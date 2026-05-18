الكوابل البحرية والكهرباء: الشرايين الخفية التي تحكم العالم

على مر العصور، اعتبر المؤرخون أن الأنهار العظيمة كالنيل والرافدين هي شرايين الحياة التي قامت على ضفافها أزهى الحضارات، لكن في القرن الحادي والعشرين طرأ تحول جذري في مفهوم "النبض" الحضاري، إذ استبدلت الأنهار المائية بـ"شرايين نحاسية وضوئية" معقدة تمتد عبر الفيافي والقفار وتغوص في ظلمات أعماق المحيطات.

هذه الشبكات باتت "الجهاز العصبي" للكوكب؛ فإذا توقفت عن النبض لثوان معدودة، لا يتوقف تدفق الأموال والبيانات فحسب، بل تسقط المدن في فخ العصور الوسطى، وتتحول ناطحات السحاب إلى هياكل خاوية من الروح.

الظلام كأداة للقتل: هندسة الانهيار في الحروب

في الحروب الحديثة، لم يعد الهدف الأساسي هو تدمير القوات المسلحة للخصم فحسب، بل تدمير "إرادة الحياة" من خلال استهداف البنية التحتية الحرجة.

يعرف هذا في الإستراتيجيات العسكرية بـ"قصف مراكز الثقل" (Center of Gravity). وأول هذه المراكز، بلا منازع، هو شبكة الكهرباء. فعندما تضرب محطة توليد أو يقطع خط نقل رئيسي، لا ينطفئ المصباح في المنزل فحسب، بل يبدأ "انهيار الدومينو" (Cascading Failure).

تشير تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) إلى أن استهداف الكهرباء هو "سلاح صامت" يقتل ببطء، فبدون الكهرباء تتوقف مضخات المياه، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة كالكوليرا نتيجة شرب المياه الملوثة، وفي غرف العمليات تصبح الأجهزة التي تحفظ حياة البشر مجرد قطع حديدية لا قيمة لها.

لننظر إلى ما حدث في النزاعات المعاصرة. في عام 2019 على سبيل المثال، شهدت فنزويلا انقطاعًا شاملًا للكهرباء (Blackout) استمر لأيام، مما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة قدرت بـ200 مليون دولار يوميًا، لكن الكلفة البشرية كانت أبشع، حيث سجلت المنظمات الطبية وفاة عشرات المرضى نتيجة توقف أجهزة غسيل الكلى والتنفس الاصطناعي. وهذا دليل على أن "السلك" في زمن الحرب هو الفاصل الفيزيائي الوحيد بين المدنية والهمجية.

معجزة النقل: الصراع الملحمي الذي أضاء ليل البشرية

لطالما ساد اعتقاد خاطئ بأن التحدي الأكبر في عصر النهضة الصناعية كان يكمن في "توليد" الطاقة، لكن الحقيقة التاريخية والفيزيائية تقول إن المعضلة الكبرى كانت في "نقلها".

في أواخر القرن التاسع عشر، كانت نيويورك مسرحًا لواحدة من أعظم الدرامات العلمية في التاريخ، وهي "حرب التيارات" بين العبقري ورجل الأعمال توماس إديسون، والمخترع الغامض نيكولا تسلا.

كان إديسون يراهن بكل ثروته على التيار المستمر (DC). وكانت رؤيته تتلخص في بناء محطات توليد صغيرة داخل المدن، لأن التيار المستمر يفقد طاقته بسرعة مذهلة نتيجة المقاومة في الأسلاك، مما يعني أنه لا يمكن نقله لمسافات تتجاوز كيلومترين. تخيل لو انتصر إديسون، لكان علينا بناء محطة كهرباء في كل حي سكني!

في المقابل، قدم نيكولا تسلا، بدعم من جورج وستنغهاوس، حل التيار المتردد (AC). وكانت العبقرية تكمن في "المحول"؛ حيث يمكن رفع جهد التيار إلى مستويات شاهقة، مئات الآلاف من الفولتات، مما يقلل "الفقد الحراري" إلى أدنى مستوياته، ويسمح بنقل الطاقة لمئات الكيلومترات عبر أسلاك رفيعة نسبيًا.

