يوميات في طريق السير إلى الله.. في رحاب الحرمين

هذه خواطر من العمرة، هدية متواضعة أهديها مني لكم. أكتب لكم لأخبركم أني قد دعوت لكم، أكتب لكم وقد دعوت لكم، فاللهم استجب. هي هدية متواضعة مني أهديها لجمعنا المبارك. لقد دعوت لكل من تعلمنا منه، وكل من قرأنا له حرفا أو قرأ لنا سطرا، دعوت لكل من اجتهد بحق فأخطأ أو أصاب وكانت نيته ابتغاء وجه الله.

دعوت لكل العلماء والمفكرين والمصلحين والصحابة والتابعين، جزاكم الله عنا خير الجزاء. دعوت لكل من نثر علينا كلمات الخير وزرع الأمل في قلوبنا، ودعوت لكل من غاب وراء الظلمات ولمن فقدناه تحت الثرى. دعوت لكل من أسدى لنا معروفا، وكل من رافقنا على طريق الخير، وللأسرة والأبناء والإخوان والأصحاب والرفقاء والجيران، والثناء على شريك العمر بمثابة تزكية للنفس يعجز القلم عن بثها. دعوت لكم جميعا في خير أماكن الأرض، فاللهم استجب لنا.

وقبل البدء، أرجو السماح لكل من وجد طولا في حروفي، فقد كانت الكلمات تنساب كفيوضات المشاعر إليكم.

بين الصفا والمروة

بين الصفا والمروة، تتسلل إلى أذني كلمات غير مفهومة. أقول لابنتي وهي تمشي معي في السعي: "هل هذه هي عربيتنا؟". فأجابت ابنتي: "نعم، ولكنهم هكذا ينطقونها".

أدقق النظر وأركز الفكر، فأجد فوجا إندونيسيا بجوارنا يردد: "اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم"، ولكن بعربيته المكسرة التلقائية.

إن النور عندما يدخل القلوب لا تحول بينه أي ثقافة أو لغة، "فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".

فالإسلام هو الوحيد على مر التاريخ والحضارات الذي ساوى بين الجميع، فلا عنصرية في الإسلام. حتى حضارات الإغريق والرومان، ومعظم الحضارات، بل والحروب النازية والصليبية، قامت على العنصرية، في حين تجد الإسلام ساوى بين صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، وتجد فيه الغني والفقير والقوي والضعيف، ولكل منهم حق معلوم.

يوم واحد في طيبة

نركب قطار الحرمين بين جدة والمدينة. يتلاقى السحاب الأبيض مع الجبال السوداء على طول الطريق. يا لصعوبة المشي على الجبال! كيف هاجر الرسول والصحابة على هذا الطريق؟ كم تحملوا الصعاب، وكم تحمل رسولنا الكريم المشاق ليصل إلينا الدين غضا طريا.

تهمس لي ابنتي: "كنت أظن أن القطار أسرع من ذلك". تبتسم، فننظر إلى الشاشة فنرى السرعة 300 كم في الساعة، نضحك سويا، إنه سريع ولكننا لا نشعر بسرعته.

هذه هي النسبية، إنها نسبية المتغيرات ونسبية السرعات التي ندرسها في الرياضيات، ولكن لا نسبية في الثوابت والقيم والأخلاق. "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون".

جبل أحد: حب ووفاء وعبرة

جبل أحد يحبنا ونحبه

يشرق النور على جبل أحد فيغمر جنبات الوادي بالفرح والضياء، وترى الجبل شامخا يشق ظلام الليل بثبات وهيبة لا تنطفئ. أطالع من نافذة الفندق جبل أحد، وأرقب لحظة شروق الشمس وغروبها كما هي عادتي في الأسفار، فقد كان الفندق الذي أقمنا به يطل مباشرة على هذا الجبل المبارك.

جبل أحد.. جبل يحبنا ونحبه، نعم إنه جبل شهد أحداثا عظيمة من تاريخ الإسلام، وارتوت أرضه بدماء أكثر من سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ومع ذلك فإنها لم تكن هزيمة كما يظن البعض، بل كانت درسا بليغا ونصرا تربويا عظيما، يعلمنا أن المعصية سبب في ذهاب النعم، وأن الطاعة سبب في دفع النقم.

