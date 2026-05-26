الحج.. حين تمتد العبادة إلى بناء الإنسان والأمة

ينظر كثير من الناس إلى الحج بوصفه موسما تعبديا تؤدى فيه أركان وشعائر معلومة، ثم تنتهي مهمته بانتهاء مناسكه، فيعود الحاج إلى بلده وقد أدى ما افترض الله عليه. وهذا التصور يصيب جانبا من الحقيقة، لكنه لا يستوعب ما تنطوي عليه هذه الشعيرة من معان ومقاصد أوسع؛ فالحج، وهو ركن الإسلام الخامس، ليس مجرد تجربة فردية تنتهي بأداء المناسك، بل هو مشهد إيماني جامع تلتقي فيه الأمة، على اختلاف شعوبها وألسنتها وألوانها، في مقصد واحد وعبادة واحدة.

قال تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ [الحج: 27]. فهو استجابة متجددة لنداء إبراهيم عليه السلام؛ نداء ما تزال آثاره ممتدة عبر القرون، يجذب إلى البيت العتيق قلوب المؤمنين قبل أبدانهم، ويوحد وجهتهم مهما تباعدت الديار.

الحج شعيرة جامعة تتجلى فيها أبعاد تربوية ودعوية وإنسانية واسعة، وقد وعى السلف الصالح هذه الدلالات فاستثمروها في إصلاح الأمة وتوجيهها

والمتأمل لا يقف عند صورة الاجتماع وعظمة الحشود، بل يرى مسارا يبدأ من النية وشد الرحال، ثم يمتد إلى آخر المناسك؛ رحلة عظيمة تهذب فيها النفس بالصبر واحتمال المشقة، وكف الأذى، وحفظ اللسان، وتصقل فيها الأخلاق في التعامل ومراعاة حقوق الآخرين.

وقد جعل القرآن لهذا المسار سياجا يحفظ معناه، فقال سبحانه: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: 197]. وقال النبي ﷺ: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» متفق عليه.

فهي معالم ترتقي بالسلوك وترد الإنسان إلى صفاء العبودية. ويشير القرآن إلى بعد آخر، حيث يقول سبحانه: ﴿ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ [الحج: 28].

وهذه المنافع تتسع لتشمل خيري الدنيا والآخرة، وما ينفتح فيه الموسم من أبواب التعارف والتناصح وتبادل الخبرات، مع بقاء العبادة هي المركز الذي تنتظم حوله المعاني. ومن هنا يتبين أن الحج شعيرة جامعة تتجلى فيها أبعاد تربوية ودعوية وإنسانية واسعة، وقد وعى السلف الصالح هذه الدلالات فاستثمروها في إصلاح الأمة وتوجيهها.

روى البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو أن علينا نزلت هذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ [المائدة: 3]، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا»

وتكشف السيرة النبوية أن موسم الحج لم يكن معزولا عن حركة الأمة؛ فمنذ المرحلة المكية كان موسم الحج مجالا رحبا لعرض الدعوة وتبليغ الرسالة وبناء جسور التعارف مع القبائل والقادمين من الأطراف، حتى تهيأت مقدمات التحول التي بدأت بإيمان النفر الأول من يثرب، ثم تتابعت في بيعتي العقبة الأولى والثانية، فانتقلت الدعوة إلى طور جديد تشكل من خلاله مسار تاريخ الأمة ومهد لقيام دولتها.

ثم بلغ هذا المسار ذروته في حجة الوداع، وهناك وقف الرسول الكريم ﷺ يوم عرفة يخاطب الأمة خطابا جامعا يعيدها إلى أصول الدين: توحيد الله، وصيانة الدماء والأعراض، وإقامة العدل، ونبذ ما بقي من آثار الجاهلية.

قال ﷺ: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا: ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله» رواه مسلم.

فبدأ بأقرب الناس إليه ليظهر أن الحق لا يحابى فيه أحد، وخص الربا بالذكر في ذلك المقام لما له من أثر عميق في اختلال الموازين وإفساد المعاش بين الناس؛ فجاء إبطاله إعلانا أن المجتمع القائم على التوحيد لا يستقيم مع صور الظلم وأكل الأموال بالباطل.

ثم توج هذا المسار بإعلان اكتمال الدين في عرفة من حجة الوداع؛ فقد روى البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو أن علينا نزلت هذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ [المائدة: 3]، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا».

فقال عمر رضي الله عنه: «إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه؛ نزلت يوم عرفة في يوم جمعة».

فكأن موسم الحج الذي شهد بدايات البلاغ هو نفسه الذي يشهد تمام البناء وإتمام النعمة.