بفضل هذا الانتصار التقني، نشأت "أبراج الكهرباء" التي نراها اليوم. واليوم، لم يعد النقل يقتصر على مئات الكيلومترات، بل وصلنا إلى عصر "الشبكات فائقة الجهد (UHV)"، حيث قامت الصين ببناء خطوط تنقل الكهرباء بجهد مذهل يصل إلى 1100 كيلو فولت، عابرة الجبال والوديان لمسافة تتخطى 3000 كيلومتر، لتربط المفاعلات النووية ومزارع الرياح في الغرب بالمدن الصناعية في الشرق.

صرخة عبر الأسلاك: عندما تعلم النحاس كيف ينقل المشاعر

بينما كانت أبراج الكهرباء تنقل "العضلات" (الطاقة اللازمة لتحريك المصانع)، كان هناك طموح موازٍ لنقل "العقل والروح" (المعلومة والمشاعر). في عام 1876، شهد العالم لحظة فارقة عندما نطق ألكسندر غراهام بيل بجملته الشهيرة لمساعده: "واتسون، تعال هنا، أريدك". لم تكن هذه مجرد كلمات، بل كانت شهادة ميلاد عصر "أنسنة" الأسلاك.

لقد تحول النحاس من مجرد ناقل للإلكترونات الخام إلى مترجم للترددات الصوتية. وسرعان ما تشابكت المدن بشبكات هاتفية معقدة، وبدأ البشر لأول مرة في التاريخ يتواصلون "آنيًا" دون الحاجة للتواجد في الحيز الجغرافي نفسه.

ومع ظهور الترانزستور والحواسيب الأولى، بدأنا نحمل هذه الأسلاك فوق طاقتها، ونطالبها بنقل "البيانات" (البتات) بدلًا من مجرد الأصوات التناظرية. وهنا وصل النحاس إلى "عنقه الزجاجي"، حيث لم تعد سرعة حركة الإلكترونات وقدرتها على تحمل الترددات العالية كافية لطموح البشرية الرقمي.

الغوص في الأعماق: أعصاب الكوكب المصنوعة من الزجاج

هنا ننتقل إلى الفصل الأكثر إثارة في ملحمة الشرايين. لكي يتحول العالم إلى "قرية صغيرة" حقًا، كان لزامًا علينا قهر المحيطات التي تفصل بين القارات.

بدأت المغامرة في منتصف القرن التاسع عشر، عام 1858، بمحاولة بطولية لمد أول كبل تلغرافي عبر المحيط الأطلسي.

كانت السفن الخشبية تصارع الأمواج العاتية لمد سلك مغطى بمادة "غوتا بيركا" (صمغ شجري). وكانت النتيجة متواضعة تقنيًا لكنها ثورية معنويًا؛ إذ استغرق إرسال رسالة تهنئة من الملكة فيكتوريا إلى الرئيس الأمريكي جيمس بيوكانان، تتألف من 90 كلمة، ما يقرب من 16 ساعة كاملة!

اليوم، ودعنا النحاس في الأعماق واستبدلناه بـ"الألياف الضوئية (Fiber Optics)". نحن نتحدث عن خيوط زجاجية فائقة النقاء بسمك شعرة الإنسان، لكنها تمتلك قدرات خارقة.

في داخل هذه الشعيرة، يسافر الضوء (الفوتونات) بدلًا من الكهرباء، مرتدًا عبر الجدران الداخلية للزجاج بظاهرة تعرف بـ"الانعكاس الداخلي الكلي".

حقائق مذهلة من عالم "تحت البحر"

سعة مرعبة: كبل مثل "MAREA"، الذي يربط بين فيرجينيا في أمريكا وإسبانيا، يمكنه نقل 26.2 تيرابايت في الثانية الواحدة. هل تدرك ماذا يعني هذا؟ يعني إمكانية تحميل 5 ملايين فيلم عالي الدقة في ثانية واحدة، أو إجراء مئات الملايين من مكالمات الفيديو المتزامنة دون تأخير.

شبكة كونية: يوجد اليوم ما يزيد على 550 كبلاً بحرياً نشطاً تحت المحيطات. وإذا قمت بوصلها ببعضها البعض، سيزيد طولها على 1.4 مليون كيلومتر. هذا الطول يكفي للدوران حول محيط الكرة الأرضية 35 مرة، أو الوصول إلى القمر والعودة منه ثم الذهاب إليه مرة أخرى!