ولا تشاؤم في الإسلام ولا اتباع للأهواء، فقد كانت غزوة أحد محطة للتربية الإيمانية، حينما ابتعد بعض المسلمين عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من البلاء والابتلاء. وقد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاهتز الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان".

فأي شرف هذا الذي ناله هذا الجبل المبارك حتى خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. ولذلك قال بعض أهل العلم والمعنى إن اهتزاز أحد ليس اضطرابا، بل هو وجد وفرح بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.

ولما نذكر أحد نتذكر أعلاما من الصحابة الكرام الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله:

حمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء.

أنس بن النضر الذي عرفت أخته جسده من كثرة الطعنات.

عمرو بن الجموح الذي خرج رغم عرجه شوقا إلى الجنة.

حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة.

عبد الله بن جحش رضي الله عنه ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

رجال صدقوا فرفع الله ذكرهم، وجعل تضحياتهم نورا يصل إلينا عبر الزمن.

اللهم إنا نحب أحد ونحب شهداء أحد، فاجمعنا بهم في جنات الخلد يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

في رحاب المسجد النبوي

ندخل من بوابة 25 نصلي في المسجد النبوي. تسألني جارتي العجوز التي تجلس بجانبنا في المسجد: هل هذه هي الزيارة؟ وأين يوجد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟

أبين لها أن الزيارة تكون من باب 37، وأنها تكون بعد الفجر وبعد العشاء، وأقول لها أن تطلب من المرشد معها أن يستخرج تصريحا للزيارة. فتقول لي: "تصريح وأوراق!".

لا يا حبيبتي، فقط في ثوان من تطبيق نسك يدخل ويعمل التصريح، وتزورين النبي صلى الله عليه وسلم وتصلين في الروضة الشريفة. طمأنتها وأخبرتها أن المشرف سيقوم بعمل اللازم، وتقر عينها بزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

تقترب جارتها المغربية منا وتسأل: "هل يمكن أن تخبريني عن تطبيق نسك؟ تطبيق الزيارة؟". أساعدها في تنزيل التطبيق وأبين لها كيف تدخل البيانات. أثني على المغربيات وهي تثني على المصريين، ثم تقام صلاة الجماعة.

إيمان العجائز ونقاء القلوب

بعد الصلاة تسألني جارتي العجوز بشغف عن صلاة الجماعة، وعن صلاة الجنازة، وعن السنة. من لهؤلاء العجزة يعلمهم؟ أتذكر قول عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه: "اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العجائز".

وقول الرازي رحمه الله الذي بلغ من العبقرية والفلسفة والعلم والفكر والطب والحساب الآفاق، وتمنى قبل موته: "اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور". ومن يقول إن إيمان العجائز ناقص لأنهم لا يقفون في وجه الشبهات، فهو لا يعرف قلوبهم.

فهذه القلوب لا تمر بها الشبهات أصلا، فهي صافية كالحليب، لا تمر بها الشبهات ولا تستفزها الأهواء والشهوات.

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه".

أتذكر قول أنس بن مالك رضي الله عنه عن عجائز المدينة، وكيف كان فيهن من صفاء اليقين وثبات الإيمان ما يدهش العقول. يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم".

وعن أنس رضي الله عنه قال: "دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني قالوا: قد جاءكم أنس، فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم يشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم".

هكذا كان يقين أولئك القلوب، بسيطا صافيا، لا يتكلف الجدل ولا يغرق في الشكوك، بل يمضي مباشرة إلى الله بيقين فطري راسخ. وهكذا شأن الإيمان حين يستقر في القلب، لا تعكره الشبهات، ولا تزعزعه الفتن، بل يبقى صافيا كالماء العذب، لا يعرف إلا طريقه إلى الله والدار الآخرة.

في روضة الحبيب

أن يمن الله عليك بزيارة الروضة فترفرف قلبك، والشوق يحذوه، وتجري للقاء الحبيب. تقف أمامي في صف الانتظار لدخول الروضة فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات تبكي عندما يطول الوقوف خوفا ألا تدرك دخول الروضة. يا لقلوب الأطفال البريئة الطاهرة.