ويتجلى مشهد الحج في صورة تكاد تنفرد بها الحركة البشرية في تاريخها: ملايين من البشر يقصدون مكانا واحدا في زمان واحد، وقد توحد مقصدهم وشعارهم واتجاههم، فتتبدى وحدة المقصد الإيماني وتظهر حكمة الله في اجتماعهم على عبوديته.

ولا ينفصل هذا المشهد عن وجدان الأمة؛ فهي حاضرة فيه بقلوبها، يتابع المسلمون شعائره حيث هم في بلدانهم بالتكبير والدعاء وصيام يوم عرفة ونحر الأضاحي، فتتسع المشاركة والتفاعل لتشمل الأمة كلها.

وفي الأفق الغيبي الذي يخبر عنه الوحي، تتكشف طبقة أخرى من المعنى؛ إذ تبدو صورة هذا الجمع العظيم في مقام إلهي كريم لا تدركه الأبصار: أفواج جاءت من كل فج عميق، وقد انكسرت أمام ربها الفوارق، وارتفعت منها تلبية تهز الوجود: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

فتتجاوز هذه الكلمات حدود الأرض، وتعلو حتى تبلغ ما شاء الله من ملكوته، إعلانا للعبودية الخالصة وتجريدا للقلب من كل ند أو شريك مع الله: إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم أن الله سبحانه يدنو يوم عرفة ثم يباهي بأهل الموقف ملائكته، فيقول: «ما أراد هؤلاء؟» وكأنها وفود الأرض كلها قد اجتمعت على باب الكريم المنان؛ لا زاد لها إلا التلبية، ولا مقصد لها إلا المغفرة والقبول.

وإذا كان هذا هو جوهر الحج ومعانيه، فإن شريعة الإسلام لا تقف عند الحد الروحي أو التاريخي، بل تفتح آفاقا تطبيقية تمتد في حياة الفرد والمجتمع والأمة، ومن أبرزها:

تطوير الذات والسلوك المستدام:

يمثل الحج نقطة تحول في وعي الإنسان وسلوكه، غير أن أثره لا ينتهي بتمام المناسك، بل يمتد إلى ما بعدها ليصبح مسارا إصلاحيا متواصلا في حياة الحاج؛ مراجعة للنفس، وتثبيتا لقيم التقوى، وإعادة ترتيب الأولويات والعلاقات، بحيث تبقى آثار الموسم ومعانيه حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، لا محصورة في أيامه المعدودات. ترسيخ التكافل المجتمعي: يجسد الحج أعلى صور التجرد والمساواة بين الناس، وهي معان يمكن أن تتحول إلى ثقافة مجتمعية دائمة؛ من مساندة الفقير والقانع والمعتر، وتعزيز صناديق التكافل، وتوسيع المبادرات الخيرية المستدامة، بحيث يغدو العطاء سلوكا راسخا في المجتمع.

قال تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ۖ فاذكروا اسم الله عليها صواف ۖ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ۚ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون﴾ [الحج: 36].

تعزيز الحضور الحضاري والإعلامي:

تفعيل التكامل العلمي والفكري: يمكن أن يتحول موسم الحج إلى مساحة لقاء معرفي بين العلماء والمفكرين والمؤسسات، عبر حوارات علمية ولقاءات فكرية وتنسيق مشاريع بحثية وتعليمية، بما يعزز التكامل العلمي ويزيد من تقارب المدارس والاتجاهات وتعاونها.

يمكن أن يتحول موسم الحج إلى مساحة لقاء معرفي بين العلماء والمفكرين والمؤسسات، عبر حوارات علمية ولقاءات فكرية وتنسيق مشاريع بحثية وتعليمية، بما يعزز التكامل العلمي ويزيد من تقارب المدارس والاتجاهات وتعاونها. تعميق الوجدان الجمعي للأمة: يمتد أثر الحج إلى الأمة كلها وجدانا وإن لم تشهده مكانا، من خلال إطلاق برامج سنوية مرتبطة بالموسم وموازية له؛ كالدعاء الجماعي، والصيام، وحملات التضامن والتكافل والتآزر، بحيث يصبح الحج عاملا مؤثرا في تشكيل وعي الأمة وتخفيف تشتتها.

وهكذا لا تقف آثار الحج عند حدود الموسم، بل تمتد لتلامس دوائر الفرد والمجتمع والأمة. ومن هذا الموسم تتجدد القيم الكبرى: إصلاح النفس، وتزكية المجتمع، وبناء جسور التعارف والتكامل بين المسلمين.