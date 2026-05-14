صاروخ "يلدريم خان".. طموح تركيا نحو القوة الكبرى

صاروخ "يلدريم خان".. هل تقترب تركيا من نادي القوى الاستراتيجية الكبرى؟

ليست كل الأسلحة تصنع فقط للحرب، فبعضها يصاغ ليكون بيانا سياسيا مكتوبا بالنار ورسالة ردع تتجاوز حدود الجغرافيا إلى إعادة تعريف المكانة الدولية للدول. وفي عالم تتبدل فيه موازين القوى بسرعة غير مسبوقة، لا ينظر إلى إعلان دولة ما عن منظومة صاروخية بعيدة المدى باعتباره مجرد تطور عسكري، بل كإعلان عن طموح استراتيجي جديد.

ومن هنا جاء الكشف التركي عن صاروخ "يلدريم خان" ليفتح بابا واسعا من التساؤلات حول مستقبل القوة التركية وحدود التحول في عقيدتها الدفاعية ومدى تأثير ذلك على توازنات الشرق الأوسط وأوروبا معا. وبين الاسم الذي يستحضر ذاكرة السلطان العثماني "بايزيد يلدريم"، والمواصفات التي توحي بقفزة نوعية في الردع، والرسائل السياسية التي حملها الإعلان، بدا واضحا أن تركيا لا تقدم مجرد سلاح جديد، بل ترسم ملامح مرحلة استراتيجية مختلفة تسعى من خلالها إلى تثبيت نفسها كقوة عسكرية وصناعية لا يمكن تجاوزها.

الكشف عن صاروخ تركي عابر للقارات

في تاريخ 5 مايو 2026، وخلال فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء الذي استضافته إسطنبول، كشفت تركيا رسميا عن صاروخها الباليستي الجديد الذي يحمل اسم "يلدريم خان"، في خطوة اعتبرت واحدة من أبرز محطات التطور العسكري التركي الحديث.

ولم يكن الإعلان عن الصاروخ مجرد عرض تقني في معرض دفاعي، بل جاء محملا برسائل استراتيجية واضحة تؤكد أن أنقرة تسعى إلى تجاوز مرحلة الاعتماد على الطائرات المسيرة والمنظومات الدفاعية التقليدية نحو امتلاك قدرات ردع استراتيجية بعيدة المدى.

وهذا الكشف عكس أيضا توجها تركيا المتزايد نحو تعزيز الاستقلال العسكري الكامل، خاصة في ظل رغبة البلاد في ترسيخ مكانتها بين أكبر الدول المصدرة للصناعات الدفاعية عالميا، حيث أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون أن أنقرة تستهدف دخول قائمة أكبر عشر دول في صادرات الصناعات الدفاعية.

وهو ما يجعل "يلدريم خان" جزءا من مشروع أوسع لا يقتصر على البعد العسكري فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد والصناعة والسياسة الدولية، حيث تسعى تركيا إلى تقديم نفسها كلاعب قادر على تطوير منظومات استراتيجية متقدمة بقدرات محلية متصاعدة.

المواصفات التقنية للصاروخ

وفق المعلومات المعلنة، يتميز صاروخ "يلدريم خان" بمدى يصل إلى 6000 كيلومتر، ما يمنحه قدرة واسعة على الوصول إلى أهداف بعيدة تشمل أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء واسعة من آسيا وروسيا. وهذا المدى يمنح الصاروخ مكانة استراتيجية مهمة ويضعه نظريا ضمن فئة الصواريخ ذات التأثير العابر للقارات.

كما أن سرعته التي تتراوح بين 9 و25 ماخ تجعله ضمن فئة الأسلحة الفرط صوتية، وهي من أكثر فئات التسليح تطورا وتعقيدا في العالم حاليا، نظرا لقدرتها على المناورة وتقليص زمن الاستجابة وصعوبة اعتراضها عبر أنظمة الدفاع الجوي التقليدية.

ويعتمد الصاروخ التركي على منظومة دفع متعددة تتكون من 4 محركات صاروخية، ويعمل بوقود سائل قائم على رباعي أكسيد النيتروجين، وهو ما يمنحه مرونة أكبر في التحكم بمستويات الدفع وإمكانية حمل رؤوس حربية أثقل، رغم أن هذا النوع من الوقود يفرض تحديات تشغيلية أكبر مقارنة بالوقود الصلب.

