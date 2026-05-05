مقبرة الحروف.. حين يقتل الذكاء الاصطناعي روح الكتابة

ثقب أسود من الكلمات

لم نلبث، مع بزوغ عصر الذكاء الاصطناعي، إلا وقتا قصيرا حتى وجدنا أنفسنا أمام مقابر عملاقة، ضخمة بلا حدود، كأنها ثقوب سوداء تبتلع كل ما يقع في مدارها الجاذب. غير أن ما تبتلعه هذه المرة ليس النجوم ولا الضوء؛ بل الحروف والكلمات. تولد النصوص بنقرة واحدة، فتتدفق منظمة، مرتبة، خاضعة لميزان لغوي مألوف، لكنها، وهنا المفارقة، تخلو تماما من ذلك الشحن الكهربائي الذي يسميه الأدباء والفلاسفة شعورا إنسانيا: حرارة التجربة، ورعشة المعنى، وارتجاج الدافع في الداخل.

حين كان العرب القدامى يذكرون عبارة "بنات أفكارهم"، لم يكونوا يقصدون أفكارا مرتبة في رؤوس الأقلام فحسب؛ بل كانوا يرسمون مشهدا داخليا تتجسد فيه الفكرة حسا وعاطفة ووجعا ومعنى مكتسبا من الاحتكاك بالحياة. كأن الكاتب لا يستنسخ قالبا جاهزا، بل يستخرج من أعماقه بيانا حيا. وهذا بالذات ما بات مهددا اليوم: إذ صار إنتاج آلاف الكلمات أيسر من صياغة جملة واحدة صادقة.

في علم البيانات نقول: "Garbage In, Garbage Out"؛ أي إن جودة المدخل ترسم حدود جودة المخرج. وأقول هنا بالمنطق ذاته: إذا كان المدخل مجرد أمر آلي بلا روح، فلا تنتظر مخرجا يحمل روحا

الخوارزمية لا تتألم

دعوني أكون صريحا: لست من المتحاملين على الذكاء الاصطناعي. أنا، بحكم عملي، أعمل في تقاطع علوم البيانات والتحليل المالي، وأرى يوميا كيف تحول الخوارزميات فوضى الأرقام إلى أنماط قابلة للفهم. لكن ثمة فرقا جوهريا بين أداة تعينك على قراءة العالم، وبين أداة تنوب عنك في التعبير عنه.

حين تطلب من نموذج لغوي أن يكتب مقالا عن الحزن أو الأمل أو التحولات الاقتصادية في المجتمعات النامية، فإنه ينتج نصا مقبولا في بنائه، سليما في قواعده، متقنا في صياغته؛ لكنه ينقصه الشيء الوحيد الذي يجعل الكلمة تنبض: الدافع. ذلك الدافع الذي لا يجيء من داخل الآلة، بل من داخل الإنسان، الذي لا يجرب الألم على سبيل التمثيل، ولا يرسم فرحا دون أن يتعرض لحرارة الفقد أو انتظار النتائج التي تبدل مسار حياته.

الخوارزمية تحاكي الشعور دون أن تختبره، وتصف التجربة دون أن تعيشها.

إعلان

وفي علم البيانات نقول: "Garbage In, Garbage Out"؛ أي إن جودة المدخل ترسم حدود جودة المخرج. وأقول هنا بالمنطق ذاته: إذا كان المدخل مجرد أمر آلي بلا روح، فلا تنتظر مخرجا يحمل روحا.

امرؤ القيس والبيانات الحية

قبل أكثر من 15 قرنا، وقف امرؤ القيس عند ديار محبوبته الدارسة فانهارت عاطفته وبكى، ثم كتب معلقته التي ما تزال تدهش الأجيال جيلا بعد جيل. وحين وصف فرسه، لم يكن يقدم توصيفا تقنيا لخصائص الحيوان، بل كان يترجم نمط حياته كاملا إلى موسيقى المعنى:

"مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من عل"

لم تكن الكلمات مجرد صفات تدرج في سجل، بل كانت "بيانات حية" مستخرجة من تجربة معاشة: الترحال، الصيد، الكر والفر، الهجوم والانسحاب. كل حرف فيها يحمل دلالة حقيقية، لأن مصدره واقع ملموس، لا حساب مجرد.

