والثبات والتوكل على الله تعالى.

ومع أن بداية السنة الهجرية لم ترتبط في الشرع بعبادات مخصوصة أو احتفالات معينة، إلا أن شهر المحرم نفسه يحمل فضائل عظيمة ومكانة خاصة ينبغي للمسلم أن يعرفها ويحسن اغتنامها.

من فضائل شهر المحرم أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة

قال الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36].

وقد أجمع العلماء على أن المراد بها ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. وبذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان».

ومعنى أنه من الأشهر الحرم: أي أحد الشهور التي تتضاعف فيها الطاعات، وتعظم فيها الحرمة، ويشتد قبح المعاصي.

لذلك نبهنا الله تعالى فيها، وحضنا على ترك الظلم وألا نظلم أنفسنا بفعل المعاصي، وإن كان المطلوب من المسلم الاجتهاد في هجر المعاصي في كل وقت وحين.

من خصائص هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى فقال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم». وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم

أنه الشهر الوحيد الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى

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قال ابن رجب في "لطائف المعارف": «وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء إلى عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته».

وقد يكون سبب نسبته إلى الله تعالى أيضا تنبيه الناس إلى أن الذي جعله حراما هو الله تعالى، فلا يحق لأحد أن يبدله كما كان يفعل أهل الجاهلية، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فيلتزم الجميع بتعظيمه على مدار الأعوام إلى قيام الساعة.

أن الصيام فيه أفضل صيام بعد الفريضة

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».

قال ابن رجب: «وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم».

وهذا في صيام التطوع المطلق الذي لم يرد فيه نص يبين فضله، لأن صيام التطوع الوارد فيه نص شرعي ثابت أفضل منه، كصيام يوم عرفة وست من شوال، فهي من التطوع، لكن ورود النص فيها يجعل لها خصوصية ومزية في الثواب. أما الصيام في شهر المحرم فثوابه أعظم من الصيام في باقي الأيام العادية التي لم يرد فيها نص.

ومن خصائص هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى فقال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم». وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، تدل على رفعة شأن هذا الشهر وفضله. كما يدل الحديث على استحباب الإكثار من الصيام فيه بحسب استطاعة المسلم، لما في ذلك من زيادة الأجر والقرب من الله تعالى.

اشتماله على يوم عاشوراء

ومن أعظم فضائل شهر المحرم اشتماله على يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر منه.

فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومونه، فسأل عن سبب ذلك، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر بصيامه.

ثم قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضله: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله». فكان صيام عاشوراء من السنن العظيمة التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها طلبا لمغفرة الله وفضله.

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفة اليهود بصيام يوم قبله، فقال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». ولذلك يستحب أن يصوم المسلم التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر، ليجمع بين تحصيل الفضيلة وتحقيق المخالفة المشروعة.

ينبغي أن يكون شهر المحرم بداية حقيقية لتجديد العلاقة مع الله تعالى، من خلال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا، والإكثار من فعل الخيرات

واجب المسلم فيه

إن معرفة فضائل شهر المحرم تجعل المسلم ينتبه إلى الواجب عليه تجاه هذا الشهر العظيم الذي يعيشه.

فأول ما ينبغي أن يكون عليه المسلم فيه هو التوبة الصادقة إلى الله تعالى، فأعظم ما يشتغل به المسلم في هذا الشهر تجديد العهد مع الله والتوبة إليه. وهذا أهم ما يحتاجه المسلم في مطلع شهر عظيم من عام جديد، فيراجع نفسه ويتفقد أحواله، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد غير ذلك جدد التوبة، واستغفر، وعزم على تصحيح مساره.

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كما ينبغي أن يكون شهر المحرم بداية حقيقية لتجديد العلاقة مع الله تعالى، من خلال المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا، والإكثار من فعل الخيرات والطاعات كالصيام لورود النص فيه، والذكر والدعاء، والحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس. فهذا أفضل ما يشتغل به المسلم في هذا الشهر المبارك.

وينبغي التنبيه أيضا إلى أن بعض الممارسات التي يفعلها الناس عند دخول السنة الهجرية لا أصل لها في السنة النبوية، كاعتقاد وجود أدعية مخصوصة لبداية العام، أو تخصيص ليلة رأس السنة الهجرية بعبادات معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وموافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

نسأل الله تعالى أن يجعل شهر الله المحرم فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه صدق التوبة، وحسن العمل، والثبات على الحق، وأن يجعل أعمارنا عامرة بطاعته، وخواتيم أعمالنا مرضية عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.