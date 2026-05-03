بين المواجهة والاستقرار.. كيف تعيد دول الخليج تشكيل علاقاتها مع إيران؟

الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن حدثا عابرا في الشرق الأوسط، بل شكلت نقطة تحول عميقة في توازنات المنطقة، وأعادت تعريف مفاهيم النفوذ والقوة والاستقرار ففي الوقت الذي انشغلت فيه قوى إقليمية بإدارة المواجهة وتداعياتها العسكرية والأمنية، كانت دول الخليج تتحرك وفق مقاربة مختلفة تقوم على حماية الاقتصاد، وتحصين الداخل.

خلال سنوات طويلة، ارتبطت صورة الدول الخليجية بالنفط والثروة المالية فقط، إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت أن هذه الدول تحولت تدريجيا إلى قوة سياسية واقتصادية تمتلك أدوات تأثير تتجاوز بكثير حدود الطاقة التقليدية.

حيث إن العواصم الخليجية اليوم تدير صناديق سيادية ضخمة، وتتحكم بمفاصل استثمارية عالمية، وتملك شبكات علاقات معقدة مع واشنطن وطهران وبكين وموسكو وأوروبا، إضافة إلى حضور متزايد في ملفات الوساطة والتسويات الإقليمية.

أدركت دول الخليج أن بناء النفوذ الحديث لا يتم فقط عبر التحالفات العسكرية، بل عبر الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحويل المدن الخليجية إلى مراكز مالية وسياحية وتكنولوجية عالمية

لكن الأهم من ذلك أن الدول الخليجية بدت، بعد الحرب الأخيرة، أكثر إدراكا لحقيقة جغرافية وسياسية لا يمكن تجاهلها: إيران ليست دولة بعيدة يمكن عزلها، بل جارا دائما وتاريخيا، وأي انفجار كبير في العلاقة معها لن يبقى محصورا داخل الحدود السياسية، بل سيمتد إلى الاقتصاد والطاقة والأمن البحري والاستقرار الاجتماعي في المنطقة بأكملها.

ولهذا السبب، فإن القراءة الهادئة للمشهد الخليجي تكشف أن الأولوية لم تعد تقوم على منطق كسر الخصوم أو إسقاط موازين القوى، بل على إدارة التوتر ومنع الانهيار الشامل.

فالمنطقة استنزفتها الحروب، والاقتصادات الإقليمية لم تعد قادرة على تحمل صدمات مفتوحة طويلة الأمد، خصوصا في ظل التحولات العالمية الكبرى، والتباطؤ الاقتصادي الدولي، وحساسية أسواق الطاقة والممرات البحرية.

ومن هنا، فإن أي مواجهة واسعة مع إيران لن تهدد الأمن فقط، بل ستضرب مباشرة المشاريع التنموية الكبرى التي تراهن عليها المنطقة خلال العقود المقبلة.

في المقابل، تبدو إيران نفسها أمام مرحلة شديدة التعقيد، إذ تواجه ضغوطا اقتصادية وعقوبات وتحديات داخلية وإقليمية متراكمة، ما يجعل فكرة التهدئة الإقليمية أكثر أهمية لجميع الأطراف.

والخليج يدرك أن انهيار إيران أو دخولها في فوضى شاملة لن يكون مكسبا إستراتيجيا، لأن تداعيات ذلك ستنعكس على أمن المنطقة بأكملها، من الملاحة والطاقة إلى الأسواق والهجرة والاضطرابات الأمنية.

من هنا، بدأت تظهر تدريجيا مقاربة خليجية أكثر براغماتية تقوم على "امتصاص الصدمة" بدلا من توسيع دائرة المواجهة. وهذه المقاربة لا تعني غياب الخلافات السياسية أو الأمنية، لكنها تعكس اقتناعا متزايدا بأن إدارة الجوار أكثر واقعية من سياسات القطيعة الدائمة.

كما أن المصالح الاقتصادية أصبحت تلعب دورا محوريا في إعادة تشكيل العلاقة بين الطرفين.

