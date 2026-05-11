مايكل جاكسون.. الروح المقهورة تحت تأثير الشهرة وسراديب العقاقير

دفعني دفق أفكاري المائج والمتلاطم لمشاهدة الفيلم الذي يحكي حياة "ملك البوب" وسيرة الأسطورة الغنائية "مايكل جاكسون".

يروي الفيلم قصة حياة جاكسون، انطلاقاً من طفولته في الستينيات، ثم في فرقة "جاكسون 5″، مروراً بالتحديات الشخصية والمهنية، وصولاً إلى تتويجه أسطورة غنائية عالمية، ومكوثه على عرش البوب كرمز سرمدي بعد وفاته في عام 2009.

كان جعفر جاكسون (ابن أخي مايكل) هو من قام بدور البطولة، وهي أول تجربة سينمائية له، وكانت ردود أفعال الجمهور جنونية تجاه فيلم (Michael) في صالات السينما، كيف لا وقد أعاد جعفر إحياء روح مايكل جاكسون على الشاشة من جديد، وخصوصاً رقصته المجنونة "المشي على القمر"، وهي الحركة الاستعراضية الأكثر شهرة لملك البوب مايكل جاكسون.

لكن المفارقة كانت بالنسبة لي هي أن الفيلم أزعجني جداً، ولم يعجبني! فقد رافقت حياة مايكل سنين مديدة أثناء طفولتي وحتى شبابي، وأعلم تماماً أنواع الألم التي كان يحملها، وقذائف البارافيليا التي مزقت كاهله، والتي كان يطل عبر شروخها على المسرح، لذلك ضجرت من الفيلم؛ لأنه أظهر لنا جاكسون بمظهر القداسة، حيث صيغ الفيلم على عرض مايكل بصورة الكمال الخالي من كل عيب ونقيصة!

الهفوة التي سقط بها المخرج هي إبراز مايكل كأيقونة وأسطورة خالدة وكاملة لا تقهر، لكن الحقيقة هي أن مايكل الإنسان مر بسلسلة من الأحداث المأساوية التي رافقته منذ طفولته وحتى وفاته المفاجئة، بدءاً من العنف العائلي، حيث تلقى الأذى الجسدي والنفسي من والده "جو"، ثم فقدانه الطفولة، مروراً بمرض البهاق، وصولاً إلى هوسه بالتجميل، ومكوثاً بالعزلة والألم المزمن والأرق الحاد، حتى وفاته إثر جرعة زائدة من عقار "البروبوفول" والمخدرات المهدئة!

لقد قام المخرج بإجراء تبييض وتحسين وتجميل لمايكل في الفيلم، أشبه بتلك التي أجراها مايكل في الواقع لتغيير لون جلده، وأنفه، ووجهه، ليخرج لنا مايكل كهيئة نبي مطمئن ومطهر من كل عيب وزلل وشائبة، لكن الحقيقة هي أن شهرة جاكسون كانت عبر تصدعاته واغترابه وانحباسه داخل أقفاص مزرعته الخاصة في "نفرلاند"!

المخرج كان منهمراً في إصلاح الواقع المرير، فصنع إيقاعاً لاهثاً نحو الشمولية من تجاعيده النفسية وكسوره الجسدية، وصوره ككائن آلي وروبوت منحوت بابتسامة عريضة، بعيدة عن تلك الروح المقهورة وصراعها الوجودي بين الطفل المحروم والعملاق المألوم، لكن الجلي هو أن مايكل الأسطورة هو قصة تراجيدية لطفل حزين، ونموذج صارخ لعملاق ضائع تحت تأثير الشهرة وسراديب العقاقير!

في النهاية.. إن سر حركة مايكل المذهولة "المشي على القمر"، والتي كان ينزلق فيها بسلاسة إلى الخلف كاسراً قوانين الفيزياء، وجاعلاً العالم يقف على أصابعه كأصنام المواي، هي أن صاحب الـ55 كيلوغراماً كان يرقص على المسرح ليوقف نزيفاً داخلياً حاداً لا يندمل.