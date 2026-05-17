لماذا لم يحظَ السودان بالتغطية الإعلامية الكافية؟

ربما لم يحظَ السودان بالمساحة الإعلامية المتوقعة من الجمهور في شاشات الأخبار، حتى عندما تشابهت المعاناة وتأثيرها في دول أخرى إلى حد ما، وقد أثار هذا الغياب الإعلامي تساؤلات حول تحرير غرف الأخبار وكيف تتأثر وفق الأجندة الإعلامية والسياسية، خاصة في زمن تتزاحم فيه الأحداث.

نحاول في هذا المقال قراءة سبب غياب التغطية الإعلامية عن السودان، وما التحديات التي تواجه استمرارية التغطية الإعلامية، كما نبين تأثير غياب الصورة في ضعف التغطية الإعلامية.

السودان.. في زحمة الأجندة الإعلامية والسياسية

لم يأت السودان كأزمة لها خصوصية، بل تزامن مع أحداث وأزمات شكلت خبرا في غرف التحرير وضمن الأجندة. تبقى المفاضلة في تصدر أزمة أو دونها، ما يسمى "الأجندة الجغرافية الدولية"، الذي يفسر تفاوت مستوى التغطية الإعلامية بحسب موقعها في النظام الدولي.

مثلا شكل السودان في بُعده الجيوسياسي، الذي يشكل أهمية من التنافس الإقليمي والدولي، وما يمثله السودان من أهمية في البحر الأحمر وما يحتويه من موارد، وحجم المعاناة الإنسانية، إلا أنه كان أقل تصدرا للعناوين الإخبارية؛ لأنه تزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، التي تشكل اهتماما لدول العالم بسبب تأثيراتها في أزمة الحبوب والقمح أو حتى قضية الطاقة والتخوف من نشوب حرب عالمية.

هذه التداعيات قلصت مساحة التغطية الإعلامية للسودان، لذلك يُفهم غياب التغطية الإعلامية عن السودان ليس لأنها لم تصل لحجم المعاناة لتحظى بدور على أجندة غرف الأخبار، بل لأن توقيتها شكل تحديا مع الأزمات العالمية الأخرى، وهذا عامل من العوامل لضعف التغطية الإعلامية للحرب السودانية.

التأطير والإرهاق الإعلامي

تُسهم طريقة عرض الخبر في تشكل تصور الجمهور حول قضية ما. أفريقيا، مثلا، تشكل -عادة- في ذهنية الجمهور مرادفا للفقر والجوع، وهذا لا يعني بالضرورة أنها صورة خاطئة، ولكن تقع ضمن "التأطير الإعلامي الذي يعني كيف يتشكل الخبر وكيف يؤثر على الرأي العام"، سواء مقتضبة أو كاملة، سطحية أو عميقة، وتقع التغطية الإعلامية الصحيحة والمهنية من الأهمية بمكان، لتحفيز المجتمع الدولي للتحرك لإيقاف المعاناة، وهذا الذي تراجع في التغطية الإعلامية في السودان، وهو توحيد سردية واحدة للمشهد وفهم طبيعة الصراع وتقديمه للجمهور.

وفي هذا السياق، يشكل الإرهاق الإعلامي تحديا آخر؛ على سبيل المثال، حرب اليمن وليبيا وغيرها غابت عن عناوين الأخبار، بسبب طول أمد الحرب وتعقيداتها، والذي يُضعف- عادة- التغطية الإعلامية، والذي برز في حرب السودان بعد "مئة يوم من الحرب عندما ظهرت مؤشرات الإرهاق الإخباري"، ومع طول الحرب وتكرر المشاهد يتعذر إيجاد زوايا معالجة جديدة، حتى تعود ذروة الأحداث كما حدث في السودان، قبل أن تعود التغطية عندما تصدرت الفاشر وسائل الإعلام بعنوان "الفاشر بلون الدم".