السلام عليك يا نبي الله.

السلام عليك يا خير خلق الله.

السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين.

أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

السلام عليك يا أبا بكر الصديق.

السلام عليك يا عمر الفاروق.

جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هل رأيت منبر رسول الله من قبل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة". هناك بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة. تصلي في الروضة ركعتين، ويضيق المكان ويتسع بقلوب المصلين، فالمكان والزمن بيد الواحد الأحد.

تمتلئ الروضة بآلاف القلوب، وتغمرها الدموع وهي تنساب على السجاد الأخضر في خشوع. أنا فرطكم عند الحوض يسبقك رسول الله إلى حوض الكوثر. والكوثر هو النهر الذي وعد الله به نبيه في الجنة، أما الحوض فإنه في أرض الحشر، وهو ينبع من نهر الكوثر في الجنة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك". وفي رواية: "ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته أكثر من نجوم السماء في الليلة المظلمة، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا".

ينتظرك هناك، فهل اشتقت إليه؟ وهل تشتاق أن تشرب بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا ظمأ بعدها؟ يسبقك إلى الصراط وإلى الحوض، حتى يأخذ بيدك إلى الجنة، ولا عجب في ذلك، فقد كان حريصا على أمته، بالمؤمنين رؤوفا رحيما.

قال صلى الله عليه وسلم: "مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي". يأخذ الحبيب بيدك إلى الجنة

قال عليه الصلاة والسلام: "أنا أول من يقرع باب الجنة"، أي يدق باب الجنة، "فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك".

أي أن باب الجنة لا يفتح لأحد قبله، ثم يدخل الناس من بعده. وإذا دخل الجنة دخلها أتباعه من أمته صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: "أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها"، أي أحركها.

في مكتبة الحرم

كشأن كل القراء، تجد نفسك تنقب عن الكتب والمكتبات، وتجري وراء الحروف والسطور والكلمات. أذهب إلى مكتبة الحرم "الدور الأول" للمطالعة، وباقي الأدوار لإدارة المتون والحلقات.

أتصفح أقسام المكتبة وأطالع ما يروق لي، وأدون أسماء بعض الكتب. أسأل عن مذكرات العلماء التي تذاع في البث المباشر: د. العصيمي، د. حسن البخاري، د. سعد الشثري، وغيرهم من العلماء.

لا أجد الملازم، وأطلب منهم إنزالها على الموقع الخاص ببوابة الحرمين أو إدارة التوجيه والإرشاد للحرمين. تهدي لي أمينة المكتبة بعض كتيبات الأذكار وتفسير العشر الأخير من القرآن، ومتوفر لديهم عدة كتيبات بشتى اللغات.

أجد بعض كتيبات أذكار الصباح والمساء توزع في المسجد بتصميم جديد وبسيط ومبتكر للكتيب. عمل خير يغفل عنه كثير من الفنانين والمصممين والرسامين، وهو إعادة طبع الكتيبات النافعة والأدعية بتصميم عصري جميل.

الإياب في قطار الحرمين

وشراء البيك من مطار جدة، في الرجوع نركب القطار، فيكون اتجاه المقعد عكس اتجاه السير، شعور من يرجع القهقرى، ولكنه يصل إلى الوجهة الصحيحة.

فلا تعبأ بالعوائق والهواجس ما دامت النية صادقة والهدف محددا. نقف في مطار جدة لنبتاع وجبة البيك، البيك الذي فتح الله به قلوب وشهية الناس.

ولا تظن أن هذا سر الصنعة أو الخلطة فقط، بل هو سر البركة. فبعد أن قرر أصحابه التصدق بريال عن كل وجبة بعد وفاة والدهم صدقة له، زادت الأرباح بطريقة لم يسبق لها مثيل.

ومنذ ذلك الحين لم يمتنعوا عن الخير، والصدقات، ومساعدة اليتامى والفقراء والمساكين، فما نقص مال من صدقة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

وها قد أخبرتكم أني قد دعوت لكم، فاللهم استجب لنا، وأعط كل منا سؤله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.