ولعل هذا ما يجعل الأبيات تعيش حتى اليوم، بينما تنسى ملايين النصوص المصنوعة في ساعات.

إن الفارق بين النصين ليس الجمال اللغوي وحده؛ بل هو، بعبارة علماء البيانات، فارق نسبة الإشارة إلى الضجيج (Signal to Noise Ratio). كلمات امرئ القيس كانت إشارة صافية، تستمد معناها من واقع ذي كلفة. أما النصوص المولدة آليا، فكثيرا ما تتحول إلى ضجيج مرتب: متقن الشكل، خفيف الوزن من حيث الأثر.

قد يبدو أن هذا الجيل يعرف أكثر في وقت أقصر، لكنه غالبا ما يفهم أقل ويشعر أقل؛ وثمن ذلك لا يظهر في الإحصاءات الفورية، لكنه يتراكم في صمت طويل

البيانات الميتة: ظاهرة لها ثمن

في تحليل البيانات، يميز المختصون بين البيانات الحية؛ المرتبطة بظاهرة حقيقية تحدث في العالم، وبين البيانات الميتة؛ التي تنتج لمجرد ملء فراغ أو استكمال شرط لنموذج. والخطورة أن البيانات الميتة لا تعين على قرار صحيح؛ بل قد تضلل القارئ والباحث معا، وتستبدل الحكم بالانطباع.

ما يحدث في عالم المحتوى الرقمي يشبه هذه الظاهرة تماما. تنتشر على المنصات آلاف المقالات والتقارير والتحليلات المولدة توليدا كاملا، وقد تنال إعجابا شكليا، وترقى في مؤشرات محركات البحث، وتجمع مشاهدات معتبرة، لكنها تمر في الذهن كالماء في الرمال: لا تترك أثرا، ولا تحدث تحولا. هي بيانات ميتة تعلم القارئ، من دون أن ينتبه، درسا قاسيا وخطيرا: أن الكلمة بلا قيمة، وأن المعنى سلعة رخيصة تستبدل كلما نفد المخزون.

وكم من قارئ بات يلوذ بملخصات مولدة بدل قراءة كتاب أصيل؛ فيأخذ هيكل المعرفة دون لحمها ودمها، دون الاحتكاك الحقيقي بفكر إنسان اجتهد وعانى وخلص إلى رأي.

الخطر الديموغرافي: جيل يربى على الضجيج

لا يتوقف الأمر عند جودة المقال الواحد، بل يتشكل، ببطء وبلا ضجيج، خطر أعمق. فإذا واظب جيل كامل على استهلاك نصوص مولدة آليا، فإنه يدرب دماغه تدريجيا على توقع نمط بعينه: نمط سلس، قليل المقاومة، خال من التوتر الفكري، لا يطالب القارئ بإعادة تركيب المعنى ولا بإعمال خياله في فراغات النص بتجربته الشخصية.

العلوم المعرفية تشير إلى أن بنية العقل لا تتشكل بالحديث عن شيء ما، بل بما يتعرض له باستمرار. والأدب الحقيقي، في نثره وشعره، يعمل بوصفه تدريبا مزدوجا: تمرينا ذهنيا وعاطفيا في آن واحد. يطلب منك أن تحضر نفسك للنص، وأن تقيم معناه فيك، لا أن يتولى الآخرون وضعه جاهزا في يدك. أما النص الآلي فيمنحك المعنى مجزأ جاهزا، فيغيب ملكة التأمل، ويستبدلها بمحاكاة المعرفة دون تماس.

إعلان

قد يبدو أن هذا الجيل يعرف أكثر في وقت أقصر، لكنه غالبا ما يفهم أقل ويشعر أقل؛ وثمن ذلك لا يظهر في الإحصاءات الفورية، لكنه يتراكم في صمت طويل.