فالتجارة، والممرات البحرية، وأسواق الطاقة، والاستثمارات، وحتى مشاريع الربط اللوجيستي الإقليمي، كلها عوامل تفرض شكلا من أشكال التفاهم، ولو بالحد الأدنى.

وفي هذا السياق، تبدو الدبلوماسية الخليجية وكأنها تحاول إنتاج معادلة جديدة في المنطقة: الحفاظ على التحالفات الدولية التقليدية، مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع إيران، ومنع الشرق الأوسط من الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة لا يخرج منها أحد منتصرا.

لقد أثبتت الحرب الأخيرة أن القوة الحقيقية في الشرق الأوسط لم تعد فقط في امتلاك الصواريخ أو أدوات الردع، بل في القدرة على حماية الاقتصاد ومنع الانهيار والحفاظ على توازنات الدولة والمجتمع، وهنا تحديدا برز الخليج بوصفه نموذجا مختلفا؛ قوة صاعدة تعتمد على الاستقرار والانفتاح والتنمية، وتحاول في الوقت ذاته تجنب الانفجار الكبير مع الجار الإيراني.

وربما يكون التحدي الأكبر أمام المنطقة خلال السنوات المقبلة ليس في حسم الصراعات، بل في القدرة على إدارتها دون أن تتحول إلى حروب شاملة، فالشرق الأوسط لم يعد يحتمل مزيدا من الخراب، فيما تبدو الحاجة ملحة إلى مرحلة جديدة تقوم على التهدئة السياسية والتكامل الاقتصادي واحتواء الأزمات قبل انفجارها.

الدول التي تنفق مئات المليارات على مشاريع التحول الاقتصادي، والمدن الذكية، والسياحة، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، لا تستطيع أن تعيش في بيئة إقليمية مفتوحة على احتمالات الحرب في كل لحظة. ولهذا تبدو العواصم الخليجية أكثر ميلا إلى تبريد الجبهات السياسية، حتى في ذروة التصعيد.

وقد ظهرت هذه المقاربة بوضوح خلال الأشهر الأخيرة، حيث حافظت دول الخليج على خطاب متوازن نسبيا، يرفض الانزلاق إلى مواجهة شاملة، ويدعو إلى حماية الاستقرار الإقليمي وضمان أمن الملاحة والطاقة وعدم توسيع نطاق الصراع.

الصعود الخليجي لا يمكن فصله عن طبيعة العلاقة مع إيران، فالمنطقة الخليجية والإيرانية ترتبطان بجغرافيا واحدة، وممرات بحرية واحدة، ومصالح اقتصادية متشابكة، وأي خلل كبير في هذه العلاقة ستكون كلفته باهظة على الجميع.

من هنا، يمكن فهم التحركات الخليجية الأخيرة باتجاه إعادة ترميم العلاقات السياسية مع طهران، أو على الأقل منع انهيارها الكامل، حيث إن السياسة في الشرق الأوسط لم تعد تدار فقط بمنطق الخصومة العقائدية أو الحسابات الأمنية الضيقة، بل باتت تخضع أيضا لمنطق الاقتصاد وحسابات التنمية طويلة الأمد.

وقد أثبتت التجارب السابقة أن التصعيد المستمر يستنزف الجميع دون استثناء، فالحروب لا تستهلك الجيوش فقط، بل تستهلك الأسواق، والاستثمارات، وثقة المستثمرين، وحركة التجارة، وحتى الاستقرار الاجتماعي الداخلي.

ولهذا، فإن جزءا مهما من الإستراتيجية الخليجية الجديدة يقوم على خلق توازن دقيق بين الردع والانفتاح؛ أي الحفاظ على المصالح الأمنية، مع إبقاء قنوات السياسة والاقتصاد مفتوحة مع إيران، وهذه المقاربة تبدو أكثر واقعية في منطقة أثبتت العقود الماضية أن الحسم الكامل فيها يكاد يكون مستحيلا.

