تخصصات المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي

كيف تختار تخصصك في عصر الذكاء الاصطناعي؟.. درس سامسونغ بـ26 مليار دولار

من حافز سامسونغ بـ26.6 مليار دولار: كيف يختار طلابنا تخصصاتهم في زمن انقلاب خريطة الوظائف؟

حين تدفع شركة ثروة لتبقي مهندسيها

كخريج ماجستير ودكتوراه من جامعة تشونغ بوك الوطنية في كوريا الجنوبية، ولأن لدي زملاء يعملون الآن في كبريات الشركات الكورية العملاقة في إنتاج العتاد والبرمجيات، تابعت كما تابع كثيرون الخبر اللافت الذي نشرته وكالة بلومبرغ ونقلته الجزيرة نت اقتصاد، حيث أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات أنها ستوزع نحو 40 تريليون وون كوري (نحو 26.6 مليار دولار أمريكي) على موظفي قطاع الرقائق وأشباه الموصلات لديها، وذلك كمكافآت وحوافز أداء، في صفقة "اللحظة الأخيرة" مع النقابات العمالية لتفادي إضراب شامل كان وشيكا.

الأرقام مذهلة بكل المقاييس: قطاع أشباه الموصلات في سامسونغ يضم نحو 78 ألف موظف فقط، ومتوسط ما سيحصل عليه العامل الواحد يقارب 340 ألف دولار، في قفزة هائلة مقارنة بمتوسط الدخل السنوي للموظف في الشركة في عام 2023 والذي بلغ نحو 158 مليون وون (نحو 105 آلاف دولار).

والسؤال الذي يجب أن يطرحه الآباء والطلاب في عالمنا العربي ليس "كم دفعت سامسونغ؟"، بل "لماذا دفعت؟". ومن هذا السؤال البسيط، تتفرع قراءة إستراتيجية كاملة لمستقبل التعليم العالي والوظائف خلال العقدين القادمين.

عقول قادرة على تصميم وتصنيع الرقائق المتقدمة. ومن يمتلك هذه الندرة يكتب شيكاته بالأرقام التي رأيناها في خبر سامسونغ

رأس المال البشري أصبح أندر من رأس المال المالي

إذا طبقنا منهج التفكير من المبادئ الأولى، فإن سامسونغ لم تدفع هذا المبلغ كرما، بل لأن خسارة هؤلاء المهندسين لصالح منافسين مثل TSMC التايوانية أو SK Hynix الكورية أو حتى الشركات الصينية الناشئة، تعني خسارة الحرب التكنولوجية كلها. كل خدمة رقمية يستخدمها سكان الكوكب اليوم، من الذكاء الاصطناعي إلى السيارات الكهربائية إلى الهواتف الذكية، تعتمد في جوهرها على ترانزستور سيليكوني صغير يصنعه أو يصممه عدد محدود جدا من المهندسين حول العالم.

إعلان

هذه هي الندرة الجديدة: عقول قادرة على تصميم وتصنيع الرقائق المتقدمة. ومن يمتلك هذه الندرة يكتب شيكاته بالأرقام التي رأيناها في خبر سامسونغ.

وظائف لم تكن موجودة قبل عشر سنوات

يكفي أن نتأمل لائحة الوظائف التي تعلن عنها كبرى شركات العتاد والبرمجيات اليوم لنكتشف أن معظمها لم يكن موجودا حين كان طلاب الجامعة اليوم يدخلون المدرسة الابتدائية.

ومن يقرأ إعلانات التوظيف في NVIDIA وApple وGoogle وAnthropic سيجد مسميات مثل "المهندس المعماري لمسرعات الذكاء الاصطناعي" (AI Accelerator Architect)، وهي وظيفة لم تكن لها هوية مستقلة قبل عام 2016 تقريبا. ومثلها "مهندس مترجمات تعلم الآلة" (ML Compiler Engineer)، الذي يكتب الجسر البرمجي بين نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق التي تشغلها. وتأتي وظيفة "مصمم ذاكرة HBM عالية النطاق"، وهي الذاكرة التي بدونها لا يمكن تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة، وقد ظهرت بقوة بعد 2015.

وفي طبقة أعلى من البنية التحتية، ولدت وظائف "مهندس MLOps" و"مهندس LLMOps" المسؤولين عن تشغيل ومراقبة نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، ولم يكن لها أثر يذكر قبل 2019. وفي العامين الأخيرين فقط، ظهرت وظائف لم نكن نتخيلها مثل "مهندس سلامة الذكاء الاصطناعي" (AI Safety Engineer)، التي تستقطب اليوم خريجي علوم الحاسوب والفلسفة معا، و"مهندس البنية التحتية للنماذج اللغوية الكبيرة" الذي يبني الأنظمة الموزعة الضخمة التي تدرب نماذج بحجم GPT وClaude وGemini.

