أثر الحج.. مكة والمدينة وجدة فضاءات للتفاعل الحضاري والإنساني

الحج هو أحد أعظم الظواهر الدينية والاجتماعية في تاريخ الجزيرة العربية، ليس لأنه ركن من أركان الإسلام فحسب، بل لأنه كان عبر القرون قوة كبرى في تشكيل المجال الحجازي، ثم في تشكيل صورة المجتمع السعودي الحديث. فمكة والمدينة لم تكونا مدينتين محليتين بالمعنى الضيق، بل فضاءين عالميين مفتوحين على المسلمين من آسيا وإفريقيا وأوروبا والعالم العربي، حملوا إليهما لغاتهم ولهجاتهم وتجاراتهم وملابسهم وعلومهم ومذاهبهم وعاداتهم، ثم عادوا منهما وهم يحملون صورة عن الحجاز وعن الإسلام وعن مركزية الجزيرة العربية في الوجدان الإسلامي.

مكة والمدينة: من القداسة إلى العالمية الاجتماعية

الحج، كما تعرفه المصادر الإسلامية والعالمية، فريضة على المسلم القادر مرة في العمر، وتبدأ مناسكه في شهر ذي الحجة، وترتبط بمكة والمشاعر المقدسة من الطواف بالبيت الحرام إلى الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى. أما المدينة المنورة، فهي المدينة التي أسس منها النبي محمد ﷺ المجتمع الإسلامي بعد الهجرة، وفيها المسجد النبوي، ولذلك بقيت مركزا روحيا وعلميا وحضاريا متصلا بالحج والزيارة والرحلة العلمية.

لكن الأثر العميق للحج لا يقف عند حدود الشعيرة، بل يتجاوزها إلى صناعة المجال الاجتماعي. فمكة، في موسم الحج، تتحول إلى مدينة عالمية مكثفة، يجتمع فيها المسلمون من أقاليم بعيدة، ويتجاور فيها العربي والتركي والهندي والإندونيسي والإفريقي والفارسي والروسي والألماني والأمريكي والأسترالي والمغربي والمصري والشامي. وهذا الزحام البشري السنوي جعل الحجاز أكثر مناطق الجزيرة العربية احتكاكا بالعالم الإسلامي، وأكثرها قابلية لاكتساب لغات ولهجات ومهن وعادات متعددة. وأسهم الحج في تكوين شخصية حجازية ذات أفق عالمي تتغذى من حركة المسلمين حول الحرمين.

وقد لاحظ رحالة مسلمون كثر مركزية الحجاز في وجدان المسلمين، ومنهم ابن جبير وابن بطوطة، اللذان قدما في رحلاتهما صورا مهمة عن طرق الحج ومنازل المسافرين ومشقة الطريق وأحوال المدن وحركة الناس في مكة والمدينة. وتكتسب هذه الرحلات أهمية خاصة لأنها لا تصف العبادة فحسب، وإنما تصف المجتمع حول العبادة؛ الأسواق والماء والإقامة والضيافة والعلاقات والطرق والقوافل وغيرها.

الدورة الاقتصادية حول الحرمين

كان الحج، منذ قرون طويلة، موسما روحيا واقتصاديا معا. فالحاج لا يأتي بجسده فقط، وإنما يأتي معه بما يحتاجه من مال ومتاع، وقد يحمل بضائع من بلده أو يشتري من أسواق الحجاز ما يعود به إلى أهله. ولذلك ارتبطت مكة وجدة والمدينة بشبكات تجارية واسعة. فجدة، التي تعد بوابة بحرية للحرمين، اكتسبت مكانة محورية في استقبال الحجاج والبضائع، فيما كانت مكة مركزا لاجتماع الحجاج والأسواق والخدمات، وكانت المدينة مركزا للزيارة والعلم والضيافة.

إن العلاقة بين الحج والتجارة لا تعني تحويل الشعيرة إلى سوق وأموال، وإنما تعني أن المدن المقدسة احتاجت إلى اقتصاد يخدم الوافدين؛ السكن والماء والطعام والنقل والهدايا والكتب والأقمشة والعطور والمهن والخدمات. وهذا الاقتصاد الموسمي أسهم في ظهور طبقات مهنية وتجارية ارتبطت بخدمة الحجاج، مثل المطوفين والأدلاء والوكلاء وأصحاب الدور والتجار والحمالين والسقائين وأصحاب النقل وباعة الطعام وأصحاب الحرف.

وقد كان الحج، بهذا المعنى، مدرسة اقتصادية واجتماعية متجددة كل عام. ففي موسم الحج تتدفق السلع كما يتدفق البشر، وتتحول مكة وجدة والمدينة إلى مراكز تبادل مادي ورمزي. فالحجاج القادمون من الهند وجاوة ومصر والشام والمغرب وإفريقيا لم يكونوا يحملون فقط حاجاتهم الشخصية، بل كانوا يحملون معهم أذواقا وأساليب لباس وطعام وتجارة ولغات ولهجات. ولذلك لم تكن أسواق مكة والمدينة وجدة أسواقا محلية خالصة، بل كانت أسواقا إسلامية عالمية مصغرة.

