الحج.. مقاصد التوحيد وبناء الإنسان والأمة

مقاربة مقاصدية في بناء التوحيد والشخصية والعمران

يمثل اقتران الزمان الشريف بالمكان المقدس في العشر الأوائل من ذي الحجة، مع مشاعر الحج، تجليا عميقا لسنن التشريع الإسلامي في بناء الإنسان والأمة ضمن رؤية مقاصدية كلية. فهذه الأيام ليست مجرد موسم زمني، كما أن الحج ليس مجرد طقوس حركية، بل هما منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تحقيق جملة من المقاصد التي تتجاوز حدود التعبد الفردي إلى إعادة تشكيل وعي الإنسان بعلاقته بربه، وبنفسه، وبمجتمعه. ومن ثم، فإن مقاربة الحج والعشر في ضوء المقاصد تكشف عن بعدهما الحضاري بوصفهما مدرسة لإحياء التوحيد، وبناء الشخصية المتوازنة، وتحقيق العمران الرشيد.

مقصد تجريد التوحيد وتمتين العلاقة بالله

يتجلى مقصد حفظ الدين في الحج بأبهى صوره، حيث يجرد الإنسان قلبه من كل تعلق سوى بالله، وتتوحد وجهته في القصد والطلب. فالتلبية إعلان وجودي لمعنى التوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك"، بما يعكس إفراد الله بالقصد والتحرر من شوائب الشرك الظاهر والخفي.

ويؤكد الإمام الغزالي عظم أمر القصد القلبي بقوله: "القلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله، وهو المكاشف بما عند الله ولديه؛ وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب…".

ويتعزز هذا المعنى في صفاء التوحيد وجلاء القلب من خلال إقامة الذكر في الأيام المعلومات، كما في قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا﴾ [البقرة: 200]، وقوله سبحانه: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: 203].

كما قال النبي ﷺ: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل، والتكبير، والتحميد".

فيتحول الذكر إلى حالة وعي شاملة تجلي القلب وتصوغ السلوك وتضبطه ضمن مركزية العبودية.

المقاصد الاجتماعية وبناء معنى الأمة

يعد الحج تجسيدا عمليا لمقصد الوحدة الإنسانية في إطار الأخوة الإيمانية؛ إذ تتلاشى الفوارق الطبقية والعرقية تحت لباس الإحرام، ويتحقق معنى المساواة الإنسانية الكبرى، لقوله تعالى: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾ [الأنبياء: 92].

ويتكامل ذلك مع مقصد التكافل الاجتماعي من خلال الأضحية والهدي، حيث تتجاوز العبادة بعدها الفردي لتسهم في سد حاجات الفقراء وتعزيز التضامن بين أفراد الأمة. وقد قرر الشاطبي أن المصالح المتعدية مقدمة في الاعتبار لما فيها من عموم النفع.

مقاصدية النظام والانضباط

الحج ليس مجرد رحلة إيمانية تسكب فيها العبرات وتغفر فيها الذنوب فحسب، بل هو مدرسة تنظيمية كبرى، وعملية بناء صارمة لوعي الإنسان المسلم تجاه مفهوم النظام والامتثال.

فعندما نتأمل شعائر الحج نجدها تجسيدا حيا لما يمكن تسميته بـ"الهندسة الزمانية والمكانية"، فالحاج لا يتحرك وفق هواه، بل تحكمه مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها إلا محرما، ومواقيت زمانية دقيقة تحدد بداية المناسك ونهايتها.

صدمة التجريد والامتثال

تبدأ الرحلة بخلع الملابس المعتادة وارتداء لباس الإحرام؛ وهذا التجريد البصري يلغي الفوارق الطبقية والاجتماعية، ليصبح الجميع أمام قانون موحد. وهنا يتعلم الإنسان أن النظام يبدأ من ضبط المظهر وتهيئة النفس للامتثال الكامل لأوامر قد لا يدرك العقل البشري تفاصيل حكمتها التشريعية فورا، لكنه يمتثل لها طاعة لله.

حركة الكتلة البشرية والانضباط الجماعي

إن التنقل بين المشاعر المقدسة من مكة إلى منى، ثم إلى عرفات، فمزدلفة، ثم العودة لرمي الجمار، يمثل أكبر عملية تحريك جماعي للبشر في وقت واحد على وجه الأرض.

فالدقة الزمانية في الوقوف بعرفة والنفرة منها تعلم الإنسان احترام الوقت والنظام، وتحوله من كائن يتحرك وفق مصلحته الخاصة إلى جزء من كل منظم، يدرك أن قوة الجماعة في انتظامها.

إعادة صياغة العلاقة مع التشريع

في الحياة اليومية قد ينظر البعض إلى القوانين باعتبارها قيودا، لكن الحج يعيد تشكيل هذا المفهوم؛ فمحظورات الإحرام وحدود الحرم ليست تضييقا، بل سياجا يحفظ سلامة الجماعة ويمنع الفوضى.