ولا ننسى وظائف صناعة الرقائق نفسها، مثل "مهندس تكامل الشرائح المجزأة" (Chiplet Integration Engineer)، الذي ظهر بعد أن أعلنت AMD وIntel وApple أن مستقبل الرقاقة لم يعد قطعة واحدة، بل مجموعة قطع صغيرة تجمع كقطع الليغو، ومهندس "الذكاء الاصطناعي الطرفي" (Edge AI) الذي يضغط نماذج عملاقة لتعمل داخل ساعة ذكية أو سيارة.

كل هذه الوظائف ولدت من ميلاد طبقات تجريد تقنية جديدة. ومن يفهم متى تولد طبقة جديدة، يحجز مقعده قبل أن يكتشف الجميع وجودها.

الأتمتة لا تستهدف فقط وظائف العمال البسيطة، بل تأكل وظائف الفنيين المتخصصين أيضا حين تتغير التقنية الأم

وظائف اختفت بصمت من مصانع العتاد

في المقابل، اختفت أو تتقلص بسرعة وظائف كانت تعد العمود الفقري لصناعة الإلكترونيات قبل عقدين.

رسام تخطيط الدوائر المطبوعة يدويا على ورق الأبيض والأسود اختفى منذ أن سيطرت برامج مثل Altium وCadence على مكاتب التصميم. فني لف الأسلاك (Wire Wrap Technician) الذي كان يصنع النماذج الأولية للحواسيب في السبعينيات والثمانينيات أصبح من ذكريات التاريخ بعد ثورة الـ SMT. فنيو صيانة شاشات CRT اختفوا تماما مع موت تلك التقنية. خطوط إنتاج الأقراص المرنة والمدمجة التي كانت توظف عشرات الآلاف حول العالم تقلصت إلى نسبة ضئيلة بعد ثورة التخزين السحابي وذواكر الفلاش.

وحتى داخل مصانع الرقائق نفسها، تقلص دور "عامل اللحام اليدوي" بنسبة هائلة بعد الأتمتة الكاملة لعمليات Pick-and-Place، وتقلصت وظيفة "فني الاختبار اليدوي للرقائق" بعد أن دخلت أنظمة الاختبار الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولعل أكثر مهنة مثيرة للدهشة في اختفائها هي "رسام أقنعة الليثوغرافيا يدويا"، وهي مهنة كانت تتطلب دقة فنية عالية، ثم استبدلتها برمجيات التصميم الإلكتروني بالكامل.

إعلان

الدرس هنا واضح: الأتمتة لا تستهدف فقط وظائف العمال البسيطة، بل تأكل وظائف الفنيين المتخصصين أيضا حين تتغير التقنية الأم.

شركات أفل نجمها وأخرى لمعت في سماء العقد الأخير

أوضح درس إستراتيجي يمكن أن يستخلصه طالب اليوم هو النظر إلى المسرح الصناعي قبل 15 سنة ومقارنته بالمسرح اليوم.

في عام 2007 كانت Nokia ملكة عالم الهواتف بلا منازع، وكان شعارها حاضرا في كل بيت. غير أن إصرارها على نظام Symbian وعدم استيعاب ثورة شاشات اللمس مع iPhone أنهى مجدها خلال خمس سنوات فقط. ومثلها فعلت BlackBerry التي ظنت أن لوحة المفاتيح الفيزيائية ميزة لا تنازع، فإذا بها تتحول إلى عبء.

شركة Kodak كانت تمتلك براءة اختراع الكاميرا الرقمية، بيد أنها خشيت أن "تقتل" أعمال الأفلام الخاصة بها، فقتلتها المنافسة بدلا عنها. شركة Sun Microsystems التي كانت أيقونة وادي السيليكون في التسعينيات لم تتكيف مع الانتقال إلى معمارية x86 ثم السحابة، فاشترتها Oracle بثمن بخس في 2010. شركة Digital Equipment Corporation التي كانت تنافس IBM تجاهلت ثورة الحاسوب الشخصي، فاختفت تماما. وحتى عملاق صناعة الرقائق Intel فقد قيادته التاريخية لقانون مور بعد تأخره في عقد التصنيع 7nm و5nm، ليجد نفسه يلاحق منافسيه بعد أن كان يقودهم.