ويبلغ طول الصاروخ نحو 18 مترا، ما يعكس حجمه الكبير وتعقيد بنيته. ورغم ضخامة هذه المواصفات، فإن خبراء كثيرين يشيرون إلى أن المشروع لا يزال، على الأرجح، في مراحل تطوير متقدمة أو اختبار، وأن الوصول إلى جاهزية تشغيلية كاملة يتطلب مزيدا من التقدم الصناعي والتقني.

البعد الرمزي والدلالة التاريخية للصاروخ

يحمل صاروخ "يلدريم خان" أبعادا رمزية تتجاوز الجانب العسكري البحت، إذ يعكس في تصميمه واسمه رؤية سياسية وتاريخية عميقة. فاسم "يلدريم" يعني "البرق" باللغة التركية، وهو لقب السلطان العثماني بايزيد الأول المعروف بقوته العسكرية وسرعة تحركاته، ما يضفي على الصاروخ بعدا تاريخيا يستحضر أمجاد القوة العثمانية.

كما أن حمل الصاروخ للطغراء العثمانية الخاصة بالسلطان إلى جانب توقيع مصطفى كمال أتاتورك يخلق مزيجا رمزيا بين إرث الإمبراطورية العثمانية ومشروع الجمهورية التركية الحديثة، وهذا الدمج بين شخصيتين تمثلان مرحلتين مختلفتين من التاريخ التركي يشير إلى محاولة واعية لربط الماضي الإمبراطوري بالهوية القومية الحديثة ضمن مشروع استراتيجي موحد.

وبهذا يتحول الصاروخ إلى أكثر من مجرد منظومة عسكرية، إذ يصبح رمزا لرؤية تركية تسعى إلى تأكيد الاستقلال والسيادة والقوة مع استثمار التاريخ كجزء من الرسالة السياسية الموجهة للداخل والخارج على حد سواء.

انزعاج الإعلام الإسرائيلي من الصاروخ التركي

لم يمر الإعلان عن صاروخ "يلدريم خان" التركي بهدوء داخل إسرائيل، بل أثار ردود فعل إعلامية واسعة عكست قلقا متزايدا من تنامي القدرات العسكرية التركية. فقد وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الصاروخ بأنه "وحش باليستي" يعيد تشكيل البيئة الأمنية في المنطقة، معتبرة أن تركيا لم تعد تكتفي بدورها التقليدي كقوة إقليمية تعتمد على الطائرات المسيرة، بل تسعى لامتلاك أدوات ردع استراتيجية تضعها في مصاف القوى الكبرى. كما رأت صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية أن الصاروخ يمثل تحولا مهما في العقيدة العسكرية التركية، خاصة مع التصريحات الحاسمة لوزير الدفاع التركي يشار غولر حول استعداد تركيا لاستخدام هذه القدرات عند الحاجة.

أما على القناة 14 الإسرائيلية، فقد كان الموقف أكثر حدة وتحذيرا، إذ وصف المحلل الإسرائيلي "يوني بن مناحم" الإعلان التركي عن الصاروخ العابر للقارات بقوله: "أنا أرى في تركيا إيران الجديدة، إنهم يبنون الصواريخ ويطورون القدرات بالضبط كما فعلت إيران". وتساءل بقلق: "لماذا يحتاجون إلى صاروخ بمدى 6000 كيلومتر؟ أي عدو يوجد على هذا البعد؟"، ليرى أن أردوغان يستعد بشكل عملي ليوم "ما بعد إيران"، ويسعى لاحتلال مكانها كزعيم لمحور إقليمي جديد يملأ الفراغ القادم.

ونقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية هذه المخاوف، مؤكدا أن هذا الصاروخ يضع تركيا أمام خيار استراتيجي جديد لم يعد يقتصر على التصنيع المحلي، بل يمتد ليشمل بناء تحالفات إقليمية واسعة مع دول مثل مصر والسعودية وباكستان، بالتزامن مع سعي أنقرة لتعزيز وجودها ونفوذها المباشر في القضايا الحساسة كالملف الفلسطيني وقطاع غزة. ما يجعلها لاعبا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة مستقبلية، ويعكس هذا الانزعاج إدراكا واضحا داخل إسرائيل بأن صعود القوة العسكرية التركية لم يعد مجرد شأن صناعي، بل تحول إلى عامل استراتيجي قد يعيد رسم توازنات الردع في المنطقة.

