فرنسا ما بعد ماكرون.. من يرث الجمهورية الخامسة؟

حين يصل إيمانويل ماكرون إلى نهاية ولايته الثانية في عام 2027، لن تكون فرنسا أمام مجرد استحقاق انتخابي تقليدي، بل أمام لحظة سياسية مفصلية قد تعيد رسم توازنات الجمهورية الخامسة التي أسسها شارل ديغول عام 1958. فالرئيس الحالي، الذي نجح منذ عام 2017 في كسر الاستقطاب التقليدي بين اليمين واليسار، يقترب من مغادرة المشهد الدستوري، تاركا وراءه نظاما سياسيا أكثر تشظيا، ومجتمعا أكثر استقطابا، ومشهدا انتخابيا مفتوحا على احتمالات غير مسبوقة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لا يتعلق فقط باسم الرئيس المقبل، بل بطبيعة المرحلة التي ستدخلها فرنسا بعد أفول ما يمكن تسميته بـ"الماكرونية"؛ أي ذلك المشروع الوسطي الذي سعى إلى التوفيق بين الليبرالية الاقتصادية والنزعة الأوروبية والخطاب الجمهوري الصارم. ومع تراجع هذا النموذج، تجد البلاد نفسها أمام تنافس حاد بين ثلاثة مشاريع كبرى: اليمين القومي الصاعد، واليسار الاجتماعي الشعبوي، والوسط الذي يبحث عن وريث قادر على الحفاظ على إرث ماكرون دون شخصه.

نهاية الماكرونية وبداية الفراغ الإستراتيجي

شكل وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه عام 2017 زلزالا سياسيا أنهى هيمنة الحزب الاشتراكي وحزب الجمهوريين على الحياة السياسية. ومن خلال حركة "إلى الأمام"، تمكن من بناء تيار جديد جمع بين النخب الاقتصادية والإدارية والشرائح الوسطى المؤيدة للتكامل الأوروبي.

لكن هذا المشروع، رغم نجاحه في الفوز مرتين بالرئاسة، ظل معتمدا بدرجة كبيرة على شخصية مؤسسه. ومع مرور الوقت، برزت حدود هذا النموذج. فقد واجهت حكوماته احتجاجات واسعة، من حركة السترات الصفراء إلى أزمة إصلاح التقاعد، كما اتسعت الفجوة بين السلطة المركزية وقطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي.

لذلك، فإن انتهاء عهد ماكرون لا يعني فقط خروج رئيس من المشهد، بل يفتح فراغا سياسيا وإستراتيجيا حول من يستطيع إعادة بناء مركز سياسي قادر على جمع الفرنسيين حول مشروع وطني جامع.

اليمين القومي من المعارضة إلى أبواب السلطة

أكبر المستفيدين من هذا التحول هو التيار القومي الذي تقوده مارين لوبان، وتدعمه شخصيات شابة مثل جوردان بارديلا. فبعد عقود من العزلة السياسية، نجح هذا التيار في إعادة صياغة خطابه، منتقلا من الهامش إلى قلب النقاش الوطني.

يرتكز مشروعه على ثلاثة محاور أساسية: التشدد في ملف الهجرة، الدفاع عن الهوية الوطنية، وإعادة الاعتبار لمفهوم السيادة في مواجهة البيروقراطية الأوروبية. ومع تصاعد المخاوف المرتبطة بالأمن والاندماج وتكاليف المعيشة، توسعت قاعدة هذا التيار لتشمل فئات شعبية وشرائح من الطبقة الوسطى.

إذا تمكن هذا المعسكر من توسيع تحالفاته والحفاظ على صورته كبديل جاهز للحكم، فقد تجد فرنسا نفسها لأول مرة أمام انتقال تاريخي يضع اليمين القومي في قصر الإليزيه.

اليسار وإستراتيجية جان لوك ميلونشون

في المقابل، يواصل جان لوك ميلونشون بناء مشروع سياسي يقوم على العدالة الاجتماعية، والدفاع عن الطبقات المهمشة، وانتقاد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية. وقد استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يرسخ حضوره بوصفه أحد أبرز الأصوات المعارضة في فرنسا.