القيمة الاقتصادية تنتقل بسرعة هائلة إلى من يمتلك "عنق الزجاجة" التكنولوجي. ومن يفهم هذا المبدأ قبل غيره، يحجز مكانه في الموجة القادمة

وفي الاتجاه المقابل، صعدت شركات لم تكن في وعي الطلاب قبل عقد:

NVIDIA التي راهنت على لغة CUDA منذ 2006 رهانا جنونيا ظنه كثيرون مجرد لعبة لمحبي الرسوميات، فإذا بها تصبح اليوم البنية التحتية الفعلية لكامل ثورة الذكاء الاصطناعي. TSMC التايوانية التي اختارت ألا تنافس عملاءها بل تصنع لهم، فأصبحت تحتكر تصنيع أكثر من 90% من الرقائق المتقدمة عالميا. ASML الهولندية التي تمتلك حصريا ماكينات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV)، حتى أن مصير صناعة الرقائق العالمية يعتمد فعليا على هذه الشركة الأوروبية الواحدة.

وتأتي شركة SK Hynix الكورية التي سبقت سامسونغ نفسها في ذواكر HBM المخصصة للذكاء الاصطناعي، وApple التي قفزت قفزة عملاقة حين قررت تصميم رقاقتها M-Series بنفسها بدلا من شراء معالجات Intel، وAMD وIntel وApple التي رأت أن مستقبل الرقاقة لم يعد قطعة واحدة، بل مجموعة قطع صغيرة تجمع كقطع الليغو، وArm Holdings البريطانية التي تهيمن على معماريات معالجات الموبايل ثم السيارات والآن مراكز البيانات.

وأخيرا، الشركات التي ولدت من رحم الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل OpenAI وAnthropic، والتي لم تكن موجودة أصلا قبل عقد، وأصبحت اليوم تجذب استثمارات بمئات المليارات.

الدرس المركزي: القيمة الاقتصادية تنتقل بسرعة هائلة إلى من يمتلك "عنق الزجاجة" التكنولوجي. ومن يفهم هذا المبدأ قبل غيره، يحجز مكانه في الموجة القادمة.

ماذا يدرس أبناؤنا إذن؟

من قراءة هذا المشهد، يمكن تقسيم الخيارات الأكاديمية إلى ثلاث طبقات إإستراتيجية:

الطبقة الأولى (طلب مرتفع جدا لعقدين قادمين): تشمل هندسة الكهرباء وتصميم الرقائق (VLSI)، وهندسة الحاسوب والأنظمة المدمجة، وعلوم الحاسوب بتركيز على تعلم الآلة، الفيزياء التطبيقية وعلوم المواد (وقود صناعة أشباه الموصلات)، والرياضيات التطبيقية والإحصاء.

تشمل هندسة الكهرباء وتصميم الرقائق (VLSI)، وهندسة الحاسوب والأنظمة المدمجة، وعلوم الحاسوب بتركيز على تعلم الآلة، الفيزياء التطبيقية وعلوم المواد (وقود صناعة أشباه الموصلات)، والرياضيات التطبيقية والإحصاء. الطبقة الثانية (طلب قوي مع تجدد سريع): تشمل الميكاترونكس والروبوتات، الأمن السيبراني وأمن العتاد، الحوسبة الكمية (بتحفظ معرفي)، هندسة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، وعلوم الأعصاب الحسابية.

تشمل الميكاترونكس والروبوتات، الأمن السيبراني وأمن العتاد، الحوسبة الكمية (بتحفظ معرفي)، هندسة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، وعلوم الأعصاب الحسابية. الطبقة الثالثة (مهارات مضافة لا تخصصات مستقلة): تشمل إتقان Python وC++ وRust، وفهم معماريات نماذج اللغة الكبيرة، الإلمام بأدوات تصميم الرقائق (EDA) ومنصات FPGA، والإنجليزية مع لغة آسيوية إن أمكن؛ لأن ثلثي قيمة الصناعة تتمركز في تايوان وكوريا واليابان والصين.

هناك تخمينات لا ينبغي بناء قرار حياة كامل عليها وحدها، مثل أن الحوسبة الكمية ستصبح صناعة تجارية كبرى قبل 2035 (درجة الثقة 45% فقط)، وأن ذواكر جديدة مثل MRAM وReRAM ستحل محل DRAM بالكامل (35%)

بين الحقائق الثابتة والاتجاهات التخمينية

أمانة معرفية أحرص عليها دائما: ما ذكرته ليس كله من فئة "اليقين". هناك حقائق شبه ثابتة مثل أن أشباه الموصلات ستظل سوقا عالمية كبرى لعقد قادم على الأقل (درجة الثقة 92%)، وهذا مدعوم بقوانين وتشريعات دولية كبرى مثل قانون الرقائق الأمريكي CHIPS Act وقانون الرقائق الأوروبي EU Chips Act وخطط الصين الإستراتيجية.

إعلان

وهناك اتجاهات قوية لكنها قابلة للتعديل، مثل أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير معظم الوظائف المكتبية (درجة الثقة 80%)، وأن كل مهندس سيحتاج إلى فهم أساسيات تعلم الآلة (88%).