تحديات أمام الصاروخ التركي والهدف من الإعلان عنه

رغم الضجة الكبيرة التي صاحبت الإعلان عن صاروخ "يلدريم خان" التركي، فإن تحويله إلى منظومة عملياتية متكاملة يواجه تحديات معقدة. فتصنيع صاروخ بقدرات فرط صوتية ومدى عابر للقارات يتطلب بنية صناعية متقدمة للغاية تشمل تقنيات المحركات وأنظمة التوجيه والحماية الحرارية والبنية اللوجستية اللازمة للتشغيل الفعال.

ومع الأخذ في الاعتبار أن برامج تركية أقل تعقيدا مثل صاروخ "تايفون" لا تزال في مراحل تطوير مستمرة، فإن ذلك يدفع كثيرا من المراقبين إلى الاعتقاد بأن صاروخ "يلدريم خان" لا يزال مشروعا طويل الأمد أكثر منه سلاحا جاهزا للخدمة الفورية.

ومن هنا يبدو أن جزءا مهما من الإعلان يندرج ضمن استراتيجية الردع السياسي والنفسي، حيث تهدف تركيا إلى إرسال رسالة واضحة لخصومها بأنها تعمل على تطوير قدرات استراتيجية بعيدة المدى حتى وإن كانت هذه القدرات لا تزال في طور البناء.

وهذا النوع من الرسائل يعزز مكانة تركيا التفاوضية، ويدعم صادراتها الدفاعية، ويزيد من حضورها كقوة صاعدة في النظام الدولي حتى قبل اكتمال مشروع الصاروخ بالكامل.

احتمالات الرد الأمريكي والإسرائيلي على الصاروخ التركي

الإعلان عن صاروخ "يلدريم خان" لا يتوقع أن يقابل فقط بمتابعة تقنية أو قلق إعلامي، بل قد يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إعادة تقييم علاقاتهما العسكرية والسياسية مع تركيا، خاصة إذا تطور المشروع من مجرد رسالة ردع إلى قدرة استراتيجية فعلية.

ففي ظل الحساسية الإسرائيلية الشديدة تجاه أي قوة إقليمية تمتلك قدرات صاروخية بعيدة المدى، برزت أصوات إسرائيلية، من بينها المحلل "يوني بن مناحم" عبر القناة 14، تدعو تل أبيب إلى مناقشة الملف التركي بوضوح مع واشنطن باعتبار أن تنامي القدرات التركية قد يشكل تحديا طويل الأمد للتفوق الاستراتيجي الإسرائيلي.

ومن هذا المنطلق، قد تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تعهدات أو تفاهمات تركية غير مباشرة تتعلق بعدم توجيه هذه القدرات ضد إسرائيل أو عدم الإخلال بالتوازنات الإقليمية الحساسة.

كما يمكن أن يظهر ذلك عبر ضغوط دبلوماسية أو قيود على بعض جوانب التعاون الدفاعي أو محاولات لاحتواء البرنامج ضمن أطر الناتو، ويزداد هذا الاحتمال في ظل التوترات الكلامية المتكررة بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين، حيث كثيرا ما تتحول الخلافات بشأن فلسطين وغزة وشرق المتوسط إلى تراشق سياسي حاد يعكس عمق التباين بين الطرفين.

لذلك فإن صاروخ "يلدريم خان" قد لا ينظر إليه فقط كسلاح جديد، بل كعنصر إضافي في صراع النفوذ السياسي والاستراتيجي، ما يجعل مستقبل التعامل الأمريكي والإسرائيلي معه مرتبطا ليس فقط بقدراته التقنية، بل أيضا بمسار العلاقات التركية الإسرائيلية وحدود التصعيد السياسي بين الجانبين.

"يلدريم خان" ليس مجرد صاروخ جديد يضاف إلى قائمة ترسانة الأسلحة التركية، بل هو عنوان لمرحلة استراتيجية تحاول أنقرة من خلالها إعادة تعريف موقعها في النظام الدولي. فالمشروع يجمع بين الطموح الصناعي والرمزية التاريخية ورسائل الردع الجيوسياسية في صورة تعكس سعي تركيا إلى تثبيت نفسها كقوة مستقلة تمتلك أدوات التأثير العسكري والسياسي بعيدة المدى.

وبينما لا تزال التحديات التقنية والصناعية قائمة، فإن الإعلان بحد ذاته حقق بالفعل جزءا مهما من أهدافه عبر فرض تركيا كلاعب لا يمكن تجاهله في معادلات الردع الإقليمي والدولي.

وفي عالم تتزايد فيه أهمية القوة الاستراتيجية، يبدو أن "البرق" التركي ليس مجرد مشروع صاروخي، بل تعبير عن طموح أوسع لإعادة رسم حدود النفوذ والدور التركي في المستقبل.