وهكذا يتحول التشريع في وعي الحاج من أوامر جامدة إلى إطار حيوي ينظم الحياة ويحميها.

الموازنة بين المصالح الروحية والمادية

تتجلى شمولية التشريع الإسلامي في الجمع بين التعبد والمصلحة الدنيوية، كما في قوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ [البقرة: 198]. فالآية تقرر مبدأ رفع الحرج وإباحة النشاط الاقتصادي ضمن سياق العبادة، بما يعكس إدماج الشريعة للإنسان في حركة العمران دون فصله عن بعده الروحي.

وقد أبرز ابن عاشور هذا المعنى حين قرر أن الشريعة لم تنه الناس عن اكتساب المال من وجوهه المشروعة، بل بينت ما في طرق صرفه من مصالح ومفاسد. ويمثل الحج أيضا موسما اقتصاديا منضبطا بالقيم، تتحقق فيه العدالة وتحفظ فيه الحقوق، بما يحقق التكامل بين مقصدي حفظ المال والنظام العام.

وفي واقعنا المعاصر، يفتح هذا التأصيل المقاصدي آفاقا واسعة للتوسع الاقتصادي الرشيد؛ من تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى تنشيط التمويل الأخلاقي والصيرفة الإسلامية، بحيث تتحول حركة المال إلى قوة دفع حضارية تحقق التوازن بين متطلبات العمران المادي والارتقاء الروحي.

بناء الشخصية المتوازنة في ضوء المقاصد

يبرز الحج، في ضوء النظر المقاصدي، بوصفه مؤسسة تربوية شاملة لإعادة تشكيل الشخصية الإنسانية على أساس الاعتدال والانسجام. فهو لا يقتصر على أداء شعائري عابر، بل ينفذ إلى البنية العميقة للإنسان، فيعيد ترتيب علاقاته الداخلية والخارجية وفق ميزان دقيق من التوازن.

وتتجلى هذه الفلسفة التربوية في صياغة شخصية تمثل النموذج الأسمى للأمة الوسط، كما قال تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ [البقرة: 143].

فالحج يربي الإنسان على التكامل بين الأبعاد المختلفة؛ حيث تتألف حركة الجسد مع حضور القلب، فيتحول الذكر من ترديد لفظي إلى حالة وعي ملازمة لكل فعل، وتتحول الحركة إلى ممارسة تعبدية واعية.

كما يؤسس الحج لتوازن دقيق بين الذاتية والجماعية؛ ففي عرفة يعيش الإنسان أعمق لحظات المراجعة الذاتية، ثم يعاد دمجه في الحشود المنظمة، متحملا أذى الآخرين ومقدما المصلحة العامة على راحته الشخصية.

ويؤدي الحج كذلك دورا محوريا في تهذيب البعد المادي للإنسان عبر نزع مظاهر الترف، وضبط الشهوات بقيود الإحرام، وتحمل مشاق الطريق والزحام، فيرتقي الإنسان من سلطان العادة إلى مقام المجاهدة.

كما يغرس الحج في النفس فهما راقيا لمعنى الحرية؛ إذ يكشف أن الانضباط ليس نقيض الحرية، بل شرط تحققها، فالحاج يتحرك ضمن حدود زمانية ومكانية صارمة، لكنه يفعل ذلك عن اختيار ووعي.

وعلى المستوى النفسي، يحقق الحج توازنا دقيقا بين الخوف والرجاء؛ فموقف عرفة يستدعي رجاء المغفرة، بينما يوقظ استحضار التقصير معنى الخوف، فينشأ عن ذلك وعي أخلاقي متزن يحفظ الإنسان من الغلو في الأمن أو الوقوع في اليأس.

وفي النهاية، يعيد الحج ترتيب سلم الأولويات في حياة الإنسان، فيخرجه من دوائر الارتباط المادي إلى مركزية العبودية لله، فتغدو القيم الإيمانية هي الحاكمة، وتذوب المقاصد الصغيرة في مقصد واحد عبر عنه قوله تعالى: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين﴾ [الأنعام: 162].

يتبين من خلال هذه المقاربة أن الحج والعشر الأوائل من ذي الحجة يشكلان منظومة مقاصدية متكاملة تتضافر فيها أبعاد التوحيد، والتزكية، والتنظيم، والعمران.

فالحج ليس مجرد عبادة زمنية، بل مشروع حضاري يعيد بناء الإنسان والأمة على أساس الاعتدال والتكامل. ومن ثم، فإن استحضار هذا البعد المقاصدي يسهم في نقل العبادة من مستوى الأداء الشكلي إلى مستوى الوعي الحضاري، الذي يجعل من الشعائر ركيزة للإصلاح والبناء، ويعيد توجيه الأمة نحو فاعليتها في تحقيق مقاصد الشريعة في الدنيا والآخرة.