وهناك تخمينات لا ينبغي بناء قرار حياة كامل عليها وحدها، مثل أن الحوسبة الكمية ستصبح صناعة تجارية كبرى قبل 2035 (درجة الثقة 45% فقط)، وأن ذواكر جديدة مثل MRAM وReRAM ستحل محل DRAM بالكامل (35%).

نصائح عملية لطالب اليوم وولي أمره

أولا: لا تختر تخصصك بناء على وظيفة موجودة الآن، بل على طبقة تقنية صاعدة. من يدرس "صيانة هواتف" اليوم يشبه من درس "صيانة آلات كاتبة" في عام 1995.

لا تختر تخصصك بناء على وظيفة موجودة الآن، بل على طبقة تقنية صاعدة. من يدرس "صيانة هواتف" اليوم يشبه من درس "صيانة آلات كاتبة" في عام 1995. ثانيا: اجمع بين عمودين معرفيين. أقوى الوظائف اليوم تقع على تقاطع تخصصين، مثل (هندسة كهربائية + تعلم آلة) أو (فيزياء + علوم حاسوب) أو (طب + بيانات).

اجمع بين عمودين معرفيين. أقوى الوظائف اليوم تقع على تقاطع تخصصين، مثل (هندسة كهربائية + تعلم آلة) أو (فيزياء + علوم حاسوب) أو (طب + بيانات). ثالثا: ابحث عن عنق الزجاجة في الصناعة. من يتحكم في الأدوات النادرة يمتلك التسعير، كما تفعل ASML اليوم.

ابحث عن عنق الزجاجة في الصناعة. من يتحكم في الأدوات النادرة يمتلك التسعير، كما تفعل ASML اليوم. رابعا: اعتبر البرمجة مهارة عامة، لا تخصصا وحيدا. طالب الفيزياء الذي يتقن البرمجة قد يكون أقوى من خريج علوم حاسوب لا يجيد شيئا عميقا.

اعتبر البرمجة مهارة عامة، لا تخصصا وحيدا. طالب الفيزياء الذي يتقن البرمجة قد يكون أقوى من خريج علوم حاسوب لا يجيد شيئا عميقا. خامسا: لا تخف من المسارات غير التقليدية. مهندس سلامة الذكاء الاصطناعي قد تكون له خلفية في الفلسفة، ومهندس الحوسبة العصبية قد يكون أصله طبيب أعصاب.

لا تخف من المسارات غير التقليدية. مهندس سلامة الذكاء الاصطناعي قد تكون له خلفية في الفلسفة، ومهندس الحوسبة العصبية قد يكون أصله طبيب أعصاب. سادسا: انظر إلى مكافآت سامسونغ كمؤشر مبكر. حين تدفع الشركات هذه الأرقام، فهذا يعني أن الطلب يفوق العرض بفارق ضخم، وأن نافذة الدخول لهذا التخصص لا تزال مفتوحة لمن يبدأ اليوم.

سامسونغ لم تدفع 26.6 مليار دولار لأنها كريمة، بل لأنها تعرف أن خسارة هؤلاء المهندسين تعني خسارة المعركة كلها. والطالب الذي يستوعب هذه المعادلة اليوم، ويختار تخصصه على أساسها، يحجز لنفسه مقعدا في الجانب الصحيح من ميزانية الشركات في 2035

السؤال الذي يجب أن يطرحه كل أب

الخبر الذي بدأنا به ليس عن سامسونغ، ولا عن كوريا، ولا حتى عن أشباه الموصلات فحسب. إنه عن حقيقة اقتصادية كونية جديدة: قيمة الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي تتحدد بقربه من "طبقة الندرة التكنولوجية". كلما اقتربت من هذه الطبقة، كلما اقتربت من مظاريف المكافآت التي رأيناها في سيول هذا الشهر.

سامسونغ لم تدفع 26.6 مليار دولار لأنها كريمة، بل لأنها تعرف أن خسارة هؤلاء المهندسين تعني خسارة المعركة كلها. والطالب الذي يستوعب هذه المعادلة اليوم، ويختار تخصصه على أساسها، يحجز لنفسه مقعدا في الجانب الصحيح من ميزانية الشركات في 2035.

والسؤال الذي يجب أن يطرحه كل أب وكل طالب الآن: هل سأكون في 2035 ضمن الـ 78 ألف موظف الذين تتنافس عليهم الشركات بمليارات الدولارات، أم ضمن من ودعتهم الصناعة بصمت كما ودعت فني صيانة الـ CRT؟

الإجابة تبدأ من قاعة المحاضرات التي سيختارها الطالب هذا الصيف.