تحديات التغطية في السودان

شكلت التحديات أمام التغطية الإعلامية في السودان منذ عهد البشير، وبرز ذلك في "انتهاكات وتدخلات أمنية وتضييق"، وأثر ذلك في ضعف التغطية الإعلامية، الذي -عادة- يستند على التغطية الميدانية للصحفي، وخاصة في حالة الحرب التي تتباين فيها الروايات ويصعب التحقق من المعلومات.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة، شكلت صعوبة التنقل تحديا، بسبب الأوضاع الأمنية، وعانى الصحفيون أيضا من الاعتقالات؛ على سبيل المثال ذكر "اتحاد الصحفيين السودانيين عن اعتقال 54 وقتل 13 منذ اندلاع الحرب"، ما جعل العمل الميداني للصحفي أكثر تعقيدا.

إلى جانب التحديات الميدانية، برزت أزمة انقطاع الإنترنت كعامل أساسي لغياب التغطية الإعلامية، ويعود ذلك بسبب تضرر هياكل الاتصالات الناتج من آثار الحرب، "وشكلت نسبة قطع الإنترنت عن الولايات السودانية 80% و90% من البنية التحتية الإعلامية".

وتشكل هذه الأزمة تعتيما إعلاميا في السودان، وأسهم ذلك في غياب الخبر، والذي يؤثر في إطالة أمد معاناة الشعب السوداني وتغييبها عن المجتمع الدولي ووسائل الإعلام المحلية والدولية. "ووُجهت الاتهامات إلى الدعم السريع" في هذا الشأن. تعكس هذه القيود حجم التحديات في العمل الصحفي في السودان، والذي أثر في تدفق المعلومات وتغطية الحدث.

السودان وغياب الصورة

ثمة صور للتأثير الإعلامي في الخبر، ويشكل نشر الصور ومقاطع الفيديو جزءا هاما، والذي تراجع في مشهد الحرب الأخير للسودان، وأثر في عدم اكتمال المعنى.

غياب الصورة عن السودان في النشر، يجيب -جزئيا- عن مفارقة لماذا انفجار بيروت، شكل حراكا محليا وعالميا بخلاف السودان، وهو لأن الجمهور -عادة- "يربط التعاطف بالمؤثر البصري"، وتأثير النشر لا يتوقف في نقل المعاناة، بل حتى في الاعتراف بها، وبرز ذلك في حرب غزة عندما "عبر نتنياهو عن أسفه لمقتل صحفيين في مستشفى ناصر"، لأن المشهد رصدته كاميرات الجزيرة، مما أعطى زخما دوليا للحدث.

في سياق متصل، تؤدي المساحة الإعلامية دورا في إبراز الشهادات الشخصية؛ على سبيل المثال انتشار حلقة بودكاست لإعلامي سوداني، في شهادته لانتهاكات الحرب الأخيرة، لاقى صدى بعد أن تراجعت مساحة أخبار غزة -نسبيا-، على الرغم من نشر الحلقة منذ مدة طويلة، ومع زخم الأحداث في السودان، خلقت مساحة للتفاعل وانتشار الحلقة، ولم تكن المسألة مفاضلة في نشر معاناة أي الطرفين، بقدر ما هو وجود مساحة إعلامية، شكلت فرصة لظهور معاناة السودانيين.

في المحصلة توثيق الحرب والشهادات الشخصية ونشرها، عامل مهم في إيصال أخبار الحرب والحد من آثارها.

ختاما.. تكشف حالة الحرب في السودان، أن ضعف التغطية لا يقتصر على عامل واحد، بل نتيجة تداخل عوامل مختلفة. تشكل بدايتها الأجندة الدولية في غرف التحرير، وتأثير التأطير الإعلامي، والإرهاق الإخباري، بالإضافة إلى القيود والتحديات الميدانية، وتأثير غياب الصورة عن الجمهور. وإن الحضور الإعلامي لقضية وغياب أخرى، لا يعكس بالضرورة حجم المعاناة. بل إن استمرارية التوثيق وتوحيد السرد، والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، -قد يكون- بداية كسر تلك القيود، كما حدث في أزمة الفاشر في السودان.