فقه الأديان وفقه الأبدان منظومة واحدة

عصيد يحاكم الفقه بحادثة من عصر الانحطاط

ظهر عندي البارحة مقطع فيديو نشرته صحيفة هسبريس على صفحتها بالفيسبوك، مقتطف من برنامج "نقاش هسبريس"، يقول فيه أحمد عصيد إن الفقهاء يعتمدون مرجعا يعتبر أن الطاعون قضاء وقدر، فيرفضون الحجر الصحي ويتحملون مسؤولية ما أصاب الأمة من تدهور. فجعلت كلامه فرصة لبيان ما يأتي.

كان مما توقفت عنده في رسالتي لنيل الماجستير الموسومة بـ "المحتوى الطبي في التراث التربوي الإسلامي" مسألة الحجر الصحي وتأصيلها في التراث الإسلامي.

وقد لفت أحد أعضاء لجنة المناقشة، وهو طبيب متخصص في جراحة العظام وباحث في العلوم الشرعية، إلى أن ما طبقه العالم في جائحة كورونا من إجراءات احترازية كان تأصيلا إسلاميا قبل قرون من إعادة اكتشافه في الطب الوقائي الحديث.

وضمت اللجنة دكاترة فقهاء أقروا جوانب من البحث وناقشوا أخرى. فكان العمل ولجنته نموذجا حيا على تكامل فقه الأديان وفقه الأبدان.

لكن عصيد ليس طبيبا، ولا فقيها، ولا مؤرخا باحثا في التراث. فبأي صفة يصدر هذه الأحكام الجازمة على أربعة عشر قرنا من العلم؟

ثلاث وقائع لمحاكمة حضارة

استند عصيد إلى ثلاث وقائع لبناء سرديته. الأولى استعانة السلطان المولى سليمان بفقهاء رفضوا الحجر الصحي حين نصح القناصل به، واعتبروه قضاء وقدرا.

الثانية ما نقله المؤرخ علي الوردي عن فتوى فقهاء بغداد للباي العثماني بمنع إغلاق المدينة عند قدوم الطاعون. الثالثة رفض علماء مقترح تزويد الجيش الإسباني بالمؤن مقابل استرجاع سبتة ومليلية دون حرب. على هذه الوقائع بنى محاكمة شاملة، وحمل الفقه مسؤولية الكوارث، وعمم الحكم على التراث جملة وتفصيلا.

الحجر الصحي تأصيل نبوي

الحجر الصحي مؤصل في الإسلام منذ التشريع النبوي. الحديث المتفق عليه: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" نص صريح يقعد لمبدأ الحجر بمنطوقه الحرفي. وحين بلغ عمر بن الخطاب الطاعون بالشام أرجع الجيش من سرغ، وقال قولته الشهيرة: "نفر من قدر الله إلى قدر الله".

وهذه القولة وحدها كافية لإبطال حجة من يزعم أن الحجر مخالف للقدر، فالفرار من القدر الضار إلى القدر النافع تحقيق للقدر لا مخالفة له. القاعدة نبوية، طبقها أعظم الخلفاء بسلطته السياسية، قبل ثلاثة عشر قرنا من الوقائع التي يستشهد بها عصيد.

الفقهاء رفعوا الطب إلى مرتبة الفرض

القول إن الفقه يعطل الطب يخالف ما هو ثابت بالنصوص. الإمام الشافعي يقول: "العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان"، ويقول: "لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب".

وقد عاتب الأمة على إهمالها له فقال: "ضيعوا ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود والنصارى". وفي الأندلس، صنف الفقيه المالكي ابن عبد البر الطب في المرتبة الوسطى من العلوم، فوق الصناعات.

أما الفقيه الظاهري ابن حزم فصرح بحكم قاطع: "تعلم الطب فرض على الكفاية، ومضيعه مضيع فرض". والإمام الغزالي عده من فروض الكفاية التي يأثم المجتمع بتركها، وتبعه النووي. هؤلاء فقهاء أجمعوا على وجوب الطب، فأي فقهاء يحاكمهم عصيد؟

الفقيه والطبيب شخص واحد

العلاقة بين الفقه والطب بلغت حد التوحيد. الفقيه العز بن عبد السلام يقول: "إن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب". وفي الواقع التاريخي، كان الفقيه طبيبا في كثير من الأحيان. المازري الفقيه المالكي كان "يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفقه".

وابن رشد الحفيد جمع بين "بداية المجتهد" في الفقه و"الكليات" في الطب. وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى كان فقيها لغويا أيضا.

والمؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب يثبت أن فقهاء الغرب الإسلامي عرفوا باسم "فقهاء البدن"، لأنهم أول من سد فيه الفراغ في الممارسة الطبية. وفي العصر الموحدي، اعتنى الحكام بالطب عناية فائقة، فبنوا المستشفيات ونظموا المهنة، وكان الطب يدرس على عهدهم بالمغرب.

القرويين جامعة الطب التي يجهلها عصيد

خص عصيد فقهاء القرويين بالذكر، والحقيقة التي يتجاهلها أن القرويين نفسها كانت جامعا وجامعة، تدرس الطب وتصدر فيه الإجازات. فقد اشتهرت في المغرب ثلاث مدارس للطب، أولاها وأشهرها القرويين بفاس، وظل الطب يدرس بها إلى حدود القرن العشرين.

وفي بحثي صورة الإجازة التي سلمت للطبيب الكحاك بفاس سنة 1248هـ، وهي وثيقة تثبت أن المؤسسة العلمية المغربية كانت تمنح رخص الممارسة وفق ضوابط دقيقة، تشترط معرفة طبائع الأدوية والأمراض.

والقرويين تصنفها اليونسكو وموسوعة غينيس أقدم جامعة في العالم ما زالت عاملة دون انقطاع. فأي فقهاء قرويين يحاكمهم عصيد؟ فقهاء جامعة كانت تدرس قانون ابن سينا وتصدر إجازات الطب؟

الفقه ضمن حرية البحث العلمي

خلصت في بحثي إلى أن رقابة الفقه "لا تعني إخضاع المعرفة الطبية ذاتها للفقه، أو قصر مصادرها على الوحي، فقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمييز بقوله: أنتم أعلم بأمور دنياكم". التجربة والاستقراء أساس المعرفة الطبية عند المسلمين، والفقه يراقب مناهج البحث لا مخرجاته. والإمام الرازي يقول: "لا نجعل شيئا محل الثقة إلا بعد الامتحان والتجربة له".

منهج تجريبي مؤسس قبل عصر النهضة الأوروبية بألف عام. وقد لاحظ ابن أبي أصيبعة في "عيون الأنباء" أن الطبيب المسلم كان يدرس إلى جانب الطب الفلسفة والفقه والتفسير واللغة. أي أن الطبيب كان فقيها أيضا، أو ملما بالفقه في أدنى الأحوال، ضمن منظومة معرفية متكاملة تنسف دعوى القطيعة بين الفقهاء والأطباء.

مغالطة اختزال الكل في الجزء

الوقائع التي يستشهد بها عصيد، لو ثبتت بأسانيدها، تظل حوادث محلية من عصور الانحطاط. والمفارقة أن بغداد التي ينسب إليها فتوى الفقهاء العثمانيين، هي المدينة ذاتها التي أصدر فيها الوزير ابن عيسى بن الجراح مرسوما صحيا شاملا قبل قرون، يأمر بتفقد السجون وإفراد أطباء لها وإنفاذ أطباء إلى البادية. أي بغداد يحاسب عصيد؟ بغداد الفقه والمنظومة الصحية، أم بغداد الانحطاط؟

أما واقعة سبتة ومليلية فمسألة سياسية لا فقهية، والمدينتان بقيتا محتلتين رغم كل الحروب، فدعوى أن المؤن كانت ستحررهما بعيدة عن الواقع.

حكم تراث بكامله بحوادث من عصر انحطاطه مغالطة منطقية تسمى اختزال الكل في الجزء. ولو طبقت على أوروبا لكانت كارثية. فحين رفضت الكنيسة الكاثوليكية الحجر الصحي في الطاعون الأسود بدعوى إرادة الله، ظل ذلك حادثا يقرأ في سياقه، دون أن يصير دليلا على إفلاس الحضارة الغربية. أما عند المسلمين فالحادثة الواحدة تكفي عند عصيد لمحاكمة قرون من العلم.

التراث الفقهي الإسلامي أصل الحجر الصحي بنص نبوي، وطبقه عمر بن الخطاب. ورفع الطب إلى مقام الفرض عند ابن حزم وابن عبد البر والغزالي والنووي. وأنتج منظومة صحة عامة متقدمة برعاية الفقهاء.

وأنجب ابن رشد وابن النفيس والمازري واليوسي الذي درس قانون ابن سينا قبل المولى سليمان بقرن. وجعل القرويين، أقدم جامعة في العالم بتصنيف اليونسكو وغينيس، منارة درّس فيها الطب وأصدر إجازاته.

عصيد يوظف التاريخ توظيفا انتقائيا بدل قراءته قراءة موضوعية فاحصة. والفرق بين القراءتين هو الفرق بين المؤرخ الباحث عن الحقيقة، والمحامي الباحث عن دليل إدانة مسبقة.