تكمن قوة هذا التيار في قدرته على الجمع بين الشباب، والنقابات، وسكان الضواحي، وشرائح واسعة من المواطنين ذوي الأصول العربية والأفريقية. لكنه يواجه تحديا مزدوجا: توسيع قاعدته خارج المدن الكبرى، وتقديم صورة مطمئنة لقطاعات من الناخبين المترددين في منحه مفاتيح السلطة.

ورغم هذه التحديات، يبقى ميلونشون أو وريثه السياسي أحد أكثر المرشحين قدرة على تحويل الغضب الاجتماعي إلى مشروع انتخابي منظم.

الوسط بعد ماكرون.. البحث عن وريث

يبقى السؤال الأصعب هو ما إذا كان التيار الوسطي الذي أسسه ماكرون قادرا على البقاء بعد خروجه. فالأنظمة السياسية التي تعتمد على شخصية كاريزمية تواجه غالبا صعوبة في إنتاج قيادة بديلة بالزخم نفسه.

قد تظهر شخصيات من داخل المعسكر الرئاسي تحاول وراثة المشروع، لكن نجاحها سيعتمد على قدرتها على الجمع بين الخبرة التنفيذية والقبول الشعبي. وإذا فشل الوسط في الحفاظ على تماسكه، فإن أصواته قد تتوزع بين اليمين واليسار، ما يعزز فرص حدوث تحول سياسي كبير.

العامل الديمغرافي وتحول المجتمع الفرنسي

أحد المتغيرات الحاسمة في انتخابات 2027 يتمثل في التحولات الاجتماعية والديمغرافية العميقة التي عرفتها فرنسا خلال العقود الماضية. فقد أصبحت الجاليات ذات الأصول العربية والإفريقية جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني، كما ازداد حضورها السياسي والانتخابي تدريجيا.

لكن أهمية هذا العامل لا تكمن فقط في حجمه العددي، بل في قدرته على التأثير عندما يتقاطع مع تحالفات أوسع تضم الشباب والطبقات الشعبية والقوى التقدمية. وبذلك يتحول إلى عنصر من عناصر إعادة تشكيل الخريطة السياسية، لا إلى عامل منفصل عنها.

أوروبا والاقتصاد والأمن

الرئيس المقبل لن يواجه فقط معركة انتخابية، بل تحديات إستراتيجية معقدة تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، وضغوط الدين العام، والتحولات الجيوسياسية في أوروبا، وتصاعد التوترات الأمنية.

وسيتعين عليه إعادة تعريف موقع فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على دورها الدولي، ومعالجة الانقسامات الاجتماعية الداخلية. لذلك فإن الناخب الفرنسي لن يختار شخصا فقط، بل سيختار رؤية متكاملة لمكانة البلاد في عالم يتغير بسرعة.

الجمهورية الخامسة أمام منعطف تاريخي

منذ تأسيس الجمهورية الخامسة، تمكن النظام السياسي الفرنسي من التكيف مع أزمات متعددة، لكنه يواجه اليوم اختبارا جديدا يتمثل في تراجع الأحزاب التقليدية، وصعود الحركات الشعبوية، وتزايد مطالب التمثيل الاجتماعي والثقافي.

لهذا تبدو انتخابات 2027 أقرب إلى استفتاء على طبيعة الجمهورية نفسها: هل تتجه نحو مزيد من القومية والسيادة؟ أم نحو إعادة بناء دولة اجتماعية أكثر شمولا؟ أم نحو تجديد المشروع الوسطي في صيغة جديدة؟

من يرث فرنسا بعد ماكرون؟

المرجح أن فرنسا تدخل مرحلة انتقالية لن يكون عنوانها الأبرز اسم الرئيس المقبل، بل طبيعة التوازن السياسي الذي سيفرض نفسه بعد نهاية حقبة ماكرون. فالبلاد تقف عند تقاطع طرق بين ثلاثة مشاريع متنافسة، لكل منها تصور مختلف للهوية والاقتصاد والعلاقة مع أوروبا والعالم.

وفي هذا السياق، يكتسب عنوان "فرنسا ما بعد ماكرون" معناه الحقيقي. إنها ليست مجرد مرحلة دستورية جديدة، بل لحظة إعادة تأسيس سياسية قد تحدد شكل الجمهورية الفرنسية لعقد كامل على الأقل. ومن سيصل إلى الإليزيه لن يرث سلطة تنفيذية فحسب، بل سيرث دولة تبحث عن صيغة جديدة للتوفيق بين الاستقرار والديمقراطية والهوية والتنوع.