وتؤكد اليونسكو، في توصيفها لجدة التاريخية، أن المدينة اكتسبت دورا رمزيا بوصفها "بوابة مكة" للحجاج القادمين بحرا منذ القرن الأول الهجري/السابع الميلادي، وأن هذا الارتباط بالحج السنوي جعلها ذات سكان متنوعين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ساهموا في نموها وازدهارها. وهذا النص وحده يكشف أن الحج ساهم في تكوين مجتمع حضري متنوع ومستقر في بلاد الحجاز.

الحجاز مختبر للتعدد الثقافي والتقاء الألسن واللهجات

من أبرز آثار الحج في المجتمع الحجازي أنه جعل مكة والمدينة وجدة فضاءات متعددة اللغات والثقافات. فالحاج حين يأتي من جاوة أو الهند أو كازاخستان أو تركيا أو الغرب أو المغرب أو مصر أو الشام أو السودان، يأتي بلغته ولهجته وثقافته وأزيائه وطعامه وطريقة سلامه وطبائعه ونمط عبادته وذاكرته المحلية. ومع التكرار السنوي للحج، ومع إقامة بعض الوافدين في الحجاز بعد أداء المناسك، نشأت بيئة حضرية قادرة على استيعاب هذا التنوع.

فالشخصية الحجازية، ولا سيما في مكة وجدة والمدينة، تشكلت عبر التلاقي والتناغم؛ فالأسواق والمجاورات العلمية والمساكن وأرباب المهن المرتبطة بالحجاج، كلها ساهمت في تكوين ذاكرة اجتماعية تسمع أكثر من لغة، وترى أكثر من لباس، وتتعامل مع أكثر من ذائقة.

ومن آثار ذلك أيضا أن المجتمع الحجازي عرف أنماطا متعددة من الطعام واللباس والعادات، تأثرت بموجات الحجاج والمجاورين والمقيمين. فالأسر ذات الأصول المختلفة اندمجت في النسيج الحجازي، وحافظت في الوقت نفسه على بعض ملامحها الثقافية. وهكذا فإن التنوع الحجازي جزء من تكوينه التاريخي، ومن موقعه بين القداسة والتجارة والبحر والرحلة.

في الحج: من الرحلة التعبدية إلى الرحلة المعرفية

الحج رحلة جسدية ومعرفية في آن معا؛ فقد كان ولا يزال العلماء وطلبة العلم يجمعون بين أداء المناسك وطلب الإجازات العلمية واللقاء بالمشايخ والفقهاء وحضور الدروس في الحرمين الشريفين. وغدت المجاورة في مكة والمدينة ظاهرة مهمة في التاريخ الثقافي الإسلامي؛ فكثير من العلماء والطلاب كانوا يقيمون في الحرمين مدة تطول أو تقصر، يتعلمون ويعلمون وينسخون الكتب ويتبادلون الإجازات ويتعرفون إلى مذاهب وأسانيد ومدارس علمية مختلفة. ومن هنا أدى الحج دورا في وصل الأقاليم الإسلامية بعضها ببعض، وفي نقل الكتب والأفكار والفتاوى والأسانيد والطرق الصوفية، وفي بناء شبكات علمية عابرة للجغرافيا.

الحج والعمران: توسع المدينة حول حركة البشر

الحج يصنع ضغطا عمرانيا كبيرا؛ فكل موجة من الحجاج تحتاج إلى طرق ومساكن ومياه وأسواق ومراكز صحية وإدارة وتنظيم. ولهذا فإن النهوض العمراني في مكة والمدينة وجدة هو تاريخ استجابة متواصلة لحركة الحجاج. فالمدينة التي تستقبل ملايين الحجاج لا تستطيع أن تبقى على صورتها القديمة، بل تضطر إلى توسيع ساحاتها وطرقها وخدماتها ومرافقها.

ومع تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة عام 1932، دخل الحج مرحلة جديدة من الإدارة المركزية والتنظيم المؤسسي. فقد صار تنظيم الحج جزءا من وظيفة الدولة الحديثة، لا مجرد شأن محلي أو أهلي أو تجاري. ومع مرور العقود توسعت مشاريع الطرق والمطارات والموانئ والخدمات الصحية وشبكات المياه والإسكان والنقل وإدارة الحشود. وتشير هيئة الإحصاء السعودية إلى أن المملكة خدمت أكثر من 95 مليون حاج خلال خمسين عاما، وهو رقم يوضح ضخامة التحول من حج القوافل والسفن إلى حج الطيران والطرق السريعة والإدارة الرقمية.