أفضل ما يمكن لمستخدم الذكاء الاصطناعي أن يفعله هو أن يدخل إلى الأداة وهو يحمل داخله دافعا حقيقيا، وسؤالا صادقا، وتجربة معاشة. عندئذ لا تبقى الآلة منتجة لبيان ميت؛ بل تتحول إلى مساعد يعينه على إيصال ما هو حي بالفعل

الصياغة مقابل التوليد: الخط الفاصل

لا أدعو إلى نبذ الذكاء الاصطناعي ولا إلى العزلة عن أدوات العصر؛ فهذا ضرب من التقصير الفكري. ما أدعو إليه هو التمييز الدقيق والحاسم بين وظيفتين:

التوليد الكامل يعني أن تسأل الآلة: "اكتب لي مقالا عن الأمل في المجتمعات العربية"، فتنتج لك نصا كاملا لا علاقة له بأملك أنت، ولا بصوتك، ولا بخبرتك التي تدفعك إلى الكتابة.

الصياغة المعانة تعني أن تحمل أنت الفكرة والتجربة والدافع، ثم تستعين بالأداة لتحرير الصياغة، وتنقية البنية، ومراجعة المنطق، ومقاربة المعنى من زوايا متعددة. هنا يبقى الروح لك، وتأتي الآلة، لا بوصفها بديلا، بل بوصفها عونا.

الفارق بين الحالتين شبيه بالفارق بين طبيب يستخدم جهاز تشخيص ذكيا ليعينه على حكمه، وآخر يجعل الجهاز يكتشف ويشخص ويصف العلاج عنه.

سر الكلمة: الدافع قبل الصنعة

كتب كثيرون عن الأشياء الكبيرة، لكن الذين خلدت كتاباتهم هم أولئك الذين حملوا داخل نصوصهم قصصا حقيقية، لا مجرد موضوعات.

ابن خلدون كتب "المقدمة" لأنه عاش الانهيار السياسي وعاصر تحولات الحضارات بعينيه.

كتب "المقدمة" لأنه عاش الانهيار السياسي وعاصر تحولات الحضارات بعينيه. غاندي كتب رسائله لأنه كان يعيش ما يكتب.

كتب رسائله لأنه كان يعيش ما يكتب. وإدوارد سعيد بنى نقده للاستشراق من تجربة اغتراب حية لا من مواد نظرية فقط.

الدافع، لا الذكاء، هو سر الكلمة. ولهذا، فإن أفضل ما يمكن لمستخدم الذكاء الاصطناعي أن يفعله هو أن يدخل إلى الأداة وهو يحمل داخله دافعا حقيقيا، وسؤالا صادقا، وتجربة معاشة. عندئذ لا تبقى الآلة منتجة لبيان ميت؛ بل تتحول إلى مساعد يعينه على إيصال ما هو حي بالفعل.

سر الكلمة هو المشاعر والدوافع. والذكاء الاصطناعي مفيد حين يصوغ ما هو حي، لا حين يصنع ما هو ميت. وما عدا ذلك، مهما بلغ انسجامه، يبقى حروفا تصف في مقبرة

لا تدفن روحك في المقبرة

لقد أنتجت البشرية عبر قرونها مكتبات بأسرها من كتب ومخطوطات ومقالات؛ كثير منها اندثر بفعل الزمن والإهمال.

لكن ما بقي غالبا هو ما حمل روحا. واليوم ننتج في يوم واحد ما كانت تنتجه مكتبة كاملة في سنوات. ومع ذلك، فإن السؤال الجوهري ليس كم ننتج، بل ماذا يبقى؟

المقبرة الحقيقية ليست في مساعدات الذكاء الاصطناعي، بل في اللحظة التي نقرر فيها أن نتخلى عن الدور الذي لا يمكن لأي خوارزمية، مهما بلغت براعتها، أن تؤديه: أن نفكر، وأن شعور، وأن نعاني الفكرة حتى تنضج، ثم نكتبها.

سر الكلمة هو المشاعر والدوافع. والذكاء الاصطناعي مفيد حين يصوغ ما هو حي، لا حين يصنع ما هو ميت. وما عدا ذلك، مهما بلغ انسجامه، يبقى حروفا تصف في مقبرة.