كما أن دول الخليج تدرك أن إيران، رغم الضغوط والعقوبات، لا تزال تمتلك ثقلا سياسيا وجغرافيا وبشريا لا يمكن تجاهله، وفي المقابل، تدرك طهران أن الخليج لم يعد مجرد محيط نفطي غني، بل تحول إلى مركز مالي واستثماري عالمي يصعب تجاوز تأثيره في المعادلات الإقليمية والدولية.

لذلك، فإن مستقبل المنطقة قد لا يبنى على فكرة الغلبة المطلقة، بل على إدارة التوازنات الحساسة ومنع الانفجار الكبير، وهذا يتطلب شجاعة سياسية مختلفة؛ شجاعة تقوم على الحوار، وتقديم المصالح الاقتصادية والتنموية على حساب منطق الاستنزاف المفتوح.

ربما لا تختفي الخلافات بين الخليج وإيران قريبا، وربما تبقى ملفات عديدة عالقة ومعقدة، لكن المؤكد أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة عنوانها الأساسي: تجنب الصدام الشامل مهما بلغت حدة التوتر.

والشرق الأوسط يقف اليوم أمام خيارين واضحين؛ إما الاستمرار في دوامة الحروب التي استنزفت شعوبه لعقود، أو الانتقال التدريجي إلى نموذج يقوم على التنافس الاقتصادي والتفاهمات السياسية وإدارة الخلافات بأقل قدر ممكن من الخسائر.

في خضم هذه التحولات، تبدو المنطقة وكأنها تعيد اكتشاف حقيقة قديمة تجاهلتها الصراعات طويلا؛ وهي أن الجغرافيا لا تتغير مهما تبدلت التحالفات أو تصاعدت الأزمات. والخليج وإيران سيبقيان متجاورين بحكم التاريخ والموقع والمصالح، ما يعني أن أي مشروع للاستقرار لا يمكن أن يقوم على الإقصاء الكامل أو القطيعة الدائمة.

ولهذا السبب، فإن كثيرا من صناع القرار في المنطقة باتوا يتعاملون مع مرحلة ما بعد الحرب باعتبارها مرحلة "إعادة تنظيم التوازنات" لا "تصفية الحسابات".

فالحروب الكبرى تترك خلفها دائما خرائط جديدة للمصالح، وتدفع الدول إلى مراجعة أولوياتها السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي الحالة الخليجية، تبدو الأولوية واضحة: حماية الداخل التنموي من ارتدادات الخارج المضطرب.

دول الخليج باتت تدرك أن مكانتها الدولية الجديدة لا ترتبط فقط بحجم الثروة، بل بقدرتها على لعب دور "العقل الهادئ" في منطقة شديدة التوتر. ومن هنا، جاء التركيز المتزايد على الوساطات، والانفتاح الدبلوماسي، وبناء العلاقات المتوازنة مع القوى الدولية والإقليمية المختلفة.

وفي المقابل، تبدو إيران أيضا أمام لحظة مراجعة معقدة، حيث إن الضغوطات الاقتصادية والعقوبات وتبدل موازين القوى الإقليمية تفرض على طهران البحث عن مساحات تهدئة تقلل من حجم الضغوط المتراكمة عليها.

كما أن أي انفجار إقليمي واسع لن يكون معزولا عن الداخل الإيراني الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

لذلك، فإن العلاقة بين الخليج وإيران مرشحة لأن تتحول تدريجيا من مرحلة الصدام المفتوح إلى مرحلة "إدارة التنافس". وهذا التحول، حتى وإن كان بطيئا وهشا، يبقى أقل كلفة بكثير من العودة إلى منطق المواجهة المستمرة.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن الشرق الأوسط يقف أمام لحظة مفصلية؛ فإما أن تتعلم دوله من كلفة الحروب الطويلة، أو تبقى أسيرة دورات جديدة من الاستنزاف وعدم الاستقرار. أما الخليج، فيبدو أنه اختار ـ حتى الآن ـ طريق القوة الهادئة؛ قوة الاقتصاد والدبلوماسية والتوازن، مع محاولة إبقاء الأبواب مفتوحة أمام تفاهمات إقليمية قادرة على امتصاص الصدمات والانفجارات الكبرى.