وفي العصر الحديث، أصبح الحج واحدا من أكبر اختبارات إدارة الحشود في العالم. فإحصاءات عام 1446هـ/2025م تذكر أن عدد الحجاج بلغ 1,673,230 حاجا، منهم 1,506,576 من خارج المملكة، أي إن النسبة الكبرى من الحجاج جاءت من العالم الخارجي، وهو ما يؤكد استمرار الطابع العالمي للحج حتى اليوم.

هذا التحول العمراني والإداري غير شكل مكة والمدينة وجدة. فالمطارات والقطارات والطرق والفنادق والأبراج والمراكز الطبية وأنظمة التصاريح والتفويج الإلكتروني كلها أصبحت جزءا من تجربة الحج الحديثة. وإذا كان الحاج قديما يقطع الصحارى والبحار في شهور طويلة، فإن الحاج الحديث يصل غالبا بالطائرة ويتنقل ضمن منظومة ضخمة من التنظيم والخدمات. لكن جوهر التجربة بقي متصلا بالمعنى الأول: الوصول إلى الحرم، والوقوف بعرفة، واستحضار وحدة المسلمين في مكان واحد وزمان واحد.

جدة: بوابة الحجاج

كانت جدة، بحكم موقعها على البحر الأحمر، ميناء رئيسيا للحجاج القادمين بحرا، وبوابة للحرمين الشريفين. ومن هنا تشكلت شخصيتها التاريخية بوصفها مدينة استقبال وتجارة والتقاء بشري. وتوضح اليونسكو أن جدة التاريخية ارتبطت بالحج السنوي ارتباطا عميقا، وأن هذا الارتباط أسهم في نشوء مجتمع كوزموبوليتي استقر فيه مسلمون من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وعملوا في تجارتها وخدماتها. فنجد بيوت جدة ذات الرواشين وأسواقها وحاراتها وبواباتها وحضور التجار والحجاج، كلها تكشف كيف يصنع الحج مدينة بحرية ذات أفق عالمي.

الحج وصناعة الهوية السعودية الحديثة

مع قيام الدولة السعودية الحديثة، أصبح الحج جزءا مركزيا من حضور الدولة ووظيفتها الدينية والسياسية والإدارية. فخدمة الحرمين الشريفين والحجاج عنصر جوهري في صورة المملكة العربية السعودية ودورها في العالم الإسلامي. وعلى هذا اتسعت مشروعات التوسعة والتنظيم، وأصبحت رعاية الحجاج جزءا من خطاب الدولة ومن صورتها العالمية ومن علاقتها بالمسلمين في مختلف البلدان.

وقد أسهم الحج في تشكيل هوية سعودية ذات بعدين متداخلين: بعد وطني مرتبط ببناء الدولة الحديثة ومؤسساتها، وبعد إسلامي عالمي مرتبط بخدمة الحرمين واستقبال المسلمين. وهذا التداخل جعل مكة والمدينة ليستا مدينتين سعوديتين فقط، بل مدينتين داخل الوجدان الإسلامي العالمي. ولذلك تعيش السعودية، من خلال الحج، علاقة دائمة مع العالم الإسلامي تنظيميا وروحيا وسياسيا وثقافيا.

كما أدى الحج إلى نشوء خبرات سعودية متراكمة في مجالات الإدارة والصحة العامة والنقل والأمن والاتصال والترجمة والتقنية وإدارة الأزمات. فالقدرة على استقبال ملايين البشر من ثقافات ولغات وأعمار مختلفة، وفي زمن قصير ومكان محدود، جعلت الحج مدرسة حديثة في إدارة المجتمع، لا مجرد موسم ديني.

وفي القرن الحادي والعشرين دخل الحج مرحلة جديدة بفعل التقنية والرقمنة وتغير أنماط السفر وارتفاع أعداد المسلمين حول العالم وتزايد الحاجة إلى ضبط الحشود. وقد أصبحت المنصات الرقمية والتصاريح والخرائط الذكية والتطبيقات وإدارة التفويج جزءا من تجربة الحج الحديثة. لكن هذه الحداثة لا تلغي البعد الاجتماعي للحج، بل تعيد تنظيمه.

إن الحج قوة عميقة في تشكيل المجتمع الحجازي والسعودي الحديث. وقد أسهم في صناعة التجارة وتنشيط المدن وتوسيع العمران وتكوين مجتمعات متعددة اللغات والأصول وربط الجزيرة العربية بالعالم الإسلامي. ومن خلاله أصبحت مكة والمدينة فضاءين عالميين بالمعنى السياسي والديني والاجتماعي والثقافي.

وكان للحج أثره العميق في بناء المجتمع السعودي الحديث من خلال حركة البشر وازدحام الأسواق وتعدد اللغات وبيوت الحجاج ومرافئ جدة وطرق مكة ومجالس المدينة وذاكرة الملايين الذين جاؤوا من أطراف الأرض، ثم عادوا حاملين في قلوبهم ذكريات قضوها في أقدس وأطهر البقاع، وصورة المجتمع الراقي الذي خدم رحلتهم إلى الله.