صمود في وجه الجحيم: هذه الكوابل تقبع في أماكن لا يمكن للإنسان الوصول إليها؛ بعضها يرقد على عمق 8000 متر، وتتحمل ضغطاً مائياً هائلاً يصل إلى آلاف الأطنان، وتُحاط بطبقات من الفولاذ والبلاستيك لمنع هجمات أسماك القرش أو مراسي السفن الضالة.

الجيوسياسة: من يملك "الشريان" يملك "القرار"

خلف شاشات هواتفنا الأنيقة وتطبيقات التواصل، تدور "حرب باردة" من نوع جديد. يظن الكثيرون أن الإنترنت يعتمد على الأقمار الصناعية، لكن الحقيقة الصادمة هي أن 99% من حركة البيانات العالمية تمر عبر هذه الكوابل القابعة في قاع المحيط.

الأقمار الصناعية لا تتعامل إلا مع 1% فقط، وهي مخصصة للمناطق النائية أو الأغراض العسكرية.

هذا الواقع جعل من "نقاط إنزال الكوابل" (Cable Landing Stations) أهم مراكز إستراتيجية في العالم. فالدول التي تقع في تقاطع هذه الكوابل، مثل مصر وجيبوتي وسنغافورة، تملك نفوذاً جيوسياسياً هائلاً.

إن السيطرة على هذه الشرايين تعني القدرة على "التنصت" على تدفق المعلومات العالمي، أو حتى عزل دول بأكملها رقمياً بضغطة زر أو "قص" متعمد للكبل. لقد أصبحت هذه الخيوط الزجاجية هي "مضيق هرمز" الجديد للقرن الحادي والعشرين.

لغة الأرقام: الاعتماد الكلي الذي لا نراه

لكي ندرك حجم ما نتحدث عنه، دعونا نضع "الشرايين" تحت مجهر الإحصائيات المالية والتقنية:

تسهل كوابل البيانات العابرة للقارات معاملات مالية يومية، مثل "سويفت" وتداول الأسهم والتحويلات المصرفية، تُقدر قيمتها بـ10 تريليونات دولار. توقف الكبل يعني شلل النظام المالي العالمي خلال دقائق. كفاءة النقل: تنفق الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين قرابة 15% من استثماراتها في البنية التحتية فقط من أجل صيانة "شبكة النقل" وتقليل الفواقد الكهربائية، حيث إن ضياع 5% من الطاقة أثناء النقل يمثل خسارة بمليارات الدولارات سنوياً.

تنفق الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين قرابة 15% من استثماراتها في البنية التحتية فقط من أجل صيانة "شبكة النقل" وتقليل الفواقد الكهربائية، حيث إن ضياع 5% من الطاقة أثناء النقل يمثل خسارة بمليارات الدولارات سنوياً. انفجار البيانات: مع صعود الذكاء الاصطناعي (AI) والعملات المشفرة، يتوقع الخبراء أن نحتاج إلى زيادة سعة الكوابل البحرية بنسبة 40% سنوياً لمواكبة حجم البيانات التي يتم إنتاجها ومعالجتها في "مراكز البيانات" (Data Centers) المرتبطة ببعضها عبر هذه الشرايين.

ختاماً، يراود العلماء حلم قديم بدأ مع "برج واردنكليف" الذي بناه تسلا لنقل الطاقة لاسلكياً عبر الغلاف الجوي. واليوم، نرى مشاريع طموحة مثل "Starlink" التابعة لإيلون ماسك، والتي تحاول بناء شبكة إنترنت عبر آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة.

كما تجري وكالة "ناسا" تجارب لنقل الطاقة الشمسية من الفضاء إلى الأرض عبر موجات الميكروويف.

لكن، وعلى الرغم من كل هذا التقدم، يظل الواقع الفيزيائي والتقني منحازاً لـ"الشرايين المادية". فالألياف الضوئية تحت البحر تظل أسرع بآلاف المرات من الإشارات الفضائية، وأبراج الكهرباء تظل أكثر كفاءة في نقل الجهد العالي من أي وسيلة لاسلكية مكتشفة حتى الآن.

ستبقى هذه الأسلاك والكوابل هي "قيدنا الممتع"، وهي الحبل السري الذي يربط حضارتنا بالحياة. وإن كل ومضة ضوء في كبل زجاجي، وكل طنين كهربائي في برج عالٍ، هو تذكير بأننا نعيش في عصر "الشرايين الأرضية" التي حولت كوكبنا الصامت إلى كيان نابض بالذكاء والقوة.